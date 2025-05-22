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Новини Тіньовий флот Росії
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Туск про "підозрілі маневри" РФ біля кабелю між Польщею та Швецією: Розслідуємо, чи не було закладено вибухівки

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск

Польща перевіряє, чи не заклав російський корабель тіньового флоту вибухівку біля підводного електрокабелю між Польщею та Швецією.

Про це заявив прем’єр-міністр Дональд Туск під час візиту до центру морських операцій у Гдині, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Туска, російське судно здійснювало "підозрілі дії" в районі підводної інфраструктури, і зараз триває розслідування. "Ми все ще розслідуємо, чи не було закладено вибухівки. Очевидно, що це потрібно дуже ретельно перевірити", - сказав він. Поки що, за словами прем’єра, немає негативних сигналів.

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Глава польського уряду наголосив, що такі інциденти можуть повторюватися все частіше, оскільки Польща планує значні інвестиції в Балтійському регіоні - зокрема у морські вітрові електростанції та газопроводи. В цьому контексті Туск підкреслив важливість ініціативи НАТО "Baltic Sentry", яка має зміцнити захист критичної інфраструктури.

"Не будемо себе обманювати: Балтійське море може стати місцем, як сьогодні східний кордон Польщі, постійного гібридного протистояння", - зазначив він. Туск також зауважив, що дії Росії вже виходять за межі гібридної війни: "Це - пряма агресія, спрямована проти нашої безпеки, не лише енергетичної".

Нагадаємо, в середу, 22 травня, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що судно з "тіньового флоту" РФ здійснило "підозрілі маневри" біля кабелю електропередачі, що з'єднує Польщу та Швецію.

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Автор: 

корабель (1616) Польща (8605) росія (65800) Туск Дональд (542) кабель (54)


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так і будете бігати за кацапами та дивитися, що вони там наробили чи насрали чі ні ?
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22.05.2025 14:20 Відповісти
Поки не почнуть підривати тіньовий кацапсячий флот вони так і будуть гадити.
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22.05.2025 14:29 Відповісти
та, навіть як що *****, що рознесе пів варшави, ви перелякано обісраними поховаєтесь по норах.
а, вже потім, як що більше нічого не станеться, десь через пару тижнів, почнете збиратися та стурбовано обговорювати....
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22.05.2025 14:29 Відповісти
«Це - пряма агресія..» і чому ж ваші кандидати мочі в рот набрали і не будують передвиборчі агітації на боротьбі з росією? Там і рот відкрити слабо?)
тільки мусолити теми типу абортів і зерна можете
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22.05.2025 14:35 Відповісти
 
 