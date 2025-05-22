Туск про "підозрілі маневри" РФ біля кабелю між Польщею та Швецією: Розслідуємо, чи не було закладено вибухівки

Польща перевіряє, чи не заклав російський корабель тіньового флоту вибухівку біля підводного електрокабелю між Польщею та Швецією.

Про це заявив прем’єр-міністр Дональд Туск під час візиту до центру морських операцій у Гдині, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Туска, російське судно здійснювало "підозрілі дії" в районі підводної інфраструктури, і зараз триває розслідування. "Ми все ще розслідуємо, чи не було закладено вибухівки. Очевидно, що це потрібно дуже ретельно перевірити", - сказав він. Поки що, за словами прем’єра, немає негативних сигналів.

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Глава польського уряду наголосив, що такі інциденти можуть повторюватися все частіше, оскільки Польща планує значні інвестиції в Балтійському регіоні - зокрема у морські вітрові електростанції та газопроводи. В цьому контексті Туск підкреслив важливість ініціативи НАТО "Baltic Sentry", яка має зміцнити захист критичної інфраструктури.

"Не будемо себе обманювати: Балтійське море може стати місцем, як сьогодні східний кордон Польщі, постійного гібридного протистояння", - зазначив він. Туск також зауважив, що дії Росії вже виходять за межі гібридної війни: "Це - пряма агресія, спрямована проти нашої безпеки, не лише енергетичної".

Нагадаємо, в середу, 22 травня, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що судно з "тіньового флоту" РФ здійснило "підозрілі маневри" біля кабелю електропередачі, що з'єднує Польщу та Швецію.

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