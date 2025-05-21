УКР
Судно "тіньового флоту" РФ здійснило "підозрілі маневри" біля кабелю між Польщею та Швецією, - Туск

Корабель тіньового флоту РФ здійснив маневри біля кабелю між Польщею та Швецією

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що судно з "тіньового флоту" РФ здійснило "підозрілі маневри" біля кабелю електропередачі, що з'єднує Польщу та Швецію.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

За словами глави уряду Польщі, російське судно з "тіньового флоту", що підпадає під санкції, здійснило "підозрілі маневри" поблизу кабелю електропередачі, що з'єднує Польщу та Швецію.

"Після успішного втручання наших військових, корабель поплив до одного з російських портів", - додав Туск.

Топ коментарі
+16
Це і є результатом, 4 місяців бездіяльності Трампа!
«Все это время лился бесконечный поток слов, каждый день заявления, брифинги, посты в соцсетях. Но есть два простых факта: Ноль новых пакетов помощи США Украине. Зато урезана старая гуманитарная помощь. Ноль новых пакетов санкций против России. Зато ослаблен контроль соблюдения старых. И даже пошлина в 10%, которую Трамп ввел для примерно всех стран мира, включая империю пингвинов, России не досталась. При этом обещание закончить войну не выполнено, а идея 30-дневного перемирия разменяна на бессмысленные разговоры. Вот и весь итог четырех месяцев *******.»(с) Источник: https://www.ponomaroleg.com/chetyre-mesyacza-nazad-donald-tramp-stal-prezidentom-ssha/
21.05.2025 14:52 Відповісти
+12
То судньо мало поплисти вниз,а не до російських портів.Правильно робите,Путіну треба корисні ідіоти👍
21.05.2025 14:48 Відповісти
+10
Підрівняйте йому курс торпедою.
21.05.2025 14:52 Відповісти
діди якось давали раду цьому..
21.05.2025 14:49 Відповісти
бояться війни
21.05.2025 14:58 Відповісти
Влада Польщі вже заявила, що не відправить військових воювати з рф,а буде займатися тільки логістикою, а це діє як запрошення для путіна зайнятися ними ретельніше)
21.05.2025 14:54 Відповісти
Зроби вигляд, що нічого не бачив
21.05.2025 14:56 Відповісти
Оголосіть Балтійське море внутрішнім морем НАТО
21.05.2025 15:00 Відповісти
Это может вызвать эскалацию.
21.05.2025 15:27 Відповісти
Не Балтійське море, а прохідний двір. У Швеції та Польщі є свій флот, авіація, а ця погань возить брудну нафту та рве Вам кабелі. В України немає флоту, А крайній "підозрілий маневр" зробив крейсер "москва".
21.05.2025 15:00 Відповісти
Стурбованість вже проявили?
21.05.2025 15:02 Відповісти
Пішли перекривати ще декілька пунктів пропуску у відповідь на це
пшекам треба перебити цю ганебну новину іншими «досягненнями»
21.05.2025 16:02 Відповісти
Треба щоб воно десь там поблизу і затонуло з невідомих причин.
21.05.2025 15:02 Відповісти
Китай готує світову війну. А рашка то його зброя. Таран.
21.05.2025 15:28 Відповісти
спостирігайте далі...
21.05.2025 16:21 Відповісти
 
 