Судно "тіньового флоту" РФ здійснило "підозрілі маневри" біля кабелю між Польщею та Швецією, - Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що судно з "тіньового флоту" РФ здійснило "підозрілі маневри" біля кабелю електропередачі, що з'єднує Польщу та Швецію.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

За словами глави уряду Польщі, російське судно з "тіньового флоту", що підпадає під санкції, здійснило "підозрілі маневри" поблизу кабелю електропередачі, що з'єднує Польщу та Швецію.

"Після успішного втручання наших військових, корабель поплив до одного з російських портів", - додав Туск.

