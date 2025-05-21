1 750 17
Судно "тіньового флоту" РФ здійснило "підозрілі маневри" біля кабелю між Польщею та Швецією, - Туск
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що судно з "тіньового флоту" РФ здійснило "підозрілі маневри" біля кабелю електропередачі, що з'єднує Польщу та Швецію.
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
За словами глави уряду Польщі, російське судно з "тіньового флоту", що підпадає під санкції, здійснило "підозрілі маневри" поблизу кабелю електропередачі, що з'єднує Польщу та Швецію.
"Після успішного втручання наших військових, корабель поплив до одного з російських портів", - додав Туск.
«Все это время лился бесконечный поток слов, каждый день заявления, брифинги, посты в соцсетях. Но есть два простых факта: Ноль новых пакетов помощи США Украине. Зато урезана старая гуманитарная помощь. Ноль новых пакетов санкций против России. Зато ослаблен контроль соблюдения старых. И даже пошлина в 10%, которую Трамп ввел для примерно всех стран мира, включая империю пингвинов, России не досталась. При этом обещание закончить войну не выполнено, а идея 30-дневного перемирия разменяна на бессмысленные разговоры. Вот и весь итог четырех месяцев *******.»(с) Источник: https://www.ponomaroleg.com/chetyre-mesyacza-nazad-donald-tramp-stal-prezidentom-ssha/
пшекам треба перебити цю ганебну новину іншими «досягненнями»