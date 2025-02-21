У Балтійському морі пошкоджено ще один кабель зв’язку: Швеція розпочала розслідування

Берегова охорона Швеції повідомила про пошкодження ще одного кабелю зв’язку у шведській економічній зоні Балтійського моря.

Про це повідомляє SVT, інформує Цензор.НЕТ.

Як пише видання, пошкодження кабелю виявили у водах Балтійського моря в районі шведського острова Готланд. Він є важливою частиною комунікаційної інфраструктури, що з'єднує Фінляндію та Німеччину.

Шведська прокуратура розпочала попереднє розслідування за участю берегової охорони, аби встановити причини інциденту та можливу причетність сторонніх сил.

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Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у своєму акаунті в X заявив, що влада отримала інформацію про пошкодження ще раніше і розглядає ситуацію як серйозну.

"Ми дуже серйозно ставимося до всіх повідомлень про можливі пошкодження інфраструктури в Балтійському морі. Як я вже сказав раніше, їх слід розглядати у світлі серйозної ситуації з безпекою, яка існує", - наголосив Крістерссон.

Пошкодження кабелів у Балтійському морі

Нагадаємо, 26 січня в Балтійському морі зазнав пошкодження підводний оптоволоконний кабель Латвійського державного центру радіо і телемовлення (LVRTC)), розташований на глибині понад 50 м. Система моніторингу зафіксувала перебої в передачі даних на ділянці Вентспілс – Готланд.

25 грудня танкер Eagle S, який, ймовірно, належить російському тіньовому флоту, пошкодив якорем електричний кабель Estlink 2 між Фінляндією та Естонією і чотири телекомунікаційні кабелі у Фінській затоці.

У листопаді 2024 року було розірвано телекомунікаційний кабель між Швецією, Литвою, Фінляндією та Німеччиною.

У жовтні 2023 року газопровід Balticconnector і кабелі було пошкоджено судном Newnew Polarbear.

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