У Балтійському морі пошкоджено ще один кабель зв’язку: Швеція розпочала розслідування
Берегова охорона Швеції повідомила про пошкодження ще одного кабелю зв’язку у шведській економічній зоні Балтійського моря.
Про це повідомляє SVT, інформує Цензор.НЕТ.
Як пише видання, пошкодження кабелю виявили у водах Балтійського моря в районі шведського острова Готланд. Він є важливою частиною комунікаційної інфраструктури, що з'єднує Фінляндію та Німеччину.
Шведська прокуратура розпочала попереднє розслідування за участю берегової охорони, аби встановити причини інциденту та можливу причетність сторонніх сил.
Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у своєму акаунті в X заявив, що влада отримала інформацію про пошкодження ще раніше і розглядає ситуацію як серйозну.
"Ми дуже серйозно ставимося до всіх повідомлень про можливі пошкодження інфраструктури в Балтійському морі. Як я вже сказав раніше, їх слід розглядати у світлі серйозної ситуації з безпекою, яка існує", - наголосив Крістерссон.
Пошкодження кабелів у Балтійському морі
Нагадаємо, 26 січня в Балтійському морі зазнав пошкодження підводний оптоволоконний кабель Латвійського державного центру радіо і телемовлення (LVRTC)), розташований на глибині понад 50 м. Система моніторингу зафіксувала перебої в передачі даних на ділянці Вентспілс – Готланд.
25 грудня танкер Eagle S, який, ймовірно, належить російському тіньовому флоту, пошкодив якорем електричний кабель Estlink 2 між Фінляндією та Естонією і чотири телекомунікаційні кабелі у Фінській затоці.
У листопаді 2024 року було розірвано телекомунікаційний кабель між Швецією, Литвою, Фінляндією та Німеччиною.
У жовтні 2023 року газопровід Balticconnector і кабелі було пошкоджено судном Newnew Polarbear.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль