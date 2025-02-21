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Новини
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У Балтійському морі пошкоджено ще один кабель зв’язку: Швеція розпочала розслідування

НАТО посилює охорону підводної інфраструктури в Балтійському морі

Берегова охорона Швеції повідомила про пошкодження ще одного кабелю зв’язку у шведській економічній зоні Балтійського моря. 

Про це повідомляє SVT, інформує Цензор.НЕТ.

Як пише видання, пошкодження кабелю виявили у водах Балтійського моря в районі шведського острова Готланд. Він є важливою частиною комунікаційної інфраструктури, що з'єднує Фінляндію та Німеччину.

Шведська прокуратура розпочала попереднє розслідування за участю берегової охорони, аби встановити причини інциденту та можливу причетність сторонніх сил.

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Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у своєму акаунті в X заявив, що влада отримала інформацію про пошкодження ще раніше і розглядає ситуацію як серйозну.

"Ми дуже серйозно ставимося до всіх повідомлень про можливі пошкодження інфраструктури в Балтійському морі. Як я вже сказав раніше, їх слід розглядати у світлі серйозної ситуації з безпекою, яка існує", - наголосив Крістерссон.

Пошкодження кабелів у Балтійському морі

Нагадаємо, 26 січня в Балтійському морі зазнав пошкодження підводний оптоволоконний кабель Латвійського державного центру радіо і телемовлення (LVRTC)), розташований на глибині понад 50 м. Система моніторингу зафіксувала перебої в передачі даних на ділянці Вентспілс – Готланд.

25 грудня танкер Eagle S, який, ймовірно, належить російському тіньовому флоту, пошкодив якорем електричний кабель Estlink 2 між Фінляндією та Естонією і чотири телекомунікаційні кабелі у Фінській затоці.

У листопаді 2024 року було розірвано телекомунікаційний кабель між Швецією, Литвою, Фінляндією та Німеччиною.

У жовтні 2023 року газопровід Balticconnector і кабелі було пошкоджено судном Newnew Polarbear.

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Автор: 

Швеція (976) кабель (54) Балтійське море (11)


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Топ коментарі
+15
Не переймайтесь. Просто перегризли краби.
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21.02.2025 12:02 Відповісти
+11
Тільки в Трампа не питайте хто перерізав кабель.
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21.02.2025 12:07 Відповісти
+7
Кто бы это мог сделать?
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21.02.2025 12:22 Відповісти
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Не переймайтесь. Просто перегризли краби.
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21.02.2025 12:02 Відповісти
Тільки в Трампа не питайте хто перерізав кабель.
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21.02.2025 12:07 Відповісти
гібридна війна - вона така, і це не "інцидент", зважаючи навіть на їх кількість останнім часом.
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21.02.2025 12:07 Відповісти
Отродясь такого не было и вот опять..
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21.02.2025 12:12 Відповісти
запитайте в маска
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21.02.2025 12:15 Відповісти
Просто москальські краби були голодні......
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21.02.2025 12:17 Відповісти
Ні-ні-ні - це не росія, не Китай - ні в якому разі - глуго прозвучало з під піску у якому стирчить голова шведів.
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21.02.2025 12:22 Відповісти
Кто бы это мог сделать?
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21.02.2025 12:22 Відповісти
Візьміть проби води і грунту, це допоможе...
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21.02.2025 12:26 Відповісти
Господа, вам пора уже перестать смешить мир, если вам нравится быть глупыми, будьте ими.
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21.02.2025 12:27 Відповісти
Закрийте Балтіку для кацапських корит та тіньового флоту, і всі пошкодження кабелів зразу ж припинятьця!
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21.02.2025 14:11 Відповісти
Увы, Европа слишком слаба и разрознена, чтобы принять такое решение, вот поэтому путлер и пользуется этим.
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21.02.2025 14:17 Відповісти
Надіюсь цього разу шведи не будуть розказувати легеди…
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21.02.2025 12:38 Відповісти
Кабель неякісний -- вітром порвало .
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21.02.2025 12:43 Відповісти
Кріветка, куєм перебила...
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21.02.2025 13:41 Відповісти
толку від ваших розслідувань. Ось недавно впіймали китайський корабель з російським екіпажем, який тягнув по дну балалайку і розрубав кабель, і що ? Відпустили бо вони самі не зізналися. Коли вже ці рожеві поні закінчаться?
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21.02.2025 12:46 Відповісти
В перший раз це були не кацапи, як ви там заяґвляли, в другий раз це були не кацапи і зараз це 100% не кацапи, так?
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21.02.2025 12:56 Відповісти
совпадєніє
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21.02.2025 13:50 Відповісти
.... велика стурбованість?
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21.02.2025 14:08 Відповісти
Дуже товста...
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21.02.2025 14:11 Відповісти
Кацапи готуються до ескалації в Європу . Скоро почнуть військові склади вибухати , ми то проходили .
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21.02.2025 19:08 Відповісти
Якби Трамп був Нептуном то цього би не сталося 😁
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21.02.2025 19:45 Відповісти
 
 