У Європі обговорюють механізм конфіскації танкерів, що возять російську нафту Балтійським морем, – ЗМІ

Європейські країни розмірковують над юридичним механізмом, який би зробив можливим посилені перевірки та конфіскацію танкерів, що перевозять російську нафту через Балтійське море.

Про це пише Politico з посиланням на своїх співрозмовників в урядах і дипломатичних колах, передає Європейська правда.

За словами двох урядовців і двох дипломатів, європейські країни ведуть непублічні переговори про те, як уможливити масштабну конфіскацію танкерів, що возять російську нафту через Балтійське море – забезпечуючи Росії кошти на подальше ведення війни та створюючи екологічні й гібридні загрози для держав регіону.

"Близько 50% підсанкційної торгівлі (російською нафтою, що транспортується морем, – ред.) йде через Фінську затоку. Це загрози для довкілля, і ми бачили атаки проти нашої підводної інфраструктури. Постає питання: що ми можемо зробити з цими кораблями? Ми не можемо закрити усе може, але є багато варіантів для більшого контролю", – прокоментував міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

Як варіант країни розглядають можливість використовувати міжнародне законодавство щодо загроз для довкілля чи піратства. Також держави обговорюють оновлення національного законодавства, що значно розширило б їхні повноваження.

Читайте також: Данія почне перевірки танкерів "тіньового флоту" Путіна у Балтійському морі

Основним приводом може стати потенційна загроза для довкілля – оскільки у "тіньовому флоті" задіяні переважно старі танкери віком понад 15 років, у них можуть бути численні технічні проблеми, що загрожують розливами нафти. Зокрема, нещодавно стало відомо про ймовірну аварію танкера з мазутом у порту Усть-Луга під Петербургом.

Також розглядають використання законодавства щодо диверсій та піратства в разі, коли танкери підозрюють у спробах пошкодити підводну інфраструктуру.

Крім того, держави довкола Балтійського моря обговорюють можливість запровадження спільних змін до законодавства, що спростять затримання суден. Це може включати вимогу до танкерів, які ходять через Балтійське море, використовувати страхування від надійних компаній, а відсутність такого страхування стане підставою для затримання.

Експерти у цій сфері кажуть, що у будь-якому разі плани непрості для реалізації – починаючи від можливої юридичної реакції Росії і продовжуючи фінансовими витратами.

Як працює тіньовий флот Путіна?

Нагадаємо, запроваджене країнами "Великої сімки" обмеження цін на російську нафту та нафтопродукти забороняє західним судновласникам, страховикам і посередникам надавати судна, страхові та інші послуги для вантажів, вартість яких перевищує $60 за баррель.

Москва змогла значною мірою уникнути впливу обмеження ціни, зібравши "тіньовий флот" танкерів, які працюють у важкодоступних юрисдикціях, і звернувшись до незахідних постачальників послуг для доставки своєї нафти на нові ринки, такі як Індія.

Станом на квітень 2024 року International Group of P&I Clubs, лондонська головна організація клубів, що забезпечує страхове покриття судновласників, надала послуги лише 16% усіх танкерів, що перевозять російську нафту.

Під міжнародні санкції наразі потрапила лише частина суден "тінового флоту" РФ. Найбільшим пакетом обмежень стали запроваджені у січні 2025 року санкції США щодо 183 танкерів, причетних до транспортування російської нафти. Під санкції також потрапили великі російські страхові компанії – "Інгосстрах" та "Альфа-Страхування", які займаються страхуванням морського експорту нафти з Росії.