Служба зовнішньої розвідки РФ звинувачує українські спецслужби в нібито підготовці до здійснення серії резонансних антиросійських провокацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, повідомлення Служби зовнішньої розвідки Росії цитує російська пропагандистська агенція новин "РИА-Новости".

Російська сторона запевняє, що передбачається підрив мінами російського виробництва іноземного судна в акваторії Балтики, "а відповідальність покласти на Росію".

Це, на думку РФ, підштовхне НАТО до рішення закрити Росії вихід у Балтійське море.

Зазначимо, що таке повідомлення Служби зовнішньої розвідки Росії може свідчити про те, що РФ якраз готує подібний підрив.