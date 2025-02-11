СЗР РФ звинуватила Україну в нібито намірі підірвати іноземне судно в Балтійському морі
Служба зовнішньої розвідки РФ звинувачує українські спецслужби в нібито підготовці до здійснення серії резонансних антиросійських провокацій.
Як інформує Цензор.НЕТ, повідомлення Служби зовнішньої розвідки Росії цитує російська пропагандистська агенція новин "РИА-Новости".
Російська сторона запевняє, що передбачається підрив мінами російського виробництва іноземного судна в акваторії Балтики, "а відповідальність покласти на Росію".
Це, на думку РФ, підштовхне НАТО до рішення закрити Росії вихід у Балтійське море.
Зазначимо, що таке повідомлення Служби зовнішньої розвідки Росії може свідчити про те, що РФ якраз готує подібний підрив.
