СЗР РФ звинуватила Україну в нібито намірі підірвати іноземне судно в Балтійському морі

Корабель у Балтійському морі

Служба зовнішньої розвідки РФ звинувачує українські спецслужби в нібито підготовці до здійснення серії резонансних антиросійських провокацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, повідомлення Служби зовнішньої розвідки Росії цитує російська пропагандистська агенція новин "РИА-Новости".

Російська сторона запевняє, що передбачається підрив мінами російського виробництва іноземного судна в акваторії Балтики, "а відповідальність покласти на Росію".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пошкодження кабелів у Балтійському морі: Норвегія затримала судно з російським екіпажем

Це, на думку РФ, підштовхне НАТО до рішення закрити Росії вихід у Балтійське море.

Зазначимо, що таке повідомлення Служби зовнішньої розвідки Росії може свідчити про те, що РФ якраз готує подібний підрив.

корабель (1628) росія (67900) СЗР Служба зовнішньої розвідки (158) Балтійське море (16)
+13
це свідчить, що Аннушка вже розлила олію...
показати весь коментар
11.02.2025 14:01 Відповісти
+10
100% готує
показати весь коментар
11.02.2025 14:00 Відповісти
+5
Ну то й шо?
показати весь коментар
11.02.2025 13:58 Відповісти
Абдристович вже все знає)))
показати весь коментар
11.02.2025 14:22 Відповісти
Кацапи замислили провокацію. Треба пильно слідкувати за коритами які там плавають.
показати весь коментар
11.02.2025 14:01 Відповісти
Нас там нема.
показати весь коментар
11.02.2025 14:02 Відповісти
показати весь коментар
11.02.2025 14:06 Відповісти
Нехай пожаліються в спорт-лото і всесвітню лігу сексуальних реформ.
показати весь коментар
11.02.2025 14:06 Відповісти
Шо тут поганого і непогано в порту Усть - Луга - шоб ніякии хер туди не заишов
показати весь коментар
11.02.2025 14:06 Відповісти
Шо знову іспанський діспетчер проговорився?? ги-ги
показати весь коментар
11.02.2025 14:07 Відповісти
а яка в куй різниця де рвати майно кац..па??? Шо за дибілізм або як гаваріл Дімос Непросихай - Медвєдь -что ета за двайниє стандарти??
показати весь коментар
11.02.2025 14:18 Відповісти
Навряд чи що не ми.. Хіба нас було у Балтиці???? Хіба що "Новік" с Желєзьньяком...
показати весь коментар
11.02.2025 14:24 Відповісти
Такое сообщение свидетельствует только о наличии кротов у нас в руководстве, больше ни о чем
показати весь коментар
11.02.2025 14:26 Відповісти
ото б стали ми перти три УПМ довжиною півметра і вагою 15 кг кожна через кордон аж у їхню Усть-Лугу. Хай у себе шукають, там у них цілий відділ по самопідривам. Бо якщо би ми їх ліпили, то на пів-метра нижче ватерлінії, а не пів-метра вищє. Ідіоти кацапські.
показати весь коментар
11.02.2025 14:30 Відповісти
Значить рашисти готують провокації проти України. Тільки ця гадина здатна на найстрашніші підлості. Збиття цивільних літаків рашкованами вам у поміч.
показати весь коментар
11.02.2025 14:37 Відповісти
чого б це... в України немає виходу в Балтійське море..., але хіба сзр рф про це знає...
показати весь коментар
11.02.2025 14:39 Відповісти
Зате Україна не звинувачує рашиських варварів у геноциді проти українського народу.
показати весь коментар
11.02.2025 14:52 Відповісти
Та хай горить .
показати весь коментар
11.02.2025 14:58 Відповісти
А що можна тільки у чорному.
показати весь коментар
11.02.2025 15:25 Відповісти
І бойових морських бобрів вже запустили гризти кабелі. Тих самих бобрів, що підірвали Північний потік - Подерев'янського спитайте. П.с.: може, це ... розраховано на Такера в д..пу Карлосна і Трампа-мпам-па?
показати весь коментар
11.02.2025 16:39 Відповісти
 
 