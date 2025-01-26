Ще один кабель пошкоджено в Балтійському морі між Латвією і Швецією
Уранці 26 січня зазнав пошкодження підводний оптоволоконний кабель Латвійського державного центру радіо і телемовлення (LVRTC)), розташований на глибині понад 50 м.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться в публікації LSM,
Система моніторингу зафіксувала перебої в передачі даних на ділянці Вентспілс – Готланд. LVRTC продовжує надавати послуги передавання даних, використовуючи інші маршрути.
Утім, можливе уповільнення швидкості, хоча переважно це не зачіпає кінцевих користувачів у Латвії.
Разом із партнерами LVRTC провів перевірку та заміри в мережі з обладнання, встановленого у Вентспілсі.
"На цей момент є підстави вважати, що кабель значно пошкоджений, і що пошкодження виникло через зовнішній вплив", – цитує представницю LVRTC Вінету Спругайне агентство LETA.
LVRTC поінформував про подію відповідальні відомства. З огляду на те, що кабель лежить на глибині понад 50 метрів, конкретний вид пошкодження можна буде встановити тільки з початком ремонтних робіт.
Прем'єр-міністерка Евіка Сіліня у зв'язку з цією аварією скликала відповідальних міністрів і керівників служб.
"Продовжуємо співпрацювати з НАТО і країнами регіону Балтійського моря, щоб з'ясувати обставини і розслідувати подію", – проінформувала вона.
Пошкодження кабелів у Балтійському морі
Нагадаємо, 25 грудня танкер Eagle S, який, ймовірно, належить російському тіньовому флоту, пошкодив якорем електричний кабель Estlink 2 між Фінляндією та Естонією і чотири телекомунікаційні кабелі у Фінській затоці.
У листопаді 2024 року було розірвано телекомунікаційний кабель між Швецією, Литвою, Фінляндією та Німеччиною.
У жовтні 2023 року газопровід Balticconnector і кабелі було пошкоджено судном Newnew Polarbear.
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мою занепокоїність
За 33 роки Европа та европєйці виродились у якісь терпіл яки займаються хобіхорстінгом у країнах рожево-блакитних поні.
саме навіщо зaпитання?
Позор и стыд
В чате Цензора - в основном пенсионеры
Которые жертвуют на помощь ЗСУ и волонтерам
С 2014 года
НАТО и ЕС не самые лучшие организации - согласен. Но все же лучше, чем под ссср.
Слава нації - смерть ворогам!
Поверьте ,в Украине все говорят
Наши друзья - это в первую очередь прибалты
И Британия
Не принимайте близко к сердцу наши эмоции в чате
Иногда они через край
Мы просто очень устали
И нет впереди просвета
Вы приютили наших людей
Они в безопасности сегодня
Вы нам помогаете на всех уровнях
Мы помним об этом - поверьте
И простите ,если ненароком обидели Вас
А путинские боты и полезные идиоты здесь в комментариях демонстрируют ненависть и злорадство по адресу стран, ставших жертвами диверсий, организованных в кремле.
НАТО обязательно научится контролировать и эффективно защищать подводные кабельные системы. Террористы путина ответят за все свои преступления.
безнаказаний!