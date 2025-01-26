Ще один кабель пошкоджено в Балтійському морі між Латвією і Швецією

Уранці 26 січня зазнав пошкодження підводний оптоволоконний кабель Латвійського державного центру радіо і телемовлення (LVRTC)), розташований на глибині понад 50 м.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться в публікації LSM,

Система моніторингу зафіксувала перебої в передачі даних на ділянці Вентспілс – Готланд. LVRTC продовжує надавати послуги передавання даних, використовуючи інші маршрути.

Утім, можливе уповільнення швидкості, хоча переважно це не зачіпає кінцевих користувачів у Латвії.

Разом із партнерами LVRTC провів перевірку та заміри в мережі з обладнання, встановленого у Вентспілсі.

"На цей момент є підстави вважати, що кабель значно пошкоджений, і що пошкодження виникло через зовнішній вплив", – цитує представницю LVRTC Вінету Спругайне агентство LETA.

LVRTC поінформував про подію відповідальні відомства. З огляду на те, що кабель лежить на глибині понад 50 метрів, конкретний вид пошкодження можна буде встановити тільки з початком ремонтних робіт.

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Прем'єр-міністерка Евіка Сіліня у зв'язку з цією аварією скликала відповідальних міністрів і керівників служб.

"Продовжуємо співпрацювати з НАТО і країнами регіону Балтійського моря, щоб з'ясувати обставини і розслідувати подію", – проінформувала вона.

Пошкодження кабелів у Балтійському морі

Нагадаємо, 25 грудня танкер Eagle S, який, ймовірно, належить російському тіньовому флоту, пошкодив якорем електричний кабель Estlink 2 між Фінляндією та Естонією і чотири телекомунікаційні кабелі у Фінській затоці.

У листопаді 2024 року було розірвано телекомунікаційний кабель між Швецією, Литвою, Фінляндією та Німеччиною.

У жовтні 2023 року газопровід Balticconnector і кабелі було пошкоджено судном Newnew Polarbear.