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Новини
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Ще один кабель пошкоджено в Балтійському морі між Латвією і Швецією

море,кабель

Уранці 26 січня зазнав пошкодження підводний оптоволоконний кабель Латвійського державного центру радіо і телемовлення (LVRTC)), розташований на глибині понад 50 м.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться в публікації LSM,

Система моніторингу зафіксувала  перебої в передачі даних на ділянці Вентспілс – Готланд. LVRTC продовжує надавати послуги передавання даних, використовуючи інші маршрути.

Утім, можливе уповільнення швидкості, хоча переважно це не зачіпає кінцевих користувачів у Латвії.

Разом із партнерами LVRTC провів перевірку та заміри в мережі з обладнання, встановленого у Вентспілсі.

"На цей момент є підстави вважати, що кабель значно пошкоджений, і що пошкодження виникло через зовнішній вплив", – цитує представницю LVRTC Вінету Спругайне агентство LETA.

LVRTC поінформував про подію відповідальні відомства. З огляду на те, що кабель лежить на глибині понад 50 метрів, конкретний вид пошкодження можна буде встановити тільки з початком ремонтних робіт.

Також читайте: Фінляндія не знайшла достатніх доказів причетності РФ до пошкодження кабелів у Балтійському морі, - ЗМІ

Прем'єр-міністерка Евіка Сіліня у зв'язку з цією аварією скликала відповідальних міністрів і керівників служб.

"Продовжуємо співпрацювати з НАТО і країнами регіону Балтійського моря, щоб з'ясувати обставини і розслідувати подію", – проінформувала вона.

Пошкодження кабелів у Балтійському морі

Нагадаємо, 25 грудня танкер Eagle S, який, ймовірно, належить російському тіньовому флоту, пошкодив якорем електричний кабель Estlink 2 між Фінляндією та Естонією і чотири телекомунікаційні кабелі у Фінській затоці.

У листопаді 2024 року було розірвано телекомунікаційний кабель між Швецією, Литвою, Фінляндією та Німеччиною.

У жовтні 2023 року газопровід Balticconnector і кабелі було пошкоджено судном Newnew Polarbear.

Автор: 

море (223) Балтія (347) кабель (54)


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Топ коментарі
+50
,,Російського сліду не виявлено.,, Я вже бачу чергову заяву власника кабелю. Навіть якщо будуть рвати на очах у власника люди у формі РФ з російського військового корабля який буде поблизу.
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26.01.2025 16:40
+41
Це не кацапи, це камбала. Не хвилюйтеся.
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26.01.2025 16:39
+28
Риба - меч терлася
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26.01.2025 16:40
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Це не кацапи, це камбала. Не хвилюйтеся.
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26.01.2025 16:39 Відповісти
і не навмисне, а випадково.
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26.01.2025 17:35 Відповісти
Та насрати хто там чого обрізав
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26.01.2025 18:21 Відповісти
,,Російського сліду не виявлено.,, Я вже бачу чергову заяву власника кабелю. Навіть якщо будуть рвати на очах у власника люди у формі РФ з російського військового корабля який буде поблизу.
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26.01.2025 16:40 Відповісти
Зло у всіх сферах творить свою справу, Нагло!, Методично!, та Відкрито. Нікого не боячись, плюючи на всіх і на все. У відповідь тільки страх ескалації. Світ підійшов до прірви.
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26.01.2025 18:01 Відповісти
Риба - меч терлася
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26.01.2025 16:40 Відповісти
В сексуальному підтексті чи просто чухалась?
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26.01.2025 17:48 Відповісти
Какие ваши доказательства?
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26.01.2025 16:44 Відповісти
кокаінум
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26.01.2025 16:56 Відповісти
передайте у Брюссель
мою занепокоїність
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26.01.2025 16:54 Відповісти
Хто б це міг бути? Риби понадкусювали, чи що...
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26.01.2025 16:54 Відповісти
миші погризли.
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26.01.2025 16:57 Відповісти
Ясно що расіюшка ніпрічом, - хто б то міг бути?...
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26.01.2025 16:59 Відповісти
Хтоб це міг бути? Може Грета?
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26.01.2025 17:00 Відповісти
🙈🙉🙊- ООН, ЄС, НАТО.
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26.01.2025 17:02 Відповісти
Після тривалого та ретельного дослідження буде встановлено, що кабель пошкодився сам.
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26.01.2025 17:03 Відповісти
Не не не ..путиносранск не при чем!Ща только шнурки поглажу и поверю..
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26.01.2025 17:05 Відповісти
І знов це дивний сбіг обставин а не московіти.
За 33 роки Европа та европєйці виродились у якісь терпіл яки займаються хобіхорстінгом у країнах рожево-блакитних поні.
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26.01.2025 17:09 Відповісти
я би спочятку корону на своїй голові поправив, а вже потім до европейців.
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26.01.2025 17:14 Відповісти
Шо є то є, НО корону притомні люди у нас ще у 2014 році поправили а 24.02.2022 корону викинули нах, на відміну від европійцев.
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26.01.2025 17:20 Відповісти
Вибачаюсь, я відносно бастардо. Вже видалено, то пишу тут. Зробіть переклад з італійської bastardo))
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26.01.2025 17:43 Відповісти
Байстрюк. Ось так правильно.
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26.01.2025 17:53 Відповісти
Зробіть, будь ласка, переклад в перекладачі і зрозумієте в якому сенсі я це використовую.
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26.01.2025 18:55 Відповісти
народжений не в бракі...
саме навіщо зaпитання?
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26.01.2025 17:57 Відповісти
Це до нашої вже видаленої переписки. Зробіть, будь ласка, переклад з іт. bastardo в перекладачі і зрозумієте про що мова.
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26.01.2025 18:58 Відповісти
Так, а як же нАтА ж контролює тепер Балтійське море? Коли вже до Заходу дійде, що кацапню треба просто знищити, або посадити її на голодний пайок, щоб знову почали "ніжки Буша" просити?
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26.01.2025 17:17 Відповісти
НАТА знову обкакалася...
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26.01.2025 17:22 Відповісти
хай дальше як страуси головы в піску держать їх так і по імеют
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26.01.2025 17:21 Відповісти
Зараз знову скажуть що це співпадіння а кацапи нівчому не винні.
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26.01.2025 17:22 Відповісти
🙈кацапи, та ви що, мабуть Зінка
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26.01.2025 17:26 Відповісти
чекаємо заяв від обіс*аної європи, що то знову випадковість, але точно не кацапи 😂
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26.01.2025 17:33 Відповісти
але ж той корабель з поламаним якорем може чисто випадково натрапити на стоячу колоду та стати домівкою для тисяч ракушок...
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26.01.2025 17:43 Відповісти
Нахєр всралося таке НАТО якщо воно само себе не може захистити в таких примітивних ***** питаннях...Пустили ****** на дно і всеее... Всираються від параші...
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26.01.2025 17:53 Відповісти
НАТО це лайно собаче!
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26.01.2025 17:56 Відповісти
При нынешней технике и возможности мониторинга не уследить за кабелями, это идиотизм и кретинизм!
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26.01.2025 18:08 Відповісти
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26.01.2025 18:15 Відповісти
Що тут робить це рашистське лайно?
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26.01.2025 19:14 Відповісти
Від танкерів перейшли до Лошариків. Показують -ми ещьо огого. Трепєщітє.
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26.01.2025 18:20 Відповісти
яка там акула з пилою. у балтиці живуть шпроти в олії от вони цей кабель зруйнували. я правду кажу, Хельсинки?
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26.01.2025 18:37 Відповісти
Противно читать вашы коментарии. Мы столько вам помогаем, а вам оказывается срать на это. Ваши раскатываюут на поршах в килограмовых цепях на толстых шеях, а наши пенсионеры жертвуют свои пенсии, чтоб помочь Вам!
Позор и стыд
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26.01.2025 18:53 Відповісти
В чате Цензора нет тех ,кто раскатывает на ПОРШЕ
В чате Цензора - в основном пенсионеры
Которые жертвуют на помощь ЗСУ и волонтерам
С 2014 года
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26.01.2025 19:00 Відповісти
Мы уже три года, каждую пятницу из Яунмарупе отправляем конвой в Украину и надеемся на то, что это поможет одолеть чернь.
НАТО и ЕС не самые лучшие организации - согласен. Но все же лучше, чем под ссср.
Слава нації - смерть ворогам!
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26.01.2025 20:19 Відповісти
Огромная Вам благодарность!!!!!
Поверьте ,в Украине все говорят
Наши друзья - это в первую очередь прибалты
И Британия
Не принимайте близко к сердцу наши эмоции в чате
Иногда они через край
Мы просто очень устали
И нет впереди просвета
Вы приютили наших людей
Они в безопасности сегодня
Вы нам помогаете на всех уровнях
Мы помним об этом - поверьте
И простите ,если ненароком обидели Вас
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26.01.2025 21:10 Відповісти
За помощь Украина благодарна и Латвии, и Швеции, их народам и правительствам.
А путинские боты и полезные идиоты здесь в комментариях демонстрируют ненависть и злорадство по адресу стран, ставших жертвами диверсий, организованных в кремле.
НАТО обязательно научится контролировать и эффективно защищать подводные кабельные системы. Террористы путина ответят за все свои преступления.
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26.01.2025 20:12 Відповісти
Согласен с Вами! Европейский Союз, многие отдельные страны нам очень много помогли. Спасибо вам всем!!!
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26.01.2025 21:43 Відповісти
Головне, що це не є підставою для членів НАТО зробити щось проти рашкостану, наприклад ввести перевірку корит з китаю та московії при вході в море. Колись параша таке зробила в Азовському морі для кораблів, які йшли до українських портів і застопорила судноплавство. Всі просто промовчали, ніби нічого не відбувалось. А самим зробити подібне - не вистачає сміливості. Це просто ганьба!
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26.01.2025 19:13 Відповісти
ЗНАЧИТ ОТТУДА И ПОЙДЁТ АТАКА НА РФ !)
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27.01.2025 06:30 Відповісти
Таке враження, що всі європейські країни- "терпіли". Бабло перемагає зло: тишком працюють на московщину, продовжують напади, пошкодження. А кацапстан вже розгулявся,
безнаказаний!
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27.01.2025 08:23 Відповісти
Нехай рвуть більше ,тільки так почне до всіх доходити
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27.01.2025 08:32 Відповісти
 
 