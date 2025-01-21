Фінляндія не знайшла достатніх доказів причетності РФ до пошкодження кабелів у Балтійському морі, - ЗМІ

Фінляндія не знайшла достатніх доказів причетності Росії до пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі танкером Eagle S. Інцидент стався у грудні 2024 року.

Про це пише газета Helsingin Sanomat, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що розслідування, яке вела Центральна кримінальна поліція Фінляндії, наразі не виявило доказів того, що в пошкодженні підводних кабелів у Фінській затоці є російський слід.

Окрім цього, як пише газета, жодних доказів умисних дій не знайшла і поліція Фінляндії.

Helsingin Sanomat пише, що виходячи з розвідувальних даних та інформації попереднього розслідування, за відсутності доказів умислу, пошкодження підводних кабелів можна вважати нещасним випадком.

Однак фінська поліція все ще продовжує вести попереднє розслідування щодо ймовірного пошкодження електричного кабелю між Фінляндією та Естонією і чотирьох телекомунікаційних кабелів танкером Eagle S.

Нагадаємо, що напередоні видання Тhe Washington Post писало, що країни що залучені до розслідування пошкодження кабелів у Балтійському морі схиляються до версії, що інцидент не був диверсією.

Пошкодження кабелів у Балтійському морі

Нагадаємо, 25 грудня танкер Eagle S, який, ймовірно, належить російському тіньовому флоту, пошкодив якорем електричний кабель Estlink 2 між Фінляндією та Естонією і чотири телекомунікаційні кабелі у Фінській затоці.

У листопаді 2024 року було розірвано телекомунікаційний кабель між Швецією, Литвою, Фінляндією та Німеччиною.

У жовтні 2023 року газопровід Balticconnector і кабелі було пошкоджено судном Newnew Polarbear.

