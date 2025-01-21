УКР
Фінляндія не знайшла достатніх доказів причетності РФ до пошкодження кабелів у Балтійському морі, - ЗМІ

Фінляндія поки не виявила

Фінляндія не знайшла достатніх доказів причетності Росії до пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі танкером Eagle S. Інцидент стався у грудні 2024 року.

Про це пише газета Helsingin Sanomat, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що розслідування, яке вела Центральна кримінальна поліція Фінляндії, наразі не виявило доказів того, що в пошкодженні підводних кабелів у Фінській затоці є російський слід.

Окрім цього, як пише газета, жодних доказів умисних дій не знайшла і поліція Фінляндії.

Helsingin Sanomat пише, що виходячи з розвідувальних даних та інформації попереднього розслідування, за відсутності доказів умислу, пошкодження підводних кабелів можна вважати нещасним випадком.

Однак фінська поліція все ще продовжує вести попереднє розслідування щодо ймовірного пошкодження електричного кабелю між Фінляндією та Естонією і чотирьох телекомунікаційних кабелів танкером Eagle S.

Нагадаємо, що напередоні видання Тhe Washington Post писало, що країни що залучені до розслідування пошкодження кабелів у Балтійському морі схиляються до версії, що інцидент не був диверсією.

Читайте також: Фінляндія вимагає арешту танкера російського "тіньового" флоту, який пошкодив підводний кабель

Пошкодження кабелів у Балтійському морі

Нагадаємо, 25 грудня танкер Eagle S, який, ймовірно, належить російському тіньовому флоту, пошкодив якорем електричний кабель Estlink 2 між Фінляндією та Естонією і чотири телекомунікаційні кабелі у Фінській затоці.

У листопаді 2024 року було розірвано телекомунікаційний кабель між Швецією, Литвою, Фінляндією та Німеччиною.

У жовтні 2023 року газопровід Balticconnector і кабелі було пошкоджено судном Newnew Polarbear.

Читайте також: Фінляндія наклала арешт на танкер російського "тіньового" флоту

розслідування (2295) росія (67347) Фінляндія (1362) танкер (374) кабель (55)
Топ коментарі
+15
А нафіга тоді туди зігнали пів флота НАТО?!
"Іспанський сором"!!!
показати весь коментар
21.01.2025 20:45 Відповісти
+11
Так само не знайдуть докази
про збиття кацапами азербайджанського літака
Як легко все купити
колись карлик так і сказав
що йому не треба дружити чи діяти за законом
коли можна всіх купити.
показати весь коментар
21.01.2025 20:48 Відповісти
+8
Це треба бути повним дебілом або згодитись на договорняк з реальним винуватцем. Бо не відчувати якор який повзе по дну багато десятків миль неможливо. Навіть візьмемо абсолютну безграмотність екіпажу щодо скиду якоря в забороненій зоні і допустимо що судно почало рух забувши підняти якор. Але як 15-20 людей не могли чути неймовірного грохоту, ривків та вібрації від передачі звуку по якірному ланцюгц з грунту на металевий корпус судна. Це ще не беручи до уваги перегруз суднового двигуна під час волочіння якоря по грунту.І це було протягом декількох годин, а не хвилин. Тобто, весь екіпаж одночасно загубив всі органи відчуття. Не бачили, не чули, не тряслись від вібрації. Це вже не кажучи про тотальну забудькуватість при підготовці до початку руху де б вони мали заповнити купу чек-листів з підписами відповідальних за кожну операцію.
показати весь коментар
21.01.2025 20:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну на нет и суда нет .Ждите может после следующих повреждений появятся какие то доказательства или улики. Там и ремонт этих кабелей копеечный ..Пару лямов евро всего. И говорить не о чем ......
показати весь коментар
21.01.2025 20:39 Відповісти
На цей раз, "Петров і Баширов" працювали професійно? Слідів не залишили?
показати весь коментар
21.01.2025 20:40 Відповісти
Риба-пилка?
показати весь коментар
21.01.2025 20:43 Відповісти
Bobr kurwa
показати весь коментар
21.01.2025 20:53 Відповісти
😊 Найкрашим доказом є те, що після розголосу а особливо після жорстких дій фінів к Балтиці ці диверсії припинилися.
показати весь коментар
21.01.2025 20:44 Відповісти
Та не піднімайте хвилю! Іржа кабелі з'їла.
показати весь коментар
21.01.2025 20:47 Відповісти
Які молодці!!!
показати весь коментар
21.01.2025 20:48 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2025 20:48 Відповісти
А які докази може залишити протягнутий якір? Може краще робити так, щоб той, хто товчеться над кабелями шукав сліди своїх корит?
показати весь коментар
21.01.2025 20:50 Відповісти
Це треба бути повним дебілом або згодитись на договорняк з реальним винуватцем. Бо не відчувати якор який повзе по дну багато десятків миль неможливо. Навіть візьмемо абсолютну безграмотність екіпажу щодо скиду якоря в забороненій зоні і допустимо що судно почало рух забувши підняти якор. Але як 15-20 людей не могли чути неймовірного грохоту, ривків та вібрації від передачі звуку по якірному ланцюгц з грунту на металевий корпус судна. Це ще не беручи до уваги перегруз суднового двигуна під час волочіння якоря по грунту.І це було протягом декількох годин, а не хвилин. Тобто, весь екіпаж одночасно загубив всі органи відчуття. Не бачили, не чули, не тряслись від вібрації. Це вже не кажучи про тотальну забудькуватість при підготовці до початку руху де б вони мали заповнити купу чек-листів з підписами відповідальних за кожну операцію.
показати весь коментар
21.01.2025 20:58 Відповісти
А що тут казати? Обіжралися Бояришника і не чули.
показати весь коментар
21.01.2025 21:02 Відповісти
Індуси?
показати весь коментар
21.01.2025 21:04 Відповісти
Капітан і півкоманди - грузини
показати весь коментар
21.01.2025 22:04 Відповісти
Шо: "Рафік неуіновєн"?
показати весь коментар
21.01.2025 20:59 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2025 21:00 Відповісти
А шо случілось ? Дебіли !
показати весь коментар
21.01.2025 21:00 Відповісти
Так просто забороніть росіянам і китайцям там плавати на якийсь період і здивуєтеся відсутності диверсій.
показати весь коментар
21.01.2025 21:03 Відповісти
Думаю пора в сувальский коридор,ітак ніхто не побачить,скажуть що то якісь терористи поодинокі,які не становлять загрози для країн балтії.Ну подумаєш на танках заїдуть,це ж треба буде доказати що вони російські..Чудове підгрунття своїми сцикливими заявами для подальшої агресії створює захід.
показати весь коментар
21.01.2025 21:17 Відповісти
То бички мабуть пошкодили.
показати весь коментар
21.01.2025 21:37 Відповісти
Яловість, вона у всьому.
показати весь коментар
21.01.2025 21:38 Відповісти
Може Зінка?
показати весь коментар
21.01.2025 21:44 Відповісти
Фінляндія не знайшла достатніх доказів існування власної гідності.
показати весь коментар
21.01.2025 22:45 Відповісти
Щановна редакція, фільтруйте новини: "непричетність" орків до пошкодження кабелів - напівправда. Тут докладно:

https://www.svoboda.org/a/polupravda-kritika-novosti-o-neprichastnosti-rossii-k-obryvu-kabeley/33282011.html
показати весь коментар
26.01.2025 19:41 Відповісти
 
 