Фінляндія наклала арешт на танкер російського "тіньового" флоту

Окружний суд столиці Фінляндії Гельсінкі ухвалив заарештувати танкер Eagle S, який, за інформацією фінських правоохоронців, може бути причетний до "тіньового" флоту Росії.

Про це пише Yle, передає The Moscow Times.

За даними Національного бюро розслідувань Фінляндії (NBI), танкер, зареєстрований на Островах Кука, підозрюють у пошкодженні підводного електричного кабелю Estlink 2 та телекомунікаційних кабелів, які належать компанії Elisa. Ці інциденти розглядаються як тяжкі злочини.

Арешт судна було здійснено на запит фінської енергетичної компанії Fingrid, естонської Elering, а також телекомунікаційної компанії Elisa.

Компанії звинувачують судновласника танкера, компанію Caravella, у тому, що пошкодження кабелю було завдано якорем танкера. У позові йдеться, що обрив Estlink 2 призвів до значної фінансової шкоди, яка продовжує збільшуватися.

На початку січня цього року національний оператор електромереж Фінляндії Fingrid звернувся до суду Гельсінкі з вимогою заарештувати танкер Eagle S, який пошкодив підводний кабель з Естонією.

Згодом керівник підрозділу фінського системного оператора Fingrid Кіммо Непола сказав, що ремонтні роботи на пошкодженому 25 грудня в Балтійському морі електричному кабелі Estlink 2 триватимуть сім місяців і обійдуться в десятки мільйонів євро.

Інцидент стався 25 грудня 2024 року, коли Eagle S якорем пошкодив електрокабель Estlink 2 та чотири телекомунікаційних кабелі в особливій економічній зоні Фінляндії.

26 грудня фінська влада затримала нафтовий танкер Eagle S під прапором Островів Кука через підозру в пошкодженні підводного електрокабелю Estlink 2. Попередньо встановлено, що його пошкоджено "зовнішньою силою". Екіпаж судна налічує 24 особи, серед яких громадяни Грузії та Індії. Дев'яти членам екіпажу, підозрюваним у причетності до злочину, заборонено залишати територію Фінляндії щонайменше до завершення розгляду.

За словами директора Національного бюро розслідувань Робіна Лардо, на борту Eagle S були відсутні якорі, що викликало підозри в аномальній поведінці судна.

Російський нафтовий танкер прямував із Санкт-Петербурга до Єгипту.

Випадок із Estlink 2 – не перший, що стався в Балтійському регіоні останнім часом. На початку грудня 2024 року було зафіксовано розрив інтернет-кабелю між Фінляндією та Швецією. Місяцем раніше, в листопаді, постраждали кабелі BCS East-West Interlink між Литвою та Швецією, а також C-Lion1, що сполучає Фінляндію з Німеччиною.

На початку цього року стало відомо, що країни Об'єднаного експедиційного корпусу (JEF) – формату, що об'єднує Північну Європу, Велику Британію та Нідерланди, – запустили посилений моніторинг підводної інфраструктури.