Країни Північної Європи посилили моніторинг підводної інфраструктури. Наглядатимуть і за "тіньовим" флотом Росії

Країни Об'єднаного експедиційного корпусу (JEF) – формату, що об'єднує Північну Європу, Велику Британію та Нідерланди, – запустили посилений моніторинг підводної інфраструктури.

Про це йдеться в заяві Великої Британії, передає Європейська правда.

Як зазначається, моніторинг проводиться за допомогою новітньої системи, що допоможе виявляти потенційні загрози та швидко помічати підозрілі дії суден.

До Об'єднаного експедиційного корпусу входять Велика Британія, Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Ісландія, Естонія, Латвія та Литва.

У рамках операції Nordic Warden, яку фактично запустили ще минулого тижня, будуть відстежувати дані з низки джерел та вираховувати ризики, які може становити те чи інше судно, що прямує через певну зону. Це буде проводитися в тому числі й із використанням інструментів штучного інтелекту.

Ключовим приводом для запуску інструменту стало пошкодження підводної лінії електропередачі Estlink-2 і кількох підводних кабелів зв'язку у Фінській затоці 25 грудня 2024 року. Ця діяльність стане доповненням до заходів на національному рівні та у рамках НАТО.

Особливу увагу приділяють танкерам, які зараховують до "тіньового флоту" Росії.

"Конкретні судна, які вважаються належними до російського "тіньового флоту", внесені в систему, щоб за ними можна було пильно стежити, коли вони входять у ключові зони інтересу. Якщо встановлено, що є потенційні ризики, система буде відстежувати підозріле судно у реальному часі й одразу видавати попередження, про яке дізнаються країни JEF та союзники в НАТО", – йдеться в оголошенні.

Під посиленим моніторингом будуть 22 ключові зони, серед яких – Ла-Манш, Північне море, протока Каттегат біля берегів Данії та інші місця у Балтійському морі.

"Операція Nordic Warden допоможе захиститися і від умисних диверсій, і від випадків кричущої недбалості, які, як ми бачили, можуть призводити до пошкодження підводних кабелів", – сказав британський міністр оборони Джон Гілі.

26 грудня фінська влада затримала нафтовий танкер Eagle S під прапором Островів Кука через підозру в пошкодженні підводного електрокабелю Estlink 2. Попередньо встановлено, що його пошкоджено "зовнішньою силою".

За словами директора Національного бюро розслідувань Робіна Лардо, на борту Eagle S були відсутні якорі, що викликало підозри в аномальній поведінці судна.

25 грудня повідомлялося про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, що з'єднує Фінляндію та Естонію. У Фінляндії тоді не виключили версії про умисне пошкодження.

Російський нафтовий танкер прямував із Санкт-Петербурга до Єгипту, фінські силовики затримали його 26 грудня. Зараз судно стоїть у порту поряд із фінським містом Порвоо. Восьми членам екіпажу заборонили виїзд із країни.

Пізніше національний оператор електромереж Фінляндії Fingrid звернувся до суду Гельсінкі з вимогою заарештувати танкер Eagle S, який пошкодив підводний кабель з Естонією.