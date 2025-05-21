1 750 17
Судно "теневого флота" РФ совершило "подозрительные маневры" возле кабеля между Польшей и Швецией, - Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что судно из "теневого флота" РФ совершило "подозрительные маневры" возле кабеля электропередачи, соединяющего Польшу и Швецию.
Об этом он сообщил в соцсети X
По словам главы правительства Польши, российское судно из "теневого флота", подпадающее под санкции, совершило "подозрительные маневры" вблизи кабеля электропередачи, соединяющего Польшу и Швецию.
"После успешного вмешательства наших военных, корабль поплыл в один из российских портов", - добавил Туск.
