Судно "теневого флота" РФ совершило "подозрительные маневры" возле кабеля между Польшей и Швецией, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что судно из "теневого флота" РФ совершило "подозрительные маневры" возле кабеля электропередачи, соединяющего Польшу и Швецию.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

По словам главы правительства Польши, российское судно из "теневого флота", подпадающее под санкции, совершило "подозрительные маневры" вблизи кабеля электропередачи, соединяющего Польшу и Швецию.

"После успешного вмешательства наших военных, корабль поплыл в один из российских портов", - добавил Туск.

