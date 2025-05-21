РУС
Судно "теневого флота" РФ совершило "подозрительные маневры" возле кабеля между Польшей и Швецией, - Туск

Корабль теневого флота РФ совершил маневры возле кабеля между Польшей и Швецией

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что судно из "теневого флота" РФ совершило "подозрительные маневры" возле кабеля электропередачи, соединяющего Польшу и Швецию.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

По словам главы правительства Польши, российское судно из "теневого флота", подпадающее под санкции, совершило "подозрительные маневры" вблизи кабеля электропередачи, соединяющего Польшу и Швецию.

"После успешного вмешательства наших военных, корабль поплыл в один из российских портов", - добавил Туск.

Автор: 

+16
Це і є результатом, 4 місяців бездіяльності Трампа!
«Все это время лился бесконечный поток слов, каждый день заявления, брифинги, посты в соцсетях. Но есть два простых факта: Ноль новых пакетов помощи США Украине. Зато урезана старая гуманитарная помощь. Ноль новых пакетов санкций против России. Зато ослаблен контроль соблюдения старых. И даже пошлина в 10%, которую Трамп ввел для примерно всех стран мира, включая империю пингвинов, России не досталась. При этом обещание закончить войну не выполнено, а идея 30-дневного перемирия разменяна на бессмысленные разговоры. Вот и весь итог четырех месяцев *******.»(с) Источник: https://www.ponomaroleg.com/chetyre-mesyacza-nazad-donald-tramp-stal-prezidentom-ssha/
21.05.2025 14:52 Ответить
+12
То судньо мало поплисти вниз,а не до російських портів.Правильно робите,Путіну треба корисні ідіоти👍
21.05.2025 14:48 Ответить
+10
Підрівняйте йому курс торпедою.
21.05.2025 14:52 Ответить
Сподіваюсь, підозру вже оголосили?
показать весь комментарий
21.05.2025 14:50 Ответить
Чого не топили?
показать весь комментарий
21.05.2025 14:52 Ответить
бояться війни
показать весь комментарий
21.05.2025 14:58 Ответить
Влада Польщі вже заявила, що не відправить військових воювати з рф,а буде займатися тільки логістикою, а це діє як запрошення для путіна зайнятися ними ретельніше)
показать весь комментарий
21.05.2025 14:54 Ответить
Оголосіть Балтійське море внутрішнім морем НАТО
показать весь комментарий
21.05.2025 15:00 Ответить
Это может вызвать эскалацию.
показать весь комментарий
21.05.2025 15:27 Ответить
Не Балтійське море, а прохідний двір. У Швеції та Польщі є свій флот, авіація, а ця погань возить брудну нафту та рве Вам кабелі. В України немає флоту, А крайній "підозрілий маневр" зробив крейсер "москва".
показать весь комментарий
21.05.2025 15:00 Ответить
Пішли перекривати ще декілька пунктів пропуску у відповідь на це
пшекам треба перебити цю ганебну новину іншими «досягненнями»
показать весь комментарий
21.05.2025 16:02 Ответить
Китай готує світову війну. А рашка то його зброя. Таран.
показать весь комментарий
21.05.2025 15:28 Ответить
