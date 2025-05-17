ЄС запровадить нові санкції проти російського "тіньового флоту", – МЗС Німеччини

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль оголосив про посилення контролю після підозрілих інцидентів із "тіньовим флотом" Росії у Балтійському морі.

Як пише Zeit, про це він повідомив в інтерв’ю німецьким ЗМІ, передає "Європейська правда".

За його словами, "ситуація з безпекою продовжує загострюватися останніми місяцями".

"Перерізані кабелі, порушені сигнали і підозрілі судна викликають у нас велику стурбованість", – наголосив Вадефуль.

Відтак міністр анонсував подальші патрулювання та нові санкції проти російського "тіньового флоту".

"Як сусіди, як НАТО і як ЄС, ми робимо все можливе, щоб протидіяти гібридним загрозам, включно з додатковими патрулями. Росія становить загрозу для всіх нас у Балтійському регіоні", – наголосив він.

Очільник німецького МЗС назвав "тіньовий флот" Росії серйозною загрозою для безпеки. ЄС, за його словами, "безпосередньо запровадить нові санкції" проти цих суден, які Росія використовує для обходу обмежень.

"Це також допоможе Україні, адже тіньовий флот щодня транспортує нафту, яку Росія продає в обхід санкцій", – додав Вадефуль.

Військово-морські сили Естонії намагалися затримати танкер з нафтою, який прямував до Росії та перебуває під санкціями Великої Британії. Екіпаж цього судна відмовився співпрацювати із Естонією й відтак ВМС країни супроводжували його до російських вод.

У відповідь на дії естонських військових Росія направила винищувач, який, за повідомленням естонської армії, порушив повітряний простір країни.