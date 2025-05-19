Естонія продовжить перевіряти російські судна "тіньового флоту", - прем’єр Міхал

Естонія й надалі перевірятиме судна "тіньового флоту" Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю агентству Reuters заявив прем'єр-міністр країни Крістен Міхал.

"Я б сказав, що всі - естонці, фіни - будуть стежити за такими суднами, і якщо буде щось підозріле, ми запитаємо про це. Всі будуть це робити", - сказав Міхал.

Він додав, що ВМС Естонії не планували висаджуватися на борт підозрілого танкера, який потім поплив у російські води у супроводі винищувача і естонського патрульного катера.

За оцінками естонських експертів, Росія отримує близько 60% своїх доходів від постачання нафти "тіньовим флотом".

"Зрозуміло, чому Росія починає трохи нервувати. Питання для нас - не для Естонії, а для Європи і для Сполучених Штатів - як так сталося, що Росія веде війну вже четвертий рік і все ще продає свою продукцію на світовому ринку?" - сказав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль оголосив про посилення контролю після підозрілих інцидентів із "тіньовим флотом" Росії у Балтійському морі.

