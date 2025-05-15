УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10401 відвідувач онлайн
Новини Тіньовий флот Росії Порушення літаків РФ
4 135 28

МЗС Литви про інцидент із танкером "тіньового флоту" РФ в Естонії: Схоже на інформаційну операцію

Литва про інцидент із танкером

Міністерка оборони Литви Довілє Шакалієне заявила, що інцидент з танкером "тіньового флоту" РФ, який Естонія намагалася затримати в Балтійському морі, у відповідь на що Росія підняла винищувач, схожий на інформаційну операцію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

Так, за словами міністерки, союзники по НАТО обговорюватимуть можливу відповідь на такі військові дії Росії.

"Інцидент схожий на інформаційну операцію, мета якої – просто привернути увагу. Поява винищувача і дуже швидке поширення інформації про це викликають питання", – сказала Шакалієне.

Також читайте: Естонія й надалі буде стримувати судна "тіньового флоту" РФ, - Цахкна

Вона зауважила, що цей інцидент засвідчив, що "тіньовий флот" РФ дуже активно діє в Балтійському морі і "вживає дедалі зухваліших заходів". Однак це перший такий випадок, коли Російська Федерація фактично вдалася до воєнних дій для захисту або охорони свого "тіньового флоту".

Водночас, за її словами, такі дії Росії свідчать про ефективність моніторингу західними країнами "тіньового флоту".

Читайте: Рютте відреагував на порушення російським винищувачем повітряного простору Естонії: НАТО та Таллінн координують свої дії

Нагадаємо, у вівторок увечері, 13 травня, російський винищувач Су-35 порушив повітряний простір Естонії в районі півострова Юмінда.

В Естонії розповіли деталі інциденту, коли 13 травня російський винищувач Су-35 порушив повітряний простір країни. РФ ненадовго підняла свій літак, коли ВМС Естонії намагались затримати нафтовий танкер "тіньового флоту".

Автор: 

Литва (2515) Естонія (1686) танкер (374)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
А в'їбати по кацапольоту, що порушив повітряний простір їх крани - слабо? А дати чергу з бортової гармати ****** берегової охорони перед носом рашистського танкера не здатні? То краще мовчіть і не позортесь. Бо ще страшна НАТА стурбується, а тоді вже точно почнеться 3 світова
показати весь коментар
15.05.2025 20:37 Відповісти
+6
Не треба союзникам по нато нічого обговорювати . Все одно ніякої відповіді не буде . Нато - це не військовий альянс . Це збіговисько стурбованих , заклопотаних імпотентів . Що б не вирішили , якщо Орбан наприклад скаже ніззя , на цьому все нато й закінчиться .
показати весь коментар
15.05.2025 20:46 Відповісти
+3
якби естонці не страдали йухнею а запустили б дрончика з 500 кг вибухівки по танкеру, було б більше толку.
показати весь коментар
15.05.2025 20:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну.., ну...
показати весь коментар
15.05.2025 20:35 Відповісти
А в'їбати по кацапольоту, що порушив повітряний простір їх крани - слабо? А дати чергу з бортової гармати ****** берегової охорони перед носом рашистського танкера не здатні? То краще мовчіть і не позортесь. Бо ще страшна НАТА стурбується, а тоді вже точно почнеться 3 світова
показати весь коментар
15.05.2025 20:37 Відповісти
якби естонці не страдали йухнею а запустили б дрончика з 500 кг вибухівки по танкеру, було б більше толку.
показати весь коментар
15.05.2025 20:37 Відповісти
І засрати нафтопродуктами акваторію.
Чудова ідея.
Ти або імбецил, або скабєєва перелогінся.
показати весь коментар
15.05.2025 20:50 Відповісти
з чого ти взяло, що він не пустий плив в рашку? ну хай пливе, а то ваш кацапський бюджет і так тріщить по швам.
показати весь коментар
15.05.2025 20:52 Відповісти
Ну йомайо.
Ну хто, хто пускає імбецилів і скабєєвих в наші інтернети.
Час вводити ценз на допуск в інтернет.
Імбецилам можна лишити тік-ток і порнуху.
І не пускати далі.
показати весь коментар
15.05.2025 20:57 Відповісти
а-а-а, це номерний вова вова (*****) під ВПНом, ну ось ти й спалився кацапчик.
показати весь коментар
15.05.2025 20:59 Відповісти
Ну добре хоча б наші рідні імбецильщики є щей патріотами України.
І не забули про те що путін-*****.
Дякую тобі і за це.
показати весь коментар
15.05.2025 21:01 Відповісти
кацапчику, не треба тужитись, вже все всім зрозуміло, хто ти і шо ти. захищати тіньовий кацапський флот українець не буде.
показати весь коментар
15.05.2025 21:03 Відповісти
Розслабся.
Я вже зрозумів що ти хоч у тебе і не має розуму Енштейна, але є одне але-ти таки свій, український, а не кацап-людожер.
Ну і ще одне-кацап би не зміг написати те що напишу нижче я:
Я дочок рамзанки дирова мав на спині мамці рамзанки дирова))
показати весь коментар
15.05.2025 21:07 Відповісти
це ти розслабся, ванька. тобі не звикати, що тебе кадирівці ********** за ті твої "хоробрі" слова, тобі це подобається.
показати весь коментар
15.05.2025 21:09 Відповісти
Федя ти не правий.
За те що я написав кадирівці не "відлюблюють", вони просто ріжуть на маленькі шматочки і то не за один раз а дуже і дуже довго. А те що лишається спалюють нафіг.
показати весь коментар
15.05.2025 21:11 Відповісти
ну точно ти кацап. в твоїх словах рабський страх перед кадирівцями. українці не бояться кадирівців
показати весь коментар
15.05.2025 21:15 Відповісти
чудовий, а саме головне "дуже влучний" на рахунок мене висновок.
Піди там печиво візьми в шухляді.
показати весь коментар
15.05.2025 21:20 Відповісти
Эээтии раакетыыы ещеее леетяят.
показати весь коментар
15.05.2025 20:58 Відповісти
по наступному танкеру попадуть
показати весь коментар
15.05.2025 21:00 Відповісти
Наше майбутнє це Хамас, такий вид спротиву. При позиції України іхтамнет, я не я і хата не моя.
показати весь коментар
15.05.2025 20:59 Відповісти
я б на вашому місці поглянув би на теперішню і кінцеву долю хамасу)))
показати весь коментар
15.05.2025 21:04 Відповісти
Вони обмежені територією, технологіями, і багато чим іншим. У нас же, так як "Интересы России нигде не заканчиваются" немає таких обмежень, бо в такому випадку і спротив інтересам Росії теж ніде не закінчується. Хамас веде дурнувату політику, навмисно. Насправді стратегічно удар по конкретним гаманцям Ізраїлю, яких основних в світі не знаю, 200 людей, мав би в рази більші наслідки, ніж кошмарити недоробленими ракетами і терактами цивільних. При цьому хочу зауважити, що мої симпатії якраз на стороні Ізраїлю, це просто відсторонений погляд на ситуацію. Інтереси Росії можна бити по всьому світу, наносячи точкові дуже болючі удари цій країні. І в той же час не починаючі повномасштабку, доволі безглузде рубилово, бо гарматне м'ясо ніколи не вирішувало переміщення капіталів, чи виробництво ракет.
показати весь коментар
16.05.2025 00:01 Відповісти
хамас зробив лайно( просто зробили звірства по відношенню всіх націй) -отримав так що дуже велике питання про виживання хамасу.
Україна лайна не робила.
Україна просто займається самозахистом.
Так самопорівнюють Україну з хамасом на рашатв?
"совпадЕнИЕ, нЕ думаю".
показати весь коментар
16.05.2025 00:41 Відповісти
я сьогодні таке саме говорив. притопили б танкер, і морозилися б, і ніхто нічого не доведе.
показати весь коментар
15.05.2025 21:04 Відповісти
Не треба союзникам по нато нічого обговорювати . Все одно ніякої відповіді не буде . Нато - це не військовий альянс . Це збіговисько стурбованих , заклопотаних імпотентів . Що б не вирішили , якщо Орбан наприклад скаже ніззя , на цьому все нато й закінчиться .
показати весь коментар
15.05.2025 20:46 Відповісти
Там гірше те, що кацапи впевнились, що той трюк з Су-35 ефективний,т.я.після підльоту,операція затримання припинилась.
показати весь коментар
15.05.2025 21:00 Відповісти
Ніякої «інформаційної операції»..
Просто ната вкакалось від одного вигляду цапського іржавого літаючого корита...
показати весь коментар
15.05.2025 21:00 Відповісти
Ну , взаглі то - на відео видно , що кацапський літак тікає від ф-16 ...
показати весь коментар
15.05.2025 21:10 Відповісти
Що ви там пояснюєте, затримали танкер чи обісрались?
показати весь коментар
15.05.2025 21:11 Відповісти
Невдовзі в інтернетах:
"...дії Росії по захопленню країн Балтії свідчать про ефективність моніторингу західними країнами..." Джерело: https://censor.net/ua/n3552494
показати весь коментар
15.05.2025 21:17 Відповісти
 
 