МЗС Литви про інцидент із танкером "тіньового флоту" РФ в Естонії: Схоже на інформаційну операцію
Міністерка оборони Литви Довілє Шакалієне заявила, що інцидент з танкером "тіньового флоту" РФ, який Естонія намагалася затримати в Балтійському морі, у відповідь на що Росія підняла винищувач, схожий на інформаційну операцію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.
Так, за словами міністерки, союзники по НАТО обговорюватимуть можливу відповідь на такі військові дії Росії.
"Інцидент схожий на інформаційну операцію, мета якої – просто привернути увагу. Поява винищувача і дуже швидке поширення інформації про це викликають питання", – сказала Шакалієне.
Вона зауважила, що цей інцидент засвідчив, що "тіньовий флот" РФ дуже активно діє в Балтійському морі і "вживає дедалі зухваліших заходів". Однак це перший такий випадок, коли Російська Федерація фактично вдалася до воєнних дій для захисту або охорони свого "тіньового флоту".
Водночас, за її словами, такі дії Росії свідчать про ефективність моніторингу західними країнами "тіньового флоту".
Нагадаємо, у вівторок увечері, 13 травня, російський винищувач Су-35 порушив повітряний простір Естонії в районі півострова Юмінда.
В Естонії розповіли деталі інциденту, коли 13 травня російський винищувач Су-35 порушив повітряний простір країни. РФ ненадовго підняла свій літак, коли ВМС Естонії намагались затримати нафтовий танкер "тіньового флоту".
