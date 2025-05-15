Рютте відреагував на порушення російським винищувачем повітряного простору Естонії: НАТО та Таллінн координують свої дії

УКР
Новини Літак РФ порушив повітряний простір Естонії
2 256 33

Генсек НАТО Марк Рютте відреагував на порушення російським винищувачем повітряного простору Естонії під час спроби затримання одного з кораблів російського "тіньового флоту". Він зазначив, що наразі НАТО та Естонія перебувають у тісному контакті та координують дії у зв’язку зі згаданим інцидентом.

Про це Рютте сказав під час пресконференції в Анталії на полях неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"НАТО та Естонія перебувають у тісному контакті з цього приводу і координують дії, щоб точно знати, що відбувається",- сказав Рютте, відповідаючи на запитання щодо НАТО на нещодавній інцидент у Балтійському морі.

Він наголосив, що союзники по НАТО діють та діятимуть колективно у гарантуванні безпеки країн-членів у Балтійському регіоні.

Також генсек Альянсу додав, що НАТО зокрема, має місію повітряного патрулювання у Балтії, а також місію Baltic Sentry, яка працює над захистом критичної підводної інфраструктури блоку.

Нагадаємо, що у вівторок увечері, 13 травня, російський винищувач Су-35 порушив повітряний простір Естонії в районі півострова Юмінда.

Читайте також: Російський Су-35 порушив повітряний простір Естонії: МЗС вручило ноту аташе посольства РФ

+14
Рютте! Приклад "координації дій" тра було брати з Кардігана, коли той сходу збив нагуй рузьгого літуна!
І шо цікаво: ***** навіть не кавкнуло!
15.05.2025 16:34 Відповісти
+11
Збивати не пробували?
15.05.2025 16:34 Відповісти
+8
Оце "сильно", сказав як відрізав, справжній "лідер", думаю, на росії від такої "потужної заяви" усі "в штани понакладали" від страху...😂🤣🤣🤣
15.05.2025 16:34 Відповісти
НАТО і Таллін на проводі
15.05.2025 16:30 Відповісти
Наскільки тісному? Літак не миша але проліз.
Хоч не спітніли?
15.05.2025 16:30 Відповісти
НАТО і Таллін координують дії:
15.05.2025 16:31 Відповісти
15.05.2025 16:34 Відповісти
15.05.2025 16:34 Відповісти
Одна хвилина всього була. Поки спритні естонці добігли зателефонувати в НАТО літак вже хутко зник.
15.05.2025 16:41 Відповісти
а НАТО не в стані діяти на випередження і взагалі не дозволяти ворожому літаку залітати
15.05.2025 16:44 Відповісти
Спочатку треба "точно знати, що відбувається".
Всього два дні прйшло. Дайте більше часу.
15.05.2025 17:05 Відповісти
НАТО пішло міняти підгузки
15.05.2025 16:34 Відповісти
15.05.2025 17:31 Відповісти
Рютте! Приклад "координації дій" тра було брати з Кардігана, коли той сходу збив нагуй рузьгого літуна!
І шо цікаво: ***** навіть не кавкнуло!
15.05.2025 16:34 Відповісти
ну чому, ввів санкції на томати потім скасував, бо жрати то всеодно хочеться.
15.05.2025 16:38 Відповісти
Випередив )
15.05.2025 16:41 Відповісти
Нагадали, як вони тракторами давили помідори, *********, гусей, сири..
15.05.2025 16:55 Відповісти
санкції на туркіш помідори увів,правда не на довго )
15.05.2025 16:40 Відповісти
два ключових слова "сходу" та "нагуй", яких сциться ната
15.05.2025 17:32 Відповісти
Як би не сумно це було але НАТО реально проявили себе погано у цій ситуації. Це може привести до поганих подій для країн ЄС та іньших. Рашисти бачать боягузтво НАТО.
15.05.2025 16:38 Відповісти
варвари знищили Римську імперію.

У 410 році вестготи захопили Рим, а 4 вересня 476 року останній імператор Західної Римської імперії Ромул Август відрікся престолу. Таким чином завершилося багатовікове панування Риму.

дрочи надалі , НАТО
15.05.2025 16:39 Відповісти
Логічне порівняння - навала орди з тюрків та монгольської знаті.
Орда була єдина, дисциплінована. Европа розпорошена на сотні суб'єктів, феодальні королівства і князівства ( герцогства / графства) . Тому їхні сили давили по одному. А сила - в єдності..
Зараз коаліція охочих ще не сильна і не потужна...
15.05.2025 16:45 Відповісти
Координують
____ Потужно координують
_________ неймовірно координують
________________максимально координують .
На якій стадії зараз?
15.05.2025 16:42 Відповісти
потужно міняють підгузки .. взагалі не розумію нахера ці інституції

НАТО вже раком стоїть і її чпокають
15.05.2025 16:46 Відповісти
Перуть штани. Зкоординовано.
15.05.2025 16:57 Відповісти
НАТО буде соплі жувати навідь тоді, коли кацапи запустять по європейським країнам шахеди, або ракети! Пока скоординують свої дії, уже й країн не буде! Слимаки сцикливі!
15.05.2025 16:45 Відповісти
Потужність всесвітнього масштабу.😱
15.05.2025 16:46 Відповісти
одним словом обосрались
15.05.2025 16:46 Відповісти
Да збийте хоть щось чи втопіть *********** .
15.05.2025 16:51 Відповісти
15.05.2025 17:34 Відповісти
100% сценарій коли росія захопить Естонію.

В штаб квартирі НАТО очільник НАТО Рютте, відповідаючи на запитання, що НАТО зробить у зв,я зку з агресією росії проти Естонії, заявив

"НАТО та уряд Естонія у вигнані перебувають у тісному контакті з цього приводу і координують дії, щоб точно знати, що відбувається",

На другий день Рютте заявить " Ми глибоко стурбовані ситуацією в Естонії, ведемо напружені консультації з нашими союзниками але не потрібно сердити путіна щоб щоб уникнути третьої світової війни."
15.05.2025 16:51 Відповісти
Ну, скоординували і шо?! Траба іПашити кацапсяче залізо тоді буде якийсь толк.
15.05.2025 17:00 Відповісти
Пво висловили глибоку стурбованість
15.05.2025 18:01 Відповісти
Если Си навешал лапши на уши Трампу про раздел мира на двоих и Трам повелся, то Европа уже может «сидеть на попе ровно». Расися пробьет коридор к Кенигсбергской области, заблокирует Балтийское море, отрежет северный фланг НАТО и все это будет под аккомпанемент « диких озабоченностей». США влипли со своими союзниками Израилем и Тайванем, как Гитлер в 30-х с дурноватым Муссолини и Японией! Израиль дал арабскому миру тузы в руку, начав бойню в Газе, а Тайвань сам с Китаем не справиться. Так, что США будут метаться, думая как защитить своих, очень первостепенных «союзников». Самолет в воздушном пространстве НАТО это уже второй звонок! Так и с Украиной путин потихоньку прощупывал почву. Теперь он почти уверен, что Европа подергается и затихнет, а Трам продолжит себя в зеркало нахваливать.
15.05.2025 18:45 Відповісти
 
 