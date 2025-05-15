Рютте відреагував на порушення російським винищувачем повітряного простору Естонії: НАТО та Таллінн координують свої дії
Генсек НАТО Марк Рютте відреагував на порушення російським винищувачем повітряного простору Естонії під час спроби затримання одного з кораблів російського "тіньового флоту". Він зазначив, що наразі НАТО та Естонія перебувають у тісному контакті та координують дії у зв’язку зі згаданим інцидентом.
Про це Рютте сказав під час пресконференції в Анталії на полях неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"НАТО та Естонія перебувають у тісному контакті з цього приводу і координують дії, щоб точно знати, що відбувається",- сказав Рютте, відповідаючи на запитання щодо НАТО на нещодавній інцидент у Балтійському морі.
Він наголосив, що союзники по НАТО діють та діятимуть колективно у гарантуванні безпеки країн-членів у Балтійському регіоні.
Також генсек Альянсу додав, що НАТО зокрема, має місію повітряного патрулювання у Балтії, а також місію Baltic Sentry, яка працює над захистом критичної підводної інфраструктури блоку.
Нагадаємо, що у вівторок увечері, 13 травня, російський винищувач Су-35 порушив повітряний простір Естонії в районі півострова Юмінда.
Рютте! Приклад "координації дій" тра було брати з Кардігана, коли той сходу збив нагуй рузьгого літуна!
І шо цікаво: ***** навіть не кавкнуло!
У 410 році вестготи захопили Рим, а 4 вересня 476 року останній імператор Західної Римської імперії Ромул Август відрікся престолу. Таким чином завершилося багатовікове панування Риму.
Орда була єдина, дисциплінована. Европа розпорошена на сотні суб'єктів, феодальні королівства і князівства ( герцогства / графства) . Тому їхні сили давили по одному. А сила - в єдності..
Зараз коаліція охочих ще не сильна і не потужна...
В штаб квартирі НАТО очільник НАТО Рютте, відповідаючи на запитання, що НАТО зробить у зв,я зку з агресією росії проти Естонії, заявив
На другий день Рютте заявить " Ми глибоко стурбовані ситуацією в Естонії, ведемо напружені консультації з нашими союзниками але не потрібно сердити путіна щоб щоб уникнути третьої світової війни."