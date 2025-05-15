Рютте відреагував на порушення російським винищувачем повітряного простору Естонії: НАТО та Таллінн координують свої дії

Генсек НАТО Марк Рютте відреагував на порушення російським винищувачем повітряного простору Естонії під час спроби затримання одного з кораблів російського "тіньового флоту". Він зазначив, що наразі НАТО та Естонія перебувають у тісному контакті та координують дії у зв’язку зі згаданим інцидентом.

Про це Рютте сказав під час пресконференції в Анталії на полях неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"НАТО та Естонія перебувають у тісному контакті з цього приводу і координують дії, щоб точно знати, що відбувається",- сказав Рютте, відповідаючи на запитання щодо НАТО на нещодавній інцидент у Балтійському морі.

Він наголосив, що союзники по НАТО діють та діятимуть колективно у гарантуванні безпеки країн-членів у Балтійському регіоні.

Також генсек Альянсу додав, що НАТО зокрема, має місію повітряного патрулювання у Балтії, а також місію Baltic Sentry, яка працює над захистом критичної підводної інфраструктури блоку.

Нагадаємо, що у вівторок увечері, 13 травня, російський винищувач Су-35 порушив повітряний простір Естонії в районі півострова Юмінда.

