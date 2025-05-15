Рютте отреагировал на нарушение российским истребителем воздушного пространства Эстонии: НАТО и Таллинн координируют свои действия
Генсек НАТО Марк Рютте отреагировал на нарушение российским истребителем воздушного пространства Эстонии при попытке задержания одного из кораблей российского "теневого флота". Он отметил, что сейчас НАТО и Эстония находятся в тесном контакте и координируют действия в связи с упомянутым инцидентом.
Об этом Рютте сказал во время пресс-конференции в Анталии на полях неформальной встречи министров иностранных дел стран Альянса, передает "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"НАТО и Эстония находятся в тесном контакте по этому поводу и координируют действия, чтобы точно знать, что происходит",- сказал Рютте, отвечая на вопрос о НАТО на недавний инцидент в Балтийском море.
Он подчеркнул, что союзники по НАТО действуют и будут действовать коллективно в обеспечении безопасности стран-членов в Балтийском регионе.
Также генсек Альянса добавил, что НАТО в частности, имеет миссию воздушного патрулирования в Балтии, а также миссию Baltic Sentry, которая работает над защитой критической подводной инфраструктуры блока.
Напомним, что во вторник вечером, 13 мая, российский истребитель Су-35 нарушил воздушное пространство Эстонии в районе полуострова Юминда.
Хоч не спітніли?
Всього два дні прйшло. Дайте більше часу.
Рютте! Приклад "координації дій" тра було брати з Кардігана, коли той сходу збив нагуй рузьгого літуна!
І шо цікаво: ***** навіть не кавкнуло!
У 410 році вестготи захопили Рим, а 4 вересня 476 року останній імператор Західної Римської імперії Ромул Август відрікся престолу. Таким чином завершилося багатовікове панування Риму.
дрочи надалі , НАТО
Орда була єдина, дисциплінована. Европа розпорошена на сотні суб'єктів, феодальні королівства і князівства ( герцогства / графства) . Тому їхні сили давили по одному. А сила - в єдності..
Зараз коаліція охочих ще не сильна і не потужна...
____ Потужно координують
_________ неймовірно координують
________________максимально координують .
На якій стадії зараз?
НАТО вже раком стоїть і її чпокають
В штаб квартирі НАТО очільник НАТО Рютте, відповідаючи на запитання, що НАТО зробить у зв,я зку з агресією росії проти Естонії, заявив
"НАТО та уряд Естонія у вигнані перебувають у тісному контакті з цього приводу і координують дії, щоб точно знати, що відбувається",
На другий день Рютте заявить " Ми глибоко стурбовані ситуацією в Естонії, ведемо напружені консультації з нашими союзниками але не потрібно сердити путіна щоб щоб уникнути третьої світової війни."