Рютте отреагировал на нарушение российским истребителем воздушного пространства Эстонии: НАТО и Таллинн координируют свои действия

Генсек НАТО Марк Рютте отреагировал на нарушение российским истребителем воздушного пространства Эстонии при попытке задержания одного из кораблей российского "теневого флота". Он отметил, что сейчас НАТО и Эстония находятся в тесном контакте и координируют действия в связи с упомянутым инцидентом.

Об этом Рютте сказал во время пресс-конференции в Анталии на полях неформальной встречи министров иностранных дел стран Альянса, передает "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"НАТО и Эстония находятся в тесном контакте по этому поводу и координируют действия, чтобы точно знать, что происходит",- сказал Рютте, отвечая на вопрос о НАТО на недавний инцидент в Балтийском море.

Он подчеркнул, что союзники по НАТО действуют и будут действовать коллективно в обеспечении безопасности стран-членов в Балтийском регионе.

Также генсек Альянса добавил, что НАТО в частности, имеет миссию воздушного патрулирования в Балтии, а также миссию Baltic Sentry, которая работает над защитой критической подводной инфраструктуры блока.

Напомним, что во вторник вечером, 13 мая, российский истребитель Су-35 нарушил воздушное пространство Эстонии в районе полуострова Юминда.

