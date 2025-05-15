РУС
Самолет рф нарушил воздушнок пространство НАТО
2 256 33

Рютте отреагировал на нарушение российским истребителем воздушного пространства Эстонии: НАТО и Таллинн координируют свои действия

Марк Рютте отреагировал, что самолет РФ вошел в воздушное пространство Эстонии

Генсек НАТО Марк Рютте отреагировал на нарушение российским истребителем воздушного пространства Эстонии при попытке задержания одного из кораблей российского "теневого флота". Он отметил, что сейчас НАТО и Эстония находятся в тесном контакте и координируют действия в связи с упомянутым инцидентом.

Об этом Рютте сказал во время пресс-конференции в Анталии на полях неформальной встречи министров иностранных дел стран Альянса, передает "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"НАТО и Эстония находятся в тесном контакте по этому поводу и координируют действия, чтобы точно знать, что происходит",- сказал Рютте, отвечая на вопрос о НАТО на недавний инцидент в Балтийском море.

Он подчеркнул, что союзники по НАТО действуют и будут действовать коллективно в обеспечении безопасности стран-членов в Балтийском регионе.

Также генсек Альянса добавил, что НАТО в частности, имеет миссию воздушного патрулирования в Балтии, а также миссию Baltic Sentry, которая работает над защитой критической подводной инфраструктуры блока.

Напомним, что во вторник вечером, 13 мая, российский истребитель Су-35 нарушил воздушное пространство Эстонии в районе полуострова Юминда.

Читайте также: Российский Су-35 нарушил воздушное пространство Эстонии: МИД вручил ноту атташе посольства РФ

НАТО (10256) россия (96924) самолет (3672) Эстония (1493) Рютте Марк (455)
Топ комментарии
+14
Рютте відреагував на порушення російським винищувачем повітряного простору Естонії: НАТО та Таллінн координують свої дії

Рютте! Приклад "координації дій" тра було брати з Кардігана, коли той сходу збив нагуй рузьгого літуна!
І шо цікаво: ***** навіть не кавкнуло!
показать весь комментарий
15.05.2025 16:34 Ответить
+11
Збивати не пробували?
показать весь комментарий
15.05.2025 16:34 Ответить
+8
Оце "сильно", сказав як відрізав, справжній "лідер", думаю, на росії від такої "потужної заяви" усі "в штани понакладали" від страху...😂🤣🤣🤣
показать весь комментарий
15.05.2025 16:34 Ответить
НАТО і Таллін на проводі
показать весь комментарий
15.05.2025 16:30 Ответить
Наскільки тісному? Літак не миша але проліз.
Хоч не спітніли?
показать весь комментарий
15.05.2025 16:30 Ответить
НАТО і Таллін координують дії:
показать весь комментарий
15.05.2025 16:31 Ответить
Оце "сильно", сказав як відрізав, справжній "лідер", думаю, на росії від такої "потужної заяви" усі "в штани понакладали" від страху...😂🤣🤣🤣
показать весь комментарий
15.05.2025 16:34 Ответить
Збивати не пробували?
показать весь комментарий
15.05.2025 16:34 Ответить
Одна хвилина всього була. Поки спритні естонці добігли зателефонувати в НАТО літак вже хутко зник.
показать весь комментарий
15.05.2025 16:41 Ответить
а НАТО не в стані діяти на випередження і взагалі не дозволяти ворожому літаку залітати
показать весь комментарий
15.05.2025 16:44 Ответить
Спочатку треба "точно знати, що відбувається".
Всього два дні прйшло. Дайте більше часу.
показать весь комментарий
15.05.2025 17:05 Ответить
НАТО пішло міняти підгузки
показать весь комментарий
15.05.2025 16:34 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2025 17:31 Ответить
Рютте відреагував на порушення російським винищувачем повітряного простору Естонії: НАТО та Таллінн координують свої дії

Рютте! Приклад "координації дій" тра було брати з Кардігана, коли той сходу збив нагуй рузьгого літуна!
І шо цікаво: ***** навіть не кавкнуло!
показать весь комментарий
15.05.2025 16:34 Ответить
ну чому, ввів санкції на томати потім скасував, бо жрати то всеодно хочеться.
показать весь комментарий
15.05.2025 16:38 Ответить
Випередив )
показать весь комментарий
15.05.2025 16:41 Ответить
Нагадали, як вони тракторами давили помідори, *********, гусей, сири..
показать весь комментарий
15.05.2025 16:55 Ответить
санкції на туркіш помідори увів,правда не на довго )
показать весь комментарий
15.05.2025 16:40 Ответить
два ключових слова "сходу" та "нагуй", яких сциться ната
показать весь комментарий
15.05.2025 17:32 Ответить
Як би не сумно це було але НАТО реально проявили себе погано у цій ситуації. Це може привести до поганих подій для країн ЄС та іньших. Рашисти бачать боягузтво НАТО.
показать весь комментарий
15.05.2025 16:38 Ответить
варвари знищили Римську імперію.

У 410 році вестготи захопили Рим, а 4 вересня 476 року останній імператор Західної Римської імперії Ромул Август відрікся престолу. Таким чином завершилося багатовікове панування Риму.

дрочи надалі , НАТО
показать весь комментарий
15.05.2025 16:39 Ответить
Логічне порівняння - навала орди з тюрків та монгольської знаті.
Орда була єдина, дисциплінована. Европа розпорошена на сотні суб'єктів, феодальні королівства і князівства ( герцогства / графства) . Тому їхні сили давили по одному. А сила - в єдності..
Зараз коаліція охочих ще не сильна і не потужна...
показать весь комментарий
15.05.2025 16:45 Ответить
Координують
____ Потужно координують
_________ неймовірно координують
________________максимально координують .
На якій стадії зараз?
показать весь комментарий
15.05.2025 16:42 Ответить
потужно міняють підгузки .. взагалі не розумію нахера ці інституції

НАТО вже раком стоїть і її чпокають
показать весь комментарий
15.05.2025 16:46 Ответить
Перуть штани. Зкоординовано.
показать весь комментарий
15.05.2025 16:57 Ответить
НАТО буде соплі жувати навідь тоді, коли кацапи запустять по європейським країнам шахеди, або ракети! Пока скоординують свої дії, уже й країн не буде! Слимаки сцикливі!
показать весь комментарий
15.05.2025 16:45 Ответить
Потужність всесвітнього масштабу.😱
показать весь комментарий
15.05.2025 16:46 Ответить
одним словом обосрались
показать весь комментарий
15.05.2025 16:46 Ответить
Да збийте хоть щось чи втопіть *********** .
показать весь комментарий
15.05.2025 16:51 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2025 17:34 Ответить
100% сценарій коли росія захопить Естонію.

В штаб квартирі НАТО очільник НАТО Рютте, відповідаючи на запитання, що НАТО зробить у зв,я зку з агресією росії проти Естонії, заявив

"НАТО та уряд Естонія у вигнані перебувають у тісному контакті з цього приводу і координують дії, щоб точно знати, що відбувається",

На другий день Рютте заявить " Ми глибоко стурбовані ситуацією в Естонії, ведемо напружені консультації з нашими союзниками але не потрібно сердити путіна щоб щоб уникнути третьої світової війни."
показать весь комментарий
15.05.2025 16:51 Ответить
Ну, скоординували і шо?! Траба іПашити кацапсяче залізо тоді буде якийсь толк.
показать весь комментарий
15.05.2025 17:00 Ответить
Пво висловили глибоку стурбованість
показать весь комментарий
15.05.2025 18:01 Ответить
Если Си навешал лапши на уши Трампу про раздел мира на двоих и Трам повелся, то Европа уже может «сидеть на попе ровно». Расися пробьет коридор к Кенигсбергской области, заблокирует Балтийское море, отрежет северный фланг НАТО и все это будет под аккомпанемент « диких озабоченностей». США влипли со своими союзниками Израилем и Тайванем, как Гитлер в 30-х с дурноватым Муссолини и Японией! Израиль дал арабскому миру тузы в руку, начав бойню в Газе, а Тайвань сам с Китаем не справиться. Так, что США будут метаться, думая как защитить своих, очень первостепенных «союзников». Самолет в воздушном пространстве НАТО это уже второй звонок! Так и с Украиной путин потихоньку прощупывал почву. Теперь он почти уверен, что Европа подергается и затихнет, а Трам продолжит себя в зеркало нахваливать.
показать весь комментарий
15.05.2025 18:45 Ответить
 
 