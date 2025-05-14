Российский Су-35 нарушил воздушное пространство Эстонии: МИД вручил ноту атташе посольства РФ

Во вторник вечером, 13 мая, российский истребитель Су-35 нарушил воздушное пространство Эстонии в районе полуострова Юминда.

Об этом сообщает ERR.

Это нарушение длилось менее одной минуты.

По данным пресс-службы Генштаба Минобороны, истребитель не имел согласованного плана полета, его транспондер был выключен, а связь с эстонскими авиадиспетчерами во время инцидента отсутствовала.

На инцидент отреагировали португальские истребители F-16, которые выполняли миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии с авиабазы Эмари, совершив разведывательный полет.

14 мая Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах посольства РФ и вручило ему официальную ноту протеста.

Этот случай стал первым в 2025 году, когда российский самолет нарушил воздушное пространство Эстонии.

