РУС
Новости Нарушение полетов самолетов рф
3 663 68

Российский Су-35 нарушил воздушное пространство Эстонии: МИД вручил ноту атташе посольства РФ

Российский Су-35 нарушил воздушное пространство Эстонии

Во вторник вечером, 13 мая, российский истребитель Су-35 нарушил воздушное пространство Эстонии в районе полуострова Юминда.

Об этом сообщает ERR, передает Цензор.НЕТ.

Это нарушение длилось менее одной минуты.

По данным пресс-службы Генштаба Минобороны, истребитель не имел согласованного плана полета, его транспондер был выключен, а связь с эстонскими авиадиспетчерами во время инцидента отсутствовала.

На инцидент отреагировали португальские истребители F-16, которые выполняли миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии с авиабазы Эмари, совершив разведывательный полет.

14 мая Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах посольства РФ и вручило ему официальную ноту протеста.

Этот случай стал первым в 2025 году, когда российский самолет нарушил воздушное пространство Эстонии.

Автор: 

Топ комментарии
+23
НАТО всралося.
показать весь комментарий
14.05.2025 22:02 Ответить
+21
Ракета наздожене су35
показать весь комментарий
14.05.2025 22:06 Ответить
+21
Турция на такое правильно среагировала: минус 1 кацапоплан и минус 2 свинособаки.
показать весь комментарий
14.05.2025 22:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
НАТО всралося.
показать весь комментарий
14.05.2025 22:02 Ответить
так-останнім часом це вже для нього норма...
показать весь комментарий
14.05.2025 22:40 Ответить
А треба було вручити зенітну ракету по ватольоту
показать весь комментарий
14.05.2025 22:55 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2025 22:03 Ответить
Цікаво, F-16 наздожене Су-35?

(у нормальному/максимальному режимі роботи двигуна)
показать весь комментарий
14.05.2025 22:05 Ответить
Ракета наздожене су35
показать весь комментарий
14.05.2025 22:06 Ответить
Навіщо? Ракета повітря-повітря зробить це з більшою часткою вірогідності.
показать весь комментарий
14.05.2025 22:07 Ответить
Вікіпедія в поміч...
показать весь комментарий
14.05.2025 22:18 Ответить
Gemini сказав:

No, the F-16 is generally not able to outspeed the Su-35. The Su-35 has a higher maximum speed, with a top speed of around 1,500 mph (2,400 km/h). The F-16's top speed is around 1,320 mph (2,120 km/h).

In addition to the higher speed, the Su-35 also has a longer range and a higher service ceiling compared to the F-16. For example, the Su-35 has a range of 2,200 miles (3,600 km) while the F-16's range is 2,000 miles (3,200 km).
показать весь комментарий
14.05.2025 22:53 Ответить
Турция на такое правильно среагировала: минус 1 кацапоплан и минус 2 свинособаки.
показать весь комментарий
14.05.2025 22:06 Ответить
Потрібно зазначити, що Турція так відреагувала не на перший, не на другий і навіть не на десятий випадок порушення свого простору. Кацапи регулярно заходили на посадку на сирійський військовий аеродром через повітряний простур Туреччини і Туреччина неодноразово кацапам ноти вручала, на які кацапи клали болт. Турків це дістало і вони збили кацапполіт.
показать весь комментарий
14.05.2025 22:11 Ответить
і потім довго вибачалися
показать весь комментарий
14.05.2025 22:26 Ответить
вибачатись простіше, ніж готувати ноти і трахатись з викликами посла кожен тиждень.
показать весь комментарий
14.05.2025 22:45 Ответить
віддати свою територію простіше ніж воювати
показать весь комментарий
14.05.2025 23:08 Ответить
Туреччина нічого не віддавала. Естонія теж.
показать весь комментарий
14.05.2025 23:15 Ответить
на туреччину хтось напав? естонію окупували всю свого часу
показать весь комментарий
14.05.2025 23:45 Ответить
так і ми нічого не віддавали. Якщо ви не помітили, то у нас війна точиться вже 11 років.
показать весь комментарий
15.05.2025 00:51 Ответить
якщо ви не помітили, то крим ми віддали
показать весь комментарий
15.05.2025 22:43 Ответить
якщо ви не знаєте, то у Криму ворог мав у десятки разів кратну перевагу в особовому складі і на два порядки перевагу в озброєнні. Чи вам ***** на дві тисячі військових, які кацапи положили би там у кримську землю і відправили на дно моря?
показать весь комментарий
16.05.2025 00:54 Ответить
мабуть зараз саме ми маємо десятки разів кратну перевагу в особовому складі і на два порядки перевагу в озброєнні? і скільки сотен тисяч ми зараз положили вам по х*?
показать весь комментарий
16.05.2025 01:11 Ответить
не маніпулюйте, відходячі від теми Криму. На момент окупації Криму російською федерацією на півострові було не більше 2 тисяч військовослужбовців, готових виконати наказ про застосування зброї. Відступили ми з Криму, чи не відступили - це не вберегло би нас від широкомасштабного вторгнення і великих втрат особового складу і ивільного населення.
Зараз у нас позиціна війна майже з парітетними силами на суходолі, тому втрати є, і нажаль, ще будуть.
показать весь комментарий
16.05.2025 01:29 Ответить
це ви маніпулюєте. Це все одно що сдати сумську область і сказати що нас там було 2 тис військових, так що поробиш
показать весь комментарий
16.05.2025 16:10 Ответить
знов невдале порівняння з широкомасштабним вторгненням. Мова йшла за Крим. Розумію, що у вас аргументів нема, і ви зїзджаєте з конкретики.
показать весь комментарий
16.05.2025 17:21 Ответить
... і не знали кому помідори продавати.
показать весь комментарий
14.05.2025 22:33 Ответить
наздожене . це різні типи літаків.
показать весь комментарий
14.05.2025 22:07 Ответить
Португальці мають передати всі свої Ф16 до ЗСУ. Вони все рівно їм не потрібні.
показать весь комментарий
14.05.2025 22:07 Ответить
Потугальці нічого не "мають", вони нам нічого не винні, але могли б.
показать весь комментарий
14.05.2025 22:12 Ответить
Вручи кацапу ноту - він її на роялі зіграє.
показать весь комментарий
14.05.2025 22:08 Ответить
НАТа всрата!
показать весь комментарий
14.05.2025 22:11 Ответить
Су-35
Крейсерська швидкість: 800-950 км/год
Максимальна швидкість: 2500 км/год

Естонія простягається із півночі на південь на 240 км, а із заходу на схід - на 350 км.

скільки потрібно часу су 35 пролетіти естонію вздовж та поперек.
скільки потрібно часу ппо нато для ураження су 35?
скільки потрібно часу нато для впровадження 5 статті?

питання з нато закрите назавжди!
луснуло, як гімняна кулька! як і друга армія світу, проти якої створювалося нато.
саме за це, нас українців ненавидять буржуйські чиновники.
своїм уперством поламали всю дольче віту!

показать весь комментарий
14.05.2025 22:14 Ответить
А то радари Петріота не бачать звідки злетів кацапольот, куди летить, коли перетне кордони НАТИ і коли його можна відправити за корабльом.
Так що про розміри держави нічого балакати.
показать весь комментарий
14.05.2025 22:37 Ответить
то, скільки б протрималася естонія, як що б до неї полізло 200 тис орків?
ракетами, літаками, танками і штурмовиками?
показать весь комментарий
14.05.2025 22:58 Ответить
Як казав перший президент: Маємо те, що маємо.
Іншими словами, нема вже того страшного НАТО.
показать весь комментарий
14.05.2025 23:05 Ответить
А в них є ті самі 200 тис.? Чи вони їх перекинуть з українського фронту, щоб ЗСУ швиденько змогли зайти в Москву?
показать весь комментарий
14.05.2025 23:12 Ответить
Ну вообще-то, они там пытались "задержать" танкер который шел в рф... Но прилетала одна сушка и все прекратилось.
показать весь комментарий
14.05.2025 22:14 Ответить
Досвід дієвої реакції, Президента Ердогана(країни НАТО) щодо московитів та їх подібних провокацій, у повітряному просторі Туреччини, не завадило б втілювати, вздовж усього кордону з московитами!
Бо буде горе! Україна, відреагувала теж дієво, всупереч дій зеленського з Оманськими помічниками ригоАНАЛів з 2019 рок!!
Уже, майже, близько 1.000.000 орків, путін виписав до Раю, прямо😆з України, з 2022 року!
показать весь комментарий
14.05.2025 22:16 Ответить
А треба ракету.
показать весь комментарий
14.05.2025 22:23 Ответить
І чому не збили?
показать весь комментарий
14.05.2025 22:31 Ответить
бо путіннападе
показать весь комментарий
14.05.2025 22:33 Ответить
Гуртом і батька легше бити, а НАТА на пару з ООНой соплі жують з 2014 року.
показать весь комментарий
14.05.2025 22:47 Ответить
А чому не збили?
показать весь комментарий
14.05.2025 22:32 Ответить
А що там НАТА, боїться ескалювати? А ми ще дурні надіїмся щоб НАТА нас захистило, якихось миротворців в Україну ввели. А вони даже себе бояться захищати
показать весь комментарий
14.05.2025 22:32 Ответить
"МЗС вручило ноту..."

Лучше бы вручили ракету самолету, как некогда Турция, после чего в их воздушный простор вроде ничего не залетало
показать весь комментарий
14.05.2025 22:34 Ответить
Мабуть естонцям треба подарувати кілька 'магур', оснащених 'сайдвіндерами'. Якщо кишка тонка збивати москалів власними засобами, то нехай все валять на нас.
показать весь комментарий
14.05.2025 23:08 Ответить
Приміряються з відки краще запускати..... далі буде....
показать весь комментарий
14.05.2025 23:29 Ответить
Ну це так, пустили один раз - тепер літатимуть. Турків спитайте як з цим боротися. Одного разу вистачило
показать весь комментарий
15.05.2025 00:30 Ответить
Румунія, Польща і Молдова вітають в свойому клубі.
США втручатися не будуть і скажуть "стоядь, нєпровоцировать
показать весь комментарий
15.05.2025 00:58 Ответить
Санкції це повільно!
Обов'язково треба закрити небо для рашистів !! Офіційно попередити
показать весь комментарий
15.05.2025 01:04 Ответить
каллиция РЕШИТЕЛЬНЫХ в очередной раз ОБОСРАЛИСЬ !!! росии терять неххххх ,помнят с...и ,что может начаться мир в труху !!!(((!
показать весь комментарий
15.05.2025 06:20 Ответить
Інцидент стався після того, як берегова охорона Естонії намагалася зупинити пустий нафтовий танкер, що йшов плив до Пітєра на загрузку. У відповідь на дії берегової охорони русня запустила свою сушку. На перехват сушкі було випущено два F16. Поки вони кружляли в небі, танкер заплив в води рашки і на тому розійшлися. Кому цікаво подробиці дивіться на ютубі канал Аркадія Бабченко. Він вчора описував ці події.
показать весь комментарий
15.05.2025 06:29 Ответить
Мені більше подобається підняття питання про закупівлю країнами НАТО ТОРПЕД, для патрульної авіації... Оце вже цікаво... Проти підводних човнів вони малоефективні. Надводний флот, з Балтики чи з Сєвєроморська, ***** побоїться відправлять - йому досить ганьби за ЧФ... А от врізать по "тіньовому" флоту - саме те! Офіційно визнать його своїм, Путін не побоїться. А "приватники" "**********" проти країн НАТО, не захочуть... Тому будуть бить по пустих танкерах - щоб не забруднювать Північне море ... Вони ж уже під санкціями - тобто, діють протизаконно...
показать весь комментарий
15.05.2025 09:07 Ответить
..............................................
показать весь комментарий
15.05.2025 09:27 Ответить
 
 