Путлер - военный преступник: эстонский музей на границе с РФ вывесил плакат к 9 мая. ФОТО

Нарвский музей в Эстонии 9 мая вывесил большой плакат, который отождествляет диктатора Владимира Путина с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

"Это наш месседж, который является напоминанием о сегодняшней полномасштабной войне и военных преступлениях. Сегодня в День Европы мы чествуем мир и свободу. С завершением Второй мировой войны именно мир и свобода, уважение суверенитета, принципы солидарности, стали базовыми ценностями Европейского сообщества. Вместе с тем, рядом с нами четвертый год идет полномасштабная война, которую развязал Путин. Мы называем диктатора диктатором, военные преступления - военными преступлениями", - сказала директор музея Мария Сморжевских-Смирнова.

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9 мая в России отмечают годовщину победы СССР в войне с нацистской Германией. Празднования сопровождаются традиционными пропагандистскими мероприятиями - такими, как военные парады, концерты и тому подобное.

Как и в предыдущие годы, на российской стороне реки Нарвы установлены большие экраны, обращенные к Эстонии, на которых будут транслироваться эти мероприятия.

Нарвский музей неоднократно вывешивал этот плакат на 9 мая после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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