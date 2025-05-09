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Новости Фото 9 мая в России
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Путлер - военный преступник: эстонский музей на границе с РФ вывесил плакат к 9 мая. ФОТО

Нарвский музей в Эстонии 9 мая вывесил большой плакат, который отождествляет диктатора Владимира Путина с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

"Это наш месседж, который является напоминанием о сегодняшней полномасштабной войне и военных преступлениях. Сегодня в День Европы мы чествуем мир и свободу. С завершением Второй мировой войны именно мир и свобода, уважение суверенитета, принципы солидарности, стали базовыми ценностями Европейского сообщества. Вместе с тем, рядом с нами четвертый год идет полномасштабная война, которую развязал Путин. Мы называем диктатора диктатором, военные преступления - военными преступлениями", - сказала директор музея Мария Сморжевских-Смирнова.

Путин это Гитлер. Музей Нарвы вывесил плакат к 9 мая

Также читайте: Писториус сравнил диктатора РФ с Гитлером: "Путин не остановится, когда война против Украины закончится"

9 мая в России отмечают годовщину победы СССР в войне с нацистской Германией. Празднования сопровождаются традиционными пропагандистскими мероприятиями - такими, как военные парады, концерты и тому подобное.

Как и в предыдущие годы, на российской стороне реки Нарвы установлены большие экраны, обращенные к Эстонии, на которых будут транслироваться эти мероприятия.

Нарвский музей неоднократно вывешивал этот плакат на 9 мая после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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Автор: 

Гитлер Адольф (163) путин владимир (31335) россия (95702) Эстония (1432)


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Топ комментарии
+10
Все правильно. Хай кацапота жовчу харкає. Дякуємо брати Естонці.
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09.05.2025 10:31
+8
... и маньяк
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09.05.2025 10:30
+4
путіна клонували з залишків гітлера, (скоріше за все зі статевого органу)
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09.05.2025 10:36
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... и маньяк
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09.05.2025 10:30 Ответить
Все правильно. Хай кацапота жовчу харкає. Дякуємо брати Естонці.
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09.05.2025 10:31 Ответить
Ага, це як лякати їжака голою дупою
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09.05.2025 10:40 Ответить
Для плєшивого ***** - це справжній комплімент. Він на фуражку та зуби адіка молиться та ніслідує його в усьому.
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09.05.2025 10:31 Ответить
путіна клонували з залишків гітлера, (скоріше за все зі статевого органу)
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09.05.2025 10:36 Ответить
А у ***** теж одне яйко?
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09.05.2025 11:21 Ответить
Вскрытие покажет.
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09.05.2025 11:24 Ответить
На жаль "найвеличніший" цього не може сказати , як і нагадати на весь світ про злочини рашизму проти українського народу Про сотні тисяч невиноубієних і закатованих рашиськими катами.
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09.05.2025 10:44 Ответить
Хоч зараз відійшли би ви від методичкі
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09.05.2025 10:57 Ответить
Боже какая прелесть!
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09.05.2025 10:46 Ответить
Переклад для українців путлер це по нашому ху...ло
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09.05.2025 10:55 Ответить
Від Оманських помічників ригоАНАЛІВ, що ошиваються на Печерському пагорбі, такі діє, є НЕПРИПУСТИМИМИ!
Це ж не вагнерівців, злити ******!
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09.05.2025 10:56 Ответить
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09.05.2025 11:02 Ответить
супер, тільки треба на кордоні,і закритому для русо і рублядорусо
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09.05.2025 11:05 Ответить
 
 