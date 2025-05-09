Путлер - воєнний злочинець: естонський музей на кордоні з РФ вивісив плакат до 9 травня. ФОТО
Нарвський музей в Естонії 9 травня вивісив великий плакат, який ототожнює диктатора Володимира Путіна з лідером нацистської Німеччини Адольфом Гітлером.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.
"Це наш меседж, який є нагадуванням про сьогоднішню повномасштабну війну і воєнні злочини. Сьогодні в День Європи ми відзначаємо мир і свободу. Із завершенням Другої світової війни саме мир і свобода, повага до суверенітету, принципи солідарності, стали базовими цінностями Європейського співтовариства. Разом з тим, поряд з нами четвертий рік йде повномасштабна війна, яку розв'язав Путін. Ми називаємо диктатора диктатором, воєнні злочини - воєнними злочинами", - сказала директорка музею Марія Сморжевських-Смирнова.
9 травня у Росії відзначають річницю перемоги СРСР у війні з нацистською Німеччиною. Святкування супроводжуються традиційними пропагандистськими заходами: військовими парадами, концертами тощо.
Як і попередні роки, на російській стороні річки Нарва встановлено великі екрани, звернені до Естонії, на яких транслюватимуться ці заходи.
Нарвський музей неодноразово вивішував цей плакат на 9 травня після початку повномасштабного вторгнення Росії до України.
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