УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14206 відвідувачів онлайн
Новини Фото 9 травня у Росії
3 223 15

Путлер - воєнний злочинець: естонський музей на кордоні з РФ вивісив плакат до 9 травня. ФОТО

Нарвський музей в Естонії 9 травня вивісив великий плакат, який ототожнює диктатора Володимира Путіна з лідером нацистської Німеччини Адольфом Гітлером.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

"Це наш меседж, який є нагадуванням про сьогоднішню повномасштабну війну і воєнні злочини. Сьогодні в День Європи ми відзначаємо мир і свободу. Із завершенням Другої світової війни саме мир і свобода, повага до суверенітету, принципи солідарності, стали базовими цінностями Європейського співтовариства. Разом з тим, поряд з нами четвертий рік йде повномасштабна війна, яку розв'язав Путін. Ми називаємо диктатора диктатором, воєнні злочини - воєнними злочинами", - сказала директорка музею Марія Сморжевських-Смирнова.

Путін це Гітлер. Музей Нарви вивісив плакат до 9 травня

Також читайте: Пісторіус порівняв диктатора РФ з Гітлером: "Путін не зупиниться, коли війна проти України закінчиться"

9 травня у Росії відзначають річницю перемоги СРСР у війні з нацистською Німеччиною. Святкування супроводжуються традиційними пропагандистськими заходами: військовими парадами, концертами тощо.

Як і попередні роки, на російській стороні річки Нарва встановлено великі екрани, звернені до Естонії, на яких транслюватимуться ці заходи.

Нарвський музей неодноразово вивішував цей плакат на 9 травня після початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ексочільник ЦРУ Панетта про Путіна: Не думав, що за свої 50 років державної служби на посадах у США, колись побачу іншого тирана, такого, як Гітлер

Автор: 

Гітлер Адольф (67) путін володимир (23889) росія (65415) Естонія (1622)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
Все правильно. Хай кацапота жовчу харкає. Дякуємо брати Естонці.
показати весь коментар
09.05.2025 10:31
+8
... и маньяк
показати весь коментар
09.05.2025 10:30
+4
путіна клонували з залишків гітлера, (скоріше за все зі статевого органу)
показати весь коментар
09.05.2025 10:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
... и маньяк
показати весь коментар
09.05.2025 10:30 Відповісти
Все правильно. Хай кацапота жовчу харкає. Дякуємо брати Естонці.
показати весь коментар
09.05.2025 10:31 Відповісти
Ага, це як лякати їжака голою дупою
показати весь коментар
09.05.2025 10:40 Відповісти
Для плєшивого ***** - це справжній комплімент. Він на фуражку та зуби адіка молиться та ніслідує його в усьому.
показати весь коментар
09.05.2025 10:31 Відповісти
путіна клонували з залишків гітлера, (скоріше за все зі статевого органу)
показати весь коментар
09.05.2025 10:36 Відповісти
А у ***** теж одне яйко?
показати весь коментар
09.05.2025 11:21 Відповісти
Вскрытие покажет.
показати весь коментар
09.05.2025 11:24 Відповісти
Скоріше б... Так хочеться, так сказать, нікролог пАчітать...
показати весь коментар
09.05.2025 11:49 Відповісти
На жаль "найвеличніший" цього не може сказати , як і нагадати на весь світ про злочини рашизму проти українського народу Про сотні тисяч невиноубієних і закатованих рашиськими катами.
показати весь коментар
09.05.2025 10:44 Відповісти
Хоч зараз відійшли би ви від методичкі
показати весь коментар
09.05.2025 10:57 Відповісти
Боже какая прелесть!
показати весь коментар
09.05.2025 10:46 Відповісти
Переклад для українців путлер це по нашому ху...ло
показати весь коментар
09.05.2025 10:55 Відповісти
Від Оманських помічників ригоАНАЛІВ, що ошиваються на Печерському пагорбі, такі діє, є НЕПРИПУСТИМИМИ!
Це ж не вагнерівців, злити ******!
показати весь коментар
09.05.2025 10:56 Відповісти
показати весь коментар
09.05.2025 11:02 Відповісти
супер, тільки треба на кордоні,і закритому для русо і рублядорусо
показати весь коментар
09.05.2025 11:05 Відповісти
 
 