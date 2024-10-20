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Ексочільник ЦРУ Панетта про Путіна: Не думав, що за свої 50 років державної служби на посадах у США, колись побачу іншого тирана, такого, як Гітлер

Леон Панетта про Путіна та Гітлера

Колишній глава ЦРУ Леон Панетта прирівняв російського президента Володимира Путіна до Адольфа Гітлера. Бо російський диктатор наважився на вторгнення до демократичної європейської держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю LIGA.net розповів ексдиректор ЦРУ і колишній міністр оборони США Леон Панетта.

"Я не думав, що за свої 50 років державної служби на посадах у США, колись побачу іншого тирана, такого як Гітлер, який нападе на суверенну демократію в Європі. Але Путін це зробив. Для демократій було важливо об'єднатися і дати зрозуміти йому, що не може цього робити без того, щоб не зіткнутися з наслідками від Америки", - сказав він.

Він наголосив, що радий тому, що демократії діють - запровадили санкції, дають Києву зброю, проводять навчання, зміцнили та розширили НАТО.

"Демократичні країни не можуть дозволити тирану жорстоко вдертися в іншу країну лише через те, що не вірить, що український народ має право керувати собою. Це єдина причина, чому Путін напав", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США бачили, що Путін хоче відновити СРСР, але не спробували його зупинити, - ексдиректор ЦРУ Панетта

Автор: 

Гітлер Адольф (69) путін володимир (24120) ЦРУ (142)


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Топ коментарі
+15
Exactly.

Проти нацизму, що вбив мільйони людей, відбувся Нюрнберг і світове загальне засудження.

А проти "комунізму", що вбив більше людей за нацизм (а ще десяткам мільйонів поламав життя), такого процесу не було.

Непокаране зло продовжує творити зло.
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20.10.2024 13:41 Відповісти
+14
"Ми зарізали не ту свиню"-Уінстон Черчилль.
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20.10.2024 13:33 Відповісти
+12
У США очі розплющуються лише після умовного "перл_гарбора".

Ви ж бачили, що незабутній Джон МакКейн був самотнім у оцінці росії як новітньої загрози людству.

Республіканська партія перетворилася на базарних перекупок, що підраховують прибутки в перспективі однієї вдалої транзакції...
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20.10.2024 14:00 Відповісти
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Як це не думав? - ЦРУ це ж очі и вуха США - хіба ви не бачили куди він веде рашку?
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20.10.2024 13:32 Відповісти
У США очі розплющуються лише після умовного "перл_гарбора".

Ви ж бачили, що незабутній Джон МакКейн був самотнім у оцінці росії як новітньої загрози людству.

Республіканська партія перетворилася на базарних перекупок, що підраховують прибутки в перспективі однієї вдалої транзакції...
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20.10.2024 14:00 Відповісти
Більше того, він в США давно мусив побачити якесь гівно щось на зразок Чемберлена...
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20.10.2024 14:04 Відповісти
вони самі викормили цього чорта своїми "ніжками Буша"....
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20.10.2024 14:43 Відповісти
Для х..йшла це комплімент..
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20.10.2024 13:32 Відповісти
..уйлаʼ
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20.10.2024 13:46 Відповісти
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20.10.2024 13:53 Відповісти
"Ми зарізали не ту свиню"-Уінстон Черчилль.
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20.10.2024 13:33 Відповісти
Exactly.

Проти нацизму, що вбив мільйони людей, відбувся Нюрнберг і світове загальне засудження.

А проти "комунізму", що вбив більше людей за нацизм (а ще десяткам мільйонів поламав життя), такого процесу не було.

Непокаране зло продовжує творити зло.
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20.10.2024 13:41 Відповісти
треба було різати обох потвор, що почали другу світову
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20.10.2024 13:51 Відповісти
Сталіну повезло що його "криголам_проти_Європи" вдарив по ньому першим.
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20.10.2024 13:53 Відповісти
згоден, треба різати по черзі, одного вранці а іншого ввечері, чи навпаки
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20.10.2024 13:57 Відповісти
людство дуже тяжко доходить до розуміння реальних істин... Америка - в т.ч. Як там саме в Королівстві сказали... - "американці зроблять все правильно після того, як вони перепробують всі інші варіанти".
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20.10.2024 14:13 Відповісти
Кацапи це найбільше зло на планеті
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20.10.2024 13:34 Відповісти
Якщо ходить як гітлер, крякає як гітлер - то гітлер і є!
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20.10.2024 13:35 Відповісти
воно ще його й виправдовує-"гітлєра Польша проста винуділа напасть на сєбя"...тому путлєр=гітлер...
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20.10.2024 13:41 Відповісти
Ну так, Україна теж "винуділа" путлера напасти на себе...
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20.10.2024 13:43 Відповісти
ну а я про що...
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20.10.2024 13:49 Відповісти
саме про це сказав нещодавно ваш трамп. Що саме зе винен в тому, що почалася ця війна.
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20.10.2024 16:11 Відповісти
Трамп не говорив, що Україна "винуділа" путлера напасти на себе...
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20.10.2024 17:36 Відповісти
він сказав майже те саме. Що це зе винен і призвів до цієї війни. Якшо гугл вас не забанив, почитайте. Гітлерівська лексика, один в один.
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20.10.2024 18:29 Відповісти
багато честі для х..ла в порівняні з Гітлером
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20.10.2024 13:39 Відповісти
Нехай він це Трампу скаже прямо в очі і Байдену також. Хочу подивитись реакцію.
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20.10.2024 13:40 Відповісти
Якби у Гілтера була ядерна зброя - ви б також шукали перемовин і поступок, як зараз шукаєте з #уйлом.
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20.10.2024 13:41 Відповісти
Коли Гітлер почав порушувати вимоги, висунуті Німеччині після Першої світової - всі мовчали. І це в нього ще не було ядерної зброї. Все одно йому дали спочатку наростити військову міць, а потім захопити величезні території. Всі чекали, поки хтось його зупинить.

Світ був такий самий. І зараз світ дуже боїться ядерної зброї. Якщо для когось вона "не панацея" - підіть переконайте у цьому переляканий Захід - не їх владу, а саме звичайних громадян. Спілкувались з ними? Я спілкувався. Вони заради уникнення ядерної війни віддадуть і Україну, і за можливості - всі колишні "соціалістичні" держави.
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20.10.2024 14:22 Відповісти
Когда нацисты хватали https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 коммунистов , я молчал: я же не был коммунистом.
Когда они сажали https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 социал-демократов , я молчал: я же не был социал-демократом.
Когда они хватали членов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7 профсоюза , я молчал: я же не был членом профсоюза.
Когда они пришли за мной - заступиться за меня было уже некому.
Мартин Нимёллер
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20.10.2024 16:16 Відповісти
молі ще далеко до справжніх тиранів Сталіна Полпота
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20.10.2024 13:41 Відповісти
зато наш скоро наблизиться
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20.10.2024 13:48 Відповісти
"Ваш" це путін?
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20.10.2024 13:50 Відповісти
Зе !
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20.10.2024 13:59 Відповісти
Так, якщо ці держави - тиранії, що клали на статут ООН.

Якщо людство хоче вижити, доведеться повернутись до моделі світобудови з єдиним наддержавами колективним органом нагляду і проводити військові операції та повні блокадою торгівлі
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20.10.2024 13:50 Відповісти
Кремльовська шарманка. Поплач ще тут за Хусейном, бен Ладеном і іншими міжнародними злочинцями.
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20.10.2024 13:50 Відповісти
А в чому вона не права? Хіба неправда те, що після закінчення Другої Світової, в середині ХХ ст вся Африка і 70% Азії знаходилося під владою Західних країн, які жорстоко використовуючи населення цих регіонів і качаючи всі їм потрібні ресурси звідти давали всі блага і високий рівень життя своїм громадянам? Хіба такого не було? Так вони і вийшли на той рівень економічного розвитку і завдяки приниженню цих народів.
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20.10.2024 14:07 Відповісти
Не правда. Якраз після Другої світової Захід і почав відпускати свої колишні колонії у вільне плавання (1950-1975). На рахунок "жорстокості щодо населення" поцікавтесь як жилось африканцям до приходу європейців (без європейської освіти і медицини), під час колонізації (не все було так погано як ви собі надумуєте) та після деколонізації (Африка після відходу європейців знаходиться в постійних війнах, геноцидах мирного населення і корупції).
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20.10.2024 14:39 Відповісти
А чому ж до того тримав по 100-200 років? Чому за Леопольда II відрубували конголезьким підліткам руки за те, що вони замало азбесту добули для блага бельгійської нації? Навіщо було йти і нав'язувати свої погляди на життя цим людям, буцімто несучи до них медицину і освіту?
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20.10.2024 15:05 Відповісти
Такий час був. Великих відкриттів і колоніальних імперій. Чи може 100-200 років тому твоя Росія поводилась по іншому? Руки холопам (рабам із числа власного населення) не відрізала?
Ти ще згадай як в Колізеї християн кидали в пащі левам, тоді як в Росії мирно молились пенькам посеред болота.
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20.10.2024 15:48 Відповісти
Який ще такий час був? Який дозволяв експлуатувати і вбивати людей пачками? І при чому тут ти ставиш в один рівень жорсткому, вічно тоталітарну диктаторську росію в один рівень з любими тобі "цивілізованими" імперіями? Значить різниці між ними не було - що руський цар, що британський імператор чи бельгійський король - все це кровожадні сволочі.
А при чому тут Римська імперія? Коли в Києві сидів князь, то на американських болотах ще 700 років жаби квакали, а коли у єгипетських Фівах сидів фараон, то в Римі ще 1000 років жаби квакали - не бачу тут сенсу порівняння в роках. Австралія за 100 років збудувала одну з найуспішніших країн, а Україна за 1000 незмогла
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20.10.2024 16:41 Відповісти
Час коли всі великі європейські країни мали колонії і експлуатували їх. Зараз же зовсім інший період - Європа не захоплює території і не винщує народи.
У самому першому повідомленні троль-провокатор якраз і порівнює ******* демократичні країни з Росією. І ти як олух царя небесного взявся захищати кремлівські наративи.
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20.10.2024 18:38 Відповісти
Після Трумена, Ейзенхауера, Кенеді і Рейгана пішли якісь трусливі американські президенти.
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20.10.2024 13:49 Відповісти
Мирні і безтурботні часи породжують слабких політиків
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20.10.2024 13:51 Відповісти
Тоді США перетворяться в таку собі Австралію.
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20.10.2024 15:31 Відповісти
Америка вже це проходила у 2-гу світову. Теж займались своїми проблемами, поки японці не дали причухана в Перл-Гарборі.
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20.10.2024 17:30 Відповісти
Как же ты так про лучшего друга Трампа.
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20.10.2024 13:50 Відповісти
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20.10.2024 13:51 Відповісти
Как же у вас всех на пенсии глаза открываются...
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20.10.2024 13:52 Відповісти
"Я не думав, що за свої 50 років державної служби на посадах у США, колись побачу іншого тирана, такого як Гітлер, який нападе на суверенну демократію в Європі"

Яка нафіг різниця, що той пан думав ?
Головне - що було зроблено, аби того не відбулося ?
І чому західні спецслужби "прощолкали" путіна ?
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20.10.2024 14:02 Відповісти
тому що непрощолкати диктатуру чергового тирана-агресора там - означає розвалити лаптєстан довщенту, мінімум на сто уламків. Бо з-за умови існування тої імперії завжди знайдеться ласий до повної всеосяжної влади, черговий імператор і колонізатор навколішних територій та проживаючого там населення. А тепер згадай, як в часи Буша і Клінтона США не хотіли того розвалу, як умовляли Україну не тікати з совка... Таким самим чином вони підтримали навіть Єльцина, який почав знищувати незалежність Чечні! Ще раз: знищувати Ічкерію почав такий-сякий "демократ" Єльцин (черговий імператор лаптєстану, дарма, що обійшовся з попередником без табакерки), а не *****.
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20.10.2024 14:28 Відповісти
Так ви ж своїми заграваннями, його й створили.
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20.10.2024 14:06 Відповісти
Вина у тому, що творить путін сьогодні лежить практично повністю на США й інших впливових країнах НАТО. Всі ці розмови, що війна почалась тільки через неспроможність слабкого зеленого клоуна протистояти новітньому Гітлера лише балачки недалеких, котрі обіджені, що на виборах в 2019 не вибрали їхнього кумира. Вся відповідальність за виникнення тґпутінськрго режиму в XX столітті лежить на беззубому і Заходу на чолі з США
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20.10.2024 14:13 Відповісти
Ви всі здуріли, що звинувачуваєте всіх, окрім себе? Забули, як жили в совку, ходили по вулицях дзержинських, леніних, в русифікованих містах і столиці не було чутно української? Що ми не могли спромогтися за 30 років обрати тих, хто реально міг рефорувати країну, за совєтів ходили на пиво і 100% голосували за "слуг народу" (в ті часи саме таке називали компартійних керівників), нині - навіть не замислилися, що обираєте таких самих, але,ще більш цинічних? Забули, чи не розумієте, що той самий "Захід" внаслідок всіляких "СНД", спільного бізнесу між нашими бандюками і російськими не розумів, що Україна - не Росія? Чи давала Україна, її посольства в інших країнах чіткий сигнал про невідворотність шляху до демократії? Так, на жаль цивілізовані країни після розпаду совка перебували в стані ейфорії, що нарешті ці дикуни долучилися до цивілізації.... Але не треба винити інших за зайвий оптимізм і інерційність мислення, краще подякуйте, що нарешті відкривають очі і починають підтримувати нас в боротьбі проти спражнього світового зла, на яке і в нашій країні в декого нарешті відкрилися очі.
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20.10.2024 15:35 Відповісти
Захід сам нас запихав всіма можливими способами у ці союзи і навіть не хотів бачити різницю між нами, білорусами чи росіянами. А якщо б ми так самі ствердно голосили свої амбітні плани порвати всі стосунки і заявити про свій окремий шлях швидше, то вторгнення росії відбулося в наступний день після цієї заяви - неважливо в якому році і при якому президенту
Захід сам, розброївши і не взявши під своє крило захисту визначив, що місце України і Білорусі в орбіті росії
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20.10.2024 16:47 Відповісти
Кремлівський виродок перещеголяв Гітлєра в рази ,
тупо знищуючи украінську націю 😡
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20.10.2024 14:14 Відповісти
"Я не думав, що за свої 50 років державної служби на посадах у США, колись побачу іншого тирана, такого як Гітлер, який нападе на суверенну демократію в Європі. Потрібно було не думати,а всього навсього до фейсу куйла всія 3,14дерації приклеїти вуса німецького ката і вбивці гітлера.
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20.10.2024 14:29 Відповісти
Гітлера просто не зрозуміли, а тепер тримайте те лайно на яке заслуговуєте.
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20.10.2024 15:00 Відповісти
Це зізнання свідчить про те, що пан Панетта дарма згаяв 50 років державної служби у США.
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20.10.2024 15:29 Відповісти
Не думав, що за свої 50 років я побачу таких слимаків-американців, та ще й на державних посадах!! ви його вскормили і виколихали, того нового гітлера, саме ви, подонки роззброїли Україну і кому віддали збою - росії! якою ж вона обстрілює Україну. І що ви зробили? глибоко занепокоїлися? потужно стурбувалися? саме ваші дії призвели до геноциду нації. І колись ви відповісте за це.
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20.10.2024 16:23 Відповісти
От мені цікаво яка така в Світі сила здатна перемогти коаліцію китай - росія - північна корея - іран, можливо ще плюс індія 🤔
НАТО уже показало свою ефективність, вони сцикують навіть шахеди збивати, що залітають у їхній простір 🤦🤦🤦
Я не агітую за капітуляцію України, просто факти, НАТО не здатне протистояти майбутнім викликам🤬
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20.10.2024 17:30 Відповісти
Якби ЦРУ краще працювало, то удавили б недогітлера ще в колисці.
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20.10.2024 20:20 Відповісти
недоработка штатных црушных психиатров-криминалистов, если не распознали маньяка, признаки было ещё в 2000 "рязанский сахар" "она утонула" и тд.
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21.10.2024 03:38 Відповісти
 
 