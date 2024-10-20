Ексочільник ЦРУ Панетта про Путіна: Не думав, що за свої 50 років державної служби на посадах у США, колись побачу іншого тирана, такого, як Гітлер

Колишній глава ЦРУ Леон Панетта прирівняв російського президента Володимира Путіна до Адольфа Гітлера. Бо російський диктатор наважився на вторгнення до демократичної європейської держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю LIGA.net розповів ексдиректор ЦРУ і колишній міністр оборони США Леон Панетта.

"Я не думав, що за свої 50 років державної служби на посадах у США, колись побачу іншого тирана, такого як Гітлер, який нападе на суверенну демократію в Європі. Але Путін це зробив. Для демократій було важливо об'єднатися і дати зрозуміти йому, що не може цього робити без того, щоб не зіткнутися з наслідками від Америки", - сказав він.

Він наголосив, що радий тому, що демократії діють - запровадили санкції, дають Києву зброю, проводять навчання, зміцнили та розширили НАТО.

"Демократичні країни не можуть дозволити тирану жорстоко вдертися в іншу країну лише через те, що не вірить, що український народ має право керувати собою. Це єдина причина, чому Путін напав", - додав він.

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