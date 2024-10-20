Ексочільник ЦРУ Панетта про Путіна: Не думав, що за свої 50 років державної служби на посадах у США, колись побачу іншого тирана, такого, як Гітлер
Колишній глава ЦРУ Леон Панетта прирівняв російського президента Володимира Путіна до Адольфа Гітлера. Бо російський диктатор наважився на вторгнення до демократичної європейської держави.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю LIGA.net розповів ексдиректор ЦРУ і колишній міністр оборони США Леон Панетта.
"Я не думав, що за свої 50 років державної служби на посадах у США, колись побачу іншого тирана, такого як Гітлер, який нападе на суверенну демократію в Європі. Але Путін це зробив. Для демократій було важливо об'єднатися і дати зрозуміти йому, що не може цього робити без того, щоб не зіткнутися з наслідками від Америки", - сказав він.
Він наголосив, що радий тому, що демократії діють - запровадили санкції, дають Києву зброю, проводять навчання, зміцнили та розширили НАТО.
"Демократичні країни не можуть дозволити тирану жорстоко вдертися в іншу країну лише через те, що не вірить, що український народ має право керувати собою. Це єдина причина, чому Путін напав", - додав він.
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Ви ж бачили, що незабутній Джон МакКейн був самотнім у оцінці росії як новітньої загрози людству.
Республіканська партія перетворилася на базарних перекупок, що підраховують прибутки в перспективі однієї вдалої транзакції...
Проти нацизму, що вбив мільйони людей, відбувся Нюрнберг і світове загальне засудження.
А проти "комунізму", що вбив більше людей за нацизм (а ще десяткам мільйонів поламав життя), такого процесу не було.
Непокаране зло продовжує творити зло.
Світ був такий самий. І зараз світ дуже боїться ядерної зброї. Якщо для когось вона "не панацея" - підіть переконайте у цьому переляканий Захід - не їх владу, а саме звичайних громадян. Спілкувались з ними? Я спілкувався. Вони заради уникнення ядерної війни віддадуть і Україну, і за можливості - всі колишні "соціалістичні" держави.
Когда они сажали https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 социал-демократов , я молчал: я же не был социал-демократом.
Когда они хватали членов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7 профсоюза , я молчал: я же не был членом профсоюза.
Когда они пришли за мной - заступиться за меня было уже некому.
Мартин Нимёллер
Якщо людство хоче вижити, доведеться повернутись до моделі світобудови з єдиним наддержавами колективним органом нагляду і проводити військові операції та повні блокадою торгівлі
Ти ще згадай як в Колізеї християн кидали в пащі левам, тоді як в Росії мирно молились пенькам посеред болота.
А при чому тут Римська імперія? Коли в Києві сидів князь, то на американських болотах ще 700 років жаби квакали, а коли у єгипетських Фівах сидів фараон, то в Римі ще 1000 років жаби квакали - не бачу тут сенсу порівняння в роках. Австралія за 100 років збудувала одну з найуспішніших країн, а Україна за 1000 незмогла
У самому першому повідомленні троль-провокатор якраз і порівнює ******* демократичні країни з Росією. І ти як олух царя небесного взявся захищати кремлівські наративи.
Яка нафіг різниця, що той пан думав ?
Головне - що було зроблено, аби того не відбулося ?
І чому західні спецслужби "прощолкали" путіна ?
Захід сам, розброївши і не взявши під своє крило захисту визначив, що місце України і Білорусі в орбіті росії
тупо знищуючи украінську націю 😡
НАТО уже показало свою ефективність, вони сцикують навіть шахеди збивати, що залітають у їхній простір 🤦🤦🤦
Я не агітую за капітуляцію України, просто факти, НАТО не здатне протистояти майбутнім викликам🤬