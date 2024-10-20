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Экс-глава ЦРУ Панетта о Путине: Не думал, что за свои 50 лет государственной службы на должностях в США, когда-нибудь увижу другого тирана, такого как Гитлер

Леон Панетта про Путіна та Гітлера

Бывший глава ЦРУ Леон Панетта приравнял российского президента Владимира Путина к Адольфу Гитлеру. Потому что российский диктатор решился на вторжение в демократическое европейское государство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью LIGA.net рассказал экс-директор ЦРУ и бывший министр обороны США Леон Панетта.

"Я не думал, что за свои 50 лет государственной службы на должностях в США, когда-то увижу другого тирана, такого как Гитлер, который нападет на суверенную демократию в Европе. Но Путин это сделал. Для демократий было важно объединиться и дать понять ему, что не может этого делать без того, чтобы не столкнуться с последствиями от Америки", - сказал он.

Он подчеркнул, что рад тому, что демократии действуют - ввели санкции, дают Киеву оружие, проводят учения, укрепили и расширили НАТО.

"Демократические страны не могут позволить тирану жестоко вторгнуться в другую страну только потому, что не верит, что украинский народ имеет право управлять собой. Это единственная причина, почему Путин напал", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США видели, что Путин хочет восстановить СССР, но не попытались остановить его, - экс-директор ЦРУ Панетта

Автор: 

Гитлер Адольф (165) путин владимир (31560) ЦРУ (216)


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Топ комментарии
+15
Exactly.

Проти нацизму, що вбив мільйони людей, відбувся Нюрнберг і світове загальне засудження.

А проти "комунізму", що вбив більше людей за нацизм (а ще десяткам мільйонів поламав життя), такого процесу не було.

Непокаране зло продовжує творити зло.
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20.10.2024 13:41 Ответить
+14
"Ми зарізали не ту свиню"-Уінстон Черчилль.
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20.10.2024 13:33 Ответить
+12
У США очі розплющуються лише після умовного "перл_гарбора".

Ви ж бачили, що незабутній Джон МакКейн був самотнім у оцінці росії як новітньої загрози людству.

Республіканська партія перетворилася на базарних перекупок, що підраховують прибутки в перспективі однієї вдалої транзакції...
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20.10.2024 14:00 Ответить
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Як це не думав? - ЦРУ це ж очі и вуха США - хіба ви не бачили куди він веде рашку?
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20.10.2024 13:32 Ответить
У США очі розплющуються лише після умовного "перл_гарбора".

Ви ж бачили, що незабутній Джон МакКейн був самотнім у оцінці росії як новітньої загрози людству.

Республіканська партія перетворилася на базарних перекупок, що підраховують прибутки в перспективі однієї вдалої транзакції...
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20.10.2024 14:00 Ответить
Більше того, він в США давно мусив побачити якесь гівно щось на зразок Чемберлена...
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20.10.2024 14:04 Ответить
вони самі викормили цього чорта своїми "ніжками Буша"....
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20.10.2024 14:43 Ответить
Для х..йшла це комплімент..
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20.10.2024 13:32 Ответить
..уйлаʼ
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20.10.2024 13:46 Ответить
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20.10.2024 13:53 Ответить
"Ми зарізали не ту свиню"-Уінстон Черчилль.
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20.10.2024 13:33 Ответить
Exactly.

Проти нацизму, що вбив мільйони людей, відбувся Нюрнберг і світове загальне засудження.

А проти "комунізму", що вбив більше людей за нацизм (а ще десяткам мільйонів поламав життя), такого процесу не було.

Непокаране зло продовжує творити зло.
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20.10.2024 13:41 Ответить
треба було різати обох потвор, що почали другу світову
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20.10.2024 13:51 Ответить
Сталіну повезло що його "криголам_проти_Європи" вдарив по ньому першим.
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20.10.2024 13:53 Ответить
згоден, треба різати по черзі, одного вранці а іншого ввечері, чи навпаки
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20.10.2024 13:57 Ответить
людство дуже тяжко доходить до розуміння реальних істин... Америка - в т.ч. Як там саме в Королівстві сказали... - "американці зроблять все правильно після того, як вони перепробують всі інші варіанти".
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20.10.2024 14:13 Ответить
Кацапи це найбільше зло на планеті
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20.10.2024 13:34 Ответить
Якщо ходить як гітлер, крякає як гітлер - то гітлер і є!
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20.10.2024 13:35 Ответить
воно ще його й виправдовує-"гітлєра Польша проста винуділа напасть на сєбя"...тому путлєр=гітлер...
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20.10.2024 13:41 Ответить
Ну так, Україна теж "винуділа" путлера напасти на себе...
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20.10.2024 13:43 Ответить
ну а я про що...
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20.10.2024 13:49 Ответить
саме про це сказав нещодавно ваш трамп. Що саме зе винен в тому, що почалася ця війна.
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20.10.2024 16:11 Ответить
Трамп не говорив, що Україна "винуділа" путлера напасти на себе...
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20.10.2024 17:36 Ответить
він сказав майже те саме. Що це зе винен і призвів до цієї війни. Якшо гугл вас не забанив, почитайте. Гітлерівська лексика, один в один.
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20.10.2024 18:29 Ответить
багато честі для х..ла в порівняні з Гітлером
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20.10.2024 13:39 Ответить
Нехай він це Трампу скаже прямо в очі і Байдену також. Хочу подивитись реакцію.
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20.10.2024 13:40 Ответить
Якби у Гілтера була ядерна зброя - ви б також шукали перемовин і поступок, як зараз шукаєте з #уйлом.
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20.10.2024 13:41 Ответить
Коли Гітлер почав порушувати вимоги, висунуті Німеччині після Першої світової - всі мовчали. І це в нього ще не було ядерної зброї. Все одно йому дали спочатку наростити військову міць, а потім захопити величезні території. Всі чекали, поки хтось його зупинить.

Світ був такий самий. І зараз світ дуже боїться ядерної зброї. Якщо для когось вона "не панацея" - підіть переконайте у цьому переляканий Захід - не їх владу, а саме звичайних громадян. Спілкувались з ними? Я спілкувався. Вони заради уникнення ядерної війни віддадуть і Україну, і за можливості - всі колишні "соціалістичні" держави.
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20.10.2024 14:22 Ответить
Когда нацисты хватали https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 коммунистов , я молчал: я же не был коммунистом.
Когда они сажали https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 социал-демократов , я молчал: я же не был социал-демократом.
Когда они хватали членов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7 профсоюза , я молчал: я же не был членом профсоюза.
Когда они пришли за мной - заступиться за меня было уже некому.
Мартин Нимёллер
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20.10.2024 16:16 Ответить
молі ще далеко до справжніх тиранів Сталіна Полпота
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20.10.2024 13:41 Ответить
зато наш скоро наблизиться
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20.10.2024 13:48 Ответить
"Ваш" це путін?
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20.10.2024 13:50 Ответить
Зе !
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20.10.2024 13:59 Ответить
Так, якщо ці держави - тиранії, що клали на статут ООН.

Якщо людство хоче вижити, доведеться повернутись до моделі світобудови з єдиним наддержавами колективним органом нагляду і проводити військові операції та повні блокадою торгівлі
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20.10.2024 13:50 Ответить
Кремльовська шарманка. Поплач ще тут за Хусейном, бен Ладеном і іншими міжнародними злочинцями.
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20.10.2024 13:50 Ответить
А в чому вона не права? Хіба неправда те, що після закінчення Другої Світової, в середині ХХ ст вся Африка і 70% Азії знаходилося під владою Західних країн, які жорстоко використовуючи населення цих регіонів і качаючи всі їм потрібні ресурси звідти давали всі блага і високий рівень життя своїм громадянам? Хіба такого не було? Так вони і вийшли на той рівень економічного розвитку і завдяки приниженню цих народів.
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20.10.2024 14:07 Ответить
Не правда. Якраз після Другої світової Захід і почав відпускати свої колишні колонії у вільне плавання (1950-1975). На рахунок "жорстокості щодо населення" поцікавтесь як жилось африканцям до приходу європейців (без європейської освіти і медицини), під час колонізації (не все було так погано як ви собі надумуєте) та після деколонізації (Африка після відходу європейців знаходиться в постійних війнах, геноцидах мирного населення і корупції).
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20.10.2024 14:39 Ответить
А чому ж до того тримав по 100-200 років? Чому за Леопольда II відрубували конголезьким підліткам руки за те, що вони замало азбесту добули для блага бельгійської нації? Навіщо було йти і нав'язувати свої погляди на життя цим людям, буцімто несучи до них медицину і освіту?
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20.10.2024 15:05 Ответить
Такий час був. Великих відкриттів і колоніальних імперій. Чи може 100-200 років тому твоя Росія поводилась по іншому? Руки холопам (рабам із числа власного населення) не відрізала?
Ти ще згадай як в Колізеї християн кидали в пащі левам, тоді як в Росії мирно молились пенькам посеред болота.
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20.10.2024 15:48 Ответить
Який ще такий час був? Який дозволяв експлуатувати і вбивати людей пачками? І при чому тут ти ставиш в один рівень жорсткому, вічно тоталітарну диктаторську росію в один рівень з любими тобі "цивілізованими" імперіями? Значить різниці між ними не було - що руський цар, що британський імператор чи бельгійський король - все це кровожадні сволочі.
А при чому тут Римська імперія? Коли в Києві сидів князь, то на американських болотах ще 700 років жаби квакали, а коли у єгипетських Фівах сидів фараон, то в Римі ще 1000 років жаби квакали - не бачу тут сенсу порівняння в роках. Австралія за 100 років збудувала одну з найуспішніших країн, а Україна за 1000 незмогла
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20.10.2024 16:41 Ответить
Час коли всі великі європейські країни мали колонії і експлуатували їх. Зараз же зовсім інший період - Європа не захоплює території і не винщує народи.
У самому першому повідомленні троль-провокатор якраз і порівнює ******* демократичні країни з Росією. І ти як олух царя небесного взявся захищати кремлівські наративи.
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20.10.2024 18:38 Ответить
Після Трумена, Ейзенхауера, Кенеді і Рейгана пішли якісь трусливі американські президенти.
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20.10.2024 13:49 Ответить
Мирні і безтурботні часи породжують слабких політиків
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20.10.2024 13:51 Ответить
Тоді США перетворяться в таку собі Австралію.
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20.10.2024 15:31 Ответить
Америка вже це проходила у 2-гу світову. Теж займались своїми проблемами, поки японці не дали причухана в Перл-Гарборі.
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20.10.2024 17:30 Ответить
Как же ты так про лучшего друга Трампа.
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20.10.2024 13:50 Ответить
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20.10.2024 13:51 Ответить
Как же у вас всех на пенсии глаза открываются...
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20.10.2024 13:52 Ответить
"Я не думав, що за свої 50 років державної служби на посадах у США, колись побачу іншого тирана, такого як Гітлер, який нападе на суверенну демократію в Європі"

Яка нафіг різниця, що той пан думав ?
Головне - що було зроблено, аби того не відбулося ?
І чому західні спецслужби "прощолкали" путіна ?
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20.10.2024 14:02 Ответить
тому що непрощолкати диктатуру чергового тирана-агресора там - означає розвалити лаптєстан довщенту, мінімум на сто уламків. Бо з-за умови існування тої імперії завжди знайдеться ласий до повної всеосяжної влади, черговий імператор і колонізатор навколішних територій та проживаючого там населення. А тепер згадай, як в часи Буша і Клінтона США не хотіли того розвалу, як умовляли Україну не тікати з совка... Таким самим чином вони підтримали навіть Єльцина, який почав знищувати незалежність Чечні! Ще раз: знищувати Ічкерію почав такий-сякий "демократ" Єльцин (черговий імператор лаптєстану, дарма, що обійшовся з попередником без табакерки), а не *****.
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20.10.2024 14:28 Ответить
Так ви ж своїми заграваннями, його й створили.
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20.10.2024 14:06 Ответить
Вина у тому, що творить путін сьогодні лежить практично повністю на США й інших впливових країнах НАТО. Всі ці розмови, що війна почалась тільки через неспроможність слабкого зеленого клоуна протистояти новітньому Гітлера лише балачки недалеких, котрі обіджені, що на виборах в 2019 не вибрали їхнього кумира. Вся відповідальність за виникнення тґпутінськрго режиму в XX столітті лежить на беззубому і Заходу на чолі з США
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20.10.2024 14:13 Ответить
Ви всі здуріли, що звинувачуваєте всіх, окрім себе? Забули, як жили в совку, ходили по вулицях дзержинських, леніних, в русифікованих містах і столиці не було чутно української? Що ми не могли спромогтися за 30 років обрати тих, хто реально міг рефорувати країну, за совєтів ходили на пиво і 100% голосували за "слуг народу" (в ті часи саме таке називали компартійних керівників), нині - навіть не замислилися, що обираєте таких самих, але,ще більш цинічних? Забули, чи не розумієте, що той самий "Захід" внаслідок всіляких "СНД", спільного бізнесу між нашими бандюками і російськими не розумів, що Україна - не Росія? Чи давала Україна, її посольства в інших країнах чіткий сигнал про невідворотність шляху до демократії? Так, на жаль цивілізовані країни після розпаду совка перебували в стані ейфорії, що нарешті ці дикуни долучилися до цивілізації.... Але не треба винити інших за зайвий оптимізм і інерційність мислення, краще подякуйте, що нарешті відкривають очі і починають підтримувати нас в боротьбі проти спражнього світового зла, на яке і в нашій країні в декого нарешті відкрилися очі.
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20.10.2024 15:35 Ответить
Захід сам нас запихав всіма можливими способами у ці союзи і навіть не хотів бачити різницю між нами, білорусами чи росіянами. А якщо б ми так самі ствердно голосили свої амбітні плани порвати всі стосунки і заявити про свій окремий шлях швидше, то вторгнення росії відбулося в наступний день після цієї заяви - неважливо в якому році і при якому президенту
Захід сам, розброївши і не взявши під своє крило захисту визначив, що місце України і Білорусі в орбіті росії
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20.10.2024 16:47 Ответить
Кремлівський виродок перещеголяв Гітлєра в рази ,
тупо знищуючи украінську націю 😡
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20.10.2024 14:14 Ответить
"Я не думав, що за свої 50 років державної служби на посадах у США, колись побачу іншого тирана, такого як Гітлер, який нападе на суверенну демократію в Європі. Потрібно було не думати,а всього навсього до фейсу куйла всія 3,14дерації приклеїти вуса німецького ката і вбивці гітлера.
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20.10.2024 14:29 Ответить
Гітлера просто не зрозуміли, а тепер тримайте те лайно на яке заслуговуєте.
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20.10.2024 15:00 Ответить
Це зізнання свідчить про те, що пан Панетта дарма згаяв 50 років державної служби у США.
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20.10.2024 15:29 Ответить
Не думав, що за свої 50 років я побачу таких слимаків-американців, та ще й на державних посадах!! ви його вскормили і виколихали, того нового гітлера, саме ви, подонки роззброїли Україну і кому віддали збою - росії! якою ж вона обстрілює Україну. І що ви зробили? глибоко занепокоїлися? потужно стурбувалися? саме ваші дії призвели до геноциду нації. І колись ви відповісте за це.
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20.10.2024 16:23 Ответить
От мені цікаво яка така в Світі сила здатна перемогти коаліцію китай - росія - північна корея - іран, можливо ще плюс індія 🤔
НАТО уже показало свою ефективність, вони сцикують навіть шахеди збивати, що залітають у їхній простір 🤦🤦🤦
Я не агітую за капітуляцію України, просто факти, НАТО не здатне протистояти майбутнім викликам🤬
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20.10.2024 17:30 Ответить
Якби ЦРУ краще працювало, то удавили б недогітлера ще в колисці.
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20.10.2024 20:20 Ответить
недоработка штатных црушных психиатров-криминалистов, если не распознали маньяка, признаки было ещё в 2000 "рязанский сахар" "она утонула" и тд.
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21.10.2024 03:38 Ответить
 
 