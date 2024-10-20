Экс-глава ЦРУ Панетта о Путине: Не думал, что за свои 50 лет государственной службы на должностях в США, когда-нибудь увижу другого тирана, такого как Гитлер

Бывший глава ЦРУ Леон Панетта приравнял российского президента Владимира Путина к Адольфу Гитлеру. Потому что российский диктатор решился на вторжение в демократическое европейское государство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью LIGA.net рассказал экс-директор ЦРУ и бывший министр обороны США Леон Панетта.

"Я не думал, что за свои 50 лет государственной службы на должностях в США, когда-то увижу другого тирана, такого как Гитлер, который нападет на суверенную демократию в Европе. Но Путин это сделал. Для демократий было важно объединиться и дать понять ему, что не может этого делать без того, чтобы не столкнуться с последствиями от Америки", - сказал он.

Он подчеркнул, что рад тому, что демократии действуют - ввели санкции, дают Киеву оружие, проводят учения, укрепили и расширили НАТО.

"Демократические страны не могут позволить тирану жестоко вторгнуться в другую страну только потому, что не верит, что украинский народ имеет право управлять собой. Это единственная причина, почему Путин напал", - добавил он.

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