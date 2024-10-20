Экс-глава ЦРУ Панетта о Путине: Не думал, что за свои 50 лет государственной службы на должностях в США, когда-нибудь увижу другого тирана, такого как Гитлер
Бывший глава ЦРУ Леон Панетта приравнял российского президента Владимира Путина к Адольфу Гитлеру. Потому что российский диктатор решился на вторжение в демократическое европейское государство.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью LIGA.net рассказал экс-директор ЦРУ и бывший министр обороны США Леон Панетта.
"Я не думал, что за свои 50 лет государственной службы на должностях в США, когда-то увижу другого тирана, такого как Гитлер, который нападет на суверенную демократию в Европе. Но Путин это сделал. Для демократий было важно объединиться и дать понять ему, что не может этого делать без того, чтобы не столкнуться с последствиями от Америки", - сказал он.
Он подчеркнул, что рад тому, что демократии действуют - ввели санкции, дают Киеву оружие, проводят учения, укрепили и расширили НАТО.
"Демократические страны не могут позволить тирану жестоко вторгнуться в другую страну только потому, что не верит, что украинский народ имеет право управлять собой. Это единственная причина, почему Путин напал", - добавил он.
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Ви ж бачили, що незабутній Джон МакКейн був самотнім у оцінці росії як новітньої загрози людству.
Республіканська партія перетворилася на базарних перекупок, що підраховують прибутки в перспективі однієї вдалої транзакції...
Проти нацизму, що вбив мільйони людей, відбувся Нюрнберг і світове загальне засудження.
А проти "комунізму", що вбив більше людей за нацизм (а ще десяткам мільйонів поламав життя), такого процесу не було.
Непокаране зло продовжує творити зло.
Світ був такий самий. І зараз світ дуже боїться ядерної зброї. Якщо для когось вона "не панацея" - підіть переконайте у цьому переляканий Захід - не їх владу, а саме звичайних громадян. Спілкувались з ними? Я спілкувався. Вони заради уникнення ядерної війни віддадуть і Україну, і за можливості - всі колишні "соціалістичні" держави.
Когда они сажали https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 социал-демократов , я молчал: я же не был социал-демократом.
Когда они хватали членов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7 профсоюза , я молчал: я же не был членом профсоюза.
Когда они пришли за мной - заступиться за меня было уже некому.
Мартин Нимёллер
Якщо людство хоче вижити, доведеться повернутись до моделі світобудови з єдиним наддержавами колективним органом нагляду і проводити військові операції та повні блокадою торгівлі
Ти ще згадай як в Колізеї християн кидали в пащі левам, тоді як в Росії мирно молились пенькам посеред болота.
А при чому тут Римська імперія? Коли в Києві сидів князь, то на американських болотах ще 700 років жаби квакали, а коли у єгипетських Фівах сидів фараон, то в Римі ще 1000 років жаби квакали - не бачу тут сенсу порівняння в роках. Австралія за 100 років збудувала одну з найуспішніших країн, а Україна за 1000 незмогла
У самому першому повідомленні троль-провокатор якраз і порівнює ******* демократичні країни з Росією. І ти як олух царя небесного взявся захищати кремлівські наративи.
Яка нафіг різниця, що той пан думав ?
Головне - що було зроблено, аби того не відбулося ?
І чому західні спецслужби "прощолкали" путіна ?
Захід сам, розброївши і не взявши під своє крило захисту визначив, що місце України і Білорусі в орбіті росії
тупо знищуючи украінську націю 😡
НАТО уже показало свою ефективність, вони сцикують навіть шахеди збивати, що залітають у їхній простір 🤦🤦🤦
Я не агітую за капітуляцію України, просто факти, НАТО не здатне протистояти майбутнім викликам🤬