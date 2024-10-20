США видели, что Путин хочет восстановить СССР, но не попытались остановить его, - экс-директор ЦРУ Панетта

США с начала правления воспринимали Владимира Путина как врага, который хочет ослабить Штаты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью LIGA.net рассказал экс-директор ЦРУ и бывший министр обороны США Леон Панетта.

Он отметил, что когда речь шла о Центрально-Восточной Европе, Америку со времени установления вертикали власти Путина в начале 2000-х больше всего волновало, что он пришел в Кремль, чтобы восстановить СССР. В Штатах видели, что диктатор РФ делает все в этом направлении, говорит Панетта.

Однако, по его словам, из-за недоверия ЦРУ к словам Путина, США также не поверили ему в 2008-м, когда тот открыто говорил, что нападет на Украину, если она попытается вступить в НАТО.

"Мы не верили всему, что говорил Путин. В частности, потому, что говорил о бывших республиках СССР, которые получили независимость. А зря. Мы всегда воспринимали бывшие советские республики как суверенные, которые строят собственные государства после коллапса СССР. Эту государственность, по мнению лидеров США, нельзя отменить ни тогда, ни в будущем", - сказал экс-глава ЦРУ.

Напомним, Великобритания и США считают, что мир находится под самой серьезной угрозой со времен Холодной войны. Причиной этому является Российская Федерация.

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