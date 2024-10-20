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США видели, что Путин хочет восстановить СССР, но не попытались остановить его, - экс-директор ЦРУ Панетта

леон,панетта

США с начала правления воспринимали Владимира Путина как врага, который хочет ослабить Штаты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью LIGA.net рассказал экс-директор ЦРУ и бывший министр обороны США Леон Панетта.

Он отметил, что когда речь шла о Центрально-Восточной Европе, Америку со времени установления вертикали власти Путина в начале 2000-х больше всего волновало, что он пришел в Кремль, чтобы восстановить СССР. В Штатах видели, что диктатор РФ делает все в этом направлении, говорит Панетта.

Однако, по его словам, из-за недоверия ЦРУ к словам Путина, США также не поверили ему в 2008-м, когда тот открыто говорил, что нападет на Украину, если она попытается вступить в НАТО.

"Мы не верили всему, что говорил Путин. В частности, потому, что говорил о бывших республиках СССР, которые получили независимость. А зря. Мы всегда воспринимали бывшие советские республики как суверенные, которые строят собственные государства после коллапса СССР. Эту государственность, по мнению лидеров США, нельзя отменить ни тогда, ни в будущем", - сказал экс-глава ЦРУ.

Напомним, Великобритания и США считают, что мир находится под самой серьезной угрозой со времен Холодной войны. Причиной этому является Российская Федерация.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рютте об угрозах Путина: Москва может быть громкой, но НАТО остается сильным

Автор: 

путин владимир (31560) США (27131) ЦРУ (216)


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Топ комментарии
+24
Всі такі розумні у відставці... Тоді вже кажіть хто та що заважав вам зробити те про що ви зараз розповідаєте? А то тільки но підуть у відставку та такі розумні та відважні стають...
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20.10.2024 11:21 Ответить
+12
Більше того. Багато фактів вказує, що США не тільки не хотіли зупиняти путіна, а навпаки - таємно йому допомагали. В сценаріях геополітичних розкладів США хотіли із росії створити противагу Китаю, щоб або разом з росією протистояти Китаю, або стравити росію і Китай.
У цьому людожерському "сценарію" авторства США путіну віддавали Україну, країни Середньої Азії і Казахстан.
Черговий випадок, коли недалекі і жаднуваті капіталісти самі виростили свого лютого ворога. Спочатку Китай, тепер росію. Ленін був таки правий, коли казав, що капіталісти такі жадібні, що самі продадутьть більшовикам мило і мотузку, на якій більшовики капіталістів і повісять
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20.10.2024 11:43 Ответить
+12
Кришу для України у вище названих державах ви не знайдете. Це не так як змінити одного папіка на іншого. Вони разом допомагають кацапам знищувати Україну. І якщо вона взагалі Китаю потрібна, то лише без Українців. Воювати за Українців теж ніхто не буде. В нато не приймають. Тому ЯЗ це єдиний вихід. Похоже що Україна її вже готова розробляти оскільки вже стало ясно що партнери х*й ложили на Українців. Свій особистий план Самсона по типу Ізраїля для України мусе бути новою доктриною здержування зовнішніх ворогів.
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20.10.2024 11:51 Ответить
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Всі такі розумні у відставці... Тоді вже кажіть хто та що заважав вам зробити те про що ви зараз розповідаєте? А то тільки но підуть у відставку та такі розумні та відважні стають...
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20.10.2024 11:21 Ответить
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20.10.2024 11:23 Ответить
В дурдом провели інтернет
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20.10.2024 11:44 Ответить
Так США це ж і ти - заднім розумом всі такі підковані
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20.10.2024 11:24 Ответить
ЯЗ нас тільки поховає остаточно, треба криша світового лідера. США та Захід здулися в нуль, хто там зараз домінує? Глобальний південь з Китаєм? Значить, кришу треба у Китаю, Індії, ОАЕ шукати. Інакше кацапи нас сжеруть повністю.
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20.10.2024 11:34 Ответить
Кришу для України у вище названих державах ви не знайдете. Це не так як змінити одного папіка на іншого. Вони разом допомагають кацапам знищувати Україну. І якщо вона взагалі Китаю потрібна, то лише без Українців. Воювати за Українців теж ніхто не буде. В нато не приймають. Тому ЯЗ це єдиний вихід. Похоже що Україна її вже готова розробляти оскільки вже стало ясно що партнери х*й ложили на Українців. Свій особистий план Самсона по типу Ізраїля для України мусе бути новою доктриною здержування зовнішніх ворогів.
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20.10.2024 11:51 Ответить
праві на 300 відсотків!
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20.10.2024 18:24 Ответить
Що ви мелете?! Яка в п..зду криша?! Ви самі собі суперечите! Які нах..й гаранти?! Всі продажні чмоні повсюду! Кожен хоче нагріти кожного. І взагалі, яким боком ЯЗ нас має поховати? Це єдиний реальний запобіжник від загибелі країни і нації загалом! Хіба не ясно?! Всі довкола почали верещати, що може непогано було б мати пару ракет про всяк випадок? Он поляки вже почали нити і випрошувати, бульбаші вже мають, Південна Корея, Ізраїль і ще багато чого ми не знаєм. Всі розуміють, до чого все іде. Невже не ясно, маючи хоча б з десяток таких ракет, кацапи ніколи не посміли б подумати про напад на Україну. Бо надто великий ризик получити у відповідь.
Напишіть краще, за скільки рубликів ви відпрацьовуєте рашистське ІПСО?! Може ви ще й за повне роззброєння України? Дійсно, нах..ра нам армія, нічого ж не відбувається, правда?!
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20.10.2024 12:27 Ответить
Пітін тільки і чекає, щоб Україна почала намагатися Я зброю виробляти. толку практичного з цього буде ніякого, але - дуже гарний буде привід завдати упереджуючого удару по нашим АС.
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20.10.2024 13:33 Ответить
Бачили, і очима кліпали..
Не та тепер гАмерика, Гудзон-річка не та.
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20.10.2024 11:33 Ответить
Виявляється що тоді не вірили-а тепере коли путлєр лякає ядєрнай бімбай то вірять і сруцца,тому й не надають дозвіл на використання своєї далекобійної зброї по рашистському рєйху...
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20.10.2024 11:37 Ответить
Нічого вони не вірять.
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20.10.2024 11:39 Ответить
Ще й "перезагрузку" з цім недопалком маніяком робили мабуть ще й обіймалися та цьомалися.
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20.10.2024 11:38 Ответить
Більше того. Багато фактів вказує, що США не тільки не хотіли зупиняти путіна, а навпаки - таємно йому допомагали. В сценаріях геополітичних розкладів США хотіли із росії створити противагу Китаю, щоб або разом з росією протистояти Китаю, або стравити росію і Китай.
У цьому людожерському "сценарію" авторства США путіну віддавали Україну, країни Середньої Азії і Казахстан.
Черговий випадок, коли недалекі і жаднуваті капіталісти самі виростили свого лютого ворога. Спочатку Китай, тепер росію. Ленін був таки правий, коли казав, що капіталісти такі жадібні, що самі продадутьть більшовикам мило і мотузку, на якій більшовики капіталістів і повісять
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20.10.2024 11:43 Ответить
🔥🔥🔥
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20.10.2024 12:45 Ответить
Так і є.

А зараз, замість того, щоб посилювати внутрішні відцентрові тенденції на параші (через ту ж Саудівську Аравію, наприклад -- вона без сумніву має вплив на мусульманські частини "імперії") і сприяти звільненню поневолених віками народів, США просто "всираються" від однієї такої думки. І так само від думки в'***ти "Томагавками" по тому ж Дзержинську чи єлабугє.

Ні до чого хорошого така позиція не призведе.
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20.10.2024 12:48 Ответить
Вони і разом нікому нах не потрібні окрім як здохнуту в м'ясному штурмі.
Тож США могли б реально почати хитати
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20.10.2024 14:56 Ответить
У росіян зараз новий "Великий" похід, тільки замість Візантії - США, в похід вони пішли з Рюриком, а не Віщим Олегом, тому похід у них навпаки. А ЗЕ так, мабуть, хотів побачити мир в очах Путіна, як його хотів побачити князь Дір в очах новгородців.
Це ж якими придурками треба було бути, щоб вирішити, що росіяни будуть наступати на Київ не з півночі, а з Донбасу! Таким "істориком" виявився Голобородько.
Треба враховувати, що ця тема українців не дуже цікавила. Нічого на цю тему ми не знайдемо і в Тараса Шевченко. Тому в них така зараз ЖОПА.
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20.10.2024 21:02 Ответить
СРСР це окозамилювання. Григорій Петровський, який з Лєніним були старими знайомцями,повідомляв одному чувашу ( до речі, по фамілії Портнов), який радів створенню СРСР, що це лукавство від Леніна. Вєлікую і нєдєлімую Рассєю створити не зміг через спротив партєйців України та Кавказу і настояв на цій абревіатурі, щоб заспокоїти непокірних. А схема управління і не передбачала рівноправності, всяких таких уклонів. Х...це прекрасно знає і під личиною відновлення просовує єдину рашку.
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20.10.2024 11:46 Ответить
А всього-то треба було вчити історію боліт. Хоча б за минуле сторіччя.
Розпад Імперії - "громадянська" війна (загарбницька війна по відновленню цієї ж імперії)
Допомога "Заходу", індустріалізація за їх рахунок - штучний голодомор і Друга Світова з метою панування у світі чи, щонайменш, відновлення території мертвої імперії.
Незнищений після Другої Світової скажений пес лізе всюди, де супротивник слабкий і можна щось відкусити, але періодично отримує по морді від того ж таки "Заходу".
Розпад другої імперії - СРСР - криваві спроби придушення рухів за незалежність у країнах Балтії, намагання відтворити імперію дипломатично (СНГ)
Зубожіння, крах економіки, допомога "Заходу" - теракти, вбивства в них громадян своєї країни і, як наслідок, дві війни в Ічкерії
Знов скажену собаку не приспали - війна з Сакартвело.
Нічого, окрім стурбованності та занепокоєння - анексія Криму та частини Донбасу
Скаженого пса ніхто не зупиняє - повномаштабне вторгнення і, на даний час (за заявами з того ж таки "Заходу"), загроза Третьої світової.

Хтось ще вважає, що коли ця війна закінчиться (вірю, що нашою перемогою), то з боліт більше не буде спроб захоплення територій сусідніх держав? Чи це тільки в ЦРУ такі віруючо-недовірливи?
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20.10.2024 11:58 Ответить
А Джордж Паттон в свій час закликав валити рашу доки не оклигала... Не почули в білому домі. Ось вам причина і наслідок. Доки скаженого песика не присплють, миру не Землі не буде. Я так гадаю.
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20.10.2024 18:35 Ответить
Яке СРСР? Союз Республик Свободных, под Двуглавым с царем? А шлях з Варяг у Греки до НАТО та ЄС під Тризубом Володимира до рідних берегів Рюрика ютландського та Окно в Европу не хоче відновити?
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20.10.2024 11:59 Ответить
Шоб розуміти х*йла треба або жити в Україні ,та мати українське коріння ,або читати історичні книжки ,та вивчати документи у архівах...та і в загалі лукавить цей екс...тому шо всі і США з Заходом , мріяли підкорити Українські землі , всі намагалися втримати колонії українським хлібом на халяву , та і надра українські і досі покою не дають ,тому русня повина була стати українським хазяїном ,так було зручно для всіх ,нас грабувати ...та і еконимічну політику в україні, діти вивчали зі слов ,Україна бідна ,залежна від московських ресурсів , сама не спроможна до нічого ,і.т.і..і це підтримувалося світом ! І не треба казати ,шо у 1436 році не було Заговору проти Української землі ,між Заходом ,Ватіканом та Азією !!!
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20.10.2024 12:03 Ответить
Навіть у Сауспарку 10-річної давнини над цим стібалися.

Всі все бачили, як і з Китаєм, Іраном та КНДР. Але ж бізнес...
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20.10.2024 12:05 Ответить
Та договорюй вже, що хотіли отримати союзника проти Китаю. Але швидкого відновлення совка не відбулось, але Штати поки не відмовились від своєї ідеї і фактично змушують Україну воювати зі зв'язаними руками.
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20.10.2024 12:05 Ответить
Штатам надо понять одно- параша подлежит полному уничтожению.
Чем позже они это сделают, тем больше будет жертв среди остального человечества.
Но рано или поздно Штатам придётся это сделать, причём до последней свинособаки.
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20.10.2024 12:06 Ответить
ну да, бачили від початку правління, що путін ворог і хоче відродити срср, тому два десятка років тому активно впроваджували програму демілітарізації України.
Поцифістські мудрагелі.
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20.10.2024 12:07 Ответить
https://x.com/i/status/1847876182882005158 Коли говорять про мудрість партнерів, то не забуваємо програму з демілітаризації України, яку впроваджували пару десятків років.
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20.10.2024 12:09 Ответить
Такі всі екси розумні, тільки срати не просяться. Правда виключно після виходу у відставку.
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20.10.2024 12:17 Ответить
І тут Великобританія і США побачили на початку 2022 р., що СССР2 вже близенько, почали давати дві копійки, щоб війну Україна не виграла, але війна на якій гинули сотні тисяч українців тривала роками, без ризику "ескалації"...
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20.10.2024 12:17 Ответить
Рік тому прочитала, що самеощначпє слово «партнерство», дуже популярне в США і Європі, і стало не тільки сумно, але і некомфортно.
Як влучно сказав один письменник, піб не пом'ятаю, партнер це коли трахають по домовленності і необов'язкого для задоволення.
Інша справа союзник. Але то не для нас.
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20.10.2024 12:57 Ответить
Вже забули як Америка казала: "головне перестати стріляти" і "зійдемо десь посередині"? а про шашлики? а може пам"ятаєте як голосували у 2019? теж забули щоб не виправляти помилок?
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20.10.2024 12:58 Ответить
Ще один клоун. Всі ті "екси" дуже розумні і сміливі, коли від них вже нічого не залежить.

Звернись до американців, до тих, хто голосує на президентських виборах. Поясни їм, що втихомирити тирана можна лише перемогою над ним, а не поступками. Хто тебе послухає? Ніхто.

Багато спілкувався з іноземцями з Західної Европи і США, майже всі п__здять, що для України досить того, що хоч її частина залишилась неокупованою. Тому й не дають нам далекобійну зброю і не дозволяють її нормально використовувати, бо їх виборці їх з гівном зжеруть і виженуть достроково, на Заході не цяцькаються, Бориса Джонсона прибрали взагалі за якусь дрібничку і ніхто не писнув.
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20.10.2024 13:50 Ответить
Думаю, що вони зупиняти і не збиралися бо прекоасно знали, що відновлення СРСР неодмінно затягне росію в дєрмо. Що і сталося. Правда ціною інших а не "демократів", але хіба ЦЕ їм важливо.
Головне щоб рашка борсалася в тому дєрмі, як і в Афгані.
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20.10.2024 15:27 Ответить
Перекручування відповідальності перед народом. Навпаки Україна, її керманичі явно бачили, що буде війна, якщо вони не відмовляться від вступу в НАТО.
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20.10.2024 16:33 Ответить
Панетта опублікував статю в якій розписався, що він, сша і американці - недоумкуваті дебіли. І заперечити нема чого.
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20.10.2024 16:43 Ответить
Нам терять уже почти нечего. Ясно окончательно стало. Запад практически нас сдал. Только воссоздание Яо нам даст последний шанс оставаться страной. Давно предавно с 14 года печатал, стать нацией мы сможем, только с ЯО. Ну а не получится---- так нам и считается будет. Горела хата--- гори сарай. Победителей не судят! Любые средства хороши!
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20.10.2024 18:50 Ответить
 
 