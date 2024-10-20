США видели, что Путин хочет восстановить СССР, но не попытались остановить его, - экс-директор ЦРУ Панетта
США с начала правления воспринимали Владимира Путина как врага, который хочет ослабить Штаты.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью LIGA.net рассказал экс-директор ЦРУ и бывший министр обороны США Леон Панетта.
Он отметил, что когда речь шла о Центрально-Восточной Европе, Америку со времени установления вертикали власти Путина в начале 2000-х больше всего волновало, что он пришел в Кремль, чтобы восстановить СССР. В Штатах видели, что диктатор РФ делает все в этом направлении, говорит Панетта.
Однако, по его словам, из-за недоверия ЦРУ к словам Путина, США также не поверили ему в 2008-м, когда тот открыто говорил, что нападет на Украину, если она попытается вступить в НАТО.
"Мы не верили всему, что говорил Путин. В частности, потому, что говорил о бывших республиках СССР, которые получили независимость. А зря. Мы всегда воспринимали бывшие советские республики как суверенные, которые строят собственные государства после коллапса СССР. Эту государственность, по мнению лидеров США, нельзя отменить ни тогда, ни в будущем", - сказал экс-глава ЦРУ.
Напомним, Великобритания и США считают, что мир находится под самой серьезной угрозой со времен Холодной войны. Причиной этому является Российская Федерация.
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Напишіть краще, за скільки рубликів ви відпрацьовуєте рашистське ІПСО?! Може ви ще й за повне роззброєння України? Дійсно, нах..ра нам армія, нічого ж не відбувається, правда?!
Не та тепер гАмерика, Гудзон-річка не та.
У цьому людожерському "сценарію" авторства США путіну віддавали Україну, країни Середньої Азії і Казахстан.
Черговий випадок, коли недалекі і жаднуваті капіталісти самі виростили свого лютого ворога. Спочатку Китай, тепер росію. Ленін був таки правий, коли казав, що капіталісти такі жадібні, що самі продадутьть більшовикам мило і мотузку, на якій більшовики капіталістів і повісять
А зараз, замість того, щоб посилювати внутрішні відцентрові тенденції на параші (через ту ж Саудівську Аравію, наприклад -- вона без сумніву має вплив на мусульманські частини "імперії") і сприяти звільненню поневолених віками народів, США просто "всираються" від однієї такої думки. І так само від думки в'***ти "Томагавками" по тому ж Дзержинську чи єлабугє.
Ні до чого хорошого така позиція не призведе.
Тож США могли б реально почати хитати
Це ж якими придурками треба було бути, щоб вирішити, що росіяни будуть наступати на Київ не з півночі, а з Донбасу! Таким "істориком" виявився Голобородько.
Треба враховувати, що ця тема українців не дуже цікавила. Нічого на цю тему ми не знайдемо і в Тараса Шевченко. Тому в них така зараз ЖОПА.
Розпад Імперії - "громадянська" війна (загарбницька війна по відновленню цієї ж імперії)
Допомога "Заходу", індустріалізація за їх рахунок - штучний голодомор і Друга Світова з метою панування у світі чи, щонайменш, відновлення території мертвої імперії.
Незнищений після Другої Світової скажений пес лізе всюди, де супротивник слабкий і можна щось відкусити, але періодично отримує по морді від того ж таки "Заходу".
Розпад другої імперії - СРСР - криваві спроби придушення рухів за незалежність у країнах Балтії, намагання відтворити імперію дипломатично (СНГ)
Зубожіння, крах економіки, допомога "Заходу" - теракти, вбивства в них громадян своєї країни і, як наслідок, дві війни в Ічкерії
Знов скажену собаку не приспали - війна з Сакартвело.
Нічого, окрім стурбованності та занепокоєння - анексія Криму та частини Донбасу
Скаженого пса ніхто не зупиняє - повномаштабне вторгнення і, на даний час (за заявами з того ж таки "Заходу"), загроза Третьої світової.
Хтось ще вважає, що коли ця війна закінчиться (вірю, що нашою перемогою), то з боліт більше не буде спроб захоплення територій сусідніх держав? Чи це тільки в ЦРУ такі віруючо-недовірливи?
Всі все бачили, як і з Китаєм, Іраном та КНДР. Але ж бізнес...
Чем позже они это сделают, тем больше будет жертв среди остального человечества.
Но рано или поздно Штатам придётся это сделать, причём до последней свинособаки.
Поцифістські мудрагелі.
Як влучно сказав один письменник, піб не пом'ятаю, партнер це коли трахають по домовленності і необов'язкого для задоволення.
Інша справа союзник. Але то не для нас.
Звернись до американців, до тих, хто голосує на президентських виборах. Поясни їм, що втихомирити тирана можна лише перемогою над ним, а не поступками. Хто тебе послухає? Ніхто.
Багато спілкувався з іноземцями з Західної Европи і США, майже всі п__здять, що для України досить того, що хоч її частина залишилась неокупованою. Тому й не дають нам далекобійну зброю і не дозволяють її нормально використовувати, бо їх виборці їх з гівном зжеруть і виженуть достроково, на Заході не цяцькаються, Бориса Джонсона прибрали взагалі за якусь дрібничку і ніхто не писнув.
Головне щоб рашка борсалася в тому дєрмі, як і в Афгані.