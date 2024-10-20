США бачили, що Путін хоче відновити СРСР, але не спробували його зупинити, - ексдиректор ЦРУ Панетта

США від початку правління сприймали Володимира Путіна як ворога, який хоче ослабити Штати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю LIGA.net розповів ексдиректор ЦРУ і колишній міністр оборони США Леон Панетта.

Він зазначив, що коли йшлося про Центрально-Східну Європу, Америку від часу встановлення вертикалі влади Путіна на початку 2000-х найбільше хвилювало, що він прийшов у Кремль, щоб відновити СРСР. У Штатах бачили, що диктатор РФ робить усе в цьому напрямку, каже Панетта.

Проте, за його словами, через недовіру ЦРУ до слів Путіна, США також не повірили йому 2008-го, коли той відкрито казав, що нападе на Україну, якщо вона спробує вступити в НАТО.

"Ми не вірили усьому, що говорив Путін. Зокрема, тому, що казав про колишні республіки СРСР, які отримали незалежність. А дарма. Ми завжди сприймали колишні радянські республіки як суверенні, які будують власні держави після колапсу СРСР. Цю державність, на думку лідерів США, не можна скасувати ні тоді, ні у майбутньому", – сказав ексглава ЦРУ.

Нагадаємо, Британія та США вважають, що світ перебуває під найсерйознішою загрозою з часів Холодної війни. Причиною цьому є Російська Федерація.

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