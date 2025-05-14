Російський Су-35 порушив повітряний простір Естонії: МЗС вручило ноту аташе посольства РФ
У вівторок увечері, 13 травня, російський винищувач Су-35 порушив повітряний простір Естонії в районі півострова Юмінда.
Про це повідомляє ERR, передає Цензор.НЕТ.
Це порушення тривало менше однієї хвилини.
За даними пресслужби Генштабу Міноборони, винищувач не мав узгодженого плану польоту, його транспондер був вимкнений, а зв'язок з естонськими авіадиспетчерами під час інциденту був відсутній.
На інцидент відреагували португальські винищувачі F-16, які виконували місію НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії з авіабази Емарі, здійснивши розвідувальний політ.
14 травня Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах посольства РФ та вручило йому офіційну ноту протесту.
Цей випадок став першим у 2025 році, коли російський літак порушив повітряний простір Естонії.
(у нормальному/максимальному режимі роботи двигуна)
No, the F-16 is generally not able to outspeed the Su-35. The Su-35 has a higher maximum speed, with a top speed of around 1,500 mph (2,400 km/h). The F-16's top speed is around 1,320 mph (2,120 km/h).
In addition to the higher speed, the Su-35 also has a longer range and a higher service ceiling compared to the F-16. For example, the Su-35 has a range of 2,200 miles (3,600 km) while the F-16's range is 2,000 miles (3,200 km).
Зараз у нас позиціна війна майже з парітетними силами на суходолі, тому втрати є, і нажаль, ще будуть.
весь портвейн. собі ще наварять.
нехай віддають!
Приблизно до 1756 року в Португалії діяли «старовинні технології» виробництва - це додавання невеликої кількості бренді до сухого вина. Це робилося лише для зменшення втрат цього делікатного товару під час морських перевезень вин. Той портвейн, який відомий зараз, був створений уже після 1820 року, коли було сформовано нову технологію виробництва цього вина, засновану на перериванні бродіння виноградного сусла саме для збереження в ньому залишкового цукру. Ця технологія широко поширилася серед виробників Дору після 1852 року, коли було остаточно сформовано стиль портвейну.
Якщо вже "передираєш Вікіпедію - то пиши все повністю... Мова тут не велася про якийсь конкретний сорт, чи про якісь часи введення технологій... Я бачу - для тебе головне - "викласти "кактус" під коментарем з моїм "ніком"...
Саме про це я й написав...
Слухай, дурню! Ти мені поясни одну річ - бо я вас, "гімноплюїв", ніяк зрозуміть не можу: що ВАМИ, рухає? Приходите на форум, і лізете до того дописувача, про якого вам достеменно відомо, що він вважає вас недоумками, і відкрито зневажає... Більш того, прекрасно знаєте, що з вами спілкуваться не будуть, а просто "пошлють нах". Але все одно претеся і провокуєте "срач"...
Тобі не здається, що це уже психічний розлад? Типу "психологічного мазохізму"?...
Тобі не здається, що це уже психічний розлад? Типу "психологічного мазохізму"?... З лікарем-психіатром поговорить не пробував?
Крейсерська швидкість: 800-950 км/год
Максимальна швидкість: 2500 км/год
Естонія простягається із півночі на південь на 240 км, а із заходу на схід - на 350 км.
скільки потрібно часу су 35 пролетіти естонію вздовж та поперек.
скільки потрібно часу ппо нато для ураження су 35?
скільки потрібно часу нато для впровадження 5 статті?
питання з нато закрите назавжди!
луснуло, як гімняна кулька! як і друга армія світу, проти якої створювалося нато.
саме за це, нас українців ненавидять буржуйські чиновники.
своїм уперством поламали всю дольче віту!
Так що про розміри держави нічого балакати.
ракетами, літаками, танками і штурмовиками?
Іншими словами, нема вже того страшного НАТО.
Бо буде горе! Україна, відреагувала теж дієво, всупереч дій зеленського з Оманськими помічниками ригоАНАЛів з 2019 рок!!
Уже, майже, близько 1.000.000 орків, путін виписав до Раю, прямо😆з України, з 2022 року!
Лучше бы вручили ракету самолету, как некогда Турция, после чего в их воздушный простор вроде ничего не залетало
США втручатися не будуть і скажуть "стоядь, нєпровоцировать
Обов'язково треба закрити небо для рашистів !! Офіційно попередити
йшовплив до Пітєра на загрузку. У відповідь на дії берегової охорони русня запустила свою сушку. На перехват сушкі було випущено два F16. Поки вони кружляли в небі, танкер заплив в води рашки і на тому розійшлися. Кому цікаво подробиці дивіться на ютубі канал Аркадія Бабченко. Він вчора описував ці події.