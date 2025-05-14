УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9551 відвідувач онлайн
Новини Порушення літаків РФ
3 663 68

Російський Су-35 порушив повітряний простір Естонії: МЗС вручило ноту аташе посольства РФ

Російський Су-35 порушив повітряний простір Естонії

У вівторок увечері, 13 травня, російський винищувач Су-35 порушив повітряний простір Естонії в районі півострова Юмінда.

Про це повідомляє ERR, передає Цензор.НЕТ.

Це порушення тривало менше однієї хвилини. 

За даними пресслужби Генштабу Міноборони, винищувач не мав узгодженого плану польоту, його транспондер був вимкнений, а зв'язок з естонськими авіадиспетчерами під час інциденту був відсутній.

На інцидент відреагували португальські винищувачі F-16, які виконували місію НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії з авіабази Емарі, здійснивши розвідувальний політ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Винищувачі Британії цього тижня двічі піднімалися для перехоплення літаків РФ у повітряному просторі НАТО, - The Telegraph

14 травня Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах посольства РФ та вручило йому офіційну ноту протесту.

Цей випадок став першим у 2025 році, коли російський літак порушив повітряний простір Естонії.

Автор: 

порушення (611) росія (67259) літак (3004) Естонія (1685)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
НАТО всралося.
показати весь коментар
14.05.2025 22:02 Відповісти
+21
Ракета наздожене су35
показати весь коментар
14.05.2025 22:06 Відповісти
+21
Турция на такое правильно среагировала: минус 1 кацапоплан и минус 2 свинособаки.
показати весь коментар
14.05.2025 22:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
НАТО всралося.
показати весь коментар
14.05.2025 22:02 Відповісти
так-останнім часом це вже для нього норма...
показати весь коментар
14.05.2025 22:40 Відповісти
А треба було вручити зенітну ракету по ватольоту
показати весь коментар
14.05.2025 22:55 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2025 22:03 Відповісти
Цікаво, F-16 наздожене Су-35?

(у нормальному/максимальному режимі роботи двигуна)
показати весь коментар
14.05.2025 22:05 Відповісти
Ракета наздожене су35
показати весь коментар
14.05.2025 22:06 Відповісти
Навіщо? Ракета повітря-повітря зробить це з більшою часткою вірогідності.
показати весь коментар
14.05.2025 22:07 Відповісти
Вікіпедія в поміч...
показати весь коментар
14.05.2025 22:18 Відповісти
Gemini сказав:

No, the F-16 is generally not able to outspeed the Su-35. The Su-35 has a higher maximum speed, with a top speed of around 1,500 mph (2,400 km/h). The F-16's top speed is around 1,320 mph (2,120 km/h).

In addition to the higher speed, the Su-35 also has a longer range and a higher service ceiling compared to the F-16. For example, the Su-35 has a range of 2,200 miles (3,600 km) while the F-16's range is 2,000 miles (3,200 km).
показати весь коментар
14.05.2025 22:53 Відповісти
Турция на такое правильно среагировала: минус 1 кацапоплан и минус 2 свинособаки.
показати весь коментар
14.05.2025 22:06 Відповісти
Потрібно зазначити, що Турція так відреагувала не на перший, не на другий і навіть не на десятий випадок порушення свого простору. Кацапи регулярно заходили на посадку на сирійський військовий аеродром через повітряний простур Туреччини і Туреччина неодноразово кацапам ноти вручала, на які кацапи клали болт. Турків це дістало і вони збили кацапполіт.
показати весь коментар
14.05.2025 22:11 Відповісти
і потім довго вибачалися
показати весь коментар
14.05.2025 22:26 Відповісти
вибачатись простіше, ніж готувати ноти і трахатись з викликами посла кожен тиждень.
показати весь коментар
14.05.2025 22:45 Відповісти
віддати свою територію простіше ніж воювати
показати весь коментар
14.05.2025 23:08 Відповісти
Туреччина нічого не віддавала. Естонія теж.
показати весь коментар
14.05.2025 23:15 Відповісти
на туреччину хтось напав? естонію окупували всю свого часу
показати весь коментар
14.05.2025 23:45 Відповісти
так і ми нічого не віддавали. Якщо ви не помітили, то у нас війна точиться вже 11 років.
показати весь коментар
15.05.2025 00:51 Відповісти
якщо ви не помітили, то крим ми віддали
показати весь коментар
15.05.2025 22:43 Відповісти
якщо ви не знаєте, то у Криму ворог мав у десятки разів кратну перевагу в особовому складі і на два порядки перевагу в озброєнні. Чи вам ***** на дві тисячі військових, які кацапи положили би там у кримську землю і відправили на дно моря?
показати весь коментар
16.05.2025 00:54 Відповісти
мабуть зараз саме ми маємо десятки разів кратну перевагу в особовому складі і на два порядки перевагу в озброєнні? і скільки сотен тисяч ми зараз положили вам по х*?
показати весь коментар
16.05.2025 01:11 Відповісти
не маніпулюйте, відходячі від теми Криму. На момент окупації Криму російською федерацією на півострові було не більше 2 тисяч військовослужбовців, готових виконати наказ про застосування зброї. Відступили ми з Криму, чи не відступили - це не вберегло би нас від широкомасштабного вторгнення і великих втрат особового складу і ивільного населення.
Зараз у нас позиціна війна майже з парітетними силами на суходолі, тому втрати є, і нажаль, ще будуть.
показати весь коментар
16.05.2025 01:29 Відповісти
це ви маніпулюєте. Це все одно що сдати сумську область і сказати що нас там було 2 тис військових, так що поробиш
показати весь коментар
16.05.2025 16:10 Відповісти
знов невдале порівняння з широкомасштабним вторгненням. Мова йшла за Крим. Розумію, що у вас аргументів нема, і ви зїзджаєте з конкретики.
показати весь коментар
16.05.2025 17:21 Відповісти
... і не знали кому помідори продавати.
показати весь коментар
14.05.2025 22:33 Відповісти
наздожене . це різні типи літаків.
показати весь коментар
14.05.2025 22:07 Відповісти
Португальці мають передати всі свої Ф16 до ЗСУ. Вони все рівно їм не потрібні.
показати весь коментар
14.05.2025 22:07 Відповісти
Потугальці нічого не "мають", вони нам нічого не винні, але могли б.
показати весь коментар
14.05.2025 22:12 Відповісти
і портвейн!
весь портвейн. собі ще наварять.
показати весь коментар
14.05.2025 22:15 Відповісти
"Портвейн" не "варять"... Це, всього-навсього, купажоване винним спиртом, вино... До цього додумалися португальські торговці-євреї - бо звичайне вино, яке везли довго по морю, у Англію, часто прокисало... Тому у ньому стали штучно збільшувать рівень спирту, шляхом їх змішування. Тому англійці його стали називать "португальське вино"...
показати весь коментар
14.05.2025 22:27 Відповісти
так так.
нехай віддають!
показати весь коментар
14.05.2025 22:30 Відповісти
енгельсівський алкаш, ти тільки авіаційний спирт можеш пивом розбадяжувати ))

Приблизно до 1756 року в Португалії діяли «старовинні технології» виробництва - це додавання невеликої кількості бренді до сухого вина. Це робилося лише для зменшення втрат цього делікатного товару під час морських перевезень вин. Той портвейн, який відомий зараз, був створений уже після 1820 року, коли було сформовано нову технологію виробництва цього вина, засновану на перериванні бродіння виноградного сусла саме для збереження в ньому залишкового цукру. Ця технологія широко поширилася серед виробників Дору після 1852 року, коли було остаточно сформовано стиль портвейну.
показати весь коментар
15.05.2025 00:09 Відповісти
...................................
Якщо вже "передираєш Вікіпедію - то пиши все повністю... Мова тут не велася про якийсь конкретний сорт, чи про якісь часи введення технологій... Я бачу - для тебе головне - "викласти "кактус" під коментарем з моїм "ніком"...

Портве́йн (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA нем. Portwein - вино из Порту), по́рто (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA порт. vinho do Porto) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE креплёное вино, производимое на северо-востоке https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F Португалии в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0 долине реки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%8D%D1%80%D0%BE Дору. Согласно регламентам, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B5 действующим на территории Европейского союза, название «портвейн» имеют право носить только напитки, произведённые в обозначенном регионе долины Дору по установленной технологииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BD#cite_note-1 [1].

Слово «портвейн» происходит от названия одного из главных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82 портов Португалии - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83 Порту. Через данный порт экспортировали крепкие вина, изготавливаемые из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_(%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0) винограда, растущего в долине https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D1%83_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0) реки Дору.

История портвейна началась в XI веке, когда https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8) Генрих II Бургундский, прославившийся в битвах с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%8B маврами от имени https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE_VI_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8) Альфонсо VI, короля https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F Кастилии и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE) Леона, женился на дочери последнего. В приданое ему предоставили https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F графство Портукале, где он https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0) прививал лозы или частично заменял местные https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_(%D1%80%D0%BE%D0%B4) виноградные лозы, оставшиеся со времён римского владычества, на привезённые из его родной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F Бургундии.

Горечь англичан, всё ещё страдающих от потери https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD) Аквитании и запрета, наложенного французским правительством https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80,_%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82 Кольбера на английский экспорт во https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F Францию, побудила https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F Англию прекратить импорт вин из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE_(%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD) Бордо в пользу вин из долины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%8D%D1%80%D0%BE Дору.

В 1703 году англичане и португальцы подписали https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%8D%D0%BD%D0%B0 Метуанское торговое соглашение, которое гарантировало льготные ввозные https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84 таможенные тарифы для вин Португалииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BD#cite_note-2 [2]. В то время вина из Дору были только красные, грубые и высококислотные с содержанием алкоголя 12-13°. Они также не переносили длительную морскую транспортировку. Но благодаря случаю, произошёл качественный скачок в «винном» вопросе: кто-то пришёл к мысли о стабилизации перевозимых вин с помощью добавления https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8 бренди. Следующим шагом стало добавление бренди как часть процесса производства.
Саме про це я й написав...
показати весь коментар
15.05.2025 03:36 Відповісти
алкаш енгельсівський, то тобі все одно, шо ж чим змішувати - авіаційний спирт з пивом, чи пиво з авіаційним спиртом )) тут тема про СУ-35, а ти лайно розводишь ))
показати весь коментар
15.05.2025 08:49 Відповісти
Так чого ж ти в нього лізеш? Я тебе не запрошував...

Слухай, дурню! Ти мені поясни одну річ - бо я вас, "гімноплюїв", ніяк зрозуміть не можу: що ВАМИ, рухає? Приходите на форум, і лізете до того дописувача, про якого вам достеменно відомо, що він вважає вас недоумками, і відкрито зневажає... Більш того, прекрасно знаєте, що з вами спілкуваться не будуть, а просто "пошлють нах". Але все одно претеся і провокуєте "срач"...
Тобі не здається, що це уже психічний розлад? Типу "психологічного мазохізму"?... З лікарем-психіатром поговорить не пробував?
показати весь коментар
15.05.2025 08:51 Відповісти
гівноклюй )) сиди на параші тоді мовчки на не вякай )) можеш лише кричати : зайнято ))
показати весь коментар
15.05.2025 08:57 Відповісти
Слухай, дурню! Ти мені поясни одну річ - бо я вас, "гімноплюїв", ніяк зрозуміть не можу: що ВАМИ, рухає? Приходите на форум, і лізете до того дописувача, про якого вам достеменно відомо, що він вважає вас недоумками, і відкрито зневажає... Більш того, прекрасно знаєте, що з вами спілкуваться не будуть, а просто "пошлють нах". Але все одно претеся і провокуєте "срач"...
Тобі не здається, що це уже психічний розлад? Типу "психологічного мазохізму"?... З лікарем-психіатром поговорить не пробував?
 .............................
показати весь коментар
15.05.2025 09:00 Відповісти
Більш того, прекрасно знаєте, що з вами спілкуваться не будуть... - хто це написав? )) ти ж тупий, в тебе біполярочка, звернись до психіатру )))
показати весь коментар
15.05.2025 09:06 Відповісти
Це не "спілкування... Це тебе, в черговий раз, "ПОСЛАНО"... ................................................
показати весь коментар
15.05.2025 09:11 Відповісти
хто це написав? )) ти ж тупий алкаш, в тебе біполярочка, звернись до психіатру )))
показати весь коментар
15.05.2025 09:13 Відповісти
.........................................
показати весь коментар
15.05.2025 09:18 Відповісти
......................................... до %уйла ))) посіпака енгельсівська ))
показати весь коментар
15.05.2025 09:22 Відповісти
..................................
показати весь коментар
15.05.2025 09:35 Відповісти
Вручи кацапу ноту - він її на роялі зіграє.
показати весь коментар
14.05.2025 22:08 Відповісти
НАТа всрата!
показати весь коментар
14.05.2025 22:11 Відповісти
Су-35
Крейсерська швидкість: 800-950 км/год
Максимальна швидкість: 2500 км/год

Естонія простягається із півночі на південь на 240 км, а із заходу на схід - на 350 км.

скільки потрібно часу су 35 пролетіти естонію вздовж та поперек.
скільки потрібно часу ппо нато для ураження су 35?
скільки потрібно часу нато для впровадження 5 статті?

питання з нато закрите назавжди!
луснуло, як гімняна кулька! як і друга армія світу, проти якої створювалося нато.
саме за це, нас українців ненавидять буржуйські чиновники.
своїм уперством поламали всю дольче віту!

показати весь коментар
14.05.2025 22:14 Відповісти
А то радари Петріота не бачать звідки злетів кацапольот, куди летить, коли перетне кордони НАТИ і коли його можна відправити за корабльом.
Так що про розміри держави нічого балакати.
показати весь коментар
14.05.2025 22:37 Відповісти
то, скільки б протрималася естонія, як що б до неї полізло 200 тис орків?
ракетами, літаками, танками і штурмовиками?
показати весь коментар
14.05.2025 22:58 Відповісти
Як казав перший президент: Маємо те, що маємо.
Іншими словами, нема вже того страшного НАТО.
показати весь коментар
14.05.2025 23:05 Відповісти
А в них є ті самі 200 тис.? Чи вони їх перекинуть з українського фронту, щоб ЗСУ швиденько змогли зайти в Москву?
показати весь коментар
14.05.2025 23:12 Відповісти
Ну вообще-то, они там пытались "задержать" танкер который шел в рф... Но прилетала одна сушка и все прекратилось.
показати весь коментар
14.05.2025 22:14 Відповісти
Досвід дієвої реакції, Президента Ердогана(країни НАТО) щодо московитів та їх подібних провокацій, у повітряному просторі Туреччини, не завадило б втілювати, вздовж усього кордону з московитами!
Бо буде горе! Україна, відреагувала теж дієво, всупереч дій зеленського з Оманськими помічниками ригоАНАЛів з 2019 рок!!
Уже, майже, близько 1.000.000 орків, путін виписав до Раю, прямо😆з України, з 2022 року!
показати весь коментар
14.05.2025 22:16 Відповісти
А треба ракету.
показати весь коментар
14.05.2025 22:23 Відповісти
І чому не збили?
показати весь коментар
14.05.2025 22:31 Відповісти
бо путіннападе
показати весь коментар
14.05.2025 22:33 Відповісти
Гуртом і батька легше бити, а НАТА на пару з ООНой соплі жують з 2014 року.
показати весь коментар
14.05.2025 22:47 Відповісти
А чому не збили?
показати весь коментар
14.05.2025 22:32 Відповісти
А що там НАТА, боїться ескалювати? А ми ще дурні надіїмся щоб НАТА нас захистило, якихось миротворців в Україну ввели. А вони даже себе бояться захищати
показати весь коментар
14.05.2025 22:32 Відповісти
"МЗС вручило ноту..."

Лучше бы вручили ракету самолету, как некогда Турция, после чего в их воздушный простор вроде ничего не залетало
показати весь коментар
14.05.2025 22:34 Відповісти
Мабуть естонцям треба подарувати кілька 'магур', оснащених 'сайдвіндерами'. Якщо кишка тонка збивати москалів власними засобами, то нехай все валять на нас.
показати весь коментар
14.05.2025 23:08 Відповісти
Приміряються з відки краще запускати..... далі буде....
показати весь коментар
14.05.2025 23:29 Відповісти
Ну це так, пустили один раз - тепер літатимуть. Турків спитайте як з цим боротися. Одного разу вистачило
показати весь коментар
15.05.2025 00:30 Відповісти
Румунія, Польща і Молдова вітають в свойому клубі.
США втручатися не будуть і скажуть "стоядь, нєпровоцировать
показати весь коментар
15.05.2025 00:58 Відповісти
Санкції це повільно!
Обов'язково треба закрити небо для рашистів !! Офіційно попередити
показати весь коментар
15.05.2025 01:04 Відповісти
каллиция РЕШИТЕЛЬНЫХ в очередной раз ОБОСРАЛИСЬ !!! росии терять неххххх ,помнят с...и ,что может начаться мир в труху !!!(((!
показати весь коментар
15.05.2025 06:20 Відповісти
Інцидент стався після того, як берегова охорона Естонії намагалася зупинити пустий нафтовий танкер, що йшов плив до Пітєра на загрузку. У відповідь на дії берегової охорони русня запустила свою сушку. На перехват сушкі було випущено два F16. Поки вони кружляли в небі, танкер заплив в води рашки і на тому розійшлися. Кому цікаво подробиці дивіться на ютубі канал Аркадія Бабченко. Він вчора описував ці події.
показати весь коментар
15.05.2025 06:29 Відповісти
Мені більше подобається підняття питання про закупівлю країнами НАТО ТОРПЕД, для патрульної авіації... Оце вже цікаво... Проти підводних човнів вони малоефективні. Надводний флот, з Балтики чи з Сєвєроморська, ***** побоїться відправлять - йому досить ганьби за ЧФ... А от врізать по "тіньовому" флоту - саме те! Офіційно визнать його своїм, Путін не побоїться. А "приватники" "**********" проти країн НАТО, не захочуть... Тому будуть бить по пустих танкерах - щоб не забруднювать Північне море ... Вони ж уже під санкціями - тобто, діють протизаконно...
показати весь коментар
15.05.2025 09:07 Відповісти
..............................................
показати весь коментар
15.05.2025 09:27 Відповісти
 
 