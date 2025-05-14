Російський Су-35 порушив повітряний простір Естонії: МЗС вручило ноту аташе посольства РФ

У вівторок увечері, 13 травня, російський винищувач Су-35 порушив повітряний простір Естонії в районі півострова Юмінда.

Про це повідомляє ERR

Це порушення тривало менше однієї хвилини.

За даними пресслужби Генштабу Міноборони, винищувач не мав узгодженого плану польоту, його транспондер був вимкнений, а зв'язок з естонськими авіадиспетчерами під час інциденту був відсутній.

На інцидент відреагували португальські винищувачі F-16, які виконували місію НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії з авіабази Емарі, здійснивши розвідувальний політ.

14 травня Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах посольства РФ та вручило йому офіційну ноту протесту.

Цей випадок став першим у 2025 році, коли російський літак порушив повітряний простір Естонії.