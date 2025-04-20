Винищувачі Британії цього тижня двічі піднімалися для перехоплення літаків РФ у повітряному просторі НАТО, - The Telegraph

Цього тижня британські винищувачі Typhoon двічі піднімалися у повітря після того, як російські літаки підлетіли занадто близько до кордонів НАТО.

Про це пише The Telegraph, повідомляє Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що у вівторок, 15 квітня, два винищувачі Typhoon, що базуються на авіабазі в Мальборку (Польща), були підняті для перехоплення російського розвідувального літака над Балтійським морем.

Через 48 годин інша пара літаків була відправлена для стримування невстановленого літака, що вилетів із Калінінградської області, між Польщею та Литвою.

Зазначається, ці перехоплення будуть використані британським урядом як додатковий доказ зростання російської загрози – з метою переконати США не згортати свою військову присутність у Європі.

Видання пише, що це перший випадок, коли винищувачі ВП Великої Британії були залучені в межах операції Chessman – нової місії НАТО, спрямованої на посилення повітряної оборони Європи.

Дивіться також: Винищувачі ВПС Норвегії перехопили групу російських бомбардувальників на Крайній Півночі. ФОТО

Заступник міністра Збройних сил Великої Британії Люк Поллард заявив, що Велика Британія непохитна у своїй прихильності до НАТО.

"Із зростанням російської агресії та новими викликами безпеці ми посилюємо нашу присутність для підтримки союзників, стримування противників і захисту нашої національної безпеки",- сказав Поллард.

Telegraph пише, що літаки, які є частиною флоту з шести одиниць, були розміщені в Польщі лише три тижні тому в межах спільної оборонної операції зі шведськими ВПС. Зазвичай вони базуються на RAF Lossiemouth у Шотландії, а на місії їх супроводжують близько 200 британських військових.

Читайте також: Винищувачі НАТО за тиждень тричі вилітали на перехоплення літаків РФ над країнами Балтії