Естонія намагалася затримати судно "тіньового флоту" РФ, коли російський Су-35 порушив повітряний простір, - ЗМІ. ВIДЕО

В Естонії розповіли деталі інциденту, коли 13 травня російський винищувач Су-35 порушив повітряний простір країни. РФ ненадовго підняла свій літак, коли ВМС Естонії намагались затримати нафтовий танкер "тіньового флоту".

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Естонія заявила в четвер, що Москва підняла винищувач у повітряний простір НАТО над Балтійським морем під час спроби зупинити російський нафтовий танкер, який, як вважають, є частиною "тіньового флоту", що ігнорує західні санкції проти Москви.

"Російська Федерація відправила винищувач для перевірки ситуації, і цей винищувач порушив територію НАТО майже на одну хвилину. РФ готова захищати "тіньовий флот"… Ситуація дійсно серйозна", - сказав глава МЗС країни Маргус Цахкна.

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти начеб-то саме цього інциденту. Запис зроблений із борту танкера одним із членів екіпажу.

Військово-морські сили Естонії заявили, що корабель Jaguar без прапора, який минулого тижня потрапив до санкційного списку Великобританії, відмовився співпрацювати, коли його попросили зупинитися для перевірки документів й правового статусу судна, після чого його супроводили до російських вод.

Як пише Reuters, в Міністерстві оборони Естонії відмовились коментувати інцидент.

Водночас Цахкна 14 травня написав у соцмережі Х, що проти Росії мають бути запроваджені санкції.

"…Росія чітко пов’язала себе з тіньовим флотом — загрозою, проти якої мають бути запроваджені жорсткіші й швидші санкції", - додав він.

Нагадаємо, у вівторок увечері, 13 травня, російський винищувач Су-35 порушив повітряний простір Естонії в районі півострова Юмінда.

+29
Нігуя собі як НАТО зашугане
15.05.2025 16:34 Відповісти
+22
Так. Але незрозуміло чому озброєне патрульне судно Естонії так і не змогло зупинити підозрюване судно ,,тіньового флоту,, Тобто, причиною скасування операції по затримці є поява у небі країни НАТО російського літака?
15.05.2025 16:37 Відповісти
+22
І замість того, щоб той літак збити і затримати танкер, просто проковтнули. Оце молодці, рішучі хлопи! Таким місце у коаліції рішучих.
15.05.2025 16:39 Відповісти
А що ви очікували ?
15.05.2025 16:33 Відповісти
Літера "і" зайва))
16.05.2025 06:44 Відповісти
Появи https://www.navalnews.com/naval-news/2025/05/first-image-of-ukraines-sidewinder-armed-magura-v7-surface-drone/ Magura V7 і зникнення Су-35
16.05.2025 16:47 Відповісти
Нігуя собі як НАТО зашугане
15.05.2025 16:34 Відповісти
........
15.05.2025 17:10 Відповісти
А що поганого для НАТО зробив той винищувач, який на одну хвилину залетів у територіальні води Естонії? От над Києвом літало десятки літаків і вертольтів ворога, то мужність наша була, так? Нічого тоді ворог не пошкодив, політав і втік? А Естонію розбомбив, так?
15.05.2025 19:52 Відповісти
Зрівняв прутень з пальцем
15.05.2025 20:40 Відповісти
Звичайно порівняв, бо Естонська влада не відвела свої війська подалі від кордонів, де може виникнути загроза від кацапа, як це зробив Боневтік Потужно-Брехливий, відвівши наші війська від Києва і Гостомеля і дав розпорядження ДБР познімати із систем ППО всі клістрони, щоб вони були "сліпі" і ненароком не збили кацапський літак чи вертоліт.
15.05.2025 22:06 Відповісти
А шо поганого роблять кацапські Шахеди шо залітають у Польщу Румунію - політали трохи тай по всьому - так любе порушення можна виправдати
15.05.2025 21:32 Відповісти
Двійсно нічого в порівняння з територією України. Що можуть навчити українці поляків і естонців, як вибрати в президенти блазня і закопати всі бюджетні гроші в асфальт, а потім мільйонами бігти до них для спасіння свого життя?
15.05.2025 22:03 Відповісти
Обосрались да и всё
15.05.2025 16:36 Відповісти
І що? Затримали?
15.05.2025 16:37 Відповісти
ні. обісрались
15.05.2025 20:53 Відповісти
Так. Але незрозуміло чому озброєне патрульне судно Естонії так і не змогло зупинити підозрюване судно ,,тіньового флоту,, Тобто, причиною скасування операції по затримці є поява у небі країни НАТО російського літака?
15.05.2025 16:37 Відповісти
писали, що патрульне судно супроводжувало той танкер, щоб той танкер не займався хернею на тій ділянці, де пролягає по дну енергетичний кабель. питання не в сушці. питання в намірах зафіксувати можливе пошкодження кацапами підводних комунікацій. кацапи сциканули скинути якір і пошкодити кабелі. а раніше, коли не було подібного супроводження, то один із таких танкері посеред моря скинув якір і порізав ним кабелі і кацапи на весь світ верещали - "ми тут нє прі чьом". а тут вже так не скажуть, бо це вже буде зафіксовано тим супроводом. а як буде зафіксовано, то той танкер просто візьмуть на абордаж і арештують і ніяка сушка не допоможе. от така муйня.
15.05.2025 16:48 Відповісти
В заголовку написано ,, намагалися затримати,, а не намагалися супроводжувати.
15.05.2025 16:51 Відповісти
то тут так написано. я на іншому джерелі читав - Лінія оборони "Антиколорадоса".
15.05.2025 17:30 Відповісти
" ... після чого його супроводили до російських вод."
Джерело: https://censor.net/ua/v3552435

Тобто, по факту - завернули.
15.05.2025 17:56 Відповісти
Не факт. Немає даних яким курсом йшло це судно. З чи В російський порт. Може вони в Кацапстан і направлялися. Тож естонський костгвард просто супроводив до російських тервод.
16.05.2025 14:47 Відповісти
Нє, чітко відомо - воно йшло тралити черговий кабель.
16.05.2025 15:40 Відповісти
Тоді реально дивно чого не затримали й не довели підозру до встановлених фактів.
16.05.2025 16:27 Відповісти
І замість того, щоб той літак збити і затримати танкер, просто проковтнули. Оце молодці, рішучі хлопи! Таким місце у коаліції рішучих.
15.05.2025 16:39 Відповісти
Треба мати напоготові чим збивати. Навести на ціль і самі утечуть.
15.05.2025 17:19 Відповісти
Монсєв- 15.04.2025.
Не рознось пурги. Підняли португальські винищувачі, з авіабази Емарі і Су 35 " вкючів форсаж, умчался на свіданіє"
15.05.2025 22:51 Відповісти
Чому не затопили за відмову зупинитися для перевірки паперів? Судно без прапора-нічийне, а значить пірати, але ГАТО засцяло і провело до територіальних вод кацапії! ШАПІТО! 🤬
15.05.2025 16:40 Відповісти
Турки просто сбили расейский блохолет, и отделались только коротким периодом запрета экспорта помидоров.
15.05.2025 16:41 Відповісти
15.05.2025 16:42 Відповісти
А турки просто збили .
15.05.2025 16:42 Відповісти
А збити вже кишка затонка. Бо так; з однієї сторони кордонів НАТА тіпоприкриває, інші кордони підарашка контролює. Всрались просто.
15.05.2025 16:44 Відповісти
Зараз, Естонія відіб'ється від рашки, або НАТО вступиться, а може ні.
15.05.2025 17:20 Відповісти
Як же бояться московію !
щоб збити московське корито скоро будуть трампу дзвонити , а якщо він зайнятий і грає в гольф ? Все пропало?
15.05.2025 16:48 Відповісти
Взагалі москалі на танкері послали на куй ВМС Естонії. Я би туди відправив штук 10-30 Магур з українським прапором і допоміг би у наступному затриманні.
Адо Стамбулу би відправив на перемовини керівником Лисого з 95 кварталу і ще пару директорів цирку, одного Київського цирку, другого з якогось шапіто. І обов'язково одного директора іподрому.
15.05.2025 16:55 Відповісти
100% сценарій коли росія захопить Естонію.

В штаб квартирі НАТО очільник НАТО Рютте, відповідаючи на запитання, що НАТО зробить у зв,я зку з агресією росії проти Естонії, заявив

"НАТО та уряд Естонія у вигнані перебувають у тісному контакті з цього приводу і координують дії, щоб точно знати, що відбувається",

На другий день Рютте заявить " Ми глибоко стурбовані ситуацією в Естонії, ведемо напружені консультації з нашими союзниками але не потрібно сердити путіна щоб щоб уникнути третьої світової війни."
15.05.2025 16:56 Відповісти
«Вигнанець», вивчай методичку, або прокинься, ти всрався!
15.05.2025 17:11 Відповісти
кацапи би навіть не помітили пропажу блохольота. Або сказаи б, ще через несправність впав.
НАТО літаки піднімало, щоб відігнати. Але збити засцяло.
15.05.2025 16:57 Відповісти
Your request will be denied - от і все ..
15.05.2025 17:06 Відповісти
Треба зупиняти на зворотньому шляху, вже з кацапською нафтою на борту і з прикриттям з повітря…
15.05.2025 17:11 Відповісти
Йдуть без прапора, а воно каже " вот как нас встрєчают"... Нема цензурних слів, світ перевернувся, "Пірати ХХІ вєка" внатурє!
15.05.2025 17:16 Відповісти
Куди плив танкер? Якщо з Рашки, то його не випустили. Якщо в рашку, то впустили.
15.05.2025 17:27 Відповісти
В НАТО висловили "глибоке занепокоення" Безхребетнi.😡
15.05.2025 17:32 Відповісти
Це *******, які ж вони нікчемні сцикуни ті натовці.
15.05.2025 17:48 Відповісти
Нужно отправить Эстонии пару Магур-5 для сопровождения полицейских миссий, чтобы разные там Су-35е не шастали рядом.
16.05.2025 00:49 Відповісти
Скільки пафосу у диванних збивак ікспєрдуняк мабуть всі з окопів строчать де щодня валять сушки орків
16.05.2025 06:46 Відповісти
А сразу уничтожить не пробовали? V7 парочку эстонцам подарить, пусть развлекаются
16.05.2025 08:09 Відповісти
Зверніть увагу -- стільки смороду навколо "тіньового флоту" підораши, і ніхто не вказує на кінцевого отримувача тої нафти ! Чому так ? Та тому, що самі ж європейці ту москальську нафту і купують ! Головне усім навкруги піз...ти про санкції !!!
16.05.2025 09:17 Відповісти
Nata импотенты
16.05.2025 09:30 Відповісти
 
 