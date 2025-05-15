Естонія намагалася затримати судно "тіньового флоту" РФ, коли російський Су-35 порушив повітряний простір, - ЗМІ. ВIДЕО

В Естонії розповіли деталі інциденту, коли 13 травня російський винищувач Су-35 порушив повітряний простір країни. РФ ненадовго підняла свій літак, коли ВМС Естонії намагались затримати нафтовий танкер "тіньового флоту".

Естонія заявила в четвер, що Москва підняла винищувач у повітряний простір НАТО над Балтійським морем під час спроби зупинити російський нафтовий танкер, який, як вважають, є частиною "тіньового флоту", що ігнорує західні санкції проти Москви.

"Російська Федерація відправила винищувач для перевірки ситуації, і цей винищувач порушив територію НАТО майже на одну хвилину. РФ готова захищати "тіньовий флот"… Ситуація дійсно серйозна", - сказав глава МЗС країни Маргус Цахкна.

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти начеб-то саме цього інциденту. Запис зроблений із борту танкера одним із членів екіпажу.

Військово-морські сили Естонії заявили, що корабель Jaguar без прапора, який минулого тижня потрапив до санкційного списку Великобританії, відмовився співпрацювати, коли його попросили зупинитися для перевірки документів й правового статусу судна, після чого його супроводили до російських вод.

Як пише Reuters, в Міністерстві оборони Естонії відмовились коментувати інцидент.

Водночас Цахкна 14 травня написав у соцмережі Х, що проти Росії мають бути запроваджені санкції.

"…Росія чітко пов’язала себе з тіньовим флотом — загрозою, проти якої мають бути запроваджені жорсткіші й швидші санкції", - додав він.

Нагадаємо, у вівторок увечері, 13 травня, російський винищувач Су-35 порушив повітряний простір Естонії в районі півострова Юмінда.