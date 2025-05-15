Естонія намагалася затримати судно "тіньового флоту" РФ, коли російський Су-35 порушив повітряний простір, - ЗМІ. ВIДЕО
В Естонії розповіли деталі інциденту, коли 13 травня російський винищувач Су-35 порушив повітряний простір країни. РФ ненадовго підняла свій літак, коли ВМС Естонії намагались затримати нафтовий танкер "тіньового флоту".
Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Естонія заявила в четвер, що Москва підняла винищувач у повітряний простір НАТО над Балтійським морем під час спроби зупинити російський нафтовий танкер, який, як вважають, є частиною "тіньового флоту", що ігнорує західні санкції проти Москви.
"Російська Федерація відправила винищувач для перевірки ситуації, і цей винищувач порушив територію НАТО майже на одну хвилину. РФ готова захищати "тіньовий флот"… Ситуація дійсно серйозна", - сказав глава МЗС країни Маргус Цахкна.
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти начеб-то саме цього інциденту. Запис зроблений із борту танкера одним із членів екіпажу.
Військово-морські сили Естонії заявили, що корабель Jaguar без прапора, який минулого тижня потрапив до санкційного списку Великобританії, відмовився співпрацювати, коли його попросили зупинитися для перевірки документів й правового статусу судна, після чого його супроводили до російських вод.
Як пише Reuters, в Міністерстві оборони Естонії відмовились коментувати інцидент.
Водночас Цахкна 14 травня написав у соцмережі Х, що проти Росії мають бути запроваджені санкції.
"…Росія чітко пов’язала себе з тіньовим флотом — загрозою, проти якої мають бути запроваджені жорсткіші й швидші санкції", - додав він.
Нагадаємо, у вівторок увечері, 13 травня, російський винищувач Су-35 порушив повітряний простір Естонії в районі півострова Юмінда.
Джерело: https://censor.net/ua/v3552435
Тобто, по факту - завернули.
Не рознось пурги. Підняли португальські винищувачі, з авіабази Емарі і Су 35 " вкючів форсаж, умчался на свіданіє"
щоб збити московське корито скоро будуть трампу дзвонити , а якщо він зайнятий і грає в гольф ? Все пропало?
Адо Стамбулу би відправив на перемовини керівником Лисого з 95 кварталу і ще пару директорів цирку, одного Київського цирку, другого з якогось шапіто. І обов'язково одного директора іподрому.
В штаб квартирі НАТО очільник НАТО Рютте, відповідаючи на запитання, що НАТО зробить у зв,я зку з агресією росії проти Естонії, заявив
"НАТО та уряд Естонія у вигнані перебувають у тісному контакті з цього приводу і координують дії, щоб точно знати, що відбувається",
На другий день Рютте заявить " Ми глибоко стурбовані ситуацією в Естонії, ведемо напружені консультації з нашими союзниками але не потрібно сердити путіна щоб щоб уникнути третьої світової війни."
НАТО літаки піднімало, щоб відігнати. Але збити засцяло.