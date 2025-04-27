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Новини Тіньовий флот Росії
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Естонія й надалі буде стримувати судна "тіньового флоту" РФ, - Цахкна

Маргус Цахкна про тіньовий флот РФ

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що Естонія продовжить співпрацю з країнами Балтійського і Північного морів для захисту довкілля і забезпечення безпеки морської та підводної інфраструктури у Фінській затоці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  Postimees.

"Російському танкеру Kiwala було дозволено відновити рейс після усунення серйозних недоліків судна. Затримання суден російського тіньового флоту в Естонії, а також нещодавно у Фінляндії, показує, що дії таких суден не залишаються безкарними і що у нас є можливість їх зупиняти", - сказав Цахкна. 

За словами Цахкни, недоліки, пов'язані із затриманням судна, було усунуто, проведено інспекцію, і в результаті судно було звільнено.

"Цей випадок ще раз підтверджує, що в регістрах так званих країн зручного прапора є суттєві недоліки, дані не є надійними, а спілкування з ними проблематичне", – додав міністр.

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Нагадаємо, 11 квітня ВМС Естонії затримали танкер Kiwala, судно з російського "тіньового флоту", яке займається експортом російської сирої нафти та нафтопродуктів до третіх країн. Згодом стало відомо, що на затриманому танкері транспортна влада Естонії виявила близько 40 порушень.

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Дякуємо Країнам Балтії, за дієву допомогу Україні, яка протистоїть московській війні!
Бо, на старого та немічного Трампа, сподіватися марно! Пусто-порожнє теліпання єрундою під час московських обстрілів України!!
Банкрота трампа, використовує *****!
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27.04.2025 10:44 Відповісти
"Тіньовий флот" який розвозить газ по всій Європі. Абаржаться.
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27.04.2025 11:24 Відповісти
Естонія й надалі буде стримувати та потім відпускати судна "тіньового флоту" РФ, - Цахкна.
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27.04.2025 11:35 Відповісти
"Естонія й надалі буде стримувати, фотографувати та потім відпускати судна..."
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27.04.2025 12:37 Відповісти
Dzienki !
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27.04.2025 11:40 Відповісти
Заголовок не відповідає змісту новини. Але головне ж щоб путужно!
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27.04.2025 11:55 Відповісти
Заголовок мусить буди "клікабєльним"!
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27.04.2025 12:38 Відповісти
Дорожній інспектор і далі буде мужньо підіймати жезл навіть якщо ніхто не зупинятимиться.
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27.04.2025 12:57 Відповісти
 
 