Естонія й надалі буде стримувати судна "тіньового флоту" РФ, - Цахкна
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що Естонія продовжить співпрацю з країнами Балтійського і Північного морів для захисту довкілля і забезпечення безпеки морської та підводної інфраструктури у Фінській затоці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Postimees.
"Російському танкеру Kiwala було дозволено відновити рейс після усунення серйозних недоліків судна. Затримання суден російського тіньового флоту в Естонії, а також нещодавно у Фінляндії, показує, що дії таких суден не залишаються безкарними і що у нас є можливість їх зупиняти", - сказав Цахкна.
За словами Цахкни, недоліки, пов'язані із затриманням судна, було усунуто, проведено інспекцію, і в результаті судно було звільнено.
"Цей випадок ще раз підтверджує, що в регістрах так званих країн зручного прапора є суттєві недоліки, дані не є надійними, а спілкування з ними проблематичне", – додав міністр.
Нагадаємо, 11 квітня ВМС Естонії затримали танкер Kiwala, судно з російського "тіньового флоту", яке займається експортом російської сирої нафти та нафтопродуктів до третіх країн. Згодом стало відомо, що на затриманому танкері транспортна влада Естонії виявила близько 40 порушень.
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