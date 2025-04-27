Естонія й надалі буде стримувати судна "тіньового флоту" РФ, - Цахкна

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що Естонія продовжить співпрацю з країнами Балтійського і Північного морів для захисту довкілля і забезпечення безпеки морської та підводної інфраструктури у Фінській затоці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Postimees.

"Російському танкеру Kiwala було дозволено відновити рейс після усунення серйозних недоліків судна. Затримання суден російського тіньового флоту в Естонії, а також нещодавно у Фінляндії, показує, що дії таких суден не залишаються безкарними і що у нас є можливість їх зупиняти", - сказав Цахкна.

За словами Цахкни, недоліки, пов'язані із затриманням судна, було усунуто, проведено інспекцію, і в результаті судно було звільнено.

"Цей випадок ще раз підтверджує, що в регістрах так званих країн зручного прапора є суттєві недоліки, дані не є надійними, а спілкування з ними проблематичне", – додав міністр.

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Нагадаємо, 11 квітня ВМС Естонії затримали танкер Kiwala, судно з російського "тіньового флоту", яке займається експортом російської сирої нафти та нафтопродуктів до третіх країн. Згодом стало відомо, що на затриманому танкері транспортна влада Естонії виявила близько 40 порушень.