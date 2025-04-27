Эстония и в дальнейшем будет сдерживать суда "теневого флота" РФ, - Цахкна

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Эстония продолжит сотрудничество со странами Балтийского и Северного морей для защиты окружающей среды и обеспечения безопасности морской и подводной инфраструктуры в Финском заливе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Postimees.

"Российскому танкеру Kiwala было разрешено возобновить рейс после устранения серьезных недостатков судна. Задержание судов российского теневого флота в Эстонии, а также недавно в Финляндии, показывает, что действия таких судов не остаются безнаказанными и что у нас есть возможность их останавливать", - сказал Цахкна.

По словам Цахкны, недостатки, связанные с задержанием судна, были устранены, проведена инспекция, и в результате судно было освобождено.

"Этот случай еще раз подтверждает, что в регистрах так называемых стран удобного флага есть существенные недостатки, данные не являются надежными, а общение с ними проблематично", - добавил министр.

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Напомним, 11 апреля ВМС Эстонии задержали танкер Kiwala, судно из российского "теневого флота", которое занимается экспортом российской сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны. Впоследствии стало известно, что на задержанном танкере транспортные власти Эстонии обнаружили около 40 нарушений.