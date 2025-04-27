РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8029 посетителей онлайн
Новости Теневой флот России
422 8

Эстония и в дальнейшем будет сдерживать суда "теневого флота" РФ, - Цахкна

Маргус Цахкна о теневом флоте РФ

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Эстония продолжит сотрудничество со странами Балтийского и Северного морей для защиты окружающей среды и обеспечения безопасности морской и подводной инфраструктуры в Финском заливе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Postimees.

"Российскому танкеру Kiwala было разрешено возобновить рейс после устранения серьезных недостатков судна. Задержание судов российского теневого флота в Эстонии, а также недавно в Финляндии, показывает, что действия таких судов не остаются безнаказанными и что у нас есть возможность их останавливать", - сказал Цахкна.

По словам Цахкны, недостатки, связанные с задержанием судна, были устранены, проведена инспекция, и в результате судно было освобождено.

"Этот случай еще раз подтверждает, что в регистрах так называемых стран удобного флага есть существенные недостатки, данные не являются надежными, а общение с ними проблематично", - добавил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Арестовано судно "теневого флота" РФ, вывезшее 5 тыс. тонн украденного зерна из оккупированного Крыма, - СБУ. ФОТОрепортаж

Напомним, 11 апреля ВМС Эстонии задержали танкер Kiwala, судно из российского "теневого флота", которое занимается экспортом российской сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны. Впоследствии стало известно, что на задержанном танкере транспортные власти Эстонии обнаружили около 40 нарушений.

Автор: 

флот (809) Эстония (1427) Цахкна Маргус (45)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо Країнам Балтії, за дієву допомогу Україні, яка протистоїть московській війні!
Бо, на старого та немічного Трампа, сподіватися марно! Пусто-порожнє теліпання єрундою під час московських обстрілів України!!
Банкрота трампа, використовує *****!
показать весь комментарий
27.04.2025 10:44 Ответить
"Тіньовий флот" який розвозить газ по всій Європі. Абаржаться.
показать весь комментарий
27.04.2025 11:24 Ответить
Естонія й надалі буде стримувати та потім відпускати судна "тіньового флоту" РФ, - Цахкна.
показать весь комментарий
27.04.2025 11:35 Ответить
"Естонія й надалі буде стримувати, фотографувати та потім відпускати судна..."
показать весь комментарий
27.04.2025 12:37 Ответить
Dzienki !
показать весь комментарий
27.04.2025 11:40 Ответить
Заголовок не відповідає змісту новини. Але головне ж щоб путужно!
показать весь комментарий
27.04.2025 11:55 Ответить
Заголовок мусить буди "клікабєльним"!
показать весь комментарий
27.04.2025 12:38 Ответить
Дорожній інспектор і далі буде мужньо підіймати жезл навіть якщо ніхто не зупинятимиться.
показать весь комментарий
27.04.2025 12:57 Ответить
 
 