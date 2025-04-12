40 нарушений обнаружили на задержанном Эстонией танкере "теневого флота" РФ
На задержанном в Финском заливе танкере Kiwala из российского "теневого флота" транспортные власти Эстонии обнаружили около 40 нарушений.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ERR.
По информации пресс-службы департамента, накануне Департамент транспорта провел проверку танкера Kiwala и обнаружил 40 нарушений. В связи с этим судну запрещено продолжать путь до устранения всех недостатков.
"Весь вчерашний день инспекторы Департамента транспорта проверяли судно и зафиксировали ряд серьезных нарушений, из-за которых мы не можем позволить судну продолжать движение - не обеспечена ни безопасность судоходства, ни экологическая безопасность", - заявил директор морской службы Департамента транспорта Кристьян Труу.
Какие обнаружили нарушения на судне
Как отметили в Департаменте транспорта, из 40 выявленных нарушений 29 являются серьезными и стали основанием для задержания судна. Большинство из них (23 нарушения) касались документации, остальные - системы обеспечения безопасности судоходства, подготовки экипажа к аварийным ситуациям, а также технических неисправностей.
"Одной из серьезных проблем является также подозрение, что у судна отсутствует флаг государства, что означает, что на него не распространяется юрисдикция ни одной страны. Эстония в рамках своих прав и международных обязательств провела проверку судна, не имеющего флага, - пояснил Труу, - Мы находимся в постоянном контакте с представителем судовладельца и надеемся на быстрое разрешение ситуации".
Сейчас судно находится в Мууга под охраной Военно-морских сил. После устранения как документальных, так и технических нарушений и повторной проверки, Департамент транспорта выдаст танкеру разрешение на продолжение пути.
Напомним, 11 апреля ВМС Эстонии задержали танкер Kiwala, судно из российского "теневого флота", которое занимается экспортом российской сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны.
Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что в 2024 году Россия перевезла более 60% морского экспорта нефти благодаря теневому флоту танкеров, в частности 78% экспортируемой сырой нефти и 37% нефтепродуктов.
Как сообщалось, крупнейший судовой оператор России "Совкомфлот", который является владельцем десятков танкеров "теневого" нефтяного флота, в 2024 году столкнулся с резким ухудшением финансовых результатов - прибыль обвалилась вдвое.
В октябре прошлого года стало известно, что Россия увеличила объемы своего теневого флота нефтяных танкеров почти на 70% по сравнению с прошлым годом, несмотря на ограничения против страховщиков и судоходных компаний, что позволило Москве обойти западные санкции.
В конце февраля этого года сообщалось, что, по итогам введения последних санкций западных стран, более половины "теневого танкерного флота" России, более 300 судов, оказались под ограничениями.
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Там порушень уйма + забруднює довкілля. А якщо затоне - не рашики ж будуть ту нафту збирати
Естонці молодці - з яйцями!!