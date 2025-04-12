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Новости Теневой флот России
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40 нарушений обнаружили на задержанном Эстонией танкере "теневого флота" РФ

Задержанный танкер РФ kiwala

На задержанном в Финском заливе танкере Kiwala из российского "теневого флота" транспортные власти Эстонии обнаружили около 40 нарушений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ERR.

По информации пресс-службы департамента, накануне Департамент транспорта провел проверку танкера Kiwala и обнаружил 40 нарушений. В связи с этим судну запрещено продолжать путь до устранения всех недостатков.

"Весь вчерашний день инспекторы Департамента транспорта проверяли судно и зафиксировали ряд серьезных нарушений, из-за которых мы не можем позволить судну продолжать движение - не обеспечена ни безопасность судоходства, ни экологическая безопасность", - заявил директор морской службы Департамента транспорта Кристьян Труу.

Также смотрите: Танкер "теневого флота" РФ "Kiwala" задержали ВМС Эстонии. ФОТОрепортаж

Какие обнаружили нарушения на судне

Как отметили в Департаменте транспорта, из 40 выявленных нарушений 29 являются серьезными и стали основанием для задержания судна. Большинство из них (23 нарушения) касались документации, остальные - системы обеспечения безопасности судоходства, подготовки экипажа к аварийным ситуациям, а также технических неисправностей.

"Одной из серьезных проблем является также подозрение, что у судна отсутствует флаг государства, что означает, что на него не распространяется юрисдикция ни одной страны. Эстония в рамках своих прав и международных обязательств провела проверку судна, не имеющего флага, - пояснил Труу, - Мы находимся в постоянном контакте с представителем судовладельца и надеемся на быстрое разрешение ситуации".

Сейчас судно находится в Мууга под охраной Военно-морских сил. После устранения как документальных, так и технических нарушений и повторной проверки, Департамент транспорта выдаст танкеру разрешение на продолжение пути.

Читайте: Разведка обнародовала данные о еще 30 танкерах "теневого флота" России

Напомним, 11 апреля ВМС Эстонии задержали танкер Kiwala, судно из российского "теневого флота", которое занимается экспортом российской сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны.

Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что в 2024 году Россия перевезла более 60% морского экспорта нефти благодаря теневому флоту танкеров, в частности 78% экспортируемой сырой нефти и 37% нефтепродуктов.

Как сообщалось, крупнейший судовой оператор России "Совкомфлот", который является владельцем десятков танкеров "теневого" нефтяного флота, в 2024 году столкнулся с резким ухудшением финансовых результатов - прибыль обвалилась вдвое.

В октябре прошлого года стало известно, что Россия увеличила объемы своего теневого флота нефтяных танкеров почти на 70% по сравнению с прошлым годом, несмотря на ограничения против страховщиков и судоходных компаний, что позволило Москве обойти западные санкции.

В конце февраля этого года сообщалось, что, по итогам введения последних санкций западных стран, более половины "теневого танкерного флота" России, более 300 судов, оказались под ограничениями.

Автор: 

Эстония (1420) танкер (145)


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Топ комментарии
+6
Так і треба боротися з цими ржавими коритами.
Там порушень уйма + забруднює довкілля. А якщо затоне - не рашики ж будуть ту нафту збирати
Естонці молодці - з яйцями!!
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12.04.2025 14:01
+5
Иди за Можай, орковка.
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12.04.2025 13:54
+4
От эта молодцы эстонцы
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12.04.2025 13:52
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Иди за Можай, орковка.
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12.04.2025 13:54 Ответить
Svitlana #602698 т.е. рашка может напасть и ты Курва не видишь в этом ничего плохого, а в том что у судна есть нарушения то пофиг ?
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12.04.2025 14:10 Ответить
От эта молодцы эстонцы
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12.04.2025 13:52 Ответить
Так і треба боротися з цими ржавими коритами.
Там порушень уйма + забруднює довкілля. А якщо затоне - не рашики ж будуть ту нафту збирати
Естонці молодці - з яйцями!!
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12.04.2025 14:01 Ответить
Я так зрозумів, танкер затримали по формальному поводу бо не несло прапор країни приналежності. Тобто, це не боротьба з тіньовим флотом росії у прямому сенсі. Це просто випадкове співпадіння бажаного і доступного. З прапором на кормі воно пройшло б вздовж естонського узбережжя і ніхто б і не подумав його затримувати. Нам видають за якийсь героізм просту випадковість. Це як піймали кишенькового злодія, а він виявився ще й шпигуном. А 40 порушень можна знайти на любому судні, навіть відносно новому. Було б бажання. Це як на техогляді транспорту. Треба-знайдем.
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12.04.2025 14:21 Ответить
Вам не подобається, що естонці саме в такий спосіб борються з тіньовим рашистським флотом? Чи може що взагалі ледь не єдині борються? Вам шашечки чи їхати?
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12.04.2025 14:39 Ответить
Це не боротьба. Це навіть не її видимість. Танкер не був зупинений тому що кацапський. А тому що, груб кажучи, був без номерів.
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12.04.2025 15:43 Ответить
Ви трошки не зрозуміли сітуацію. Фактично судно несло прапор краіни реєстраціі. Це навіть видно на фото наданих СМІ. Але проблема виявилася в тому, що фактичноі такоі офіційноі реєстраціі не існує. Офіційні представники краіни реєстраціі (Джибутті) такоі реєстраціі теж не підтвердили. Але мені не зрозуміло як таке можливе і як до цього це судно ходило....Це як ви кажете затримали авто, а номери виявилися липовими.....А це вже серьезно...... Можуть і конфіскувати якщо це дійсно так....Зараз бачите все ретельно перевіряють., А те що знайшли 40 порушень - так ви праві -то ще дійсно мало при бажанні .... В мене колись у Сан-Франциско інспекція американського кост гарду тільки по рятувальний шлюпці знайшли іх 18 .....
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12.04.2025 16:39 Ответить
Якби були суттєві порушення на кшталт проблем з баластними чи лляльними водами то був би швидкий суд та штрафи. Але естонці ж написали що дають час на виправлення і після того відпустять. Якісь стерті маркування та незаповнені логбуки скоріше вкупі з неперевіреними вчасно вогнегасниками. Тобто криміналу вони так і не знайшли. Принаймі того про що голосно прокричали в пресі- Естонія бореться з тіньовим флотом росії.
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12.04.2025 17:24 Ответить
Ківалов-підрахуй тут порився, його б перевірити!.. 🤪😜
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12.04.2025 20:50 Ответить
 
 