РУС
Теневой флот России Нарушение полетов самолетов рф
4 135 28

МИД Литвы об инциденте с танкером "теневого флота" РФ в Эстонии: Похоже на информационную операцию

Литва об инциденте с танкером

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила, что инцидент с танкером "теневого флота" РФ, который Эстония пыталась задержать в Балтийском море, в ответ на что Россия подняла истребитель, похож на информационную операцию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

В частности, по словам министра, союзники по НАТО будут обсуждать возможный ответ на такие военные действия России.

"Инцидент похож на информационную операцию, цель которой - просто привлечь внимание. Появление истребителя и очень быстрое распространение информации об этом вызывают вопросы", - сказала Шакалиене.

Также читайте: Эстония и в дальнейшем будет сдерживать суда "теневого флота" РФ, - Цахкна

Она отметила, что этот инцидент показал, что "теневой флот" РФ очень активно действует в Балтийском море и "принимает все более дерзкие меры". Однако это первый такой случай, когда Российская Федерация фактически прибегла к военным действиям для защиты или охраны своего "теневого флота".

В то же время, по ее словам, такие действия России свидетельствуют об эффективности мониторинга западными странами "теневого флота".

Читайте: Рютте отреагировал на нарушение российским истребителем воздушного пространства Эстонии: НАТО и Таллинн координируют свои действия

Напомним, во вторник вечером, 13 мая, российский истребитель Су-35 нарушил воздушное пространство Эстонии в районе полуострова Юминда.

В Эстонии рассказали детали инцидента, когда 13 мая российский истребитель Су-35 нарушил воздушное пространство страны. РФ ненадолго подняла свой самолет, когда ВМС Эстонии пытались задержать нефтяной танкер "теневого флота".

Автор: 

Литва (2565) Эстония (1493) танкер (154)
Топ комментарии
+13
А в'їбати по кацапольоту, що порушив повітряний простір їх крани - слабо? А дати чергу з бортової гармати ****** берегової охорони перед носом рашистського танкера не здатні? То краще мовчіть і не позортесь. Бо ще страшна НАТА стурбується, а тоді вже точно почнеться 3 світова
показать весь комментарий
15.05.2025 20:37 Ответить
+6
Не треба союзникам по нато нічого обговорювати . Все одно ніякої відповіді не буде . Нато - це не військовий альянс . Це збіговисько стурбованих , заклопотаних імпотентів . Що б не вирішили , якщо Орбан наприклад скаже ніззя , на цьому все нато й закінчиться .
показать весь комментарий
15.05.2025 20:46 Ответить
+3
якби естонці не страдали йухнею а запустили б дрончика з 500 кг вибухівки по танкеру, було б більше толку.
показать весь комментарий
15.05.2025 20:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Ну.., ну...
показать весь комментарий
15.05.2025 20:35 Ответить
А в'їбати по кацапольоту, що порушив повітряний простір їх крани - слабо? А дати чергу з бортової гармати ****** берегової охорони перед носом рашистського танкера не здатні? То краще мовчіть і не позортесь. Бо ще страшна НАТА стурбується, а тоді вже точно почнеться 3 світова
показать весь комментарий
15.05.2025 20:37 Ответить
якби естонці не страдали йухнею а запустили б дрончика з 500 кг вибухівки по танкеру, було б більше толку.
показать весь комментарий
15.05.2025 20:37 Ответить
І засрати нафтопродуктами акваторію.
Чудова ідея.
Ти або імбецил, або скабєєва перелогінся.
показать весь комментарий
15.05.2025 20:50 Ответить
з чого ти взяло, що він не пустий плив в рашку? ну хай пливе, а то ваш кацапський бюджет і так тріщить по швам.
показать весь комментарий
15.05.2025 20:52 Ответить
Ну йомайо.
Ну хто, хто пускає імбецилів і скабєєвих в наші інтернети.
Час вводити ценз на допуск в інтернет.
Імбецилам можна лишити тік-ток і порнуху.
І не пускати далі.
показать весь комментарий
15.05.2025 20:57 Ответить
а-а-а, це номерний вова вова (*****) під ВПНом, ну ось ти й спалився кацапчик.
показать весь комментарий
15.05.2025 20:59 Ответить
Ну добре хоча б наші рідні імбецильщики є щей патріотами України.
І не забули про те що путін-*****.
Дякую тобі і за це.
показать весь комментарий
15.05.2025 21:01 Ответить
кацапчику, не треба тужитись, вже все всім зрозуміло, хто ти і шо ти. захищати тіньовий кацапський флот українець не буде.
показать весь комментарий
15.05.2025 21:03 Ответить
Розслабся.
Я вже зрозумів що ти хоч у тебе і не має розуму Енштейна, але є одне але-ти таки свій, український, а не кацап-людожер.
Ну і ще одне-кацап би не зміг написати те що напишу нижче я:
Я дочок рамзанки дирова мав на спині мамці рамзанки дирова))
показать весь комментарий
15.05.2025 21:07 Ответить
це ти розслабся, ванька. тобі не звикати, що тебе кадирівці ********** за ті твої "хоробрі" слова, тобі це подобається.
показать весь комментарий
15.05.2025 21:09 Ответить
Федя ти не правий.
За те що я написав кадирівці не "відлюблюють", вони просто ріжуть на маленькі шматочки і то не за один раз а дуже і дуже довго. А те що лишається спалюють нафіг.
показать весь комментарий
15.05.2025 21:11 Ответить
ну точно ти кацап. в твоїх словах рабський страх перед кадирівцями. українці не бояться кадирівців
показать весь комментарий
15.05.2025 21:15 Ответить
чудовий, а саме головне "дуже влучний" на рахунок мене висновок.
Піди там печиво візьми в шухляді.
показать весь комментарий
15.05.2025 21:20 Ответить
Эээтии раакетыыы ещеее леетяят.
показать весь комментарий
15.05.2025 20:58 Ответить
по наступному танкеру попадуть
показать весь комментарий
15.05.2025 21:00 Ответить
Наше майбутнє це Хамас, такий вид спротиву. При позиції України іхтамнет, я не я і хата не моя.
показать весь комментарий
15.05.2025 20:59 Ответить
я б на вашому місці поглянув би на теперішню і кінцеву долю хамасу)))
показать весь комментарий
15.05.2025 21:04 Ответить
Вони обмежені територією, технологіями, і багато чим іншим. У нас же, так як "Интересы России нигде не заканчиваются" немає таких обмежень, бо в такому випадку і спротив інтересам Росії теж ніде не закінчується. Хамас веде дурнувату політику, навмисно. Насправді стратегічно удар по конкретним гаманцям Ізраїлю, яких основних в світі не знаю, 200 людей, мав би в рази більші наслідки, ніж кошмарити недоробленими ракетами і терактами цивільних. При цьому хочу зауважити, що мої симпатії якраз на стороні Ізраїлю, це просто відсторонений погляд на ситуацію. Інтереси Росії можна бити по всьому світу, наносячи точкові дуже болючі удари цій країні. І в той же час не починаючі повномасштабку, доволі безглузде рубилово, бо гарматне м'ясо ніколи не вирішувало переміщення капіталів, чи виробництво ракет.
показать весь комментарий
16.05.2025 00:01 Ответить
хамас зробив лайно( просто зробили звірства по відношенню всіх націй) -отримав так що дуже велике питання про виживання хамасу.
Україна лайна не робила.
Україна просто займається самозахистом.
Так самопорівнюють Україну з хамасом на рашатв?
"совпадЕнИЕ, нЕ думаю".
показать весь комментарий
16.05.2025 00:41 Ответить
я сьогодні таке саме говорив. притопили б танкер, і морозилися б, і ніхто нічого не доведе.
показать весь комментарий
15.05.2025 21:04 Ответить
Не треба союзникам по нато нічого обговорювати . Все одно ніякої відповіді не буде . Нато - це не військовий альянс . Це збіговисько стурбованих , заклопотаних імпотентів . Що б не вирішили , якщо Орбан наприклад скаже ніззя , на цьому все нато й закінчиться .
показать весь комментарий
15.05.2025 20:46 Ответить
Там гірше те, що кацапи впевнились, що той трюк з Су-35 ефективний,т.я.після підльоту,операція затримання припинилась.
показать весь комментарий
15.05.2025 21:00 Ответить
Ніякої «інформаційної операції»..
Просто ната вкакалось від одного вигляду цапського іржавого літаючого корита...
показать весь комментарий
15.05.2025 21:00 Ответить
Ну , взаглі то - на відео видно , що кацапський літак тікає від ф-16 ...
показать весь комментарий
15.05.2025 21:10 Ответить
Що ви там пояснюєте, затримали танкер чи обісрались?
показать весь комментарий
15.05.2025 21:11 Ответить
Невдовзі в інтернетах:
"...дії Росії по захопленню країн Балтії свідчать про ефективність моніторингу західними країнами..." Джерело: https://censor.net/ua/n3552494
показать весь комментарий
15.05.2025 21:17 Ответить
 
 