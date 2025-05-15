МИД Литвы об инциденте с танкером "теневого флота" РФ в Эстонии: Похоже на информационную операцию

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила, что инцидент с танкером "теневого флота" РФ, который Эстония пыталась задержать в Балтийском море, в ответ на что Россия подняла истребитель, похож на информационную операцию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

В частности, по словам министра, союзники по НАТО будут обсуждать возможный ответ на такие военные действия России.

"Инцидент похож на информационную операцию, цель которой - просто привлечь внимание. Появление истребителя и очень быстрое распространение информации об этом вызывают вопросы", - сказала Шакалиене.

Она отметила, что этот инцидент показал, что "теневой флот" РФ очень активно действует в Балтийском море и "принимает все более дерзкие меры". Однако это первый такой случай, когда Российская Федерация фактически прибегла к военным действиям для защиты или охраны своего "теневого флота".

В то же время, по ее словам, такие действия России свидетельствуют об эффективности мониторинга западными странами "теневого флота".

Напомним, во вторник вечером, 13 мая, российский истребитель Су-35 нарушил воздушное пространство Эстонии в районе полуострова Юминда.

В Эстонии рассказали детали инцидента, когда 13 мая российский истребитель Су-35 нарушил воздушное пространство страны. РФ ненадолго подняла свой самолет, когда ВМС Эстонии пытались задержать нефтяной танкер "теневого флота".