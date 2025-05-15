РУС
Эстония пыталась задержать судно "теневого флота" РФ, когда российский Су-35 нарушил воздушное пространство, - СМИ. ВИДЕО

Су-35 нарушил пространство Эстонии, когда задерживали танкер теневого флота

В Эстонии рассказали детали инцидента, когда 13 мая российский истребитель Су-35 нарушил воздушное пространство страны. РФ ненадолго подняла свой самолет, когда ВМС Эстонии пытались задержать нефтяной танкер "теневого флота".

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Эстония заявила в четверг, что Москва подняла истребитель в воздушное пространство НАТО над Балтийским морем при попытке остановить российский нефтяной танкер, который, как полагают, является частью "теневого флота", игнорирующего западные санкции против Москвы.

"Российская Федерация отправила истребитель для проверки ситуации, и этот истребитель нарушил территорию НАТО почти на одну минуту. РФ готова защищать "теневой флот"... Ситуация действительно серьезная", - сказал глава МИД страны Маргус Цахкна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рютте отреагировал на нарушение российским истребителем воздушного пространства Эстонии: НАТО и Таллинн координируют свои действия

Военно-морские силы Эстонии заявили, что корабль Jaguar без флага, который на прошлой неделе попал в санкционный список Великобритании, отказался сотрудничать, когда его попросили остановиться для проверки документов и правового статуса судна, после чего его сопроводили в российские воды.

Как пишет Reuters, в Министерстве обороны Эстонии отказались комментировать инцидент.

В то же время Цахкна 14 мая написал в соцсети Х, что против России должны быть введены санкции.

"...Россия четко связала себя с теневым флотом - угрозой, против которой должны быть введены более жесткие и быстрые санкции", - добавил он.

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты якобы именно этого инцидента. Запись сделана с борта танкера одним из членов экипажа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Эстонии Цахкна: Путин не хочет мира, а расставляет ловушку через переговоры в Стамбуле

Напомним, во вторник вечером, 13 мая, российский истребитель Су-35 нарушил воздушное пространство Эстонии в районе полуострова Юминда.

+29
Нігуя собі як НАТО зашугане
15.05.2025 16:34 Ответить
+22
Так. Але незрозуміло чому озброєне патрульне судно Естонії так і не змогло зупинити підозрюване судно ,,тіньового флоту,, Тобто, причиною скасування операції по затримці є поява у небі країни НАТО російського літака?
15.05.2025 16:37 Ответить
+22
І замість того, щоб той літак збити і затримати танкер, просто проковтнули. Оце молодці, рішучі хлопи! Таким місце у коаліції рішучих.
15.05.2025 16:39 Ответить
А що ви очікували ?
15.05.2025 16:33 Ответить
Літера "і" зайва))
16.05.2025 06:44 Ответить
Появи https://www.navalnews.com/naval-news/2025/05/first-image-of-ukraines-sidewinder-armed-magura-v7-surface-drone/ Magura V7 і зникнення Су-35
16.05.2025 16:47 Ответить
Нігуя собі як НАТО зашугане
15.05.2025 16:34 Ответить
........
15.05.2025 17:10 Ответить
А що поганого для НАТО зробив той винищувач, який на одну хвилину залетів у територіальні води Естонії? От над Києвом літало десятки літаків і вертольтів ворога, то мужність наша була, так? Нічого тоді ворог не пошкодив, політав і втік? А Естонію розбомбив, так?
15.05.2025 19:52 Ответить
Зрівняв прутень з пальцем
15.05.2025 20:40 Ответить
Звичайно порівняв, бо Естонська влада не відвела свої війська подалі від кордонів, де може виникнути загроза від кацапа, як це зробив Боневтік Потужно-Брехливий, відвівши наші війська від Києва і Гостомеля і дав розпорядження ДБР познімати із систем ППО всі клістрони, щоб вони були "сліпі" і ненароком не збили кацапський літак чи вертоліт.
15.05.2025 22:06 Ответить
А шо поганого роблять кацапські Шахеди шо залітають у Польщу Румунію - політали трохи тай по всьому - так любе порушення можна виправдати
15.05.2025 21:32 Ответить
Двійсно нічого в порівняння з територією України. Що можуть навчити українці поляків і естонців, як вибрати в президенти блазня і закопати всі бюджетні гроші в асфальт, а потім мільйонами бігти до них для спасіння свого життя?
15.05.2025 22:03 Ответить
Обосрались да и всё
15.05.2025 16:36 Ответить
І що? Затримали?
показать весь комментарий
15.05.2025 16:37 Ответить
ні. обісрались
15.05.2025 20:53 Ответить
Так. Але незрозуміло чому озброєне патрульне судно Естонії так і не змогло зупинити підозрюване судно ,,тіньового флоту,, Тобто, причиною скасування операції по затримці є поява у небі країни НАТО російського літака?
15.05.2025 16:37 Ответить
писали, що патрульне судно супроводжувало той танкер, щоб той танкер не займався хернею на тій ділянці, де пролягає по дну енергетичний кабель. питання не в сушці. питання в намірах зафіксувати можливе пошкодження кацапами підводних комунікацій. кацапи сциканули скинути якір і пошкодити кабелі. а раніше, коли не було подібного супроводження, то один із таких танкері посеред моря скинув якір і порізав ним кабелі і кацапи на весь світ верещали - "ми тут нє прі чьом". а тут вже так не скажуть, бо це вже буде зафіксовано тим супроводом. а як буде зафіксовано, то той танкер просто візьмуть на абордаж і арештують і ніяка сушка не допоможе. от така муйня.
15.05.2025 16:48 Ответить
В заголовку написано ,, намагалися затримати,, а не намагалися супроводжувати.
15.05.2025 16:51 Ответить
то тут так написано. я на іншому джерелі читав - Лінія оборони "Антиколорадоса".
15.05.2025 17:30 Ответить
" ... після чого його супроводили до російських вод."
Джерело: https://censor.net/ua/v3552435

Тобто, по факту - завернули.
15.05.2025 17:56 Ответить
Не факт. Немає даних яким курсом йшло це судно. З чи В російський порт. Може вони в Кацапстан і направлялися. Тож естонський костгвард просто супроводив до російських тервод.
16.05.2025 14:47 Ответить
Нє, чітко відомо - воно йшло тралити черговий кабель.
16.05.2025 15:40 Ответить
Тоді реально дивно чого не затримали й не довели підозру до встановлених фактів.
16.05.2025 16:27 Ответить
І замість того, щоб той літак збити і затримати танкер, просто проковтнули. Оце молодці, рішучі хлопи! Таким місце у коаліції рішучих.
15.05.2025 16:39 Ответить
Треба мати напоготові чим збивати. Навести на ціль і самі утечуть.
15.05.2025 17:19 Ответить
Монсєв- 15.04.2025.
Не рознось пурги. Підняли португальські винищувачі, з авіабази Емарі і Су 35 " вкючів форсаж, умчался на свіданіє"
15.05.2025 22:51 Ответить
Чому не затопили за відмову зупинитися для перевірки паперів? Судно без прапора-нічийне, а значить пірати, але ГАТО засцяло і провело до територіальних вод кацапії! ШАПІТО! 🤬
15.05.2025 16:40 Ответить
Турки просто сбили расейский блохолет, и отделались только коротким периодом запрета экспорта помидоров.
15.05.2025 16:41 Ответить
15.05.2025 16:42 Ответить
А турки просто збили .
15.05.2025 16:42 Ответить
А збити вже кишка затонка. Бо так; з однієї сторони кордонів НАТА тіпоприкриває, інші кордони підарашка контролює. Всрались просто.
15.05.2025 16:44 Ответить
Зараз, Естонія відіб'ється від рашки, або НАТО вступиться, а може ні.
15.05.2025 17:20 Ответить
Як же бояться московію !
щоб збити московське корито скоро будуть трампу дзвонити , а якщо він зайнятий і грає в гольф ? Все пропало?
15.05.2025 16:48 Ответить
Взагалі москалі на танкері послали на куй ВМС Естонії. Я би туди відправив штук 10-30 Магур з українським прапором і допоміг би у наступному затриманні.
Адо Стамбулу би відправив на перемовини керівником Лисого з 95 кварталу і ще пару директорів цирку, одного Київського цирку, другого з якогось шапіто. І обов'язково одного директора іподрому.
15.05.2025 16:55 Ответить
100% сценарій коли росія захопить Естонію.

В штаб квартирі НАТО очільник НАТО Рютте, відповідаючи на запитання, що НАТО зробить у зв,я зку з агресією росії проти Естонії, заявив

"НАТО та уряд Естонія у вигнані перебувають у тісному контакті з цього приводу і координують дії, щоб точно знати, що відбувається",

На другий день Рютте заявить " Ми глибоко стурбовані ситуацією в Естонії, ведемо напружені консультації з нашими союзниками але не потрібно сердити путіна щоб щоб уникнути третьої світової війни."
15.05.2025 16:56 Ответить
«Вигнанець», вивчай методичку, або прокинься, ти всрався!
15.05.2025 17:11 Ответить
кацапи би навіть не помітили пропажу блохольота. Або сказаи б, ще через несправність впав.
НАТО літаки піднімало, щоб відігнати. Але збити засцяло.
15.05.2025 16:57 Ответить
Your request will be denied - от і все ..
15.05.2025 17:06 Ответить
Треба зупиняти на зворотньому шляху, вже з кацапською нафтою на борту і з прикриттям з повітря…
15.05.2025 17:11 Ответить
Йдуть без прапора, а воно каже " вот как нас встрєчают"... Нема цензурних слів, світ перевернувся, "Пірати ХХІ вєка" внатурє!
15.05.2025 17:16 Ответить
Куди плив танкер? Якщо з Рашки, то його не випустили. Якщо в рашку, то впустили.
15.05.2025 17:27 Ответить
В НАТО висловили "глибоке занепокоення" Безхребетнi.😡
15.05.2025 17:32 Ответить
Це *******, які ж вони нікчемні сцикуни ті натовці.
15.05.2025 17:48 Ответить
Нужно отправить Эстонии пару Магур-5 для сопровождения полицейских миссий, чтобы разные там Су-35е не шастали рядом.
16.05.2025 00:49 Ответить
Скільки пафосу у диванних збивак ікспєрдуняк мабуть всі з окопів строчать де щодня валять сушки орків
16.05.2025 06:46 Ответить
А сразу уничтожить не пробовали? V7 парочку эстонцам подарить, пусть развлекаются
16.05.2025 08:09 Ответить
Зверніть увагу -- стільки смороду навколо "тіньового флоту" підораши, і ніхто не вказує на кінцевого отримувача тої нафти ! Чому так ? Та тому, що самі ж європейці ту москальську нафту і купують ! Головне усім навкруги піз...ти про санкції !!!
16.05.2025 09:17 Ответить
Nata импотенты
16.05.2025 09:30 Ответить
 
 