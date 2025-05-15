Эстония пыталась задержать судно "теневого флота" РФ, когда российский Су-35 нарушил воздушное пространство, - СМИ. ВИДЕО
В Эстонии рассказали детали инцидента, когда 13 мая российский истребитель Су-35 нарушил воздушное пространство страны. РФ ненадолго подняла свой самолет, когда ВМС Эстонии пытались задержать нефтяной танкер "теневого флота".
Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Эстония заявила в четверг, что Москва подняла истребитель в воздушное пространство НАТО над Балтийским морем при попытке остановить российский нефтяной танкер, который, как полагают, является частью "теневого флота", игнорирующего западные санкции против Москвы.
"Российская Федерация отправила истребитель для проверки ситуации, и этот истребитель нарушил территорию НАТО почти на одну минуту. РФ готова защищать "теневой флот"... Ситуация действительно серьезная", - сказал глава МИД страны Маргус Цахкна.
Военно-морские силы Эстонии заявили, что корабль Jaguar без флага, который на прошлой неделе попал в санкционный список Великобритании, отказался сотрудничать, когда его попросили остановиться для проверки документов и правового статуса судна, после чего его сопроводили в российские воды.
Как пишет Reuters, в Министерстве обороны Эстонии отказались комментировать инцидент.
В то же время Цахкна 14 мая написал в соцсети Х, что против России должны быть введены санкции.
"...Россия четко связала себя с теневым флотом - угрозой, против которой должны быть введены более жесткие и быстрые санкции", - добавил он.
В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты якобы именно этого инцидента. Запись сделана с борта танкера одним из членов экипажа.
Напомним, во вторник вечером, 13 мая, российский истребитель Су-35 нарушил воздушное пространство Эстонии в районе полуострова Юминда.
Тобто, по факту - завернули.
Не рознось пурги. Підняли португальські винищувачі, з авіабази Емарі і Су 35 " вкючів форсаж, умчался на свіданіє"
щоб збити московське корито скоро будуть трампу дзвонити , а якщо він зайнятий і грає в гольф ? Все пропало?
Адо Стамбулу би відправив на перемовини керівником Лисого з 95 кварталу і ще пару директорів цирку, одного Київського цирку, другого з якогось шапіто. І обов'язково одного директора іподрому.
В штаб квартирі НАТО очільник НАТО Рютте, відповідаючи на запитання, що НАТО зробить у зв,я зку з агресією росії проти Естонії, заявив
"НАТО та уряд Естонія у вигнані перебувають у тісному контакті з цього приводу і координують дії, щоб точно знати, що відбувається",
На другий день Рютте заявить " Ми глибоко стурбовані ситуацією в Естонії, ведемо напружені консультації з нашими союзниками але не потрібно сердити путіна щоб щоб уникнути третьої світової війни."
НАТО літаки піднімало, щоб відігнати. Але збити засцяло.