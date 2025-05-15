Эстония пыталась задержать судно "теневого флота" РФ, когда российский Су-35 нарушил воздушное пространство, - СМИ. ВИДЕО

В Эстонии рассказали детали инцидента, когда 13 мая российский истребитель Су-35 нарушил воздушное пространство страны. РФ ненадолго подняла свой самолет, когда ВМС Эстонии пытались задержать нефтяной танкер "теневого флота".

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Эстония заявила в четверг, что Москва подняла истребитель в воздушное пространство НАТО над Балтийским морем при попытке остановить российский нефтяной танкер, который, как полагают, является частью "теневого флота", игнорирующего западные санкции против Москвы.

"Российская Федерация отправила истребитель для проверки ситуации, и этот истребитель нарушил территорию НАТО почти на одну минуту. РФ готова защищать "теневой флот"... Ситуация действительно серьезная", - сказал глава МИД страны Маргус Цахкна.

Военно-морские силы Эстонии заявили, что корабль Jaguar без флага, который на прошлой неделе попал в санкционный список Великобритании, отказался сотрудничать, когда его попросили остановиться для проверки документов и правового статуса судна, после чего его сопроводили в российские воды.

Как пишет Reuters, в Министерстве обороны Эстонии отказались комментировать инцидент.

В то же время Цахкна 14 мая написал в соцсети Х, что против России должны быть введены санкции.

"...Россия четко связала себя с теневым флотом - угрозой, против которой должны быть введены более жесткие и быстрые санкции", - добавил он.

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты якобы именно этого инцидента. Запись сделана с борта танкера одним из членов экипажа.

Напомним, во вторник вечером, 13 мая, российский истребитель Су-35 нарушил воздушное пространство Эстонии в районе полуострова Юминда.