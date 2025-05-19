Эстония продолжит проверять российские суда "теневого флота", - премьер Михал

Эстония и в дальнейшем будет проверять суда "теневого флота" Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью агентству Reuters заявил премьер-министр страны Кристен Михал.

"Я бы сказал, что все - эстонцы, финны - будут следить за такими судами, и если будет что-то подозрительное, мы спросим об этом. Все будут это делать", - сказал Михал.

Он добавил, что ВМС Эстонии не планировали высаживаться на борт подозрительного танкера, который затем уплыл в российские воды в сопровождении истребителя и эстонского патрульного катера.

По оценкам эстонских экспертов, Россия получает около 60% своих доходов от поставок нефти "теневым флотом".

"Понятно, почему Россия начинает немного нервничать. Вопрос для нас - не для Эстонии, а для Европы и для Соединенных Штатов - как так случилось, что Россия ведет войну уже четвертый год и все еще продает свою продукцию на мировом рынке?" - сказал он.

Напомним, министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль объявил об усилении контроля после подозрительных инцидентов с "теневым флотом" России в Балтийском море.

