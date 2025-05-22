Туск не подтвердил, что Трамп передавал лидерам ЕС позицию Путина о "победе"

Премьер-министр Польши Дональд Туск не подтвердил информацию о том, что президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам якобы об уверенности Владимира Путина в своей победе в войне против Украины.

Об этом сообщает издание Onet, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не подтверждаю такое сообщение. Но я подтверждаю, что ситуация сложная, потому что с российской стороны нет даже следа доброй воли как можно быстрее прекратить огонь и начать честные мирные переговоры", - заявил Туск.

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По его словам, как президент Трамп, так и европейская "четверка" соглашаются о необходимости прекращения огня без предварительных условий: "Чтобы люди перестали гибнуть".

В то же время Туск подчеркнул, что не участвовал в телефонном разговоре с Трампом после его общения с Путиным.

Премьер также отметил, что Россия по-прежнему пытается затянуть процесс и уклоняется от реальных переговоров: "Россияне, с другой стороны, взяли на вооружение свою классическую тактику: затягивать и передергивать различные ниточки, чтобы избежать обязательств по прекращению огня и присоединения к мирным переговорам всерьез. Ситуация сложная, не скажу, что критическая, но она сложная с самого начала".

Напомним, президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с европейскими лидерами в понедельник, 19 мая, заявил, что российский диктатор Владимир Путин не готов прекратить войну, потому что считает, что побеждает.

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