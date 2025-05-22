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Новости Трамп о войне в Украине Звонок Трампа Путину
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Незнание Трампом фактов о войне в Украине дает Путину преимущество, - Time

Путин воспользовался незнанием Трампа о войне в Украине

Российский диктатор Владимир Путин считает, что пробелы президента США Дональда Трампа в знаниях российско-украинской войны всегда давали ему преимущество в разговорах с ним.

Об этом пишет Time, передает Цензор.НЕТ.

"Признание своей необразованности казалось нехарактерным для президента, который часто утверждает, что знает больше, чем кто-либо другой, и это могло направить мирный процесс на новый и неопределенный путь", - пишут журналисты, вспомнив заявление Трампа после разговора с Путиным 19 мая.

Тогда республиканец сообщил, что только Киев и Москва должны вести переговоры, потому что они "знают детали переговоров, о которых никто другой не знает".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп резко изменил свое мнение относительно того, насколько легко будет прекратить войну между Россией и Украиной, - The Washington Post

Незнание Трампа в войне дают Путину преимущество

Отмечается, что с точки зрения Путина пробелы американского президента в знаниях о войне в Украине всегда приносили преимущество диктатору РФ.

"Одна из любимых тактик российского лидера на переговорах - заваливать своих собеседников потоком исторических теорий и недостоверными фактами. Украинские чиновники и их европейские союзники пытались подготовить Трампа к таким разговорам с Путиным, предлагая собственные взгляды на сложность войны и ее историю, но часто наталкивались на стену незнания Украины в администрации Трампа", - пишет издание.

Собеседник издания из украинских дипломатических кругов описал подход администрации Трампа к Киеву следующим образом: "Как будто они все знают и не хотят ничего слышать".

Также читайте: Туск не подтвердил, что Трамп передавал лидерам ЕС позицию Путина о "победе"

В частности, Time напомнило, что подобное незнание в теме войны РФ против Украины демонстрировал спецпредставитель Стив Уиткофф, когда тот не смог назвать области, которые хочет захватить Москва.

"Эти так называемые четыре региона... Донбасс, Крым... Ты знаешь названия", - заявил тогда Уиткофф.

Отмечается, что противодействие технике переговоров со стороны РФ требует понимания фактов, "которые мало кто в Белом доме может легко сложить воедино".

"Пытаясь расширить понимание Трампа об Украине, президент Зеленский неоднократно поощрял его и его старших помощников посетить страну и стать свидетелями войны собственными глазами. Никто не согласился присоединиться к Зеленскому в одной из его частых поездок в зону боевых действий. В феврале вице-президент Джей Ди Вэнс отклонил одно такое предложение, сказав Зеленскому, что он не заинтересован в "пропагандистском туре", - говорится в материале.

Также читайте: Трамп в разговоре с европейскими лидерами дал понять, что убежден в победе РФ, - Bloomberg

Телефонный разговор Путина и Трампа

Как добавляет Time, после последнего телефонного разговора Трампа с Путиным, похоже, Белый дом больше не заинтересован в том, чтобы давить на обе стороны для прекращения войны.

В частности, после нее президент США не угрожал Москве санкциями за отказ от прекращения огня и не обещал участия Вашингтона в мирном процессе.

"Американские усилия, направленные на установление мира между ними, пока не принесли той чистой и легкой победы, которую обещал Трамп. Это все, одним словом, оказалось гораздо сложнее, чем он думал", - резюмирует издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что Путин не готов прекратить войну, потому что считает, что побеждает, - WSJ

Автор: 

путин владимир (31493) Трамп Дональд (5569) война в Украине (4468)


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Топ комментарии
+9
трамп 🤠за своє життя до рук крижкі не брав , тільки ключку для гольфу ,от тут він вивчив з усіма варіантами...та і козачок він ху* ловський ,але бачите, і у США своїх 73% знайшлися ...
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22.05.2025 20:28
+8
як це доня не знає фактів про війну?
доня знає все, як і те що він хрюрікович!
тільки не все пом'ятає ввечері, що сказав зранку.
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22.05.2025 20:18
+8
Та він нічого не знає , ні про Україну , ні про кацапію .. Він тупий як сибірський валянок .
Воно навіть про США ніх не знає , крім Нью Йорка де знаходяться його хмарочоси , Лас Вегаса , де казіно в яких він зависає , Флориди де живе , і Вашингтона де тепер протирає штани у кріслі президента .
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22.05.2025 20:52
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22.05.2025 20:15 Ответить
Чудово він все знає, він же не вакуумі живе. У Доні-гандонні нав'язчива ідея : використати президентське крісло для власного збагачення. Він займається тим , де будуть бариші на сотні міліонів доларів. І його жидівське оточення йому в цьому допомагає. З цієї серії одержання літака від Катару за 400 млн. долларів, який уже в США і Трамп його навіть оглядав. Щодо Росії- в нього дуже великі плани. Якщо є ембарго з Європи, то, якщо Трамп відмінить санкції до Росії, він зможе через шобло своїх жидівських друзів у США капітально нажитися на поставках підсанкційних товарів з Росії. Тому всі послідуючі дії Трампа треба розглядати через призму перспектив особистого збагачення Донні- гандонні. На інтереси США і вже поготів на інтереси України Донні-гандонні поклав... ну, ви самі знаєте що.
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23.05.2025 13:33 Ответить
ЦРУ, АГОВ!
А вже нема ЦРУ, фашист Нейлон Муск оптімізирував расходи шляхом скорочення великой маси співробітників.
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22.05.2025 20:15 Ответить
Чорт рижий все знає. Тільки шукає вихід що зрбить, щоб его не постаждало після його балабольства. Звичайний нарциз без яєць.
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22.05.2025 20:15 Ответить
Ой, Филип, хорошо ещё, если Трамп просто нарцисс. А я вот думаю, он просто пацан на задании. И задания ему нарезают в Москве.
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23.05.2025 12:13 Ответить
як це доня не знає фактів про війну?
доня знає все, як і те що він хрюрікович!
тільки не все пом'ятає ввечері, що сказав зранку.
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22.05.2025 20:18 Ответить
рішала ****
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22.05.2025 20:19 Ответить
Вітькоффу та Трампу факти, навіть якщо вони їх знали, були би всі до жопи. Бо всім насрати на проблеми українців. Трамп - такий же маразматичний недодєланий рюрік, як і Путін. Це звичайний американський фашизм, як у Обами чи Буша з Клінтоном. Українцям не можна мати ЯО (а Обама хотів нам заборонити мати ПТРК та ПЗРК) тількі тому, що ми унтерменші.
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22.05.2025 20:20 Ответить
А зелена гнида знає факти про війну в Україні ?
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22.05.2025 20:20 Ответить
Он вообще похож на совковые карикатуры с 70-х годов.
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22.05.2025 20:21 Ответить
Тампон - ЛОХ!
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22.05.2025 20:22 Ответить
які, в сраку, факти?
красивий рудий трамп, геніальний!
все!
більше нічого не має значення!!!
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22.05.2025 20:23 Ответить
Трампу у вуха вкладають брехню кацапи і він їм вірить, бо іншого не знає, а Боневтік Потужний і вся його шобла, замість того, щоб довести до незнайки правду, вкладають брехню через марафон зеленим вівцям 73%, щоб не втратити рейтинг і владу, а що буде з Україною їм пох, чим довже будуть у керма, тим довше будуть грабувати обдурених, а як тільки "шухер" - втечуть.
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22.05.2025 20:28 Ответить
трамп 🤠за своє життя до рук крижкі не брав , тільки ключку для гольфу ,от тут він вивчив з усіма варіантами...та і козачок він ху* ловський ,але бачите, і у США своїх 73% знайшлися ...
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22.05.2025 20:28 Ответить
Це результат титанічної роботи зе-дипломатії.
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22.05.2025 20:30 Ответить
https://time.com/subscribe-header-time/

22 ТРАВНЯ 2025 Р. 6:00 РАНКУ ЗА СХІДНИМ ЧАСОМ

Трамп виявив, що війна в Україні може бути занадто складною для виправлення

https://time.com/author/simon-shuster/ Саймон Шустер

СТАРШИЙ КОРЕСПОНДЕНТ

Президент Дональд Трамп виступає в Овальному кабінеті Білого дому у Вашингтоні, округ Колумбія, США, у вівторок, 6 травня 2025 року. Френсіс Чанг-Politico/Bloomberg/Getty Images

Вийшовши зі свого двогодинного дзвінка з Володимиром Путіним у понеділок, Дональд Трамп пішов на незвичайну поступку: тільки Росія та Україна повинні брати участь у переговорах, щоб покласти край війні між ними, написав він у соціальних мережах, "тому що вони знають деталі переговорів, про які ніхто інший не знав би". Визнання невігластва здавалося нехарактерним для президента, який часто https://www.youtube.com/watch?v=sR3f95BGIiA стверджує, що знає більше, ніж будь-хто інший, про найрізноманітніші теми, і це, можливо, встановило мирний процес на новий і невизначений курс.

З точки зору Путіна, прогалини в знаннях Трампа про війну завжди приносили перевагу. Однією з улюблених переговорних тактик російського лідера є перевантажити своїх співрозмовників потоком історичних теорій та підібраних фактів. Українські чиновники та їхні європейські союзники намагалися підготувати Трампа до таких розмов з Путіним, пропонуючи власні погляди на складність війни та її історію, але вони часто стикалися зі стіною незнання України в адміністрації Трампа.

"Вони не читаються на багатьох фонах", - каже західний чиновник, який довго обговорював Україну під час візитів до Білого дому. З української сторони дипломат виклав таке ж розчарування різкими словами: "Це це месіанське ставлення", - каже дипломат про підхід США до України за Трампа. "Наче вони все знають і не хочуть нічого чути".

Помилки команди Трампа щодо фактів часом був болісно очевидним. У понеділок Трамп, як повідомляється, сказав групі європейських лідерів, що Україна та Росія можуть розпочати переговори про припинення вогню "негайно". Президент України Володимир Зеленський, який також був на зв'язку, нагадав йому, що ці переговори почалися кількома днями раніше, 16 травня, у Стамбулі. Очевидний провал пам'яті Трампа призвів до моменту "спантеличеного мовчання" на лінії, за словами Axios, який https://www.axios.com/2025/05/20/trump-putin-call-european-leaders-zelensky повідомив про обмін.
Провідний посланник Трампа в Україні та Росії Стів Віткофф мав подібні моменти плутанини. В інтерв'ю в березні він не зміг назвати регіони, за які ведеться війна. "Ці так звані чотири регіони", - сказав він, намагаючись згадати їх. «Донбас, Крим... Ти знаєш імена".
Віткофф, магнат нерухомості без офіційного дипломатичного досвіду, зустрічався з Путіним кілька разів цього року, і контраст у їхньому рівні знань про Україну був вражаючим. Російський лідер має звичку годинами читати своїм гостям лекції про те, що він вважає історичним корінням війни. За кілька днів до початку вторгнення в 2022 році Путін запропонував одну таку дисквізуцію Олафу Шольцу, тодішньому канцлеру Німеччини, якому було важко слідувати.

"Це був дійсно поганий досвід провести ці довгі дебати з Путіним", - згадував Шольц в інтерв'ю TIME тієї весни. "І я дійсно сперечався з ним, кажучи: будь ласка, зрозумійте, якщо політики почнуть дивитися на підручники з історії, де їхні кордони були раніше, то у нас будуть лише війни протягом сотень років".
Але Путін вже давно покладається на націоналістичні та імперіалістичні наративи, щоб виправдати свої дії, часто посилаючись на старі історичні томи, які, як відомо, він нав'язливо вивчає. Коли його попросили минулого року пояснити своє рішення вторгнутися в Україну, "Путін дуже довго, ймовірно, півгодини, продовжував про історію Росії, що сягає восьмого століття", - пізніше згадував його інтерв'юер Такер Карлсон. "І, чесно кажучи, ми думали, що це техніка флібустерингу, і знайшли це дратівливим і перебивали його кілька разів".
Протидія цій техніці за столом переговорів вимагає розуміння фактів, які мало хто в Білому домі може легко зібрати. Під час свого першого президентського терміну Трамп https://www.cnn.com/2021/11/29/politics/trump-intelligence-briefings/index.html не читав брифінг-книги, підготовлені для нього розвідувальним співтовариством, які відповіли конденсацією необхідної йому інформації на одному аркуші паперу з візуальними засобами. З моменту повернення до Овального кабінету він провів лише близько десятка презентацій президентського щоденного брифінгу, набагато менше, ніж зазвичай, згідно з аналізомhttps://www.politico.com/news/2025/05/09/trump-intelligence-briefing-frequency-00338946 , опублікованим на початку травня Politico.

Намагаючись розширити розуміння Трампа про Україну, президент Зеленський неодноразово заохочував його та його старших помічників відвідати країну та стати свідками війни на власні очі. Ніхто не погодився приєднатися до Зеленського в одній з його частих поїздок у зону бойових дій. У лютому віце-президент Дж.Д. Венс відхилив одну таку пропозицію, сказавши Зеленському, що він не зацікавлений у "пропагандистському турі".

Очевидна відсутність інтересу з боку Білого дому часто розчаровує кар'єрних дипломатів, яким доручено інформувати про рішення Трампа, за словами двох американських чиновників, знайомих із відносинами. США Основним джерелом інформації президента на місцях, як правило, є посольство США в Києві. Але посол Бріджит Брінк намагалася отримати вплив у Білому домі, заявили ці чиновники. Брінк пішла зі своєї посади минулого місяця, прослуживши в Києві майже три роки повномасштабної війни.

"На жаль, політика з самого початку адміністрації Трампа полягала в тому, щоб чинити тиск на жертву, Україну, а не на агресора, Росію", - https://www.freep.com/story/opinion/contributors/2025/05/16/trump-ukraine-policy-russia-ambassador-resign/83648993007/ написала вона минулого тижня про своє рішення піти у відставку.
Після дзвінка Трампа з Путіним, схоже, Білий дім може більше не бути зацікавлений у тиску на будь-яку зі сторін, щоб закінчити війну. Трамп не погрожував санкціями Росії за відмову прийняти припинення вогню, а також не обіцяв подальшої участі США у мирному процесі.
"Це не наш народ, це не наші солдати", - https://www.foxnews.com/politics/trump-distances-himself-from-russia-ukraine-conflict-not-our-people-not-our-soldiers сказав він https://www.foxnews.com/politics/trump-distances-himself-from-russia-ukraine-conflict-not-our-people-not-our-soldiers у середу в Овальному кабінеті. "Це Україна, і це Росія". Американські зусилля щодо встановлення миру між ними досі не змогли забезпечити чисту та легку перемогу, яку обіцяв Трамп. Це, одним словом, виявилося набагато складніше, ніж він думав.
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22.05.2025 20:31 Ответить
Трамп сам прогалина - в якій царині він дока?
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22.05.2025 20:37 Ответить
в якій? бути Трампом обраним більшістю американців
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22.05.2025 20:39 Ответить
"Незнання Трампа" і після цього треба ставити крапку. Він не знає ні історії власної країни, ні світової історії, ні (тим більш) історії Європи та "якихось" України та московії. Зате він добре знає історію даляра (для себе і своєї родини). Більшого йому (на його думку) і не треба, бо свято вірує, що гроші вирішують все.
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22.05.2025 20:47 Ответить
Путіну дає перевагу єдина річ: перевага у озброєнні, все решта - жалісливе скавуління західняків щоб виправдати свою імпотенцію і небажання допомагати Україні для перемоги, а не для триваючої роками війни.
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22.05.2025 20:50 Ответить
Та він нічого не знає , ні про Україну , ні про кацапію .. Він тупий як сибірський валянок .
Воно навіть про США ніх не знає , крім Нью Йорка де знаходяться його хмарочоси , Лас Вегаса , де казіно в яких він зависає , Флориди де живе , і Вашингтона де тепер протирає штани у кріслі президента .
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22.05.2025 20:52 Ответить
у Трампа немає ніяких знань, а не тільки про цю війну.
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22.05.2025 20:52 Ответить
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22.05.2025 20:52 Ответить
йому ху#ло про "пєчєнєгов"та "половцев" розповідає.
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22.05.2025 20:52 Ответить
Там щє рюрік ганяв рептілоїдів і варив щі на самобранкє
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22.05.2025 21:19 Ответить
Ми думали що Трамп козирний туз, а як виявилось він просто шістка
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22.05.2025 20:57 Ответить
Можливо і шістка,але він козирна у Плешивого
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22.05.2025 21:35 Ответить
Який телепень цей рудийневіглас.
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22.05.2025 21:01 Ответить
Про рюріка і печенєгів... Діда на чемодані понесло
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22.05.2025 21:18 Ответить
Если бы дэбилица, по совместительству посол Украины в Вашингтоне, делала свою работу этот мудак знал бы что ораздр больше, и может быть не был бы таким мудаком.
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22.05.2025 21:42 Ответить
Не недооценивайте тампона и маська.
Все они знают. Но виткоф ездит за баблом к *****. Поэтому и без переводчика общается.
тампон смотрит на себя утром в зеркало, плюет в него и говорит - это ж как надо любить рубли.
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22.05.2025 22:26 Ответить
Знає той, хто хоче знати. Але це геть не про Трампа
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22.05.2025 22:49 Ответить
Это как незнание истории или ДУРАКАМ ЗАКОН НЕ ПИСАН
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22.05.2025 23:09 Ответить
Знає він все, тільки дурника вдає
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22.05.2025 23:42 Ответить
не треба таку позицію США виправдовувати тупістю президента. У Байдена деменція, як виявилося, з 2015 року прогресує, вже книжки журналісти випускають, а раніше всі замовчували. Скоро і про Трампа напишуть, що був повним дегенератом.
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23.05.2025 01:36 Ответить
Та шо він не знає.
Вже другий раз займає крісло президента
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23.05.2025 09:22 Ответить
Оце б хтось комікси йому зрозумілі намалював і розповсюдив. Чи в Сімпсонах зняли про правду війни
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23.05.2025 10:25 Ответить
Мерзота венс, для нього це пропагандистський тур, повторює слова рашистів. Треба було б йому нагадати, як після 2-ї світової американці і британці організовували екскурсії по концтаборам Німеччини щоб показати світу злочини нацистів.
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23.05.2025 10:38 Ответить
А яка освіта у Трампа ? Мабуть 4 класа !
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23.05.2025 10:42 Ответить
4 поля гольфу.
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23.05.2025 11:17 Ответить
Можливо і вища, але це не про що не говорить. Все одно низький рівень освіченості і інтелекту. Тупий кретин.
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23.05.2025 10:54 Ответить
Ну то може хтось розкаже Трампу, що в світі робиться! У нього ж стільки помічників і креативних менеджерів! Майже як у Зеленського...
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23.05.2025 11:01 Ответить
І яку ж перевагу воно йому дає? Ніякої, Україна виграла цю війну і в будь-якму випадку доведе її до кінця звільнивши усі свої території з Трампом чи без нього
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23.05.2025 11:19 Ответить
місстер Трамп просто копіює криворізьконо знавця історіїї з поганялом "БУРАТІНА" 😂
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23.05.2025 11:28 Ответить
Зе Животные!! напомните мне кого отправлял на переговоры с ржавым, слабоумным нарциссом, бенин Оманский Нарик .... фсбэшника Елдака, его подстилку маркарову которая сделала одно, открыла кабак в Штатах, сибигу с уровнем английского 8 класса...беда в том что в 19 году отупевшее Стадо выбрало малоПИД,,,роского клоуна и его Сброд который ни чем не отличается от тампоновского.....
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23.05.2025 11:49 Ответить
Мені одному здається, що на цьому сайті більше обсерають свого президента, ніж американського? Я розумію, що на сайті багато гебнявих москальских тролів, але ж бачу, що й "свої" не відстають... схаменіться шановні! Скільки разів українці вже просрали свою країну ...
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23.05.2025 12:21 Ответить
Мені теж здається не просто недоречним, а навіть дуже шкидливим постійний мат та зневага до Зе. През представляє КРАЇНУ і якщо не має довіри і поваги до постаті преза у серелині крахни, то хто ж буде його поважати і розмовляти за кордоном?
...будуть перегони, от тоді і галасуйте, а зараз краще пельку закрийте, адже на кону доля України...
інакше... буде пу. Чи ви цього домогаєтесь?
Плюватись і критиканствувати проще простого: це всякому лузеру і невдасі під силу. А вот, щось реально зробити, то... це мають інши робити... прикро це
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23.05.2025 14:26 Ответить
Еволюція кремлівських погроз: від "Київ за 3 дні" до "можемо 21 рік"
https://www.youtube.com/watch?v=F__NzamGJ78
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23.05.2025 13:23 Ответить
 
 