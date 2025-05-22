Незнание Трампом фактов о войне в Украине дает Путину преимущество, - Time

Российский диктатор Владимир Путин считает, что пробелы президента США Дональда Трампа в знаниях российско-украинской войны всегда давали ему преимущество в разговорах с ним.

Об этом пишет Time, передает Цензор.НЕТ.

"Признание своей необразованности казалось нехарактерным для президента, который часто утверждает, что знает больше, чем кто-либо другой, и это могло направить мирный процесс на новый и неопределенный путь", - пишут журналисты, вспомнив заявление Трампа после разговора с Путиным 19 мая.

Тогда республиканец сообщил, что только Киев и Москва должны вести переговоры, потому что они "знают детали переговоров, о которых никто другой не знает".

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Незнание Трампа в войне дают Путину преимущество

Отмечается, что с точки зрения Путина пробелы американского президента в знаниях о войне в Украине всегда приносили преимущество диктатору РФ.

"Одна из любимых тактик российского лидера на переговорах - заваливать своих собеседников потоком исторических теорий и недостоверными фактами. Украинские чиновники и их европейские союзники пытались подготовить Трампа к таким разговорам с Путиным, предлагая собственные взгляды на сложность войны и ее историю, но часто наталкивались на стену незнания Украины в администрации Трампа", - пишет издание.

Собеседник издания из украинских дипломатических кругов описал подход администрации Трампа к Киеву следующим образом: "Как будто они все знают и не хотят ничего слышать".

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В частности, Time напомнило, что подобное незнание в теме войны РФ против Украины демонстрировал спецпредставитель Стив Уиткофф, когда тот не смог назвать области, которые хочет захватить Москва.

"Эти так называемые четыре региона... Донбасс, Крым... Ты знаешь названия", - заявил тогда Уиткофф.

Отмечается, что противодействие технике переговоров со стороны РФ требует понимания фактов, "которые мало кто в Белом доме может легко сложить воедино".

"Пытаясь расширить понимание Трампа об Украине, президент Зеленский неоднократно поощрял его и его старших помощников посетить страну и стать свидетелями войны собственными глазами. Никто не согласился присоединиться к Зеленскому в одной из его частых поездок в зону боевых действий. В феврале вице-президент Джей Ди Вэнс отклонил одно такое предложение, сказав Зеленскому, что он не заинтересован в "пропагандистском туре", - говорится в материале.

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Телефонный разговор Путина и Трампа

Как добавляет Time, после последнего телефонного разговора Трампа с Путиным, похоже, Белый дом больше не заинтересован в том, чтобы давить на обе стороны для прекращения войны.

В частности, после нее президент США не угрожал Москве санкциями за отказ от прекращения огня и не обещал участия Вашингтона в мирном процессе.

"Американские усилия, направленные на установление мира между ними, пока не принесли той чистой и легкой победы, которую обещал Трамп. Это все, одним словом, оказалось гораздо сложнее, чем он думал", - резюмирует издание.

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