Незнание Трампом фактов о войне в Украине дает Путину преимущество, - Time
Российский диктатор Владимир Путин считает, что пробелы президента США Дональда Трампа в знаниях российско-украинской войны всегда давали ему преимущество в разговорах с ним.
Об этом пишет Time, передает Цензор.НЕТ.
"Признание своей необразованности казалось нехарактерным для президента, который часто утверждает, что знает больше, чем кто-либо другой, и это могло направить мирный процесс на новый и неопределенный путь", - пишут журналисты, вспомнив заявление Трампа после разговора с Путиным 19 мая.
Тогда республиканец сообщил, что только Киев и Москва должны вести переговоры, потому что они "знают детали переговоров, о которых никто другой не знает".
Незнание Трампа в войне дают Путину преимущество
Отмечается, что с точки зрения Путина пробелы американского президента в знаниях о войне в Украине всегда приносили преимущество диктатору РФ.
"Одна из любимых тактик российского лидера на переговорах - заваливать своих собеседников потоком исторических теорий и недостоверными фактами. Украинские чиновники и их европейские союзники пытались подготовить Трампа к таким разговорам с Путиным, предлагая собственные взгляды на сложность войны и ее историю, но часто наталкивались на стену незнания Украины в администрации Трампа", - пишет издание.
Собеседник издания из украинских дипломатических кругов описал подход администрации Трампа к Киеву следующим образом: "Как будто они все знают и не хотят ничего слышать".
В частности, Time напомнило, что подобное незнание в теме войны РФ против Украины демонстрировал спецпредставитель Стив Уиткофф, когда тот не смог назвать области, которые хочет захватить Москва.
"Эти так называемые четыре региона... Донбасс, Крым... Ты знаешь названия", - заявил тогда Уиткофф.
Отмечается, что противодействие технике переговоров со стороны РФ требует понимания фактов, "которые мало кто в Белом доме может легко сложить воедино".
"Пытаясь расширить понимание Трампа об Украине, президент Зеленский неоднократно поощрял его и его старших помощников посетить страну и стать свидетелями войны собственными глазами. Никто не согласился присоединиться к Зеленскому в одной из его частых поездок в зону боевых действий. В феврале вице-президент Джей Ди Вэнс отклонил одно такое предложение, сказав Зеленскому, что он не заинтересован в "пропагандистском туре", - говорится в материале.
Телефонный разговор Путина и Трампа
Как добавляет Time, после последнего телефонного разговора Трампа с Путиным, похоже, Белый дом больше не заинтересован в том, чтобы давить на обе стороны для прекращения войны.
В частности, после нее президент США не угрожал Москве санкциями за отказ от прекращения огня и не обещал участия Вашингтона в мирном процессе.
"Американские усилия, направленные на установление мира между ними, пока не принесли той чистой и легкой победы, которую обещал Трамп. Это все, одним словом, оказалось гораздо сложнее, чем он думал", - резюмирует издание.
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А вже нема ЦРУ, фашист Нейлон Муск оптімізирував расходи шляхом скорочення великой маси співробітників.
доня знає все, як і те що він хрюрікович!
тільки не все пом'ятає ввечері, що сказав зранку.
красивий рудий трамп, геніальний!
все!
більше нічого не має значення!!!
22 ТРАВНЯ 2025 Р. 6:00 РАНКУ ЗА СХІДНИМ ЧАСОМ
Трамп виявив, що війна в Україні може бути занадто складною для виправлення
https://time.com/author/simon-shuster/ Саймон Шустер
СТАРШИЙ КОРЕСПОНДЕНТ
Президент Дональд Трамп виступає в Овальному кабінеті Білого дому у Вашингтоні, округ Колумбія, США, у вівторок, 6 травня 2025 року. Френсіс Чанг-Politico/Bloomberg/Getty Images
Вийшовши зі свого двогодинного дзвінка з Володимиром Путіним у понеділок, Дональд Трамп пішов на незвичайну поступку: тільки Росія та Україна повинні брати участь у переговорах, щоб покласти край війні між ними, написав він у соціальних мережах, "тому що вони знають деталі переговорів, про які ніхто інший не знав би". Визнання невігластва здавалося нехарактерним для президента, який часто https://www.youtube.com/watch?v=sR3f95BGIiA стверджує, що знає більше, ніж будь-хто інший, про найрізноманітніші теми, і це, можливо, встановило мирний процес на новий і невизначений курс.
З точки зору Путіна, прогалини в знаннях Трампа про війну завжди приносили перевагу. Однією з улюблених переговорних тактик російського лідера є перевантажити своїх співрозмовників потоком історичних теорій та підібраних фактів. Українські чиновники та їхні європейські союзники намагалися підготувати Трампа до таких розмов з Путіним, пропонуючи власні погляди на складність війни та її історію, але вони часто стикалися зі стіною незнання України в адміністрації Трампа.
"Вони не читаються на багатьох фонах", - каже західний чиновник, який довго обговорював Україну під час візитів до Білого дому. З української сторони дипломат виклав таке ж розчарування різкими словами: "Це це месіанське ставлення", - каже дипломат про підхід США до України за Трампа. "Наче вони все знають і не хочуть нічого чути".
Помилки команди Трампа щодо фактів часом був болісно очевидним. У понеділок Трамп, як повідомляється, сказав групі європейських лідерів, що Україна та Росія можуть розпочати переговори про припинення вогню "негайно". Президент України Володимир Зеленський, який також був на зв'язку, нагадав йому, що ці переговори почалися кількома днями раніше, 16 травня, у Стамбулі. Очевидний провал пам'яті Трампа призвів до моменту "спантеличеного мовчання" на лінії, за словами Axios, який https://www.axios.com/2025/05/20/trump-putin-call-european-leaders-zelensky повідомив про обмін.
Провідний посланник Трампа в Україні та Росії Стів Віткофф мав подібні моменти плутанини. В інтерв'ю в березні він не зміг назвати регіони, за які ведеться війна. "Ці так звані чотири регіони", - сказав він, намагаючись згадати їх. «Донбас, Крим... Ти знаєш імена".
Віткофф, магнат нерухомості без офіційного дипломатичного досвіду, зустрічався з Путіним кілька разів цього року, і контраст у їхньому рівні знань про Україну був вражаючим. Російський лідер має звичку годинами читати своїм гостям лекції про те, що він вважає історичним корінням війни. За кілька днів до початку вторгнення в 2022 році Путін запропонував одну таку дисквізуцію Олафу Шольцу, тодішньому канцлеру Німеччини, якому було важко слідувати.
"Це був дійсно поганий досвід провести ці довгі дебати з Путіним", - згадував Шольц в інтерв'ю TIME тієї весни. "І я дійсно сперечався з ним, кажучи: будь ласка, зрозумійте, якщо політики почнуть дивитися на підручники з історії, де їхні кордони були раніше, то у нас будуть лише війни протягом сотень років".
Але Путін вже давно покладається на націоналістичні та імперіалістичні наративи, щоб виправдати свої дії, часто посилаючись на старі історичні томи, які, як відомо, він нав'язливо вивчає. Коли його попросили минулого року пояснити своє рішення вторгнутися в Україну, "Путін дуже довго, ймовірно, півгодини, продовжував про історію Росії, що сягає восьмого століття", - пізніше згадував його інтерв'юер Такер Карлсон. "І, чесно кажучи, ми думали, що це техніка флібустерингу, і знайшли це дратівливим і перебивали його кілька разів".
Протидія цій техніці за столом переговорів вимагає розуміння фактів, які мало хто в Білому домі може легко зібрати. Під час свого першого президентського терміну Трамп https://www.cnn.com/2021/11/29/politics/trump-intelligence-briefings/index.html не читав брифінг-книги, підготовлені для нього розвідувальним співтовариством, які відповіли конденсацією необхідної йому інформації на одному аркуші паперу з візуальними засобами. З моменту повернення до Овального кабінету він провів лише близько десятка презентацій президентського щоденного брифінгу, набагато менше, ніж зазвичай, згідно з аналізомhttps://www.politico.com/news/2025/05/09/trump-intelligence-briefing-frequency-00338946 , опублікованим на початку травня Politico.
Намагаючись розширити розуміння Трампа про Україну, президент Зеленський неодноразово заохочував його та його старших помічників відвідати країну та стати свідками війни на власні очі. Ніхто не погодився приєднатися до Зеленського в одній з його частих поїздок у зону бойових дій. У лютому віце-президент Дж.Д. Венс відхилив одну таку пропозицію, сказавши Зеленському, що він не зацікавлений у "пропагандистському турі".
Очевидна відсутність інтересу з боку Білого дому часто розчаровує кар'єрних дипломатів, яким доручено інформувати про рішення Трампа, за словами двох американських чиновників, знайомих із відносинами. США Основним джерелом інформації президента на місцях, як правило, є посольство США в Києві. Але посол Бріджит Брінк намагалася отримати вплив у Білому домі, заявили ці чиновники. Брінк пішла зі своєї посади минулого місяця, прослуживши в Києві майже три роки повномасштабної війни.
"На жаль, політика з самого початку адміністрації Трампа полягала в тому, щоб чинити тиск на жертву, Україну, а не на агресора, Росію", - https://www.freep.com/story/opinion/contributors/2025/05/16/trump-ukraine-policy-russia-ambassador-resign/83648993007/ написала вона минулого тижня про своє рішення піти у відставку.
Після дзвінка Трампа з Путіним, схоже, Білий дім може більше не бути зацікавлений у тиску на будь-яку зі сторін, щоб закінчити війну. Трамп не погрожував санкціями Росії за відмову прийняти припинення вогню, а також не обіцяв подальшої участі США у мирному процесі.
"Це не наш народ, це не наші солдати", - https://www.foxnews.com/politics/trump-distances-himself-from-russia-ukraine-conflict-not-our-people-not-our-soldiers сказав він https://www.foxnews.com/politics/trump-distances-himself-from-russia-ukraine-conflict-not-our-people-not-our-soldiers у середу в Овальному кабінеті. "Це Україна, і це Росія". Американські зусилля щодо встановлення миру між ними досі не змогли забезпечити чисту та легку перемогу, яку обіцяв Трамп. Це, одним словом, виявилося набагато складніше, ніж він думав.
Воно навіть про США ніх не знає , крім Нью Йорка де знаходяться його хмарочоси , Лас Вегаса , де казіно в яких він зависає , Флориди де живе , і Вашингтона де тепер протирає штани у кріслі президента .
Все они знают. Но виткоф ездит за баблом к *****. Поэтому и без переводчика общается.
тампон смотрит на себя утром в зеркало, плюет в него и говорит - это ж как надо любить рубли.
Вже другий раз займає крісло президента
...будуть перегони, от тоді і галасуйте, а зараз краще пельку закрийте, адже на кону доля України...
інакше... буде пу. Чи ви цього домогаєтесь?
Плюватись і критиканствувати проще простого: це всякому лузеру і невдасі під силу. А вот, щось реально зробити, то... це мають інши робити... прикро це
https://www.youtube.com/watch?v=F__NzamGJ78