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Новости Заявления Трампа
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Трамп резко изменил свое мнение о том, насколько легко будет прекратить войну между Россией и Украиной, - The Washington Post

трамп

Президент США Дональд Трамп еще во время своей предвыборной кампании обещал завершить войну в Украине в кратчайшие сроки. Теперь же он признает, что добиться прекращения огня не так уж и просто.

В The Washington Post объяснили, почему риторика американского президента со временем сильно изменилась, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Журналисты напомнили, что Трамп во время президентской кампании снова и снова обещал положить конец войне между Россией и Украиной. Сначала он уверял, что может легко это сделать. Уже в марте он заявил, что был "немного саркастичен", когда говорил о "завершении войны за 24 часа".

В издании подчеркнули, что подобные формулировки часто становятся "убежищем" для Трампа, если его комментарии начинают давать обратный эффект. Такая же ситуация произошла с заявлением о том, что он хочет "быть диктатором по крайней мере в первый день своего президентства". Журналисты уверены в том, что заявления о скором завершении войны не были сарказмом. Это было больше похоже на обещание, которое Трамп не выполнил.

Также читайте: Трамп о завершении войны: США пытаются помочь, но это не наше дело, а Украины и РФ

В издании поделились, что когда журналисты задали Белому дому вопрос о том, почему Трамп изменил свою риторику относительно войны в Украине, они получили ответ, которым нынешняя администрация США попыталась возложить вину на экс-президента США Джо Байдена.

"Эта война досталась нам в наследство - это война Байдена. Не было никакого плана или стратегии, чтобы положить конец конфликту и убийствам, но теперь при президенте Трампе обе стороны соглашаются на первые прямые переговоры за три года. Это важный шаг вперед", - сказала пресс-секретарь Совета национальной безопасности Кайли Ньюболд в разговоре с журналистами.

Трамп раз за разом выражает оптимизм по поводу того, что российский диктатор Владимир Путин скоро согласится на прекращение огня, но затем он каждый раз отклоняет его, подчеркнули в издании. В лучшем случае президент США может заявить, что наконец-то добился от главы Кремля согласия обсудить условия прекращения огня.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин был бы в Киеве "через пять часов", если бы российские танки не увязли в грязи, - Трамп

В издании считают, что если переговоры провалятся, то Трамп выйдет из мирного процесса. Он так и не признал, что его частые обещания быстро закончить войну были ложью.

Автор: 

США (27034) Трамп Дональд (5569) война в Украине (4468)


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Топ комментарии
+29
Віталія - один з небагатьох укрополітиків за якого я б проголосував не зажимаючи ніс...
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22.05.2025 19:48
+28
Не маніпулюйте. Цей рудий фрік несе абсолютну *****.
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22.05.2025 19:38
+18
А як же ж 24 години? Так само як і 4000 баксів освітянам? От шо робить заглядування в очко ***** і бачити там мир.
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22.05.2025 19:34
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Правила форума Совет форумчан
АЛЕ WP- то його настільне видання й усіх магареспів !!! Й таке написати для них -У виданні вважають, що якщо переговори проваляться, то Трамп вийде з мирного процесу. Він так і не визнав, що його часті обіцянки швидко закінчити війну БУЛИ БРЕХНЕЮ.
Це вже багато важить на його вуха без мізків
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22.05.2025 20:13 Ответить
Трамп подлежит срочной официальной психиатрической экспертизе:

за всю историю США реально не было на посту президента столь явно неадекватного идиота, который врёт, как дышит, причём тупо и феерично лжёт даже в тех случаях, когда нет ни малейшего практического смысла врать...
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23.05.2025 03:09 Ответить
Там були президенти, які одружувалися на власних дочках в овальному кабінеті
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23.05.2025 11:42 Ответить
факти , або не ліпіть з себе х#йло
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23.05.2025 12:21 Ответить
Рижий клован , зелений клован , а телепки , які цей цирк обрали хіба не маріонетки в руках цих дуболобів ?
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23.05.2025 12:19 Ответить
Спасибо жителям Канзаса
За президента пи- раса.
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23.05.2025 13:35 Ответить
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22.05.2025 19:27 Ответить
про віталю не можна.
він в голову отримував багато разів.
у мене ліфт, як часи. розфасований мусор вбирають декілька разів на день.
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22.05.2025 19:33 Ответить
Віталія - один з небагатьох укрополітиків за якого я б проголосував не зажимаючи ніс...
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22.05.2025 19:48 Ответить
Вам всім до Віталія дуже далеко. Людина - один із кращих політиків світу і людинка, один із найкращих бокресів світу. Ваші світила - це татаров, один з накйкорумпованіших людей в світі і портнов, один із фальсифікаторів та узурпації влади над судами і правоохоронники органами України.
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22.05.2025 20:11 Ответить
нам, це кому?
особисто нам, чи узагальнено, нам?
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22.05.2025 20:17 Ответить
Не Вам, а 73%, виходить що узагальнено, бо нам всім з цим жити. Я чомусь впевнений, що Ви до них не відноситеся.
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22.05.2025 20:36 Ответить
Поділля16

Вам всім до Віталія дуже далеко. Людина - один із кращих політиків світу.
Я горжусь что живу в одно с ним время
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22.05.2025 20:42 Ответить
З Вами і не посперечаєшся. Звичайно ткаченко, як там його правильне прізвисько в Києві, чи вілкул в Кривому Розі призначені люди Зе керувати містами мабуть набагато кращі і мають здобутки не тільки у світовому спорті, а і на Майдані виборювали права разом з українцями!
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22.05.2025 21:31 Ответить
Може бокс йому і вдався ,але з його мисленням у політику краще не йти.Нехай готує спортсменів ******* кацапів.
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23.05.2025 09:40 Ответить
Достатньо було б , щоб він по одному разу дав в голову кожному , хто віддав свій голос за зелайно , в тій голові клепки все рівно не було .
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23.05.2025 12:14 Ответить
Ну в нас народ кумирів собі понаходить одне краще другого, не клоун так боксер. Ну хто ж ще блін може державою управляти =( Наскільки памятаю в нього там кожен другий як не вор в законі то ще якийсь авторітет =(
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22.05.2025 23:56 Ответить
підрашистник шапкокрад , професійний порношут - кумир ***** , кремлівська зозуля , для вас кращі , ніж боксер , який готував тероборону
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23.05.2025 00:11 Ответить
Що ти за все життя досяг сидиш в інтернеті і обсераєш всіх так кури в сараї роблять
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23.05.2025 07:35 Ответить
як ляпання якиком містєра Трампа перетворилося на передвибовчі дискусію про Вітальку...
з чого б це?
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23.05.2025 10:54 Ответить
Кто же его в подотдел очистки назначил ?
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22.05.2025 19:29 Ответить
змінив тому що пoслідовний - тобто піcдун.
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22.05.2025 19:30 Ответить
Воно точно хворе або колеться. Як і бастардо. Обоє рябоє.
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22.05.2025 19:30 Ответить
Так, Ольга, воно хворе і брехливе. Нам постійно вкидують інформацію про погнаного Трампа, про його нездійснені обіцянки і жодного разу "подоляцька фабрика новин" не подала інформацію про обіцянки Нелоха-Боневтіка Потужного про закінчення війни, і що якщо він цього не зможе за рік зробити, то піде, хай закінчують інші, які можуть. Про війну брехав наш? Брехав. Напишу правду, що Трамп не наш презитдент, для США він ще мабуть нічого поганого не зробив і Сенат та Конгрес не дадуть йому це зробити. А навіщо було брехати Боневтіку про безкоштовні смартфони кожному пенсіонеру, вони ж так чекали ці смартфони і вже багато з них, не дочекавшись померли. Хтось з них обіцяв подарувати свій смарфон внучці... А навіщо було брехати про 4 тисячі доларів США кожному вчителю? Сьогодні всі вчителі виявилися баригами, бо хотіли обдурити інші професії і отримувати такі великі гроші, ангітували(брехали) своїм знайогмим, щоб голосували за брехуна Боневтіка і в жодного не спрацювала "кукушка", а де держава візьме такі великі гроші? Пограбувати Порошенка? Так, можна було, але це на одну виплату, знищити його бізнес, що і пенсійний фонд постраждає, бо не буде надходження кожного місяця декілька мільярдів для інших пенсіонерів, а потім де брати на ті виплати 4-х штук? А брехня про 20 тисяч доларів кожному народженому із якогось там фонду за використання надрів землі і молоді мами і татки побюігли голосувати за брехуна, а як виявилося надра України він віддав США, щоб спасти всього-навсього свою дупу, щоб ті не ввели санкції і не порушили справу за відмивання допомоги США, які він вкрав у тих же дітей зі своєю шоблою. Таких фактів можна привести вже сотні і воно сьогодні, маючи за собою такий шлейф негативу продовжує брехати і переводити "стрілки" на партнерів?
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22.05.2025 20:24 Ответить
Погоджуюсь з Вами на 100000% ! Кажу ж - обидва ублюдки.
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22.05.2025 20:43 Ответить
а, давайте по фактам!
я не беру до уваги, югославію, молдову, чечню, грузію.....
давайте про нас:
при клінтоні ми просрали ядерну зброю. демократ.
при обамі ми втратили крим, донбас. демократ.
при байдені ми отримали вторгнення. демократ.
то, що не так каже рудий фрік?
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22.05.2025 19:31 Ответить
Не маніпулюйте. Цей рудий фрік несе абсолютну *****.
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22.05.2025 19:38 Ответить
абсолютно згоден!
але ж, факти кажуть про інше.
крім того, від рішення цього самозакоханого рудого ананіста, залежить дуже багато для зсу!
приходиться терпіти, та робити справу у конгресі.
на жаль, рестораторка маркарова, така ж зелена дегенератка, як і її начальник.
тому, наш зе!гундос несе саме таку ж *****!
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22.05.2025 19:46 Ответить
вона завжди була зеленою дегенераткою.
достатньо подивитися на неї та послухати.
а, коли я пишу про п...о, то мене відразу банять.
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23.05.2025 10:24 Ответить
то спробуйте, хоча б один раз, написати про коаліційний уряд із певними домовленостями, розподіл портфелів із вічним рукзакяном, травлю у монополізованих змі із міфічними збагаченнями у 86 разів та набором борщу від моісейсучки чи цілую-обнімаю... А потім, визнайте, що вдалось, а чого особисто ви не готові пробачити?
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23.05.2025 11:06 Ответить
можу емоційно, можу розписати в деталях, але не хочу.
бо декілька разів, типу катався на сложних щах, за що відразу потрапляв в бан.
не хочу!
але, додам.
зе!поц, це дійсно вирок україни! і ми заслуговуємо на нього. з 1991 року ми шли до нього!
****************......
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23.05.2025 12:12 Ответить
Ви йшли, я чи ми? Свого часу, намагався переконувати довбанутих дезінформацією із кожної праски, марна це справа, враження зворотного ефекту, а тепер усі ми при3,14зеденти та винен я?
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23.05.2025 12:30 Ответить
та нє!
ну, що ви?
ви, ідеальний кристальний українець.
ваша вишиванка, ваші погляди справжні!
всі інші, то недоукраїнці.
вони, оці недоукраїнці, не мають право існувати, як українці, бо їхні погляди не сходяться з вашими.
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23.05.2025 12:41 Ответить
хлибанулись чи вишиванкою не додушили у дитинстві із гумкою від шароварів?
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23.05.2025 21:50 Ответить
на цьому, велич сша закінчилась.
сьогодні весь світ, ой всесвіт, має самозакоханого дегенерата респа трампа.
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22.05.2025 20:32 Ответить
Вьетнам. Курды. Афганистан. Украина.
Мне, как то, за Тайвань боязно.
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22.05.2025 20:45 Ответить
путін де в твоєму переліку? Викинула дитя разом з водою...
путін - демократ чи республіканець?
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22.05.2025 23:33 Ответить
ПІДАРАС ПУТІН а не демократ нема собчака кінчилась демократія було 6 стало 666по зоновські чортом
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23.05.2025 07:41 Ответить
гріша бреше ,як зейло Не " ми просрали", а конкретно Кучмо , як президент Держави , який зобовьязан ,був відстояти інтереси своєї Держави , не піддаючись на погрози, і не взявши хабаря Крим втратили, тому, що янукович повністью роззброїв ЗСУ , призначив лебедева гр РФ МО, що Байден , чи Зейло , розміновував Все від акваторій Маріуполя до Чонгара, призначав агентів ФСБ , хто Байден , чи зейло і т.д і т. п.
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23.05.2025 00:23 Ответить
а, звідки кучма взявся?
щось, у вас, причинно-наслідковий зв'язок відсутній.
з народження, чи тільки зараз?
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23.05.2025 12:06 Ответить
Ще хтось ведеться на його обіцянки? Воно ж хворе на всю свою рижу бОшку! Там кукуха вже давно відлетіла і тільки старе пір'я від неї ще шелестить в голові.
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22.05.2025 19:31 Ответить
А як же ж 24 години? Так само як і 4000 баксів освітянам? От шо робить заглядування в очко ***** і бачити там мир.
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22.05.2025 19:34 Ответить
освітяни не скаржаться
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22.05.2025 19:35 Ответить
А кому та на кого скаржаться барани та вівці?
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22.05.2025 20:05 Ответить
Освітяни? Ті, що повірили в брехню і повели за собою колишніх учнів, то що вони можуть сьогодні навчити вже дітей своїх колишніх учнів?
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22.05.2025 20:25 Ответить
учителиці та учительохи, бо до освітян і вихователів у садочках та викладачів вузів треба зараховувати, але 4000$ тим не обісцяли.
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23.05.2025 11:14 Ответить
👎
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22.05.2025 19:34 Ответить
Великий привіт замріяним, які стогнали "нада надеяца, а вдруг получица".

Пастві довбойобів Гордона окрема купка лайна на згадку. Я так розумію, що розумово вагітні не переводяться, а перебігають від одного віщуна до їншого.
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22.05.2025 19:35 Ответить
Зазвичай всі прекрасно розуміли наслідки від трампів/зеленських. Просто їх це влаштовувало...
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22.05.2025 19:50 Ответить
розумні бачать що той Нарцис бреше на кожному кроці. А дурням нічого довести неможливо.
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22.05.2025 19:39 Ответить
Можливо, бо хтось же йому щось доводить.
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22.05.2025 19:44 Ответить
На дурака не нужен нож ему немного подпоеш и делай с ним что хош
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23.05.2025 07:46 Ответить
А щьо не так? Агент Краснов свою мiссiю виконуе! 😬
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22.05.2025 19:41 Ответить
як і агент " буратіно" під наглядом"козиря" і вжє дохлим " азбеком"
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23.05.2025 00:25 Ответить
путин коли розмовляв з Трампом по телефону сказав шо він поважає його дружину Маню , це був тонкий натяк на комромат
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22.05.2025 19:42 Ответить
Компромат - очепатка , пардон
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22.05.2025 19:45 Ответить
"У виданні вважають"
"У виданні вважають"

... що 20 баксів - це таки 20 баксів
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22.05.2025 19:49 Ответить
Він так і не визнав, що його.... обіцянки були брехнею...

А хоч хтось, в історії, визнав?
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22.05.2025 19:54 Ответить
Факт!!! зЄлєпукін так і не вибачився за "травневі шашлики 22 року", та ще й багато за що!!!
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22.05.2025 21:11 Ответить
У Страшилы из "Изумрудного города" и то мозгов больше чем у этого рыжего бабуина
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22.05.2025 20:18 Ответить
Правда той опудало шукав мізки а це руде опудало втратило останні старечий маразм і нарцисцизм єдині відмінності від огородного
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23.05.2025 07:50 Ответить
Не переймайтеся, шановне панство! Сьогодні він прокинувся з однією думкою про припинення війни (я введу пекельні санкції), а завтра з іншою (путін - класний чувак). І запам'ятайте: для нього імідж США (MAGA), внутрішні проблеми країни (краще вислати емігрантів, ніж розробити дієву їх асиміляцію) - пофіг! Йому треба Нобелівка з миру і "Біг Діл" з будь-ким (зрозуміло, що з власним зиском). ВСЕ!
На кого легше буцде тиснути для досягнення його "хатєлок", на того й буде (а це, на разі, лише Україна).
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22.05.2025 20:20 Ответить
ідіот здай аналізи і в дурдом
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22.05.2025 20:24 Ответить
Визнав шо він лузер
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22.05.2025 20:39 Ответить
Трамп - це для нас корисно. Цей пришелепкуватий дідок дав зрозуміти світу, що американці - це такі самі лошари, як і українці. І в цей момент українцям стало легше на душі...
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22.05.2025 20:39 Ответить
Ти себе вважш лошарою самокритично поржав чи какая разница ?
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23.05.2025 07:53 Ответить
Шановний Сєрґєй! Історична соціологія стверджує, що будь-якій(!) державі, чи це Древній Єгипет, чи це ******* Франція, охлос складає 80% населення. Історична статистика каже нам, що це стандартний відсоток бидляка для усієї історії цивілізації на планеті Земля.
"Хліба і видовищ!" І більше нічого...
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23.05.2025 09:25 Ответить
>> Журналісти впевнені в тому, що заяви про швидке завершення війни не були сарказмом. Це було більше схоже на обіцянку, яку Трамп не виконав.

Ну що за напів міри "більше схоже" ? Та цей чубчик разів 200 обіцяв, що закінчить війну за 24 години. Звісно це була самовпевнена обіцянка тупого дурачка
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22.05.2025 20:56 Ответить
... аж соромно від його різкості
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22.05.2025 21:09 Ответить
эта мразь завербована ещё в совке или при рашке и делает всё как прикажут ему его кремлёвские хозяева!
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22.05.2025 21:09 Ответить
Тільки повний довбойоб може не розуміти в такому віці, що війни тільки починаються легко. Тим більше, що прикладів купа, іди козел і дивись, вивчай, а не кизди про 24 години.
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22.05.2025 21:47 Ответить
АбАсрался тампон.
Ну что в первый раз?
и не в последний.
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22.05.2025 22:28 Ответить
Вот если бы Трамп был президентом СЩА в 1941 году то японцы не напали на Перл-Гарбор.
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22.05.2025 23:52 Ответить
Тобто Трамп козерей не мав, усе це було шоу?
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23.05.2025 02:20 Ответить
Трампон Трампакс прозрел?! сомневаюсь я!,🧐
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23.05.2025 07:09 Ответить
Трамп даже и не пытался остановить рф. Но он отлично пытается остановить Украину.

Это чудовище обязано получить импичмент , а дальше быть суждено за держизмену.
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23.05.2025 07:30 Ответить
Що, дупа виявилась не тої системи?
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23.05.2025 07:57 Ответить
Найжалюгідніший президент США за всю історію. Сподіваюсь, що він буде покараний за всю підлість і жадібність.
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23.05.2025 08:28 Ответить
какая думка может быть у слабоумного агента кремля краснова??
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23.05.2025 08:56 Ответить
слабак і брехло.
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23.05.2025 11:52 Ответить
Закінчення війни в Україні була передвиборна лапша трампа
потім. вибачте я помилився
Ніхто за нас не зробить більше чим ми самі
Це Україні черговий урок
За слова пастора ,,,ми все решим мирним путем,,,
Потрібно було не по майдану бігать
А брать спецпідрозділи і їхать Донецьк Луганськ Крим
і наводить порядок
Жодна ..революція не принесла народу користі
Загинули кращі а скористалась підла ''погань .''
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23.05.2025 11:55 Ответить
цікаво, хоть одно обещания из своего ******* Трамп выполнил?)
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23.05.2025 12:03 Ответить
Дрыщ на которого напал понос , с детской уверенностью .
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23.05.2025 13:37 Ответить
...не думаю я, що тр такий дурний, чи сліпий, чи глухий...
прикро, що він має СВОЇ приоритети і особисті інтереси та цілі, які для нього понад усе.

Здається, що серьозного компромату пу назбирав на нього воз і сотню телег, от і смикає зараз дядьку сема... а той грає в неупередженого "миротворця" і робить відверти реверанси пу... типа він віріть, що пу... бореться...за мир

Театр одного актора і вже у всіх рожева пелена спала з очей і всі в травні, коли пу футболяв тр, як тузик ганчирку, побачили, что він голий.

Мабудь його неочикувані слова про приєднання Канади та Гренландії в інтересах безпеки Штатів.. були сказани за для того, щоб обілити прагнення пу захапати Україну... заради безпеки ерефії.

Містер Сі задоволенно посміхається і мріє про Тайвань.

47й запустив могутній тренд розробляти ядерку, навіть тими країнами, які і не думали про це ранвше, адже в добу права сильного про яке роззброєння в загалі може йти мова.

Міжн.право існує лише тоді, коли є реальна сила примусити його дотримуватись та жестко наказати порушника.
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23.05.2025 14:01 Ответить
 
 