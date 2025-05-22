Трамп резко изменил свое мнение о том, насколько легко будет прекратить войну между Россией и Украиной, - The Washington Post

Президент США Дональд Трамп еще во время своей предвыборной кампании обещал завершить войну в Украине в кратчайшие сроки. Теперь же он признает, что добиться прекращения огня не так уж и просто.

В The Washington Post объяснили, почему риторика американского президента со временем сильно изменилась, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Журналисты напомнили, что Трамп во время президентской кампании снова и снова обещал положить конец войне между Россией и Украиной. Сначала он уверял, что может легко это сделать. Уже в марте он заявил, что был "немного саркастичен", когда говорил о "завершении войны за 24 часа".

В издании подчеркнули, что подобные формулировки часто становятся "убежищем" для Трампа, если его комментарии начинают давать обратный эффект. Такая же ситуация произошла с заявлением о том, что он хочет "быть диктатором по крайней мере в первый день своего президентства". Журналисты уверены в том, что заявления о скором завершении войны не были сарказмом. Это было больше похоже на обещание, которое Трамп не выполнил.

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В издании поделились, что когда журналисты задали Белому дому вопрос о том, почему Трамп изменил свою риторику относительно войны в Украине, они получили ответ, которым нынешняя администрация США попыталась возложить вину на экс-президента США Джо Байдена.

"Эта война досталась нам в наследство - это война Байдена. Не было никакого плана или стратегии, чтобы положить конец конфликту и убийствам, но теперь при президенте Трампе обе стороны соглашаются на первые прямые переговоры за три года. Это важный шаг вперед", - сказала пресс-секретарь Совета национальной безопасности Кайли Ньюболд в разговоре с журналистами.

Трамп раз за разом выражает оптимизм по поводу того, что российский диктатор Владимир Путин скоро согласится на прекращение огня, но затем он каждый раз отклоняет его, подчеркнули в издании. В лучшем случае президент США может заявить, что наконец-то добился от главы Кремля согласия обсудить условия прекращения огня.

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В издании считают, что если переговоры провалятся, то Трамп выйдет из мирного процесса. Он так и не признал, что его частые обещания быстро закончить войну были ложью.