Трамп резко изменил свое мнение о том, насколько легко будет прекратить войну между Россией и Украиной, - The Washington Post
Президент США Дональд Трамп еще во время своей предвыборной кампании обещал завершить войну в Украине в кратчайшие сроки. Теперь же он признает, что добиться прекращения огня не так уж и просто.
В The Washington Post объяснили, почему риторика американского президента со временем сильно изменилась, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Журналисты напомнили, что Трамп во время президентской кампании снова и снова обещал положить конец войне между Россией и Украиной. Сначала он уверял, что может легко это сделать. Уже в марте он заявил, что был "немного саркастичен", когда говорил о "завершении войны за 24 часа".
В издании подчеркнули, что подобные формулировки часто становятся "убежищем" для Трампа, если его комментарии начинают давать обратный эффект. Такая же ситуация произошла с заявлением о том, что он хочет "быть диктатором по крайней мере в первый день своего президентства". Журналисты уверены в том, что заявления о скором завершении войны не были сарказмом. Это было больше похоже на обещание, которое Трамп не выполнил.
В издании поделились, что когда журналисты задали Белому дому вопрос о том, почему Трамп изменил свою риторику относительно войны в Украине, они получили ответ, которым нынешняя администрация США попыталась возложить вину на экс-президента США Джо Байдена.
"Эта война досталась нам в наследство - это война Байдена. Не было никакого плана или стратегии, чтобы положить конец конфликту и убийствам, но теперь при президенте Трампе обе стороны соглашаются на первые прямые переговоры за три года. Это важный шаг вперед", - сказала пресс-секретарь Совета национальной безопасности Кайли Ньюболд в разговоре с журналистами.
Трамп раз за разом выражает оптимизм по поводу того, что российский диктатор Владимир Путин скоро согласится на прекращение огня, но затем он каждый раз отклоняет его, подчеркнули в издании. В лучшем случае президент США может заявить, что наконец-то добился от главы Кремля согласия обсудить условия прекращения огня.
В издании считают, что если переговоры провалятся, то Трамп выйдет из мирного процесса. Он так и не признал, что его частые обещания быстро закончить войну были ложью.
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Це вже багато важить на його вуха без мізків
за всю историю США реально не было на посту президента столь явно неадекватного идиота, который врёт, как дышит, причём тупо и феерично лжёт даже в тех случаях, когда нет ни малейшего практического смысла врать...
За президента пи- раса.
він в голову отримував багато разів.
у мене ліфт, як часи. розфасований мусор вбирають декілька разів на день.
особисто нам, чи узагальнено, нам?
Вам всім до Віталія дуже далеко. Людина - один із кращих політиків світу.
Я горжусь что живу в одно с ним время
з чого б це?
я не беру до уваги, югославію, молдову, чечню, грузію.....
давайте про нас:
при клінтоні ми просрали ядерну зброю. демократ.
при обамі ми втратили крим, донбас. демократ.
при байдені ми отримали вторгнення. демократ.
то, що не так каже рудий фрік?
але ж, факти кажуть про інше.
крім того, від рішення цього самозакоханого рудого ананіста, залежить дуже багато для зсу!
приходиться терпіти, та робити справу у конгресі.
на жаль, рестораторка маркарова, така ж зелена дегенератка, як і її начальник.
тому, наш зе!гундос несе саме таку ж *****!
достатньо подивитися на неї та послухати.
а, коли я пишу про п...о, то мене відразу банять.
бо декілька разів, типу катався на сложних щах, за що відразу потрапляв в бан.
не хочу!
але, додам.
зе!поц, це дійсно вирок україни! і ми заслуговуємо на нього. з 1991 року ми шли до нього!
****************......
ну, що ви?
ви, ідеальний кристальний українець.
ваша вишиванка, ваші погляди справжні!
всі інші, то недоукраїнці.
вони, оці недоукраїнці, не мають право існувати, як українці, бо їхні погляди не сходяться з вашими.
сьогодні весь світ, ой всесвіт, має самозакоханого дегенерата респа трампа.
Мне, как то, за Тайвань боязно.
путін - демократ чи республіканець?
щось, у вас, причинно-наслідковий зв'язок відсутній.
з народження, чи тільки зараз?
Пастві довбойобів Гордона окрема купка лайна на згадку. Я так розумію, що розумово вагітні не переводяться, а перебігають від одного віщуна до їншого.
"У виданні вважають"
... що 20 баксів - це таки 20 баксів
А хоч хтось, в історії, визнав?
На кого легше буцде тиснути для досягнення його "хатєлок", на того й буде (а це, на разі, лише Україна).
"Хліба і видовищ!" І більше нічого...
Ну що за напів міри "більше схоже" ? Та цей чубчик разів 200 обіцяв, що закінчить війну за 24 години. Звісно це була самовпевнена обіцянка тупого дурачка
Ну что в первый раз?
и не в последний.
Это чудовище обязано получить импичмент , а дальше быть суждено за держизмену.
потім. вибачте я помилився
Ніхто за нас не зробить більше чим ми самі
Це Україні черговий урок
За слова пастора ,,,ми все решим мирним путем,,,
Потрібно було не по майдану бігать
А брать спецпідрозділи і їхать Донецьк Луганськ Крим
і наводить порядок
Жодна ..революція не принесла народу користі
Загинули кращі а скористалась підла ''погань .''
прикро, що він має СВОЇ приоритети і особисті інтереси та цілі, які для нього понад усе.
Здається, що серьозного компромату пу назбирав на нього воз і сотню телег, от і смикає зараз дядьку сема... а той грає в неупередженого "миротворця" і робить відверти реверанси пу... типа він віріть, що пу... бореться...за мир
Театр одного актора і вже у всіх рожева пелена спала з очей і всі в травні, коли пу футболяв тр, як тузик ганчирку, побачили, что він голий.
Мабудь його неочикувані слова про приєднання Канади та Гренландії в інтересах безпеки Штатів.. були сказани за для того, щоб обілити прагнення пу захапати Україну... заради безпеки ерефії.
Містер Сі задоволенно посміхається і мріє про Тайвань.
47й запустив могутній тренд розробляти ядерку, навіть тими країнами, які і не думали про це ранвше, адже в добу права сильного про яке роззброєння в загалі може йти мова.
Міжн.право існує лише тоді, коли є реальна сила примусити його дотримуватись та жестко наказати порушника.