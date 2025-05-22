Трамп різко змінив свою думку щодо того, наскільки легко буде припинити війну між Росією та Україною, - The Washington Post
Президент США Дональд Трамп ще під час своєї передвиборчої кампанії обіцяв завершити війну в Україні в найкоротші терміни. Тепер же він визнає, що домогтися припинення вогню не так вже й просто.
У The Washington Post пояснили, чому риторика американського президента з часом сильно змінилася, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Журналісти нагадали, що Трамп під час президентської кампанії знову і знову обіцяв покласти край війні між Росією та Україною. Спершу він запевняв, що може легко це зробити. Уже в березні він заявив, що був "трохи саркастичний", коли говорив про "завершення війни за 24 години".
У виданні підкреслили, що подібні формулювання часто стають "притулком" для Трампа, якщо його коментарі починають давати зворотний ефект. Така ж ситуація сталася із заявою про те, що він хоче "бути диктатором принаймні в перший день свого президентства". Журналісти впевнені в тому, що заяви про швидке завершення війни не були сарказмом. Це було більше схоже на обіцянку, яку Трамп не виконав.
У виданні поділилися, що коли журналісти поставили Білому дому запитання про те, чому Трамп змінив свою риторику щодо війни в Україні, вони отримали відповідь, якою нинішня адміністрація США спробувала покласти провину на експрезидента США Джо Байдена.
"Ця війна дісталася нам у спадок - це війна Байдена. Не було жодного плану або стратегії, щоб покласти край конфлікту і вбивствам, але тепер за президента Трампа обидві сторони погоджуються на перші прямі переговори за три роки. Це важливий крок уперед", - сказала прес-секретар Ради національної безпеки Кайлі Ньюболд у розмові з журналістами.
Трамп раз по раз висловлює оптимізм з приводу того, що російський диктатор Володимир Путін скоро погодиться на припинення вогню, але потім він щоразу відхиляє його, підкреслили у виданні. У кращому разі президент США може заявити, що нарешті домігся від глави Кремля згоди обговорити умови припинення вогню.
У виданні вважають, що якщо переговори проваляться, то Трамп вийде з мирного процесу. Він так і не визнав, що його часті обіцянки швидко закінчити війну були брехнею.
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Це вже багато важить на його вуха без мізків
за всю историю США реально не было на посту президента столь явно неадекватного идиота, который врёт, как дышит, причём тупо и феерично лжёт даже в тех случаях, когда нет ни малейшего практического смысла врать...
За президента пи- раса.
він в голову отримував багато разів.
у мене ліфт, як часи. розфасований мусор вбирають декілька разів на день.
особисто нам, чи узагальнено, нам?
Вам всім до Віталія дуже далеко. Людина - один із кращих політиків світу.
Я горжусь что живу в одно с ним время
з чого б це?
я не беру до уваги, югославію, молдову, чечню, грузію.....
давайте про нас:
при клінтоні ми просрали ядерну зброю. демократ.
при обамі ми втратили крим, донбас. демократ.
при байдені ми отримали вторгнення. демократ.
то, що не так каже рудий фрік?
але ж, факти кажуть про інше.
крім того, від рішення цього самозакоханого рудого ананіста, залежить дуже багато для зсу!
приходиться терпіти, та робити справу у конгресі.
на жаль, рестораторка маркарова, така ж зелена дегенератка, як і її начальник.
тому, наш зе!гундос несе саме таку ж *****!
достатньо подивитися на неї та послухати.
а, коли я пишу про п...о, то мене відразу банять.
бо декілька разів, типу катався на сложних щах, за що відразу потрапляв в бан.
не хочу!
але, додам.
зе!поц, це дійсно вирок україни! і ми заслуговуємо на нього. з 1991 року ми шли до нього!
****************......
ну, що ви?
ви, ідеальний кристальний українець.
ваша вишиванка, ваші погляди справжні!
всі інші, то недоукраїнці.
вони, оці недоукраїнці, не мають право існувати, як українці, бо їхні погляди не сходяться з вашими.
сьогодні весь світ, ой всесвіт, має самозакоханого дегенерата респа трампа.
Мне, как то, за Тайвань боязно.
путін - демократ чи республіканець?
щось, у вас, причинно-наслідковий зв'язок відсутній.
з народження, чи тільки зараз?
Пастві довбойобів Гордона окрема купка лайна на згадку. Я так розумію, що розумово вагітні не переводяться, а перебігають від одного віщуна до їншого.
"У виданні вважають"
... що 20 баксів - це таки 20 баксів
А хоч хтось, в історії, визнав?
На кого легше буцде тиснути для досягнення його "хатєлок", на того й буде (а це, на разі, лише Україна).
"Хліба і видовищ!" І більше нічого...
Ну що за напів міри "більше схоже" ? Та цей чубчик разів 200 обіцяв, що закінчить війну за 24 години. Звісно це була самовпевнена обіцянка тупого дурачка
Ну что в первый раз?
и не в последний.
Это чудовище обязано получить импичмент , а дальше быть суждено за держизмену.
потім. вибачте я помилився
Ніхто за нас не зробить більше чим ми самі
Це Україні черговий урок
За слова пастора ,,,ми все решим мирним путем,,,
Потрібно було не по майдану бігать
А брать спецпідрозділи і їхать Донецьк Луганськ Крим
і наводить порядок
Жодна ..революція не принесла народу користі
Загинули кращі а скористалась підла ''погань .''
прикро, що він має СВОЇ приоритети і особисті інтереси та цілі, які для нього понад усе.
Здається, що серьозного компромату пу назбирав на нього воз і сотню телег, от і смикає зараз дядьку сема... а той грає в неупередженого "миротворця" і робить відверти реверанси пу... типа він віріть, що пу... бореться...за мир
Театр одного актора і вже у всіх рожева пелена спала з очей і всі в травні, коли пу футболяв тр, як тузик ганчирку, побачили, что він голий.
Мабудь його неочикувані слова про приєднання Канади та Гренландії в інтересах безпеки Штатів.. були сказани за для того, щоб обілити прагнення пу захапати Україну... заради безпеки ерефії.
Містер Сі задоволенно посміхається і мріє про Тайвань.
47й запустив могутній тренд розробляти ядерку, навіть тими країнами, які і не думали про це ранвше, адже в добу права сильного про яке роззброєння в загалі може йти мова.
Міжн.право існує лише тоді, коли є реальна сила примусити його дотримуватись та жестко наказати порушника.