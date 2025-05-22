Трамп різко змінив свою думку щодо того, наскільки легко буде припинити війну між Росією та Україною, - The Washington Post

Президент США Дональд Трамп ще під час своєї передвиборчої кампанії обіцяв завершити війну в Україні в найкоротші терміни. Тепер же він визнає, що домогтися припинення вогню не так вже й просто.

У The Washington Post пояснили, чому риторика американського президента з часом сильно змінилася, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Журналісти нагадали, що Трамп під час президентської кампанії знову і знову обіцяв покласти край війні між Росією та Україною. Спершу він запевняв, що може легко це зробити. Уже в березні він заявив, що був "трохи саркастичний", коли говорив про "завершення війни за 24 години".

У виданні підкреслили, що подібні формулювання часто стають "притулком" для Трампа, якщо його коментарі починають давати зворотний ефект. Така ж ситуація сталася із заявою про те, що він хоче "бути диктатором принаймні в перший день свого президентства". Журналісти впевнені в тому, що заяви про швидке завершення війни не були сарказмом. Це було більше схоже на обіцянку, яку Трамп не виконав.

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У виданні поділилися, що коли журналісти поставили Білому дому запитання про те, чому Трамп змінив свою риторику щодо війни в Україні, вони отримали відповідь, якою нинішня адміністрація США спробувала покласти провину на експрезидента США Джо Байдена.

"Ця війна дісталася нам у спадок - це війна Байдена. Не було жодного плану або стратегії, щоб покласти край конфлікту і вбивствам, але тепер за президента Трампа обидві сторони погоджуються на перші прямі переговори за три роки. Це важливий крок уперед", - сказала прес-секретар Ради національної безпеки Кайлі Ньюболд у розмові з журналістами.

Трамп раз по раз висловлює оптимізм з приводу того, що російський диктатор Володимир Путін скоро погодиться на припинення вогню, але потім він щоразу відхиляє його, підкреслили у виданні. У кращому разі президент США може заявити, що нарешті домігся від глави Кремля згоди обговорити умови припинення вогню.

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У виданні вважають, що якщо переговори проваляться, то Трамп вийде з мирного процесу. Він так і не визнав, що його часті обіцянки швидко закінчити війну були брехнею.