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Трамп різко змінив свою думку щодо того, наскільки легко буде припинити війну між Росією та Україною, - The Washington Post

трамп

Президент США Дональд Трамп ще під час своєї передвиборчої кампанії обіцяв завершити війну в Україні в найкоротші терміни. Тепер же він визнає, що домогтися припинення вогню не так вже й просто.

У The Washington Post пояснили, чому риторика американського президента з часом сильно змінилася, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Журналісти нагадали, що Трамп під час президентської кампанії знову і знову обіцяв покласти край війні між Росією та Україною. Спершу він запевняв, що може легко це зробити. Уже в березні він заявив, що був "трохи саркастичний", коли говорив про "завершення війни за 24 години".

У виданні підкреслили, що подібні формулювання часто стають "притулком" для Трампа, якщо його коментарі починають давати зворотний ефект. Така ж ситуація сталася із заявою про те, що він хоче "бути диктатором принаймні в перший день свого президентства". Журналісти впевнені в тому, що заяви про швидке завершення війни не були сарказмом. Це було більше схоже на обіцянку, яку Трамп не виконав.

Також читайте: Трамп про завершення війни: США намагаються допомогти, але це не наша справа, а України й РФ

У виданні поділилися, що коли журналісти поставили Білому дому запитання про те, чому Трамп змінив свою риторику щодо війни в Україні, вони отримали відповідь, якою нинішня адміністрація США спробувала покласти провину на експрезидента США Джо Байдена.

"Ця війна дісталася нам у спадок - це війна Байдена. Не було жодного плану або стратегії, щоб покласти край конфлікту і вбивствам, але тепер за президента Трампа обидві сторони погоджуються на перші прямі переговори за три роки. Це важливий крок уперед", - сказала прес-секретар Ради національної безпеки Кайлі Ньюболд у розмові з журналістами.

Трамп раз по раз висловлює оптимізм з приводу того, що російський диктатор Володимир Путін скоро погодиться на припинення вогню, але потім він щоразу відхиляє його, підкреслили у виданні. У кращому разі президент США може заявити, що нарешті домігся від глави Кремля згоди обговорити умови припинення вогню.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін був би у Києві "за п’ять годин", якби російські танки не загрузли у багнюці, - Трамп

У виданні вважають, що якщо переговори проваляться, то Трамп вийде з мирного процесу. Він так і не визнав, що його часті обіцянки швидко закінчити війну були брехнею.

Автор: 

США (23280) Трамп Дональд (6014) війна в Україні (4507)


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Топ коментарі
+29
Віталія - один з небагатьох укрополітиків за якого я б проголосував не зажимаючи ніс...
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22.05.2025 19:48
+28
Не маніпулюйте. Цей рудий фрік несе абсолютну *****.
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22.05.2025 19:38
+18
А як же ж 24 години? Так само як і 4000 баксів освітянам? От шо робить заглядування в очко ***** і бачити там мир.
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22.05.2025 19:34
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Правила форума Рада форумчан
АЛЕ WP- то його настільне видання й усіх магареспів !!! Й таке написати для них -У виданні вважають, що якщо переговори проваляться, то Трамп вийде з мирного процесу. Він так і не визнав, що його часті обіцянки швидко закінчити війну БУЛИ БРЕХНЕЮ.
Це вже багато важить на його вуха без мізків
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22.05.2025 20:13 Відповісти
Трамп подлежит срочной официальной психиатрической экспертизе:

за всю историю США реально не было на посту президента столь явно неадекватного идиота, который врёт, как дышит, причём тупо и феерично лжёт даже в тех случаях, когда нет ни малейшего практического смысла врать...
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23.05.2025 03:09 Відповісти
Там були президенти, які одружувалися на власних дочках в овальному кабінеті
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23.05.2025 11:42 Відповісти
факти , або не ліпіть з себе х#йло
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23.05.2025 12:21 Відповісти
Рижий клован , зелений клован , а телепки , які цей цирк обрали хіба не маріонетки в руках цих дуболобів ?
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23.05.2025 12:19 Відповісти
Спасибо жителям Канзаса
За президента пи- раса.
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23.05.2025 13:35 Відповісти
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22.05.2025 19:27 Відповісти
про віталю не можна.
він в голову отримував багато разів.
у мене ліфт, як часи. розфасований мусор вбирають декілька разів на день.
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22.05.2025 19:33 Відповісти
Віталія - один з небагатьох укрополітиків за якого я б проголосував не зажимаючи ніс...
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22.05.2025 19:48 Відповісти
Вам всім до Віталія дуже далеко. Людина - один із кращих політиків світу і людинка, один із найкращих бокресів світу. Ваші світила - це татаров, один з накйкорумпованіших людей в світі і портнов, один із фальсифікаторів та узурпації влади над судами і правоохоронники органами України.
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22.05.2025 20:11 Відповісти
нам, це кому?
особисто нам, чи узагальнено, нам?
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22.05.2025 20:17 Відповісти
Не Вам, а 73%, виходить що узагальнено, бо нам всім з цим жити. Я чомусь впевнений, що Ви до них не відноситеся.
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22.05.2025 20:36 Відповісти
Поділля16

Вам всім до Віталія дуже далеко. Людина - один із кращих політиків світу.
Я горжусь что живу в одно с ним время
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22.05.2025 20:42 Відповісти
З Вами і не посперечаєшся. Звичайно ткаченко, як там його правильне прізвисько в Києві, чи вілкул в Кривому Розі призначені люди Зе керувати містами мабуть набагато кращі і мають здобутки не тільки у світовому спорті, а і на Майдані виборювали права разом з українцями!
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22.05.2025 21:31 Відповісти
Може бокс йому і вдався ,але з його мисленням у політику краще не йти.Нехай готує спортсменів ******* кацапів.
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23.05.2025 09:40 Відповісти
Достатньо було б , щоб він по одному разу дав в голову кожному , хто віддав свій голос за зелайно , в тій голові клепки все рівно не було .
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23.05.2025 12:14 Відповісти
Ну в нас народ кумирів собі понаходить одне краще другого, не клоун так боксер. Ну хто ж ще блін може державою управляти =( Наскільки памятаю в нього там кожен другий як не вор в законі то ще якийсь авторітет =(
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22.05.2025 23:56 Відповісти
підрашистник шапкокрад , професійний порношут - кумир ***** , кремлівська зозуля , для вас кращі , ніж боксер , який готував тероборону
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23.05.2025 00:11 Відповісти
Що ти за все життя досяг сидиш в інтернеті і обсераєш всіх так кури в сараї роблять
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23.05.2025 07:35 Відповісти
як ляпання якиком містєра Трампа перетворилося на передвибовчі дискусію про Вітальку...
з чого б це?
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23.05.2025 10:54 Відповісти
Кто же его в подотдел очистки назначил ?
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22.05.2025 19:29 Відповісти
змінив тому що пoслідовний - тобто піcдун.
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22.05.2025 19:30 Відповісти
Воно точно хворе або колеться. Як і бастардо. Обоє рябоє.
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22.05.2025 19:30 Відповісти
Так, Ольга, воно хворе і брехливе. Нам постійно вкидують інформацію про погнаного Трампа, про його нездійснені обіцянки і жодного разу "подоляцька фабрика новин" не подала інформацію про обіцянки Нелоха-Боневтіка Потужного про закінчення війни, і що якщо він цього не зможе за рік зробити, то піде, хай закінчують інші, які можуть. Про війну брехав наш? Брехав. Напишу правду, що Трамп не наш презитдент, для США він ще мабуть нічого поганого не зробив і Сенат та Конгрес не дадуть йому це зробити. А навіщо було брехати Боневтіку про безкоштовні смартфони кожному пенсіонеру, вони ж так чекали ці смартфони і вже багато з них, не дочекавшись померли. Хтось з них обіцяв подарувати свій смарфон внучці... А навіщо було брехати про 4 тисячі доларів США кожному вчителю? Сьогодні всі вчителі виявилися баригами, бо хотіли обдурити інші професії і отримувати такі великі гроші, ангітували(брехали) своїм знайогмим, щоб голосували за брехуна Боневтіка і в жодного не спрацювала "кукушка", а де держава візьме такі великі гроші? Пограбувати Порошенка? Так, можна було, але це на одну виплату, знищити його бізнес, що і пенсійний фонд постраждає, бо не буде надходження кожного місяця декілька мільярдів для інших пенсіонерів, а потім де брати на ті виплати 4-х штук? А брехня про 20 тисяч доларів кожному народженому із якогось там фонду за використання надрів землі і молоді мами і татки побюігли голосувати за брехуна, а як виявилося надра України він віддав США, щоб спасти всього-навсього свою дупу, щоб ті не ввели санкції і не порушили справу за відмивання допомоги США, які він вкрав у тих же дітей зі своєю шоблою. Таких фактів можна привести вже сотні і воно сьогодні, маючи за собою такий шлейф негативу продовжує брехати і переводити "стрілки" на партнерів?
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22.05.2025 20:24 Відповісти
Погоджуюсь з Вами на 100000% ! Кажу ж - обидва ублюдки.
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22.05.2025 20:43 Відповісти
а, давайте по фактам!
я не беру до уваги, югославію, молдову, чечню, грузію.....
давайте про нас:
при клінтоні ми просрали ядерну зброю. демократ.
при обамі ми втратили крим, донбас. демократ.
при байдені ми отримали вторгнення. демократ.
то, що не так каже рудий фрік?
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22.05.2025 19:31 Відповісти
Не маніпулюйте. Цей рудий фрік несе абсолютну *****.
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22.05.2025 19:38 Відповісти
абсолютно згоден!
але ж, факти кажуть про інше.
крім того, від рішення цього самозакоханого рудого ананіста, залежить дуже багато для зсу!
приходиться терпіти, та робити справу у конгресі.
на жаль, рестораторка маркарова, така ж зелена дегенератка, як і її начальник.
тому, наш зе!гундос несе саме таку ж *****!
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22.05.2025 19:46 Відповісти
вона завжди була зеленою дегенераткою.
достатньо подивитися на неї та послухати.
а, коли я пишу про п...о, то мене відразу банять.
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23.05.2025 10:24 Відповісти
то спробуйте, хоча б один раз, написати про коаліційний уряд із певними домовленостями, розподіл портфелів із вічним рукзакяном, травлю у монополізованих змі із міфічними збагаченнями у 86 разів та набором борщу від моісейсучки чи цілую-обнімаю... А потім, визнайте, що вдалось, а чого особисто ви не готові пробачити?
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23.05.2025 11:06 Відповісти
можу емоційно, можу розписати в деталях, але не хочу.
бо декілька разів, типу катався на сложних щах, за що відразу потрапляв в бан.
не хочу!
але, додам.
зе!поц, це дійсно вирок україни! і ми заслуговуємо на нього. з 1991 року ми шли до нього!
****************......
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23.05.2025 12:12 Відповісти
Ви йшли, я чи ми? Свого часу, намагався переконувати довбанутих дезінформацією із кожної праски, марна це справа, враження зворотного ефекту, а тепер усі ми при3,14зеденти та винен я?
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23.05.2025 12:30 Відповісти
та нє!
ну, що ви?
ви, ідеальний кристальний українець.
ваша вишиванка, ваші погляди справжні!
всі інші, то недоукраїнці.
вони, оці недоукраїнці, не мають право існувати, як українці, бо їхні погляди не сходяться з вашими.
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23.05.2025 12:41 Відповісти
хлибанулись чи вишиванкою не додушили у дитинстві із гумкою від шароварів?
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23.05.2025 21:50 Відповісти
на цьому, велич сша закінчилась.
сьогодні весь світ, ой всесвіт, має самозакоханого дегенерата респа трампа.
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22.05.2025 20:32 Відповісти
Вьетнам. Курды. Афганистан. Украина.
Мне, как то, за Тайвань боязно.
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22.05.2025 20:45 Відповісти
путін де в твоєму переліку? Викинула дитя разом з водою...
путін - демократ чи республіканець?
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22.05.2025 23:33 Відповісти
ПІДАРАС ПУТІН а не демократ нема собчака кінчилась демократія було 6 стало 666по зоновські чортом
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23.05.2025 07:41 Відповісти
гріша бреше ,як зейло Не " ми просрали", а конкретно Кучмо , як президент Держави , який зобовьязан ,був відстояти інтереси своєї Держави , не піддаючись на погрози, і не взявши хабаря Крим втратили, тому, що янукович повністью роззброїв ЗСУ , призначив лебедева гр РФ МО, що Байден , чи Зейло , розміновував Все від акваторій Маріуполя до Чонгара, призначав агентів ФСБ , хто Байден , чи зейло і т.д і т. п.
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23.05.2025 00:23 Відповісти
а, звідки кучма взявся?
щось, у вас, причинно-наслідковий зв'язок відсутній.
з народження, чи тільки зараз?
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23.05.2025 12:06 Відповісти
Ще хтось ведеться на його обіцянки? Воно ж хворе на всю свою рижу бОшку! Там кукуха вже давно відлетіла і тільки старе пір'я від неї ще шелестить в голові.
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22.05.2025 19:31 Відповісти
А як же ж 24 години? Так само як і 4000 баксів освітянам? От шо робить заглядування в очко ***** і бачити там мир.
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22.05.2025 19:34 Відповісти
освітяни не скаржаться
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22.05.2025 19:35 Відповісти
А кому та на кого скаржаться барани та вівці?
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22.05.2025 20:05 Відповісти
Освітяни? Ті, що повірили в брехню і повели за собою колишніх учнів, то що вони можуть сьогодні навчити вже дітей своїх колишніх учнів?
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22.05.2025 20:25 Відповісти
учителиці та учительохи, бо до освітян і вихователів у садочках та викладачів вузів треба зараховувати, але 4000$ тим не обісцяли.
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23.05.2025 11:14 Відповісти
👎
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22.05.2025 19:34 Відповісти
Великий привіт замріяним, які стогнали "нада надеяца, а вдруг получица".

Пастві довбойобів Гордона окрема купка лайна на згадку. Я так розумію, що розумово вагітні не переводяться, а перебігають від одного віщуна до їншого.
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22.05.2025 19:35 Відповісти
Зазвичай всі прекрасно розуміли наслідки від трампів/зеленських. Просто їх це влаштовувало...
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22.05.2025 19:50 Відповісти
розумні бачать що той Нарцис бреше на кожному кроці. А дурням нічого довести неможливо.
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22.05.2025 19:39 Відповісти
Можливо, бо хтось же йому щось доводить.
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22.05.2025 19:44 Відповісти
На дурака не нужен нож ему немного подпоеш и делай с ним что хош
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23.05.2025 07:46 Відповісти
А щьо не так? Агент Краснов свою мiссiю виконуе! 😬
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22.05.2025 19:41 Відповісти
як і агент " буратіно" під наглядом"козиря" і вжє дохлим " азбеком"
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23.05.2025 00:25 Відповісти
путин коли розмовляв з Трампом по телефону сказав шо він поважає його дружину Маню , це був тонкий натяк на комромат
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22.05.2025 19:42 Відповісти
Компромат - очепатка , пардон
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22.05.2025 19:45 Відповісти
"У виданні вважають"
"У виданні вважають"

... що 20 баксів - це таки 20 баксів
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22.05.2025 19:49 Відповісти
Він так і не визнав, що його.... обіцянки були брехнею...

А хоч хтось, в історії, визнав?
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22.05.2025 19:54 Відповісти
Факт!!! зЄлєпукін так і не вибачився за "травневі шашлики 22 року", та ще й багато за що!!!
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22.05.2025 21:11 Відповісти
У Страшилы из "Изумрудного города" и то мозгов больше чем у этого рыжего бабуина
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22.05.2025 20:18 Відповісти
Правда той опудало шукав мізки а це руде опудало втратило останні старечий маразм і нарцисцизм єдині відмінності від огородного
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23.05.2025 07:50 Відповісти
Не переймайтеся, шановне панство! Сьогодні він прокинувся з однією думкою про припинення війни (я введу пекельні санкції), а завтра з іншою (путін - класний чувак). І запам'ятайте: для нього імідж США (MAGA), внутрішні проблеми країни (краще вислати емігрантів, ніж розробити дієву їх асиміляцію) - пофіг! Йому треба Нобелівка з миру і "Біг Діл" з будь-ким (зрозуміло, що з власним зиском). ВСЕ!
На кого легше буцде тиснути для досягнення його "хатєлок", на того й буде (а це, на разі, лише Україна).
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22.05.2025 20:20 Відповісти
ідіот здай аналізи і в дурдом
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22.05.2025 20:24 Відповісти
Визнав шо він лузер
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22.05.2025 20:39 Відповісти
Трамп - це для нас корисно. Цей пришелепкуватий дідок дав зрозуміти світу, що американці - це такі самі лошари, як і українці. І в цей момент українцям стало легше на душі...
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22.05.2025 20:39 Відповісти
Ти себе вважш лошарою самокритично поржав чи какая разница ?
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23.05.2025 07:53 Відповісти
Шановний Сєрґєй! Історична соціологія стверджує, що будь-якій(!) державі, чи це Древній Єгипет, чи це ******* Франція, охлос складає 80% населення. Історична статистика каже нам, що це стандартний відсоток бидляка для усієї історії цивілізації на планеті Земля.
"Хліба і видовищ!" І більше нічого...
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23.05.2025 09:25 Відповісти
>> Журналісти впевнені в тому, що заяви про швидке завершення війни не були сарказмом. Це було більше схоже на обіцянку, яку Трамп не виконав.

Ну що за напів міри "більше схоже" ? Та цей чубчик разів 200 обіцяв, що закінчить війну за 24 години. Звісно це була самовпевнена обіцянка тупого дурачка
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22.05.2025 20:56 Відповісти
... аж соромно від його різкості
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22.05.2025 21:09 Відповісти
эта мразь завербована ещё в совке или при рашке и делает всё как прикажут ему его кремлёвские хозяева!
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22.05.2025 21:09 Відповісти
Тільки повний довбойоб може не розуміти в такому віці, що війни тільки починаються легко. Тим більше, що прикладів купа, іди козел і дивись, вивчай, а не кизди про 24 години.
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22.05.2025 21:47 Відповісти
АбАсрался тампон.
Ну что в первый раз?
и не в последний.
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22.05.2025 22:28 Відповісти
Вот если бы Трамп был президентом СЩА в 1941 году то японцы не напали на Перл-Гарбор.
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22.05.2025 23:52 Відповісти
Тобто Трамп козерей не мав, усе це було шоу?
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23.05.2025 02:20 Відповісти
Трампон Трампакс прозрел?! сомневаюсь я!,🧐
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23.05.2025 07:09 Відповісти
Трамп даже и не пытался остановить рф. Но он отлично пытается остановить Украину.

Это чудовище обязано получить импичмент , а дальше быть суждено за держизмену.
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23.05.2025 07:30 Відповісти
Що, дупа виявилась не тої системи?
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23.05.2025 07:57 Відповісти
Найжалюгідніший президент США за всю історію. Сподіваюсь, що він буде покараний за всю підлість і жадібність.
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23.05.2025 08:28 Відповісти
какая думка может быть у слабоумного агента кремля краснова??
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23.05.2025 08:56 Відповісти
слабак і брехло.
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23.05.2025 11:52 Відповісти
Закінчення війни в Україні була передвиборна лапша трампа
потім. вибачте я помилився
Ніхто за нас не зробить більше чим ми самі
Це Україні черговий урок
За слова пастора ,,,ми все решим мирним путем,,,
Потрібно було не по майдану бігать
А брать спецпідрозділи і їхать Донецьк Луганськ Крим
і наводить порядок
Жодна ..революція не принесла народу користі
Загинули кращі а скористалась підла ''погань .''
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23.05.2025 11:55 Відповісти
цікаво, хоть одно обещания из своего ******* Трамп выполнил?)
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23.05.2025 12:03 Відповісти
Дрыщ на которого напал понос , с детской уверенностью .
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23.05.2025 13:37 Відповісти
...не думаю я, що тр такий дурний, чи сліпий, чи глухий...
прикро, що він має СВОЇ приоритети і особисті інтереси та цілі, які для нього понад усе.

Здається, що серьозного компромату пу назбирав на нього воз і сотню телег, от і смикає зараз дядьку сема... а той грає в неупередженого "миротворця" і робить відверти реверанси пу... типа він віріть, що пу... бореться...за мир

Театр одного актора і вже у всіх рожева пелена спала з очей і всі в травні, коли пу футболяв тр, як тузик ганчирку, побачили, что він голий.

Мабудь його неочикувані слова про приєднання Канади та Гренландії в інтересах безпеки Штатів.. були сказани за для того, щоб обілити прагнення пу захапати Україну... заради безпеки ерефії.

Містер Сі задоволенно посміхається і мріє про Тайвань.

47й запустив могутній тренд розробляти ядерку, навіть тими країнами, які і не думали про це ранвше, адже в добу права сильного про яке роззброєння в загалі може йти мова.

Міжн.право існує лише тоді, коли є реальна сила примусити його дотримуватись та жестко наказати порушника.
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23.05.2025 14:01 Відповісти
 
 