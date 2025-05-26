Вадефуль про ракетні обстріли: є особистою образою для президента США Трампа

Голова МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що останні масовані обстріли української території з боку Росії є прямим викликом політичному Заходу та особистою образою для президента США Дональда Трампа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише n-tv.

"Це образа, в тому числі і для президента США Дональда Трампа. Оскільки Трамп докладав значних зусиль, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів", - зазначив німецький дипломат.

Вадефуль додав, що Росія обрала інший шлях – продовження війни, що призвело до численних жертв серед цивільного населення.

"Путін зневажає права людини, і політичний Захід не може ігнорувати це", - підсумував очільник МЗС.

Нагадаємо, раніше Вадефуль заявив, що останні атаки РФ по Україні свідчать про небажання російського диктатора Володимира Путіна до миру. За його словами, Росії слід готуватися до "сильної реакції" Заходу.

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