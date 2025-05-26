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Новини Масований ракетний обстріл
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Вадефуль про ракетні обстріли: є особистою образою для президента США Трампа

Йоганн Вадефуль про образу Трампа

Голова МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що останні масовані обстріли української території з боку Росії є прямим викликом політичному Заходу та особистою образою для президента США Дональда Трампа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише n-tv.

"Це образа, в тому числі і для президента США Дональда Трампа. Оскільки Трамп докладав значних зусиль, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів", - зазначив німецький дипломат.

Вадефуль додав, що Росія обрала інший шлях – продовження війни, що призвело до численних жертв серед цивільного населення.

"Путін зневажає права людини, і політичний Захід не може ігнорувати це", - підсумував очільник МЗС.

Нагадаємо, раніше Вадефуль заявив, що останні атаки РФ по Україні свідчать про небажання російського диктатора Володимира Путіна до миру. За його словами, Росії слід готуватися до "сильної реакції" Заходу.

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Автор: 

путін володимир (24068) Трамп Дональд (6037) Вадефуль Йоганн (19)


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Топ коментарі
+8
тільки трампло цю образу проковтне і буде знову з пуйлом в ясна лупитися
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26.05.2025 08:02
+7
Стерпить риже мурло. Утреться від путінської мочі і заявить, що це його велика перемога!
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26.05.2025 08:40
+6
Хтось сумнівався що буде саме так?
Лише дурник Трамп вірив володюшкє
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26.05.2025 08:02
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Трамп надувся?
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26.05.2025 07:57 Відповісти
Стерпить риже мурло. Утреться від путінської мочі і заявить, що це його велика перемога!
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26.05.2025 08:40 Відповісти
Я так розумію, що трамп, як жлоб, яким він завжди був (за що його і не взяли до Гарварду) купився на обіцянки путіна, що коли все стихне, він з путіним буде башлять. Зараз йому заважає Україна. Він буде робити всякі вигляди і розмовляти різні розмови, в очікуванні, коли путін задавить Україну, і вже можна буде трохи почекати і рубати бабло.
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26.05.2025 09:01 Відповісти
ганДонни сглотнет, как всегда. Пуйло его к этому уже приучил...
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26.05.2025 10:41 Відповісти
трамп,якщо ти розвалиш рашку-ти будеш героєм на десятиріччя.
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26.05.2025 07:58 Відповісти
А потім ще й Китай з Іраном.
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26.05.2025 08:09 Відповісти
мені на них пох.
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26.05.2025 08:12 Відповісти
тільки трампло цю образу проковтне і буде знову з пуйлом в ясна лупитися
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26.05.2025 08:02 Відповісти
Для Українців це вірогідна Смерть,а для Трампона Образа...
Світ Перевернувся в Розумінні сприйняттів.
🤬🤬🤬
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26.05.2025 08:02 Відповісти
Хтось сумнівався що буде саме так?
Лише дурник Трамп вірив володюшкє
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26.05.2025 08:02 Відповісти
та йому ***** , він у гольф грає
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26.05.2025 08:02 Відповісти
Досить вже балаболити та занепокоїватьця, давайте більше зброї, ракет!
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26.05.2025 08:04 Відповісти
Трампон не образиться. Бо він терпіла і чепушило.
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26.05.2025 08:05 Відповісти
Да йому пох.й
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26.05.2025 08:08 Відповісти
Защитники демократических ценностей, вступайте в наш кружок по интересам - "Европейские пиз@аболы"
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26.05.2025 08:17 Відповісти
трупін зневажає Трумпа але Трумп ігнорує це..
"бйОт - значіт любіт" - ввважає Трумп, до нестями закоханий у друга-владіміра, кремлівського терориста-людожера..
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26.05.2025 08:21 Відповісти
Трамп Президент США.
А не України.
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26.05.2025 08:25 Відповісти
А для гера Мерца це не особиста образа? До речі, як там його ультиматуми для пуйла?
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26.05.2025 08:29 Відповісти
Мерц Голова МЗС Німеччини.
Питайте Сибігу, чи хто там в ОПі грає цю роль.
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26.05.2025 08:39 Відповісти
Стерпить по дружбє.
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26.05.2025 08:36 Відповісти
В нього склероз - образа триває не більше декількох секунд.
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26.05.2025 08:55 Відповісти
якщо зробити вигляд, що нічого не сталося. то можна й надалі стверджувати, що путін хоче миру..., Трамп майстер робити дебільні заяви...
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26.05.2025 09:04 Відповісти
Мир в очах пуйла з 08.08.2008 бачили виключно його прихильники.
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26.05.2025 09:07 Відповісти
За Трампом стоять ще Конгрес та Сенат, якщо вони захочуть його рятувати ( частина з магашистів ), то інша частина+деми вже точно захоче рятувати партію та себе... То мабуть хйло таки перебрало в принижені маганарциста ...
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26.05.2025 09:32 Відповісти
Ми повинні слідкувати що буде особистою образою т для цього покидька.
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26.05.2025 10:49 Відповісти
Тампон пнх!!!
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26.05.2025 11:34 Відповісти
 
 