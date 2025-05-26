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Новини Масований ракетний обстріл Масований удар 25 травня 2025 року
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Вадефуль про атаки РФ минулими вихідними: Путін відповідає на пропозиції миру від України грубою силою

Вадефуль про атаки РФ

Російські удари ракетами та безпілотниками по Україні цими вихідними доводять, що російський диктатор Володимир Путін не хоче миру.

Про це міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Атаки ракетами та безпілотниками, здійснені Росією минулими вихідними, доводять: Путін не хоче миру. Він відповідає на пропозиції миру від України грубою силою. Доки це так, Німеччина та Європа підтримуватимуть Україну", - написав він.

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Вадефуль про атаки РФ

Автор: 

обстріл (28948) Вадефуль Йоганн (14)


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За 11 років агресії політичні мудрагені почали но тільки просипатись..
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26.05.2025 19:29 Відповісти
Від вбивці іншого і не дочекаєшся
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26.05.2025 19:30 Відповісти
Російські удари ракетами та безпілотниками по Україні цими вихідними доводять, що російський диктатор Володимир Путін не хоче миру.
Джерело: https://censor.net/ua/n3554461

Європацики гучно доводять один одному, шо путєн "не хоче миру" і вопщє фулюган...
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26.05.2025 19:35 Відповісти
Ой, та ви шо? Ото новина! Ну такими темпами ви скоро (років через 100) зрозумієте що "окурок", він же "блєдная моль", він же )(уйло моржове шизофренічний серійний мань'як, бандит-вбивця і нарешті просто *****!
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26.05.2025 19:38 Відповісти
Блдь, Світ, ти сліпий?! ***** ***** на думку кожного. Поки дрон йому в пику не прилетить, в його черепі нічого не зміниться!
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26.05.2025 20:10 Відповісти
 
 