Вадефуль про атаки РФ минулими вихідними: Путін відповідає на пропозиції миру від України грубою силою
Російські удари ракетами та безпілотниками по Україні цими вихідними доводять, що російський диктатор Володимир Путін не хоче миру.
Про це міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Атаки ракетами та безпілотниками, здійснені Росією минулими вихідними, доводять: Путін не хоче миру. Він відповідає на пропозиції миру від України грубою силою. Доки це так, Німеччина та Європа підтримуватимуть Україну", - написав він.
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Джерело: https://censor.net/ua/n3554461
Європацики гучно доводять один одному, шо путєн "не хоче миру" і вопщє фулюган...