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Новини Масований ракетний обстріл
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Російські удари стають більш зухвалими та масштабними, за три дні ворог застосував понад 900 ударних дронів, - Зеленський

Зеленський розповів, що 900 дронів РФ застосувала проти України за 3 дні

Удари РФ по Україні щоночі стають усе більш зухвалими та масштабними.

Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Більш ніж 900 ударних дронів проти України за три дні плюс балістика, плюс крилаті ракети – у цьому немає жодного військового сенсу, але це очевидний політичний вибір – вибір Путіна, вибір Росії – вибір воювати далі та руйнувати життя", - сказав глава держави.

Зеленський згадав, що нещодавно відбулася зустріч у Стамбулі.

"Зараз росіяни начебто пишуть пропозиції для меморандуму про мир. Вже більш як тиждень на це вони витратили. Багато говорять про дипломатію. Але коли в розпал цього – постійні російські удари, постійні вбивства, постійні штурми та ще й підготовка до нових наступів – це вже точно діагноз", - сказав президент.

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На цьому тлі очільник держави закликав міжнародних партнерів до посилення санкцій проти РФ.

"Росія заслуговує на повномасштабний тиск – на все, що можна зробити, щоб обмежити їхню військову спроможність. Я дякую всім у світі, хто це розуміє. Нові й сильні санкції проти Росії – санкції Сполучених Штатів Америки, санкції Європи та інших у світі, хто хоче миру, – це буде гарантований примус Росії не тільки до припинення вогню, але й примус до поваги – усі вони повинні поважати світ. Путін повинен почати поважати тих, із ким говорить. Поки що він просто грається з дипломатією та дипломатами. Це точно треба змінити", - сказав президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24197) росія (65800) атака (363)


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Топ коментарі
+7
Зелєнскій, де тридцять договорів небачених/нечуваних гарантій безпеки ліпше ніж НАТО? Ти два роки з ними по світу носився, селфі робив, та відосиками лапшив наліво-направо. Не діють? Бо туфта? А пафосні заяви, що кожен удар не залишиться без відповіді, артист херов? Де відповіді?

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26.05.2025 21:35
+6
Російські удари стають більш зухвалими та масштабними

Хто тобі не дає завдавати у відповідь такі самі зухвалі та масштабні удари?
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26.05.2025 21:14
+6
Довгим ЗЕптуном, як вовин язик...
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26.05.2025 21:24
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Російські удари стають більш зухвалими та масштабними

Хто тобі не дає завдавати у відповідь такі самі зухвалі та масштабні удари?
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26.05.2025 21:14 Відповісти
дєнєх нєт !
на т.зв. "асвальт" витратили.
ну, ви панімаєтє......

.
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26.05.2025 21:19 Відповісти
Асфальт
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26.05.2025 21:20 Відповісти
"Гаваріш ЗЄлін,
Думаєш асвальт,
Думаєш асвальт,
Бачиш - ЗЄлін...."

курва!

.
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26.05.2025 21:23 Відповісти
Не хто, а що. Оманський договорняк.
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27.05.2025 00:28 Відповісти
Ми теж по кацапах втулим - шо мало не покажеться! - нє?
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26.05.2025 21:14 Відповісти
"Артіллєрісти,
ЗЄлін дал пріказ...."

.
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26.05.2025 21:20 Відповісти
Довгим ЗЕптуном, як вовин язик...
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26.05.2025 21:24 Відповісти
язик у вови - міжконтинентальний !

.
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26.05.2025 21:28 Відповісти
Зеля новий підрахуй?
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26.05.2025 21:24 Відповісти
так, але це слово пишеться через дефіс

.
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26.05.2025 21:30 Відповісти
Я нарахував 901 дрон .
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26.05.2025 21:27 Відповісти
Нахал! Не сметь пєрєчіть Царю!
К вам єдєт ФСБ СБУ
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26.05.2025 21:32 Відповісти
а тепер розскажи, міл чєловєк, як же ти їх, підра, ******** ?
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26.05.2025 22:00 Відповісти
А ти що думав ***** готується до миру і якихось там угод як ти? Завданням ***** було запудрити всім мізки ілюзіями про переговори і можливий мир щоб заблокувати Україні поставки озброєння. А тим часом Сосія поставила всю економіку на військові рейки. Через це підписання з Сосією мирної угоди ще страшніше ніж безперервна війна. Допоки і на Заході і у нас будуть танцювати і радіти, Сосія наштампує тисячі ракет які потім нічим буде збивати. І перемир'я перетвориться на криваву баню
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26.05.2025 21:29 Відповісти
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26.05.2025 21:29 Відповісти
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26.05.2025 21:50 Відповісти
А де до речі скумбрія? Знов у Швейцарії чи вже в Монако?
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26.05.2025 22:07 Відповісти
С секундомером конечно не засекал время. Но вчера ночью в Харькове 13 прилётов примерно за 10--14 мин! Капец был, и явно что то новое. Очень гулкое, жесткое. Очень быстро летит.
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26.05.2025 21:30 Відповісти
Зелєнскій, де тридцять договорів небачених/нечуваних гарантій безпеки ліпше ніж НАТО? Ти два роки з ними по світу носився, селфі робив, та відосиками лапшив наліво-направо. Не діють? Бо туфта? А пафосні заяви, що кожен удар не залишиться без відповіді, артист херов? Де відповіді?

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26.05.2025 21:35 Відповісти
Вова їх витратив та забув
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26.05.2025 21:42 Відповісти
Но-но-но. Він мільйоном дронів як брякне у вечірньому відосику.
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27.05.2025 00:26 Відповісти
Мародер
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26.05.2025 21:59 Відповісти
" А я в своїй голові застосував мільйон дронів та тисячі гіпезвукових ракет".
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26.05.2025 22:23 Відповісти
Удари РФ по Україні щоночі стають усе більш зухвалими та масштабними. Джерело: https://censor.net/ua/n3554484

Це завдяки тобі шашличник і членограй.
Це ти, урод, скоротив армію і приготувався до капітуляції України.
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26.05.2025 22:33 Відповісти
Де твої удари по москалям, які щоночі стають хоч якимись?
НЕ будь говном. Іди у відставку добровільно. Інакше будеш висіти на шибениці за державну зраду.
Портнов не дасть збрехати.

Вибачаюсь, якщо не ті статті Конституції щодо цих говнюків зацитував.
Але бажаю, щоби обидва здохли.
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26.05.2025 22:38 Відповісти
"Багато говорять про дипломатію." Так це ж ти перемовинами прямими з ****** мариш?
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26.05.2025 22:46 Відповісти
Коли вже 28 безпекових угод працювати будуть?
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26.05.2025 22:51 Відповісти
Зеленського геть!
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26.05.2025 23:52 Відповісти
 
 