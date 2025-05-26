Російські удари стають більш зухвалими та масштабними, за три дні ворог застосував понад 900 ударних дронів, - Зеленський
Удари РФ по Україні щоночі стають усе більш зухвалими та масштабними.
Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Більш ніж 900 ударних дронів проти України за три дні плюс балістика, плюс крилаті ракети – у цьому немає жодного військового сенсу, але це очевидний політичний вибір – вибір Путіна, вибір Росії – вибір воювати далі та руйнувати життя", - сказав глава держави.
Зеленський згадав, що нещодавно відбулася зустріч у Стамбулі.
"Зараз росіяни начебто пишуть пропозиції для меморандуму про мир. Вже більш як тиждень на це вони витратили. Багато говорять про дипломатію. Але коли в розпал цього – постійні російські удари, постійні вбивства, постійні штурми та ще й підготовка до нових наступів – це вже точно діагноз", - сказав президент.
На цьому тлі очільник держави закликав міжнародних партнерів до посилення санкцій проти РФ.
"Росія заслуговує на повномасштабний тиск – на все, що можна зробити, щоб обмежити їхню військову спроможність. Я дякую всім у світі, хто це розуміє. Нові й сильні санкції проти Росії – санкції Сполучених Штатів Америки, санкції Європи та інших у світі, хто хоче миру, – це буде гарантований примус Росії не тільки до припинення вогню, але й примус до поваги – усі вони повинні поважати світ. Путін повинен почати поважати тих, із ким говорить. Поки що він просто грається з дипломатією та дипломатами. Це точно треба змінити", - сказав президент.
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Хто тобі не дає завдавати у відповідь такі самі зухвалі та масштабні удари?
на т.зв. "асвальт" витратили.
ну, ви панімаєтє......
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Думаєш асвальт,
Думаєш асвальт,
Бачиш - ЗЄлін...."
курва!
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ЗЄлін дал пріказ...."
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К вам єдєт
ФСБСБУ
Це завдяки тобі шашличник і членограй.
Це ти, урод, скоротив армію і приготувався до капітуляції України.
НЕ будь говном. Іди у відставку добровільно. Інакше будеш висіти на шибениці за державну зраду.
Портнов не дасть збрехати.
Вибачаюсь, якщо не ті статті Конституції щодо цих говнюків зацитував.
Але бажаю, щоби обидва здохли.