Російські удари стають більш зухвалими та масштабними, за три дні ворог застосував понад 900 ударних дронів, - Зеленський

Удари РФ по Україні щоночі стають усе більш зухвалими та масштабними.

Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Більш ніж 900 ударних дронів проти України за три дні плюс балістика, плюс крилаті ракети – у цьому немає жодного військового сенсу, але це очевидний політичний вибір – вибір Путіна, вибір Росії – вибір воювати далі та руйнувати життя", - сказав глава держави.

Зеленський згадав, що нещодавно відбулася зустріч у Стамбулі.

"Зараз росіяни начебто пишуть пропозиції для меморандуму про мир. Вже більш як тиждень на це вони витратили. Багато говорять про дипломатію. Але коли в розпал цього – постійні російські удари, постійні вбивства, постійні штурми та ще й підготовка до нових наступів – це вже точно діагноз", - сказав президент.

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На цьому тлі очільник держави закликав міжнародних партнерів до посилення санкцій проти РФ.

"Росія заслуговує на повномасштабний тиск – на все, що можна зробити, щоб обмежити їхню військову спроможність. Я дякую всім у світі, хто це розуміє. Нові й сильні санкції проти Росії – санкції Сполучених Штатів Америки, санкції Європи та інших у світі, хто хоче миру, – це буде гарантований примус Росії не тільки до припинення вогню, але й примус до поваги – усі вони повинні поважати світ. Путін повинен почати поважати тих, із ким говорить. Поки що він просто грається з дипломатією та дипломатами. Це точно треба змінити", - сказав президент.

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