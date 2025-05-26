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Новини Масований ракетний обстріл
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РФ зараз виробляє ракети та БпЛА швидше, ніж використовує, - FT

Виробництво ракет та дронів у Росії. Що пишуть ЗМІ

Останні російські обстріли України є лише початком повітряної кампанії, яка посилиться під час потенційного наземного наступу РФ.

Про це пише видання Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Деякі українські чиновники та західні аналітики попереджають, що Росія може підготувати нову масштабну повітряну кампанію під час потенційного нового наземного наступу.

"Сплеск російських ракетних атак та атак безпілотників протягом вихідних може стати початковим етапом цієї ширшої стратегії.

Росія зараз виробляє ракети та безпілотники швидше, ніж використовує, накопичуючи резерви та посилюючи тиск на розтягнуту оборону України", - йдеться в матеріалі.

Зростанні російського виробництва означає, що Україні знадобиться подальша західна підтримка. Водночас допомога зі США є невизначеною, а поставки з Європи не можуть повністю замінити американські, зокрема це стосується протиповітряної оборони, пишуть журналісти.

Читайте: Росія не має тієї сили, яку їй часто приписують. Тому не здатна виграти війну проти України, - Кубілюс

Автор: 

обстріл (28993) росія (65856) Шахед (1128)


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Топ коментарі
+33
Найпотужніший боневтік виробляє відосики швидше ніж їх переглядають.
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26.05.2025 11:11
+17
Нанять киллеров чтоб ликвидировать тех кто эти руководит - дешевле чем пытаться тремя кило тротила пробить бетонные корпуса цехов. Энергосеть вырубить то же дешевле.
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26.05.2025 11:07
+14
Аналогічно зе-кловану напружитися з виробництвом відосиків
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26.05.2025 11:08
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Які ж вони погані ті москалі, все на війну! А от ми добрі, ми за мир. Нащо нам то виробляти?
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26.05.2025 14:30 Відповісти
не тільки ж оборона розтягнута, але й наступ розтягнутий. М'яса рашці вистачає(((
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26.05.2025 17:09 Відповісти
поки єрмакозел у владі ми приречені на поразку
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26.05.2025 20:25 Відповісти
Ну і назера ви цю дезу розганяєте? Звідки бляха Financial Times знає краще за світові розвідки?

****** хайпожери.
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27.05.2025 13:06 Відповісти
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