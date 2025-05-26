РФ зараз виробляє ракети та БпЛА швидше, ніж використовує, - FT

Останні російські обстріли України є лише початком повітряної кампанії, яка посилиться під час потенційного наземного наступу РФ.

Про це пише видання Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Деякі українські чиновники та західні аналітики попереджають, що Росія може підготувати нову масштабну повітряну кампанію під час потенційного нового наземного наступу.

"Сплеск російських ракетних атак та атак безпілотників протягом вихідних може стати початковим етапом цієї ширшої стратегії.

Росія зараз виробляє ракети та безпілотники швидше, ніж використовує, накопичуючи резерви та посилюючи тиск на розтягнуту оборону України", - йдеться в матеріалі.

Зростанні російського виробництва означає, що Україні знадобиться подальша західна підтримка. Водночас допомога зі США є невизначеною, а поставки з Європи не можуть повністю замінити американські, зокрема це стосується протиповітряної оборони, пишуть журналісти.

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