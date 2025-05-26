"Росія не має тієї сили, яку їй часто приписують. Тому не здатна виграти війну проти України" - Кубілюс.

Росія не така могутня, як часто їй приписують. Україна потребує підтримки, щоб перемогти країну-агресорку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю литовському мовнику LRT заявив європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс.

"Україна потребує підтримки. Так, ця підтримка може надійти від Європейського Союзу разом з Америкою. Без Америки ми також маємо подумати, як ми будемо це робити, але іншого виходу немає", – зазначив єврокомісар.

Кубілюс підкреслив, що припинення допомоги Україні або заклики до територіальних поступок Росії лише заохотять подальшу агресію Кремля.

"Дуже важко сказати, що буде далі, але давайте запитаємо себе, які є альтернативи. Закінчити війну, віддавши захоплені території Росії, як пропонують деякі? Тоді ми лише підштовхнемо Путіна до агресії. Припинити підтримку України, нібито заради миру? Це буде рівнозначно примусу України до капітуляції", – заявив він.

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Єврокомісар переконаний, що єдиною відповіддю залишається посилення тиску на Росію та збереження підтримки України.

"Росія не така потужна, як іноді вважають, і я не бачу жодних доказів великої сили Росії", – наголосив Кубілюс.

Він також визнав, що подальший розвиток подій передбачити важко, проте зазначив, що реалії нині говорять самі за себе.

"Три роки війни. Україна, за підтримки Заходу, витримала, і це багато. Росія не виграє цю війну", – переконаний єврокомісар.

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