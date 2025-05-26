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Новини
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Росія не має тієї сили, яку їй часто приписують. Тому не здатна виграти війну проти України, - Кубілюс

комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс про армію РФ

Росія не така могутня, як часто їй приписують. Україна потребує підтримки, щоб перемогти країну-агресорку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю литовському мовнику LRT заявив європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс.

"Україна потребує підтримки. Так, ця підтримка може надійти від Європейського Союзу разом з Америкою. Без Америки ми також маємо подумати, як ми будемо це робити, але іншого виходу немає", – зазначив єврокомісар.

Кубілюс підкреслив, що припинення допомоги Україні або заклики до територіальних поступок Росії лише заохотять подальшу агресію Кремля.

"Дуже важко сказати, що буде далі, але давайте запитаємо себе, які є альтернативи. Закінчити війну, віддавши захоплені території Росії, як пропонують деякі? Тоді ми лише підштовхнемо Путіна до агресії. Припинити підтримку України, нібито заради миру? Це буде рівнозначно примусу України до капітуляції", – заявив він.

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Єврокомісар переконаний, що єдиною відповіддю залишається посилення тиску на Росію та збереження підтримки України.

"Росія не така потужна, як іноді вважають, і я не бачу жодних доказів великої сили Росії", – наголосив Кубілюс.

Він також визнав, що подальший розвиток подій передбачити важко, проте зазначив, що реалії нині говорять самі за себе.

"Три роки війни. Україна, за підтримки Заходу, витримала, і це багато. Росія не виграє цю війну", – переконаний єврокомісар.

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Автор: 

армія рф (17729) росія (65856) Кубілюс Андрюс (56)


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Топ коментарі
+7
Пан має рацію.
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26.05.2025 10:38
+3
Ну да... Поэтому, вы так боитесь даже "миротворцев" прислать, без разрешения рф. Главное, что бы не было эскалации)
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26.05.2025 10:41
+2
"Україна, за підтримки Заходу, витримала,"

Оце тут ключове.
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26.05.2025 10:42
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Пан має рацію.
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26.05.2025 10:38 Відповісти
"Росія не така потужна, як іноді вважають, і я не бачу жодних доказів великої сили Росії", - наголосив Кубілюс. Джерело: https://censor.net/ua/n3554313https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE#%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%8B


Товариш 習近平 цілковито з цим згоден.
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26.05.2025 10:40 Відповісти
Ну да... Поэтому, вы так боитесь даже "миротворцев" прислать, без разрешения рф. Главное, что бы не было эскалации)
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26.05.2025 10:41 Відповісти
"Україна, за підтримки Заходу, витримала,"

Оце тут ключове.
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26.05.2025 10:42 Відповісти
А московия благодаря Китаю и сателлитам все ещё существует. Убери китайскую поддержку и московия схлопнется.
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26.05.2025 11:27 Відповісти
Якщо забрати китайські запчастини з наший військових дронів, то теж невідомо що буде...
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26.05.2025 12:26 Відповісти
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26.05.2025 10:43 Відповісти
як добре плескати язиком якщо особисто ти від цих ,,мокшанів,, далеко і тебе це ніяким чином не стосується
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26.05.2025 10:46 Відповісти
Вона не може розтрощити одним потужним або вправним ударом, але задавити вагою цілком здатна, що і демонструє зараз.
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26.05.2025 10:47 Відповісти
Що вона демонструє особливого зараз? Все те, що було ці три роки... Їх наступ цієї весни навіть сповільнився...
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26.05.2025 12:28 Відповісти
Зараз знову пришвидшився, і значно зростає вже другий місяць поспіль.
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26.05.2025 12:29 Відповісти
"Росія, ніколи не здається такою потужною і такою слабкою, як є насправді" Так кажуть фіни
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26.05.2025 10:52 Відповісти
Все правильно, цю війну вже виграла Україна, потрібно тільки довести її до кінця і не піддаватись на різного роду переговори!
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26.05.2025 10:56 Відповісти
"Росія не має тієї сили, яку їй часто приписують. Тому не здатна виграти війну проти України" - Кубілюс.
Тим більше ,напасти на країну НАТО,чим часто зловживають різні експерти у своїх прогнозах.
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26.05.2025 10:57 Відповісти
У них нема задачі виграти(цели ZVO?), якщо б хотіли то мобілізували б вже мільйони мяса, їм не жаль людський матеріал.
Вічна Війна потрібна пітуну і його друзям для двіжняку-розваги і щоб поросіян тримати тихо.
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26.05.2025 11:14 Відповісти
Нагадаю, що була в них задача взяти Київ за три дні... Основна ціль цієї війни - відгородитися від Заходу, якого пуйло звинувачує в ганебній смерті Каддафі ... Він же не може відкрито це заявити, тому придумує всякі бріхні про двіжняк-розвагу.
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26.05.2025 12:35 Відповісти
ЄС і США не зацікавлені в тому,щоб Україна перемогла у війні, це випливає з їхніх дій,а не слів.
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26.05.2025 12:44 Відповісти
 
 