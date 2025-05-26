Россия не обладает той силой, которую ей часто приписывают. Поэтому не способна выиграть войну против Украины, - Кубилюс

Россия не такая могущественная, как часто ей приписывают. Украина нуждается в поддержке, чтобы победить страну-агрессора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью литовскому вещателю LRT заявил европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.

"Украина нуждается в поддержке. Да, эта поддержка может поступить от Европейского Союза вместе с Америкой. Без Америки мы также должны подумать, как мы будем это делать, но другого выхода нет", - отметил еврокомиссар.

Кубилюс подчеркнул, что прекращение помощи Украине или призывы к территориальным уступкам России лишь поощрят дальнейшую агрессию Кремля.

"Очень трудно сказать, что будет дальше, но давайте спросим себя, какие есть альтернативы. Закончить войну, отдав захваченные территории России, как предлагают некоторые? Тогда мы только подтолкнем Путина к агрессии. Прекратить поддержку Украины, якобы ради мира? Это будет равнозначно принуждению Украины к капитуляции", - заявил он.

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Еврокомиссар убежден, что единственным ответом остается усиление давления на Россию и сохранение поддержки Украины.

"Россия не такая мощная, как иногда считают, и я не вижу никаких доказательств большой силы России", - подчеркнул Кубилюс.

Он также признал, что дальнейшее развитие событий предсказать трудно, однако отметил, что реалии сейчас говорят сами за себя.

"Три года войны. Украина, при поддержке Запада, выдержала, и это много. Россия не выиграет эту войну", - убежден еврокомиссар.

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