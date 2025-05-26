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Новости
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Россия не обладает той силой, которую ей часто приписывают. Поэтому не способна выиграть войну против Украины, - Кубилюс

комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс об армии РФ

Россия не такая могущественная, как часто ей приписывают. Украина нуждается в поддержке, чтобы победить страну-агрессора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью литовскому вещателю LRT заявил европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.

"Украина нуждается в поддержке. Да, эта поддержка может поступить от Европейского Союза вместе с Америкой. Без Америки мы также должны подумать, как мы будем это делать, но другого выхода нет", - отметил еврокомиссар.

Кубилюс подчеркнул, что прекращение помощи Украине или призывы к территориальным уступкам России лишь поощрят дальнейшую агрессию Кремля.

"Очень трудно сказать, что будет дальше, но давайте спросим себя, какие есть альтернативы. Закончить войну, отдав захваченные территории России, как предлагают некоторые? Тогда мы только подтолкнем Путина к агрессии. Прекратить поддержку Украины, якобы ради мира? Это будет равнозначно принуждению Украины к капитуляции", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин может выдвигать любые ультиматумы, но европейское сообщество никогда не согласится на подобные требования, - Кубилюс

Еврокомиссар убежден, что единственным ответом остается усиление давления на Россию и сохранение поддержки Украины.

"Россия не такая мощная, как иногда считают, и я не вижу никаких доказательств большой силы России", - подчеркнул Кубилюс.

Он также признал, что дальнейшее развитие событий предсказать трудно, однако отметил, что реалии сейчас говорят сами за себя.

"Три года войны. Украина, при поддержке Запада, выдержала, и это много. Россия не выиграет эту войну", - убежден еврокомиссар.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кубилюс: Часть средств из плана на перевооружение ЕС направят на поддержку Украины

Автор: 

армия РФ (19578) россия (96038) Кубилюс Андрюс (52)


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Топ комментарии
+7
Пан має рацію.
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26.05.2025 10:38
+3
Ну да... Поэтому, вы так боитесь даже "миротворцев" прислать, без разрешения рф. Главное, что бы не было эскалации)
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26.05.2025 10:41
+2
"Україна, за підтримки Заходу, витримала,"

Оце тут ключове.
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26.05.2025 10:42
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Пан має рацію.
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26.05.2025 10:38 Ответить
"Росія не така потужна, як іноді вважають, і я не бачу жодних доказів великої сили Росії", - наголосив Кубілюс. Джерело: https://censor.net/ua/n3554313https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE#%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%8B


Товариш 習近平 цілковито з цим згоден.
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26.05.2025 10:40 Ответить
Ну да... Поэтому, вы так боитесь даже "миротворцев" прислать, без разрешения рф. Главное, что бы не было эскалации)
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26.05.2025 10:41 Ответить
"Україна, за підтримки Заходу, витримала,"

Оце тут ключове.
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26.05.2025 10:42 Ответить
А московия благодаря Китаю и сателлитам все ещё существует. Убери китайскую поддержку и московия схлопнется.
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26.05.2025 11:27 Ответить
Якщо забрати китайські запчастини з наший військових дронів, то теж невідомо що буде...
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26.05.2025 12:26 Ответить
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26.05.2025 10:43 Ответить
як добре плескати язиком якщо особисто ти від цих ,,мокшанів,, далеко і тебе це ніяким чином не стосується
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26.05.2025 10:46 Ответить
Вона не може розтрощити одним потужним або вправним ударом, але задавити вагою цілком здатна, що і демонструє зараз.
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26.05.2025 10:47 Ответить
Що вона демонструє особливого зараз? Все те, що було ці три роки... Їх наступ цієї весни навіть сповільнився...
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26.05.2025 12:28 Ответить
Зараз знову пришвидшився, і значно зростає вже другий місяць поспіль.
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26.05.2025 12:29 Ответить
"Росія, ніколи не здається такою потужною і такою слабкою, як є насправді" Так кажуть фіни
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26.05.2025 10:52 Ответить
Все правильно, цю війну вже виграла Україна, потрібно тільки довести її до кінця і не піддаватись на різного роду переговори!
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26.05.2025 10:56 Ответить
"Росія не має тієї сили, яку їй часто приписують. Тому не здатна виграти війну проти України" - Кубілюс.
Тим більше ,напасти на країну НАТО,чим часто зловживають різні експерти у своїх прогнозах.
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26.05.2025 10:57 Ответить
У них нема задачі виграти(цели ZVO?), якщо б хотіли то мобілізували б вже мільйони мяса, їм не жаль людський матеріал.
Вічна Війна потрібна пітуну і його друзям для двіжняку-розваги і щоб поросіян тримати тихо.
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26.05.2025 11:14 Ответить
Нагадаю, що була в них задача взяти Київ за три дні... Основна ціль цієї війни - відгородитися від Заходу, якого пуйло звинувачує в ганебній смерті Каддафі ... Він же не може відкрито це заявити, тому придумує всякі бріхні про двіжняк-розвагу.
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26.05.2025 12:35 Ответить
ЄС і США не зацікавлені в тому,щоб Україна перемогла у війні, це випливає з їхніх дій,а не слів.
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26.05.2025 12:44 Ответить
 
 