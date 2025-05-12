Кубилюс: Часть средств из плана на перевооружение ЕС направят в поддержку Украины
Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс подтвердил, что часть средств из оборонного плана ReArm Europe на 800 миллиардов евро будет использована для военной поддержки Украины.
Об этом он сказал в интервью "Европейской правде", информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, план включает два основных компонента: 650 миллиардов евро - это прогнозируемое увеличение оборонных расходов стран-членов ЕС, а 150 миллиардов - кредиты, которые государства-члены могут брать для оборонных закупок.
"Займы в рамках инструмента на 150 млрд евро могут брать только государства-члены, но они могут использовать эти средства для совместных закупок с Украиной, в частности закупок в украинском оборонпроме для нужд ВСУ", - подчеркнул Кубилюс.
Также он отметил, что впервые украинская оборонная промышленность получает равное отношение с европейской. Кроме того, часть из 650 миллиардов национальных оборонных расходов страны ЕС также могут потратить на вооружение для Украины - по собственному решению.
не прошло и месяцa кaк ржaвый кaпитулировaл перед китaем.
олигaрхaм - дешевые чипы, быдлу реднековскому - дорогие трусы