Кубілюс: Частину коштів з плану на переозброєння ЄС спрямують на підтримку України

комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс

Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс підтвердив, що частина коштів з оборонного плану ReArm Europe на 800 мільярдів євро буде використана для військової підтримки України.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, план включає два основні компоненти: 650 мільярдів євро - це прогнозоване збільшення оборонних витрат країн-членів ЄС, а 150 мільярдів - кредити, які держави-члени можуть брати для оборонних закупівель.

"Позики в межах інструменту на 150 млрд євро можуть брати тільки держави-члени, але вони можуть використовувати ці кошти для спільних закупівель з Україною, зокрема закупівель в українському оборонпромі для потреб ЗСУ", - наголосив Кубілюс.

Також він зазначив, що вперше українська оборонна промисловість отримує рівне ставлення з європейською. Крім того, частину з 650 мільярдів національних оборонних витрат країни ЄС також можуть витратити на озброєння для України - за власним рішенням.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Щоб зупинити Путіна, ЄС і Україна мають більше виробляти і впроваджувати інновації, - Кубілюс

Україна (6040) Євросоюз (14005) Кубілюс Андрюс (67)
нa реддит выплюнули новость, что китaй нaбутылил сшa по тaрифaм и их постaвят нa пaузу нa 90 дней.

не прошло и месяцa кaк ржaвый кaпитулировaл перед китaем.
12.05.2025 17:41 Відповісти
вернее не нa пaузу, a будут резaть по ключевым нaпрaвлениям импортa/экспортa. cnbc.com

олигaрхaм - дешевые чипы, быдлу реднековскому - дорогие трусы
12.05.2025 17:42 Відповісти
Як казав один німецький міністр оборони: "Україні треба повоювати ще принаймні до 2030-го року, інакше Росія раніше стане загрозою для ЄС, ніж ми собі порахували..."
12.05.2025 17:56 Відповісти
Новина ні про що. "Можуть витратити, а можуть і не витратити."
12.05.2025 17:57 Відповісти
якщо попадуть гроші в лапи зелених--розкрадуть.
