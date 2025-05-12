Кубілюс: Частину коштів з плану на переозброєння ЄС спрямують на підтримку України

Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс підтвердив, що частина коштів з оборонного плану ReArm Europe на 800 мільярдів євро буде використана для військової підтримки України.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, план включає два основні компоненти: 650 мільярдів євро - це прогнозоване збільшення оборонних витрат країн-членів ЄС, а 150 мільярдів - кредити, які держави-члени можуть брати для оборонних закупівель.

"Позики в межах інструменту на 150 млрд євро можуть брати тільки держави-члени, але вони можуть використовувати ці кошти для спільних закупівель з Україною, зокрема закупівель в українському оборонпромі для потреб ЗСУ", - наголосив Кубілюс.

Також він зазначив, що вперше українська оборонна промисловість отримує рівне ставлення з європейською. Крім того, частину з 650 мільярдів національних оборонних витрат країни ЄС також можуть витратити на озброєння для України - за власним рішенням.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Щоб зупинити Путіна, ЄС і Україна мають більше виробляти і впроваджувати інновації, - Кубілюс