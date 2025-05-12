Щоб зупинити Путіна, ЄС і Україна мають більше виробляти і впроваджувати інновації, - Кубілюс
Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс вважає, що для того, щоб зупинити російського диктатора Володимира Путіна, Європейський Союз і Україна мають впроваджувати більше інновацій та інтегрувати свої оборонні галузі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як зазначається, це частково пов'язано з тим, що настане час, коли Європі доведеться взяти на себе "всю відповідальність" за свою оборону, сказав Кубілюс, маючи на увазі прогнозоване виведення військ США.
"Щоб зупинити Путіна, нам потрібно більше виробляти, нам потрібно більше впроваджувати інновації, і ми повинні робити це разом у Європейському Союзі та з Україною", - наголосив єврокомісар.
Також на форумі оборонної промисловості Кубілюс зазначив, що сьогодні вперше збереться цільова група ЄС-Україна.
За його словами, її мета - "сприяти інтеграції наших оборонних галузей, сприяти розвитку спільних проєктів або процесів спільних закупівель".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна та Євросоюз запускають нову спільну оперативну групу (Task Force) з розвитку співпраці в оборонній промисловості.
Е-е-е...
Це точно має зупинити *****?
У тебе все в порядку, чоловіче?
Основна ударна сила росії в майбутньому - це м'ясо і дрони. Проти цього можна боротись іншими дронами та інноваціями в галузі тих же дронів.