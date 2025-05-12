РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8537 посетителей онлайн
Новости поддержка Украины ЕС
432 4

Чтобы остановить Путина, ЕС и Украина должны больше производить и внедрять инновации, - Кубилюс

Кубилюс о поддержке Украины

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс считает, что для того, чтобы остановить российского диктатора Владимира Путина, Европейский Союз и Украина должны внедрять больше инноваций и интегрировать свои оборонные отрасли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отмечается, это частично связано с тем, что наступит время, когда Европе придется взять на себя "всю ответственность" за свою оборону, сказал Кубилюс, имея в виду прогнозируемый вывод войск США.

"Чтобы остановить Путина, нам нужно больше производить, нам нужно больше внедрять инновации, и мы должны делать это вместе в Европейском Союзе и с Украиной", - подчеркнул еврокомиссар.

Также читайте: ЕС готов увеличить военную поддержку Украины в случае отказа США продолжать предоставлять вооружение, - Кубилюс

Также на форуме оборонной промышленности Кубилюс отметил, что сегодня впервые соберется целевая группа ЕС-Украина.

По его словам, ее цель - "способствовать интеграции наших оборонных отраслей, способствовать развитию совместных проектов или процессов совместных закупок".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не вижу готовности Путина к прекращению огня, - Кубилюс

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Евросоюз запускают новую совместную оперативную группу (Task Force) по развитию сотрудничества в оборонной промышленности.

Автор: 

Евросоюз (17488) Кубилюс Андрюс (63) война в Украине (5703)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щоб зупинити Путіна, ЄС і Україна мають більше виробляти і впроваджувати інновації

Е-е-е...
Це точно має зупинити *****?
У тебе все в порядку, чоловіче?
показать весь комментарий
12.05.2025 14:17 Ответить
Якщо ********** орду вже на вході зустрічатимуть мільйони автономних FPV дронів, це значно остудить душі прєкрасниє пориви.
Основна ударна сила росії в майбутньому - це м'ясо і дрони. Проти цього можна боротись іншими дронами та інноваціями в галузі тих же дронів.
показать весь комментарий
12.05.2025 14:20 Ответить
Це до цпеціаліста Хвьодорова і буде у нас унікальний Є-дрон
показать весь комментарий
12.05.2025 14:38 Ответить
 
 