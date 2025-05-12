Чтобы остановить Путина, ЕС и Украина должны больше производить и внедрять инновации, - Кубилюс

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс считает, что для того, чтобы остановить российского диктатора Владимира Путина, Европейский Союз и Украина должны внедрять больше инноваций и интегрировать свои оборонные отрасли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отмечается, это частично связано с тем, что наступит время, когда Европе придется взять на себя "всю ответственность" за свою оборону, сказал Кубилюс, имея в виду прогнозируемый вывод войск США.

"Чтобы остановить Путина, нам нужно больше производить, нам нужно больше внедрять инновации, и мы должны делать это вместе в Европейском Союзе и с Украиной", - подчеркнул еврокомиссар.

Также на форуме оборонной промышленности Кубилюс отметил, что сегодня впервые соберется целевая группа ЕС-Украина.

По его словам, ее цель - "способствовать интеграции наших оборонных отраслей, способствовать развитию совместных проектов или процессов совместных закупок".

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Евросоюз запускают новую совместную оперативную группу (Task Force) по развитию сотрудничества в оборонной промышленности.