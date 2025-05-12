Чтобы остановить Путина, ЕС и Украина должны больше производить и внедрять инновации, - Кубилюс
Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс считает, что для того, чтобы остановить российского диктатора Владимира Путина, Европейский Союз и Украина должны внедрять больше инноваций и интегрировать свои оборонные отрасли.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как отмечается, это частично связано с тем, что наступит время, когда Европе придется взять на себя "всю ответственность" за свою оборону, сказал Кубилюс, имея в виду прогнозируемый вывод войск США.
"Чтобы остановить Путина, нам нужно больше производить, нам нужно больше внедрять инновации, и мы должны делать это вместе в Европейском Союзе и с Украиной", - подчеркнул еврокомиссар.
Также на форуме оборонной промышленности Кубилюс отметил, что сегодня впервые соберется целевая группа ЕС-Украина.
По его словам, ее цель - "способствовать интеграции наших оборонных отраслей, способствовать развитию совместных проектов или процессов совместных закупок".
Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Евросоюз запускают новую совместную оперативную группу (Task Force) по развитию сотрудничества в оборонной промышленности.
Е-е-е...
Це точно має зупинити *****?
У тебе все в порядку, чоловіче?
Основна ударна сила росії в майбутньому - це м'ясо і дрони. Проти цього можна боротись іншими дронами та інноваціями в галузі тих же дронів.