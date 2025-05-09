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Новости Помощь Украине от Европы
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ЕС готов увеличить военную поддержку Украины в случае отказа США продолжать предоставлять вооружение, - Кубилюс

Кубилюс о готовности ЕС увеличить помощь Украине

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс сообщил, что Евросоюз готов увеличить военную помощь Украине в случае отказа США продолжать предоставлять вооружение. Сейчас вопрос в том, как ЕС видит наращивание объемов помощи.

Об этом он заявил в комментарии "Суспільному", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам еврокомиссара, ЕС рассматривает возможность покупать военную технику и вооружение на нужды Украины у украинских производителей.

"Украинская техника имеет такой же уровень качества, знаете, очень современное вооружение, но она в среднем вдвое дешевле. Таким образом, тратя ту же сумму денег, вы можете купить вдвое больше оружия, если покупаете его в Украине. Таким образом, это увеличит результат нашей поддержки", - пояснил Кубилюс.

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Кроме этого, он рассказал, что Евросоюз утверждает положение о новом финансовом инструменте, который направлен на повышение обороноспособности всего блока. По словам Кубилюса, эти финансовые ресурсы могут быть использованы для помощи Украине.

"Так называемые SAFE кредиты, очень привлекательные кредиты, очень долгосрочные, дешевые кредиты, подкрепленные бюджетом Европейского Союза, они могут быть использованы для поддержки Украины", - сказал еврокомиссар.

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Автор: 

Европа (1874) помощь (7827) Кубилюс Андрюс (43)


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Хто як - греки кажуть - ніхрена Петріот не дамо - самим потрібний
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09.05.2025 22:48 Ответить
Якби та каби на вербі росли гриби. А незалежно від США посилювати не готові?
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09.05.2025 22:50 Ответить
фактично відмова вже відбулась, Євросоюз поки що про це тіпа не здогадується, бо дуже не хоче дорослішати.
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09.05.2025 22:52 Ответить
"Євросоюз готовий збільшити військову допомогу Україні в разі відмови США продовжувати надавати озброєння"

Не зрозуміло. Для чого чекати, коли відмовить США? Чому б не збільшити допомогу прямо зараз, якщо Євросоюз готовий? Зайвою вона ж не буде, навпаки, її катастрофічно не вистачає.
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09.05.2025 23:51 Ответить
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09.05.2025 23:57 Ответить
 
 