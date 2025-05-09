ЄС готовий збільшити військову підтримку України у разі відмови США продовжувати надавати озброєння, - Кубілюс

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс повідомив, що Євросоюз готовий збільшити військову допомогу Україні в разі відмови США продовжувати надавати озброєння. Наразі питання в тому, як ЄС бачить нарощення обсягів допомоги.

Про це він заявив у коментарі "Суспільному", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами єврокомісара, ЄС розглядає можливість купувати військову техніку та озброєння на потреби України в українських виробників.

"Українська техніка має такий самий рівень якості, знаєте, дуже сучасне озброєння, але вона в середньому вдвічі дешевша. Таким чином, витрачаючи ту саму суму грошей, ви можете купити вдвічі більше зброї, якщо купуєте її в Україні. Таким чином, це збільшить результат нашої підтримки",- пояснив Кубілюс.

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Окрім цього, він розповів, що Євросоюз затверджує положення про новий фінансовий інструмент, який спрямований на підвищення обороноздатності всього блоку. За словами Кубілюса, ці фінансові ресурси можуть бути використані для допомоги Україні.

"Так звані SAFE кредити, дуже привабливі кредити, дуже довгострокові, дешеві кредити, підкріплені бюджетом Європейського Союзу, вони можуть бути використані для підтримки України",- сказав єврокомісар.

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