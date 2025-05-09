Я не вижу готовности Путина к прекращению огня, - Кубилюс

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс сказал, что он не видит реальной готовности диктатора РФ Владимира Путина к переговорам о прекращении огня. По его мнению, США должны изменить стратегию в отношении России и давить на Москву для прекращения войны.

Об этом он сказал в комментарии "Суспільному", сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что Россия не "такая сильная" как раньше, и Украина "сможет удержать" линию фронта. Также Кубилюс отметил, что поддержка Украины должна продолжаться.

Еврокомиссар напомнил, что ЕС планирует интегрировать Украину в собственную систему безопасности и поэтому рассматривает сотрудничество на уровне оборонных промышленностей.

"Мы создаем совместную рабочую группу между нашими службами, которые отвечают за оборонную промышленность, и украинским правительством, украинскими чиновниками. Мы ищем, как действительно перенять ваш опыт и иметь какие-то совместные проекты, которые бы позволили европейской оборонной промышленности узнать много о модернизации и инновациях в оборонной промышленности", - сказал Кубилюс.

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Также он отметил, что в мире растет количество угроз, как, например, от Китая. На фоне этого, по словам Кубилюса, сейчас необходимо говорить о новой европейской архитектуре безопасности, частью которой будет Украина.

"И именно поэтому мы должны говорить о так называемой новой европейской архитектуре безопасности. И я не представляю себе возможности иметь эффективную европейскую архитектуру безопасности, если Украина не будет частью этой архитектуры безопасности. Во-первых, вы действительно принадлежите к европейской семье. А во-вторых, вы имеете очень сильную военную мощь, армию, очень сильную военную и оборонную промышленность. Именно поэтому вы принесете много дополнительной ценности в эту новую архитектуру европейской безопасности", - сказал еврокомиссар.

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