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Новости Мирные переговоры Прекращение огня между Украиной и РФ
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Я не вижу готовности Путина к прекращению огня, - Кубилюс

Кубилюс о том, действительно ли РФ стремится к миру

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс сказал, что он не видит реальной готовности диктатора РФ Владимира Путина к переговорам о прекращении огня. По его мнению, США должны изменить стратегию в отношении России и давить на Москву для прекращения войны.

Об этом он сказал в комментарии "Суспільному", сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что Россия не "такая сильная" как раньше, и Украина "сможет удержать" линию фронта. Также Кубилюс отметил, что поддержка Украины должна продолжаться.

Еврокомиссар напомнил, что ЕС планирует интегрировать Украину в собственную систему безопасности и поэтому рассматривает сотрудничество на уровне оборонных промышленностей.

"Мы создаем совместную рабочую группу между нашими службами, которые отвечают за оборонную промышленность, и украинским правительством, украинскими чиновниками. Мы ищем, как действительно перенять ваш опыт и иметь какие-то совместные проекты, которые бы позволили европейской оборонной промышленности узнать много о модернизации и инновациях в оборонной промышленности", - сказал Кубилюс.

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Также он отметил, что в мире растет количество угроз, как, например, от Китая. На фоне этого, по словам Кубилюса, сейчас необходимо говорить о новой европейской архитектуре безопасности, частью которой будет Украина.

"И именно поэтому мы должны говорить о так называемой новой европейской архитектуре безопасности. И я не представляю себе возможности иметь эффективную европейскую архитектуру безопасности, если Украина не будет частью этой архитектуры безопасности. Во-первых, вы действительно принадлежите к европейской семье. А во-вторых, вы имеете очень сильную военную мощь, армию, очень сильную военную и оборонную промышленность. Именно поэтому вы принесете много дополнительной ценности в эту новую архитектуру европейской безопасности", - сказал еврокомиссар.

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Автор: 

россия (95725) Кубилюс Андрюс (43) война в Украине (4192)


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Топ комментарии
+1
а де ж та готовність візьметься, якщо пуйло холче воювати
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09.05.2025 19:42
+1
Путін хочет победы и ничего кроме победы.Это его цель,его жизнь,его мечта,его агония,его бред, его детище.Он хоет победы любой ценой.Только дебилы это не понимают.
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09.05.2025 19:55
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а де ж та готовність візьметься, якщо пуйло холче воювати
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09.05.2025 19:42 Ответить
Мерц каже що перемирья буде через три дні. Кому вірити.
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09.05.2025 20:22 Ответить
Путін хочет победы и ничего кроме победы.Это его цель,его жизнь,его мечта,его агония,его бред, его детище.Он хоет победы любой ценой.Только дебилы это не понимают.
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09.05.2025 19:55 Ответить
Готовності від ***** ні хто не бачить.
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09.05.2025 19:44 Ответить
Золоті слова. Дай бог, щоб справдилися. США-ЄС-Україна є непереможним військово-політичним і економічним блоком.
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09.05.2025 19:47 Ответить
Звичайно-бо не можливо побачити те чого немає...
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09.05.2025 19:49 Ответить
Трапм выполнил коианду. Обеспечил чистое небо над боссом. ВСЕ будет УКРАИНА!
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09.05.2025 20:02 Ответить
Ну нічого, коаліція охочих ще збереться пару раз, передадуть Україні 3 САУ і 1000 гвинтівок, створять "трибунал" для покарання путіна колись потім - і він буде змушений припинити вогонь під таким потужним тиском.
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09.05.2025 20:22 Ответить
Я не бачу готовності Путіна до припинення вогню, - Кубілюс

- Ты суслика видишь?
- Нет.
- И я не вижу, потому что его нет!
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09.05.2025 20:41 Ответить
 
 