Еврокомиссар по вопросам обороны Кубилюс приехал в Киев: принял участие в торжествах и пообщался с Шмыгалем

В четверг, 8 мая, в Киев приехал еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в X.

Андрюс Кубилюс опубликовал фото с торжеств ко Дню памяти и примирения в Киеве, где он стоит рядом с министром иностранных дел Андреем Сибигой. Еврокомиссар отметил, что во Второй мировой войне погибли около 10 миллионов украинцев.

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"И день победы в Европе для одной половины Европы стал для другой половины, включая Украину, еще одним периодом угнетения в империи, которая до сих пор разваливается. Украинцы сражаются против агрессии этой империи, за свою и нашу свободу. И мы победим", - написал Кубилюс.

Впоследствии премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что во время встречи с Комиссаром Евросоюза по вопросам обороны и космоса Андрюсом Кубилиусом обсудили оборонное и технологическое сотрудничество между Украиной и ЕС.

"Украина приветствует первые конкретные шаги во внедрении плана "ReArm Europe" и недавно представленную Белую книгу о будущем европейской обороны. Особенно важно, что эти стратегические документы открывают новые возможности для укрепления сотрудничества с Украиной в секторе безопасности и интеграции оборонной промышленности Украины и ЕС", - написал Шмыгаль.

Шмыгаль выразил также надежду, что новый инструмент "Безопасность и действия для Европы" (SAFE) будет одобрен и заработает как можно скорее. Украина заинтересована участвовать в этой инициативе вместе с европейскими компаниями.

"Озвучил наши военные потребности. Говорили о путях наращивания украинской оборонной способности и развитии ОПК. Благодарны Евросоюзу за предоставление важной военной поддержки. Подчеркнул необходимость конфисковать замороженные российские активы, чтобы направить их на усиление нашего государства. Обсудили конкретные шаги как заставить Россию платить", - добавил глава правительства.

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