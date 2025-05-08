Єврокомісар з оборони Кубілюс приїхав до Києва. ФОТО

У четвер, 8 травня, до Києва приїхав єврокомісар з питань оборони й космосу Андрюс Кубілюс.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у X.

Андрюс Кубілюс опублікував фото з урочистостей до Дня пам’яті і примирення у Києві, де він стоїть поруч із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Єврокомісар зауважив, що у Другій світовій війні загинули близько 10 мільйонів українців.

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Та день перемоги у Європі для однієї половини Європи став для іншої половини, включно з Україною, ще одним періодом гноблення в імперії, яка досі розвалюється. Українці борються проти агресії цієї імперії, за свою і нашу свободу. І ми переможемо", – написав Кубілюс.





Згодом прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що під час зустрічі з Комісаром Євросоюзу з питань оборони та космосу Андрюсом Кубіліусом обговорили оборонну й технологічну співпрацю між Україною та ЄС.

"Україна вітає перші конкретні кроки у впровадженні плану "ReArm Europe" та нещодавно представлену Білу книгу щодо майбутнього європейської оборони. Особливо важливо, що ці стратегічні документи відкривають нові можливості для зміцнення співпраці з Україною в секторі безпеки та інтеграції оборонної промисловості України та ЄС", - написав Шмигаль.

Шмигаль висловив також сподівання, що новий інструмент "Безпека та дії для Європи" (SAFE) буде схвалено та запрацює якомога швидше. Україна зацікавлена брати участь в цій ініціативі разом з європейськими компаніями.

"Озвучив наші військові потреби. Говорили про шляхи нарощення української оборонної спроможності та розвиток ОПК. Вдячні Євросоюзу за надання важливої військової підтримки. Наголосив на потребі конфіскувати заморожені російські активи, щоб спрямувати їх на посилення нашої держави. Обговорили конкретні кроки як змусити росію платити", - додав очільник уряду.

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